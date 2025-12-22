मुदखेड नगरपरिषदेत भाजपा उमेदवार प्रेमलाबाई पांचाळ एका मताने विजयी, राजकारणात एका मताचं महत्व सांगणारा निकाल
मुदखेड नगर परिषदेत प्रभाग ३(अ) मध्ये भाजपाच्या प्रेमलाबाई पांचाळ यांनी काँग्रेसच्या मोमिन शाहिदा यांचा एका मताने पराभव करत लोकशाहीतील मताचं महत्त्व अधोरेखित केलं आहे.
नांदेड : राजकारणात 'एका मताला' खूप मोठं महत्त्व असतं. तसंच लोकशाहीत एका मताचं महत्त्व किती निर्णायक असतं, याचं थेट उदाहरण मुदखेड नगर परिषदेच्या निवडणुकीत पाहायला मिळालं. अनेकदा आपल्याला वाटतं की, "माझ्या एका मतानं काय होणार?" पण इतिहासात अशा अनेक घटना आहेत जिथे एका मतानं सरकार पडलं आहे किंवा सत्तेचं समीकरण पूर्णपणे बदललं आहे.
एका मताच्या फरकाने प्रेमलाबाई पांचाळ विजयी : मुदखेड नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ३ (अ) मधून भारतीय जनता पक्षाच्या ७० वर्षीय उमेदवार प्रेमलाबाई गोपीनाथ पांचाळ यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाकडून मोमिन शाहिदा या उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. दोन्ही उमेदवारांमध्ये अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. मतमोजणीदरम्यान प्रत्येक फेरीत चढ-उतार होत होते. अखेरच्या निकालात प्रेमलाबाई पांचाळ यांना ७७९ मतं मिळाली, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी मोमिन शाहिदा यांना ७७८ मतं मिळाली. केवळ एका मताच्या फरकानं भाजपाच्या उमेदवार प्रेमलाबाई पांचाळ यांनी विजय मिळवला.
प्रत्येक मतदाराचं मत मौल्यवान : निकाल जाहीर होताच निवडणूक केंद्र परिसरात प्रचंड उत्सुकता आणि तणावाचं वातावरण होतं. निकाल समोर येताच भाजपा कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला, तर काँग्रेस समर्थकांमध्ये काहीशी निराशा पाहायला मिळाली. मात्र हा निकाल लोकशाही प्रक्रियेचा विजय मानला जात आहे. या घटनेतून प्रत्येक मतदाराचं मत किती मौल्यवान असतं, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. एका मतामुळं सत्ता बदलू शकते, प्रतिनिधी ठरू शकतो, याचा प्रत्यय मुदखेड नगरपरिषद निवडणुकीच्या या निकालानं दिला आहे. म्हणूनच मतदान करताना कोणतंही मत वाया न घालवता, प्रत्येक नागरिकानं आपला हक्क बजावणं किती आवश्यक आहे, याचा हा निकाल महत्त्वाचा संदेश देतो.
एका मताचं महत्त्व काय?
१. सरकार पडणे किंवा टिकणे : भारताच्या राजकारणातील सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे १९९९ मधील अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार. संसदेत झालेल्या विश्वासदर्शक ठरावात वाजपेयी यांचं सरकार केवळ एका मतानं पडलं होतं. त्या एका मतामुळं देशाला पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जावं लागलं होतं.
२. विजय आणि पराभवातील पुसट रेषा : निवडणुकीत अनेकदा उमेदवाराचा विजय केवळ १ ते १० मतांच्या फरकाने होतो. २००८ मध्ये राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते सी. पी. जोशी यांचा पराभव केवळ एका मतानं झाला होता. विशेष म्हणजे, त्यांच्या स्वतःच्या पत्नीनं आणि चालकानं मतदान केलं नव्हतं. जर त्यांनी मतदान केलं असतं, तर ते मुख्यमंत्री होऊ शकले असते.
३. लोकशाहीतील तुमची शक्ती : मतदान करणं हा तुमचा केवळ हक्क नाही, तर ते तुमचं कर्तव्य आहे. जेव्हा सामान्य नागरिक मतदान करतो, तेव्हा तो नेत्यांना जबाबदार धरत असतो. तुमचं एक मत हे तुमच्या भागातील रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या सोयीसुविधा कोणाच्या हातात असतील. देशाची धोरणे (शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा) कोणत्या दिशेने जातील हे ठरवते.
४. योग्य प्रतिनिधीची निवड : कधीकधी दोन उमेदवारांमध्ये चुरस असते. त्यातील एक अत्यंत सुशिक्षित आणि प्रामाणिक असतो, तर दुसरा 'बाहुबली' किंवा भ्रष्ट असू शकतो. अशावेळी तुमचं एक मत प्रामाणिक उमेदवाराला निवडून देऊन संपूर्ण व्यवस्थेत सुधारणा करू शकतं.
५. मतदानाची टक्केवारी आणि दबाव : जेव्हा जास्तीत जास्त लोक मतदान करतात, तेव्हा निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीवर नैतिक दबाव असतो की त्याला जनतेनं मोठ्या विश्वासानं निवडून दिलं आहे. जर आपण "एका मतानं काय होतंय?" म्हणून घरी बसलो, तर चुकीचे लोक निवडून येण्याची शक्यता वाढते. थोडक्यात सांगायचं तर थेंबे थेंबे तळे साचे, या म्हणीप्रमाणेच प्रत्येक 'मत' मिळून लोकशाहीचं भवितव्य ठरत असतं. तुमचं एक मत हे शांततामय क्रांतीचं सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे.
