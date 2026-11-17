रोहित पवारांच्या आरोपांना भाजपाचे प्रत्युत्तर; दरेकर म्हणाले 'त्यांना वेड्यांच्या रुग्णालयात दाखल करा'
एका छायाचित्राच्या आधारे संबंध जोडून आरोप करणे म्हणजे राजकारणाचा स्तर घसरवण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका भाजपा नेत्यांनी केली.
Published : November 17, 2026 at 8:14 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 8:39 AM IST
मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघातावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि व्हीएसआर कंपनीच्या संबंधांबाबत केलेल्या आरोपांना भाजपाने प्रत्युत्तर दिले. व्हीएसआर कंपनी 2013 पासून राजकीय पक्षांसह राज्य सरकारलाही विमानसेवा पुरवत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी या कंपनीच्या विमानातून प्रवास केला आहे. केवळ एका छायाचित्राच्या आधारे संबंध जोडून आरोप करणे म्हणजे राजकारणाचा स्तर घसरवण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका भाजपा नेत्यांनी केली. दरम्यान, रोहित पवार प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी करत असल्याचा आरोपही भाजपाकडून करण्यात आला.
रोहित पवार यांनी सोमवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. अजित पवार यांनी प्रवास केलेल्या व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंह आणि त्यांचे पुत्र रोहित सिंह यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी निकटचे संबंध असल्याचा आरोप केला. तसेच केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांचेही व्हीएसआर कंपनीशी आर्थिक हितसंबंध असल्याचा दावा केला होता. या आरोपांनंतर भाजपा नेत्यांनी एकामागून एक प्रतिक्रिया देत रोहित पवारांना लक्ष्य केले.
भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन म्हणाले, व्हीएसआर कंपनी २०१३ पासून राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारला विमानसेवा पुरवत आहे. त्यामुळे अनेक राजकीय नेत्यांनी या कंपनीच्या विमानातून प्रवास केला आहे. अनेक वैमानिक आणि सहवैमानिकांसोबत नेत्यांची छायाचित्रे असणे ही सामान्य बाब आहे. लग्न समारंभात एकत्र उपस्थित राहिल्याने कोणाचे व्यावसायिक किंवा अन्य संबंध सिद्ध होत नाहीत. जुन्या छायाचित्रावरून आरोप करणे हे खालच्या स्तराचे राजकारण आहे. रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांतून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे संस्कार आणि महाराष्ट्राच्या प्रगल्भ राजकीय संस्कृतीला तिलांजली दिली आहे. या आरोपांबाबत शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही बन यांनी केली.
भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी रोहित पवारांच्या आरोपांवर तीव्र आक्षेप घेतला. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा तपास विविध यंत्रणांकडून सुरू असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्यावर अशा प्रकारचे आरोप करणे अयोग्य आहे. व्हीएसआर कंपनी अनेक राजकीय नेत्यांना विमान आणि हेलिकॉप्टर सेवा पुरवते. त्यामुळे केवळ त्या आधारावर राजकीय संबंध जोडणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.
रोहित पवार यांच्याकडून सातत्याने आरोप केले जात असून, त्यातून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांकडून कोणतीही ठोस मागणी नसताना रोहित पवार हा विषय सातत्याने उपस्थित करत आहेत. स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी अजितदादांच्या मृत्यूचा विषय धगधगत ठेवून राजकारण केले जात असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला. रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांची राज्य सरकार आणि पोलिसांनी दखल घेऊन त्यांची उलटतपासणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या आरोपांवर नाराजी व्यक्त केली. लग्नातील एका छायाचित्रावरून संबंध जोडणे चुकीचे आहे. रोहित पवार यांनी उल्लेख केलेल्या दिवशी व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंह यांनी शंभर लोकांची भेट घेतली असेल. स्वार्थी राजकारणासाठी अशा प्रकारचे आरोप होऊ नयेत. या प्रकारातून राजकारण किती खालच्या पातळीवर पोहोचले आहे, हे दिसून येते, असे मुनगंटीवार म्हणाले. भाजप आमदार राहुल कुल यांनीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरील आरोपांना दुर्दैवी ठरवले. कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय तथ्यहीन आरोप करणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. रोहित पवार यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा सल्ला घेतला असता, तर असे आरोप केले नसते, अशी प्रतिक्रिया कुल यांनी दिली.
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