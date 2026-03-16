साताऱ्यात ११ पैकी भाजपा-राष्ट्रवादीला प्रत्येकी पाच तर शिवसेनेला एक सभापती पद; फलटणमध्ये नाट्यमय घडामोडी, राष्ट्रवादीच्या तिघांचा भाजपात प्रवेश

सातारा जिल्ह्यातील ११ पंचायत समितींच्या सभापती पदाच्या निवडी पार पडल्या. भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी पाच तर शिवसेनेला एका पंचायत समितीचे सभापती पद मिळाले.

सातारा पंचायत समिती सभापती निवडणूक (ETV Bharat Reporter)
Published : March 16, 2026 at 7:34 PM IST

सातारा - सातारा जिल्ह्यातील ११ पंचायत समितींच्या सभापती निवडी सोमवारी पार पडल्या. भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी ५ आणि शिवसेनेला १ सभापतीपद मिळाले. फलटणमध्ये निवडीपुर्वीच राष्ट्रवादीच्या तीन सदस्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश करत खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर भाजपाचा सभापती आणि शिवसेनेचा उपसभापती झाला. माण पंचायत समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला ईश्वर चिठ्ठीची साथ मिळाली. त्यामुळे भाजपा नेते जयकुमार गोरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. कराड पंचायत समितीवर पहिल्यांदाच भाजपाचा भगवा फडकला आहे.

हाय व्होल्टेज ड्रामा - सातारा जिल्ह्यात सर्वाधिक नाट्यमय घडामोडी फलटणमध्ये पाहायला मिळाल्या. भाजपाच्या शिवांजली भोसले यांची सभापतीपदी आणि शिवसेनेच्या अमोल सस्ते यांची उपसभापतीपदी बिनविरोध निवड झाली. निवडीच्या आधी नवनिर्वाचित सभापतीसह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणखी दोन सदस्यांनी राष्ट्रवादीतून भाजपामध्ये प्रवेश केल्याने हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. या राजकीय नाट्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फलटण तालुकाध्यक्ष शिवरूपराजे खर्डेकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून आता पक्षात काय पडसाद उमटतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

मास्टरस्ट्रोक खेळला - फलटणचे आमदार सचिन पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार असले तरी मूळचे ते माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचे कट्टर समर्थक आहेत. पंचायत समितीचे सभापतीपद राष्ट्रवादीला मिळत असतानाही त्यांनी ती संधी दवडली. दुसरीकडे रणजितसिंह निंबाळकरांनी सभापती भाजपाचा करून मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. या घडामोडींनंतर आता आमदार सचिन कांबळे-पाटील यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कारवाई करणार का? हे पाहावे लागेल.

नाट्यमय घडामोडी - अनेक दशके काँग्रेसची आणि २००४ नंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता राहिलेल्या कराड पंचायत समितीवर भाजपाने आपला झेंडा रोवला आहे. सभापती आणि उपसभापतीपदी भाजपने महिलांना संधी दिली आहे. कराड दक्षिण आणि उत्तरमध्ये १३ जागा जिंकून भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. पदाधिकारी निवडीत नाट्यमय घडामोडी घडतील, असे चित्र होते. मात्र, भाजपाच्या दोन्ही आमदारांनी जुळवून घेतल्याने सभापती आणि उपसभापती पदाची निवडणूक भाजपाने जिंकली. कराड दक्षिणेतील नंदा यादव यांना सभापती आणि कराड उत्तरमधील अनिता वेताळ यांना उपसभापतीपदावर संधी मिळाली.

कोणाला कोणत्या जागा मिळाल्या? - माण - राष्ट्रवादी, खटाव - भाजपा, फलटण - भाजपा, कोरेगाव - राष्ट्रवादी, सातारा - भाजपा, वाई - राष्ट्रवादी, जावली - भाजपा, कराड - भाजपा, खंडाळा - राष्ट्रवादी, महाबळेश्वर - राष्ट्रवादी, पाटण - शिवसेना.

