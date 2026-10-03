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सहकारातील 'ब्रँड'वर भाजपाचा डोळा? सातारा जिल्हा बँक निवडणूकही झेडपीच्याच वळणावर

सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीतील सोसायटी मतदार संघांमध्ये महायुतीचे मातब्बर नेतेच आमने-सामने येणार आहेत.

सातारा जिल्हा बँक, इन्सेटमध्ये विलासराव उंडाळकर आणि निवडणुकीतील धुरंधर
सातारा जिल्हा बँक, इन्सेटमध्ये विलासराव उंडाळकर आणि निवडणुकीतील धुरंधर (EtTV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 5:05 PM IST

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सातारा - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीचं सध्या धुमशान सुरू असून महायुतीतच कुस्ती होणार असल्याचं आता जवळपास स्पष्ट होत आहे. जिल्हा परिषदेची सत्ता हस्तगत केल्यानंतर भाजपाला जिल्हा बँकेवरही वर्चस्व मिळवायचं आहे. त्यामुळे महायुतीतल्या घटक पक्षांना चर्चेत गुंतवून ठेवत भाजपाने पॅनलची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक आता झेडपीच्याच वळणावर जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.


स्थापनेपासूनच जिल्हा बँकेवर दीर्घकाळ काँग्रेसचं वर्चस्व राहिलं होतं. 2004 नंतर बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं वर्चस्व मिळवलं. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, देशभक्त किसन उर्फ आबासाहेब वीर, दिवंगत आर. डी. पाटील, लोकनेते बाळासाहेब देसाई या धुरिणांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा पाया रचला. त्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, दिवंगत विलासकाका उंडाळकर यांनी त्यावर कळस चढवला.


विलासकाका उंडाळकरांच्या कडक शिस्तीमुळे बँक नावारूपाला आली. नाबार्डचे अनेक पुरस्कार बँकेनं पटकावले. आजमितीला सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा संपूर्ण देशात लौकीक आहे. सहकारातील एक नंबरची म्हणून गणली जाणारी ही बँक देशातील सहकार क्षेत्रात आज 'ब्रॅण्ड' बनली आहे. त्याचं बरंच श्रेय विलासकाका उंडाळकरांना जातं. त्यासाठी दिवंगत अभयसिंहराजे भोसले, लक्ष्मणराव पाटील, सुरेश वीर आणि ‌रामराजे-नाईक निंबाळकर यांची उंडाळकरांना मोठी साथ मिळाली.



सातारा जिल्हा बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं वर्चस्व मिळवलं, पण नैतिक दबाव हा विलासकाकांचाच राहिला. त्यांच्या धाकामुळे बँकेची शिस्त मोडणं कुणालाच शक्य झालं नाही. त्यांच्या निधनानंतरची ही दुसरी पंचवार्षिक निवडणूक आहे. मागील निवडणुकीत उंडाळकर पुत्र उदयसिंह पाटील यांना तत्कालीन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आव्हान दिलं होतं. निसटत्या मतांनी बाळासाहेब पाटील विजयी झाले होते. मात्र, आता त्यांचीच मोठी अडचण झाली आहे. कराड सोसायटी मतदार संघातून उदयसिंह पाटील यांच्या विरोधात माजी सहकार मंत्रीच शड्डू ठोकणार की मतदार संघ बिनविरोध होऊ नये म्हणून दुसऱ्या कुणाचा तरी अर्ज ठेवला जाणार, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.


सातारा जिल्हा परिषदेची सत्ता हस्तगत केल्यानंतर भाजपाचे पुढचे लक्ष्य हे जिल्हा बँक होतं. तशी वक्तव्ये देखील खासगीत करण्यात आली होती. आता प्रत्यक्ष निवडणुकीत देखील भाजपा सर्वाधिक जागांसाठी आग्रही आहे. 11 सोसायटी मतदार संघात जो तो मातब्बर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढणार आहे. उर्वरित राखीव 10 जागांसाठी महायुतीतील तिन्ही पक्षांची कसोटी लागली आहे. जागा वाटपाच्या चर्चेची पहिलीच बैठक निष्फळ ठरली आहे. बाकीच्या फेऱ्यांमध्येही तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे मैत्रीपूर्ण या गोंडस नावाखाली महायुतीमध्येच घमासान होणार आहे.


जावळी, पाटण, फलटण आणि माण या तालुक्यातील सोसायटी मतदार संघात लक्षवेधी लढती होणार आहेत. जावळीमध्ये मागील निवडणुकीत माजी आमदार आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा अवघ्या 1 मताने पराभव झाला होता. यावेळी शशिकांत शिंदे आणि विद्यमान संचालक ज्ञानदेव रांजणे पुन्हा आमनेसामने असणार आहेत. माण तालुक्यात यावेळी मंत्री जयकुमार गोरे आणि त्यांचे सख्खे भाऊ शेखर गोरे यांच्यातच लढत होईल. फलटणमध्ये रामराजे नाईक-निंबाळकर, बंधू संजीवराजे यांच्या विरोधात समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर, शिवरूपराजे नाईक-निंबाळकर यांचे अर्ज आहेत. याचा अर्थ रामराजेंना नेहमीप्रमाणे ढिले सोडायचे नाही, असाच भाजपाचा प्लॅन आहे.


जिल्हा बँकेचे पहिले अध्यक्ष लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे नातू, पालकमंत्री मंत्री शंभूराज देसाई अनेक वर्षांपासून जिल्हा बँकेचे संचालक होण्यासाठी धडपडत आहेत. मागील निवडणुकीत त्यांचा सत्यजितसिंह पाटणकर यांच्याकडून अवघ्या 14 मतांनी पराभव झाला होता. यावेळी पाटण सोसायटी मतदार संघात शंभुराजनी जोरदार तयारी केली आहे. सध्याचे चित्र पाहता शंभूराज देसाई जायंट किलर ठरण्याची शक्यता आहे.

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TAGGED:

SATARA DISTRICT BANK ELECTION
सातारा जिल्हा बँक
भाजपा
शंभूराज देसाई
SATARA DISTRICT BANK ELECTION

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