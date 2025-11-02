रायगडमध्ये शिवसेनेला मोठा धक्का; भरत गोगावले यांचे निकटवर्तीय शेकडो कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादीत
निवडणुकीच्या तोंडावर एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का बसलाय. भरत गोगावले यांचे निकटवर्तीय सुशांत जाबरे यांनी (Sushant Jabre) शेकडो कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादीत प्रवेश केलाय.
Published : November 2, 2025 at 8:59 PM IST
रायगड : रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात राजकीय समीकरणं पुन्हा एकदा ढवळून निघाली आहेत. शिवसेनेचा प्रभाव क्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या महाडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांनी थेट मंत्री भरत गोगावले यांच्या गटात मोठी घुसखोरी करत मोठा राजकीय डाव साधलाय. भरत गोगावले यांचे निकटवर्तीय आणि महाडमधील युवा उद्योजक सुशांत जाबरे (Sushant Jabre) यांनी आज शेकडो समर्थकांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलाय.
सुशांत जाबरे यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश : महाड शहरात झालेल्या भव्य प्रवेश सोहळ्यात सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत जाबरे यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश झाला. यावेळी मोठ्या संख्येने तरुण कार्यकर्त्यांनीही शिवसेनेचा झेंडा सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा हाती घेतला. जाबरे हे मंत्री भरत गोगावले यांचे चिरंजीव विकास गोगावले यांचे अत्यंत जवळचे मित्र मानले जातात. त्यामुळं हा प्रवेश हा गोगावले यांच्या गटासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
युवा नेतृत्व तयार करणं हे आमचं ध्येय : राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की, सुशांत जाबरे यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीकडून जिल्हा परिषदेचे तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं या प्रवेशामुळं महाडमधील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुनील तटकरे यांनी यावेळी भाषणात सांगितलं की, "रायगड जिल्ह्यात युवा नेतृत्व तयार करणं हे आमचं ध्येय आहे. सुशांत जाबरे यांच्यासारख्या ऊर्जावान तरुणांच्या सहभागामुळं पक्ष अधिक मजबूत होईल."
राजकीय आव्हानांचा सामना करावा लागणार : दरम्यान, जाबरे यांनी पक्ष प्रवेशानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, "शिवसेनेत काम करण्याची संधी मिळाली, पण आता राष्ट्रवादीच्या विकासाच्या वाटचालीत सहभागी व्हायचं ठरवलं आहे. महाड तालुका आणि रायगड जिल्ह्यात सुनील तटकरे यांचे नेतृत्वच विकासाचा मार्ग दाखवू शकते." या प्रवेशामुळं महाडमधील शिंदे गटाच्या पायाभूत रचनेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, पुढील काळात गोगावले यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच राजकीय आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
