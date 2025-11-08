बिहार निवडणूक 2025 : पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या असंसदीय भाषेवर काँग्रेसचा आक्षेप
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आरोप केला आहे की, पंतप्रधान मोदींनी ईडी आणि सीबीआय सारख्या संस्थांच्याद्वारे विरोधकांना धमकावून अनेक राज्यात सरकारं स्थापन केली आहेत.
Published : November 8, 2025 at 9:56 PM IST
पाटणा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'जंगल राज' (अधर्म किंवा जंगलाचे राज्य), 'कट्टा' (देशी बनावटीचे पिस्तूल), 'रंगदारी' (खंडणी) यासारख्या शब्दांचा वापर केल्याबद्दल काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. तसंच राष्ट्रीय जनता दलाने (राजद) काँग्रेसचे नेते तेजस्वी प्रसाद यादव यांना विरोधी आघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यासाठी बंदुकीच्या धाकावर काँग्रेसवर दबाव आणल्याचा आरोप केला.
"मोदीजींनी अशी भाषा वापरू नये. त्यांनी ईडी आणि सीबीआय सारख्या एजन्सींद्वारे विरोधकांना धमकावून कानवर 'कट्टा' धरून अनेक सरकारं स्थापन केली आहेत," असं काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, "जेव्हा नरेंद्र मोदी मंदिरात देशी बनावटीचे पिस्तूल कानावर धरण्याबद्दल बोलतात, तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या इशाऱ्यावर हे बोलत असतात का, असा सवालही खरगे यांनी विचारला. त्याचवेळी काँग्रेसला धमकावण्याचा प्रयत्न अनेकांना केला, मात्र कोणीही आपल्याला घाबरवू शकत नाही. दस्तुरखुद्द मोदी देखील आपल्याला घाबरवू शकले नाहीत."
काँग्रेस अध्यक्षांनी बिहारमधील इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लूसिव्ह अलायन्स (इंडिया) किंवा महागठबंधन संपूर्ण ताकदीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवत असल्याचं सांगितलं. लोकशाहीमध्ये जनताच निर्णय घेणारी असते, असं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) त्यांच्या मित्रपक्षांना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पुढे येऊ द्यायचं नव्हतं, म्हणूनच त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलेलं नाही, असं खरगे यांनी ठामपणे सांगितलं. बिहारमधील सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षाचा पराभव झाल्याच्या मोदींच्या दाव्यांचंही त्यांनी खंडन केलं. “मोदींना मोठे दावे करण्याची सवय आहे. ते लोकसभा निवडणुकीत ‘४०० पार’ बद्दल बोलले होते, परंतु ते स्वतःहून सरकारही बनवू शकले नाहीत,” असं काँग्रेस अध्यक्ष पुढे म्हणाले.
पाटण्यातील पत्रकारांना संबोधित करताना काँग्रेसच्या मीडिया आणि प्रचार विभागाचे अध्यक्ष पवन खेरा यांनी सांगितलं की, मोदी हे इंडिया आघाडीसाठी सर्वात मोठे ‘स्टार प्रचारक’ म्हणून उदयास आले आहेत कारण “जेव्हा ते तोंड उघडतात तेव्हा एनडीए जिंकू शकणाऱ्या जागांची संख्या कमी होते.”
काँग्रेसनं 'कट्टा' दाखवून राजदच्या तेजस्वी यांना इंडिया आघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं या मोदींच्या आरोपांवर टीका करताना खेरा म्हणाले, "पंतप्रधानांची भाषा ऐकल्यानंतर, आम्ही नितीश कुमार यांना स्वतःला मुख्यमंत्री म्हणून घोषित करण्यासाठी त्यांना कट्टा दाखवण्याचा सल्ला देतो."
"मोदींना फक्त अशीच भाषा समजते. त्यांनी गुजरातमध्ये ती वापरली आणि सत्तेत राहिले. आम्हाला गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल आणि माजी गृहमंत्री हरेन पंड्या यांच्याशी संबंधित प्रकरणांबद्दल माहिती आहे. मला तोंड उघडायला लावू नका. मी आधीच १४ खटल्यांना तोंड देत आहे. आणखी दोन-चार खटले जोडले जातील. म्हणून ते सोडून द्या," असं खेरा म्हणाले.
काँग्रेस कार्यकारिणी समितीचे (सीडब्ल्यूसी) सदस्य असलेले खेरा पुढे म्हणाले की, त्यांची (मोदी आणि शहा) मानसिकता 'कट्टा' दाखवण्याची होती, जरी ते महात्मा गांधींच्या भूमीतून आले आहेत, जिथे अशी भाषा वापरली जात नाही. खेरा यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, भाजपाचे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यांच्यावर मतदानाच्या दिवशी बिहारमध्ये हल्ला झाला होता आणि एनडीए 'जंगल राज'चा दोष इतरांवर टाकत होते.
"केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांपेक्षा जास्त 'गुंडा राज' कोणालाही माहिती नाही. त्यांचा संपूर्ण इतिहास आणि कारकिर्द पाहा. त्यांना गुंडा राज म्हणजे काय आणि ते कसे केले जाते हे समजते. गोपाळ खेमका सारखे मोठे उद्योगपती बिहारमध्ये कसे मारले जातात, दररोज नऊ खून होतात, मुलींचे अपहरण केले जाते ते पाहा. येथे 'गुंडा राज'मुळे हे घडत आहे," असं खेरा म्हणाले.
उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात ६ नोव्हेंबर रोजी १२१ मतदारसंघात मतदान झालं होतं. यामध्ये इंडिया आघाडी विजयी होईल असं पक्षानं म्हटलं आहे. "पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीचे आमचे अंतर्गत मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे आणि आम्ही १२१ पैकी सुमारे ७२ जागांवर स्पष्टपणे विजय मिळवत आहोत. प्रत्येक जागेवरील प्रत्येक बूथवरून डेटा गोळा केल्यामुळे वेळ लागला. हा एक अंदाज आहे. मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की दुसऱ्या गटात (नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स किंवा एनडीए) टोकाची घबराट पसरली आहे," असंही खेरा म्हणाले. खेरा यांनी असा दावा केला की, घबराटीमुळे एनडीएनं त्यांच्या रॅलींची संख्या कमी केली आहे आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) आणि जनता दल युनायटेड (जेडीयू) यांच्यातील समन्वयातील समस्या समोर आल्या आहेत.
पुढे बोलताना, खेरा यांना असाही आरोप केला की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जेव्हा जेव्हा पाटण्यात भेट देतात तेव्हा तिथे हॉटेलमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर कागदाचे तुकडे चिकटवले जातात. "ते (शाह) इथे कोणाला भेटायला येत आहे? कोणाचा चेहरा लपवला जात आहे? ते गुप्तपणे किंवा भीतीने कोणाला भेटत आहेत? ते काही अधिकारी आहेत की आणखी कोणी? हॉटेल व्यवस्थापकांना सीसीटीव्ही कॅमेरे कागदाने झाकण्यास का भाग पाडले जात आहे? यामुळे हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या इतर लोकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत आहे. आम्हाला आशा आहे की केंद्रीय गृहमंत्री या प्रश्नांची उत्तरं देतील."
