नाशिकमध्ये चाललंय तरी काय! माझा विश्वासघात केला म्हणत 10 दिवसात माजी आमदाराची भाजपामधून शिवसेनेत उडी

नाशिक महापालिका निवडणूक रणधुमाळीत अनेक खळबळजनक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. भाजपानं विश्वासघात केला म्हणत माजी आमदार नितीन भोसले यांनी भाजपामधून बाहेर पडत शिवसेनेची वाट धरली.

माजी आमदार नितिन भोसले यांचा शिवसेनेत प्रवेश
माजी आमदार नितिन भोसले यांचा शिवसेनेत प्रवेश (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
नाशिक - महानगरपालिकेत आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी मिळेल या आशेनं 10 दिवसांपूर्वी भाजपात प्रवेश केल्यानंतर तिथे आपला विश्वासघात झाल्याचं म्हणत माजी आमदार नितीन भोसले यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या रणधुमाळीत हा प्रवेश सोहळा चर्चेचा विषय ठरला आहे.



नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत काहींनी आपल्याला तर काहींनी कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी मिळेल यासाठी भारतीय जनता पार्टी पक्षात प्रवेश केला होता. मात्र तेथे उमेदवारी न मिळाल्यानं नाराज झालेल्या नाशिकच्या दोन माजी महापौर आणि एका आमदारानं शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दादा भुसे आणि माजी खासदार हेमंत गोडसे यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश सोहळा मुंबईत पार पडला. काही दिवसापूर्वी भाजपात आयारामांना प्रवेश देण्यावरून गोंधळ उडाला होता. त्यादरम्यान माजी महापौर विनायक पांडे, माजी महापौर यतीन वाघ यांच्यासह शरद पवार राष्ट्रवादीतून माजी आमदार नितीन भोसले यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्याला उमेदवारी मिळेल या आशेनं भाजपात प्रवेश केला होता. प्रभाग क्रमांक 13 मधून यांच्या कुटुंबातील महिला निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक होत्या. मात्र तिकीट वाटपाच्या वेळी त्यांचा पत्ता भाजपाने कापल्याने नाराज झालेले माजी आमदार नितीन भोसले यांनी दहा दिवसातच शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहेन. नितीन भोसले हे 2009 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नाशिक पश्चिम मधून मनसे कडून निवडून येत आमदार झाले होते.

माजी आमदार नितीन भोसले यांचा प्रवास - माजी आमदार नितीन भोसले यांचं कुटुंब काँग्रेसचे घराणे म्हणून परिचित होतं. नितीन भोसले यांनी सुरुवातीला काँग्रेसमधून राजकीय कार्याला सुरुवात केली. त्यानंतर काही काळ त्यांनी शिवसेनेत काम केलं. मनसे पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर त्यांनी मनसेत प्रवेश केला. 2009 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नाशिक पश्चिम मतदारसंघातून ते मनसे कडून निवडून येत आमदार झाले होते. त्यानंतर नाशिकमध्ये मनसे पक्षाला उतरती कळा लागल्याने त्यांनी शरद पवार राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. कुटुंबातील सदस्याला उमेदवारी मिळेल या आशेनं त्यांनी 25 डिसेंबर रोजी भाजपात प्रवेश केला होता. मात्र उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी नाराज होत दहा दिवसानंतर शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे.

...यांनी देखील केला शिवसेनेत प्रवेश - माजी आमदार नितीन भोसले यांच्यासह माजी महापौर दशरथ पाटील, माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी देखील शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे. दशरथ पाटील यांचा मुलगा प्रेम पाटील याला भाजपानं उमेदवारी नाकारल्यानं नाराज होत त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. तसंच अशोक मुर्तडक यांना देखील भाजपाचं तिकीट न मिळाल्यानं त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.


काय बोलले माजी आमदार नितीन भोसले - शाहू खैरे आणि विनायक पांडे यांनी मला आश्वासित केलं होतं की आपण भाजपात प्रवेश करून एक चांगला पॅनल तयार करू. त्यात तुमच्या कुटुंबातील एक महिला सदस्याला जागा देऊ. म्हणून मी प्रवेश केला, असं नितीन भोसले यांनी सांगितलं. तसंच, गिरीष महाजन त्यावेळी बोलले तू कसा काय आला तुमचं नाव नाही तिकीट नाही तेव्हा आमचे डोळे उघडले की आमचा विश्वासघात झाला आहे. मला नंतर कळलं की माझ्या चुलत भावाच्या पत्नीला जे पाहिले तीन वर्षांपासून शिवसेनेचं काम करत आहेत आणि त्यांना तिकीट मिळाल्यानंतर हे जर भोसलेंना संपवायला निघाले आहे तर मला देखील माझ्या कुटुंबाच्या सोबत उभे राहणे गरजेचे आहे, म्हणून मी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे, असं माजी आमदार नितीन भोसले यांनी म्हटलं आहे.

