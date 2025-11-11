ETV Bharat / politics

बिहार निवडणूक २०२५ : एक्झिट पोल जाहीर, शेवटच्या टप्प्यात आज पाच वाजेपर्यंत ६७ टक्केच्यावर मतदान

बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाचे दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. आज संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ६७.१४ टक्के मतदान झाल्याचं अधिकाऱ्यांना सांगितलं. एक्झिट पोल आता समोर आले आहेत.

एक्झिट पोल जाहीर
एक्झिट पोल जाहीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 7:45 PM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीचे मतदान दोन टप्प्यात पूर्ण झाले आहे. बिहारमधील राजकीय वातावरण उत्साहाने भरलेले आहे. आता मतदार निवडणूक निकालांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, निवडणूक निकालांपूर्वी एक्झिट पोल समोर आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनिर्णीत मतदारांवर प्रभाव पडू नये म्हणून हे अंदाज मतदान पूर्ण होईपर्यंत जाहीर करता येत नाहीत. आज मतदान संपल्यानंतर हे अंदाज आले आहेत.

बिहार निवडणूक २०२५ च्या मतदानाचा दुसरा आणि शेवटचा टप्पा आज संपला आहे. पहिल्या टप्प्यात १८ जिल्ह्यांमधील १२१ विधानसभा जागांसाठी मतदान झाले. आजच्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्यात २० जिल्ह्यांमधील १२२ जागांसाठी मतदान होईल. किरकोळ घटना वगळता मतदान शांततेत पार पडले. मिथिला, मगध आणि कोसी सीमांचलमध्ये मतदान झाले. आज मंगळवारी सकाळी ७ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत मतदान झाले. सकाळी ९ वाजेपर्यंत १४.५५ टक्के, ११ वाजेपर्यंत ३१.३८ टक्के, दुपारी १ वाजेपर्यंत ४७.६२ टक्के आणि दुपारी ३ वाजेपर्यंत ६०.४० टक्के मतदान झाले. सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ६७.१४ टक्के मतदान झाल्याचं संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलं.

एक्झिट पोल मतदानानंतर सर्वेक्षण संस्थांनी गोळा केलेल्या मतदारांच्या अभिप्रायावर आधारित असतात. त्यांचा उद्देश प्रत्यक्ष निकाल जाहीर होण्यापूर्वी जनतेच्या भावना अचूकपणे जाणून घेणे हे आहे. मात्र एक गोष्ट अनेकदा अधोरेखित झाली आहे ती म्हणजे, एक्झिट पोल सातत्याने चुकीचे सिद्ध झाले आहेत. १४ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निकाल कळतील. बिहारमध्ये ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी दोन टप्प्यात मतदान झालं.

exit poll
एक्झिट पोल जाहीर (ETV Bharat)

अ‍ॅक्सिस माय इंडिया, सी-व्होटर, टुडेज चाणक्य, जन की बात आणि आयपीएसओएस या एक्झिट पोल करणाऱ्या आणि त्यांचे अंदाज जाहीर करणाऱ्या काही प्रमुख संस्था आहेत. या एजन्सी एक्झिट पोल सर्वेक्षण करतात आणि विविध माध्यमातून त्यांचे अंदाज जाहीर करतात.

MATRIZE-IANS एक्झिट पोलच्या अंदाजानुसार NDA ने आघाडी घेतली आहे. MATRIZE-IANS ने बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिला एक्झिट पोलचा अंदाज जाहीर केला आहे. त्यात NDA ला स्पष्ट आघाडी मिळण्याचा अंदाज आहे. MATRIZE-IANS च्या एक्झिट पोलनुसार, NDA ला 147-167 जागा आणि महाआघाडीला 70-90 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.

चाणक्य स्ट्रॅटेजीजने देखील NDA ला आघाडी दिली आहे. चाणक्य स्ट्रॅटेजीजनुसार, NDA ला 130-138 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. तर महाआघाडीला 100-108 जागा आणि इतरांना 3-5 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.

पीपल्स पल्सनुसार NDA पुढे आहे. पोलस्टर पीपल्स पल्सने देखील बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी एक्झिट पोलचा अंदाज जाहीर केला आहे. त्यानुसार, NDA ला 133-159 जागा, महाआघाडीला 75-101, जन सुराज्य पार्टीला 0-5 आणि इतरांना 2-8 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.

पीपल्स इनसाईटने एनडीएच्या विजयाचा अंदाज वर्तवला आहे. पीपल्स इनसाईटने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) ला मोठा विजय मिळण्याची शक्यता वर्तवली आहे. पीपल्स इनसाईटच्या एक्झिट पोलनुसार, एनडीएला १३३-१४८ जागा, महाआघाडीला ८७-१०२, जन सुराज्य पक्षाला ०-२ आणि इतरांना ३-६ जागा मिळतील असा अंदाज आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एक्झिट पोलमध्ये बिहारमध्ये एनडीए आघाडीवर असल्याचे भाकित केले आहे. २४३ विधानसभा जागांपैकी, एक्झिट पोलमध्ये एनडीएला १४७-१६७, महाआघाडीला ७०-९० आणि इतरांना २-६ जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

हेही वाचा...

  1. बिहारमधील निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात कोण आहे सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार; ३६८ कोटींची आहे मालमत्ता
  2. बिहारमधील 'या' गावात 30 वर्षांनी झालं मतदान; गावकऱ्यांनी निवडणूक कर्मचाऱ्यांचं केलं स्वागत
Last Updated : November 11, 2025 at 8:37 PM IST

TAGGED:

EXIT POLL
बिहार निवडणूक २०२५
एक्झिट पोल
NDA ला आघाडी
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.