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विद्यमान आमदारांचा पराभव करत डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी फुंकली विजयाची 'तुतारी'; विजयानंतर म्हणाले 'गेम ओव्हर सतीश'

औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार प्रतापसिंह पाटील यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांना पराभूत करून विजय नोंदविला.

Aurangabad MLC Election results 2026
डॉ. प्रतापसिंह पाटील (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2026 at 8:09 AM IST

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Updated : October 29, 2026 at 12:47 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणीत प्रतापसिंह पाटील यांचा विजय झाला. विजयाचे चित्र स्पष्ट होताच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते राजेश टोपे मतमोजणी केंद्रावर दाखल झाले. प्रतापसिंह पाटील यांचे अभिनंदन करण्यासाठी आलेल्या राजेश टोपे यांनी त्यांना गुलाल लावला. त्यानंतर विजयाची दाखवत जल्लोष करण्यात आला.

'परफेक्ट नियोजन, करेक्ट कार्यक्रम' अशा आशयाचे बॅनर देखील झळकवण्यात आले. हा महाविकास आघाडीचा विजय आहे. 'आम्ही एकमेकांवर टीका केली नाही. मैत्रीपूर्वक ही लढत होती. मैत्रीमध्येच आम्ही लढलो. ही निवडणूक मतदारांनी हातात घेतली होती. त्यामुळे मी विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे. अधिकृत विजयाची वाट बघावी लागेल", अशी प्रतिक्रिया मतमोजणीत आघाडीवर असलेले महायुतीचे उमेदवार प्रतापसिंह पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. तर विजयासाठी अनेकांनी श्रेय घेत केलेली बॅनरबाजी चर्चेत आली. प्रतापसिंह पाटील यांनी विजयानंतर माध्यमांशी बोलताना "सतीश गेम ओव्हर', अशी मतदानात चिठ्ठी होती, असं हसत सांगत विजयाचा आनंद व्यक्त केला.

विजयासाठी कोटा अपूर्ण मात्र विजय निश्चित- औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार प्रतापसिंह पाटील यांना निवडून येण्यासाठी निश्चित असलेला कोटा पूर्ण नव्हता. मात्र, सर्वाधिक मताधिक्य मिळवल्यानं त्यांचा झाला. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या मराठवाडा विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत महायुतीला जब्बर धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अधिकृत उमेदवार डाॅ. प्रतापसिंह पाटील यांना पहिल्या पसंतीची 73,931 मिळाली आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) उमेदवार आणि विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण यांना 60,768 मते प्राप्त झाली आहेत. 88,558 मतांचा कोटा निश्चित असताना कोणत्याही उमेदवारानं विजयाचा कोटा पूर्ण न केल्यामुळे दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी करण्यात आली. ती रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. सतीश चव्हाण हे मागील तीन टर्मपासून या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत होते. भाजपा आणि मित्र पक्षांच्या मदतीनं सलग चौथ्यांदा ते विधान परिषदेवर जातील, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. परंतु, ऐनवेळी उमेदवारीची संधी मिळालेल्या डॉक्टर पाटील यांनी नियोजनबद्ध प्रचाराची आखणी आणि बेरीजचे गणित करत चव्हाण यांच्यावर मात केली आहे.


असे झाले होते मतदान-मराठवाडा विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत 23 ऑक्टोबरला मतदान झाले. या निवडणुकीत 58.67 टक्के मतदारांनी हक्क बजावला. या निवडणुकीची मतमोजणी चिकलठाणा एमआयडीसी भागातील रेसोनेट लॉजिस्टिक्स एलएलपी येथे मंगळवार सकाळी सुरू झाली होती. मतमोजणी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मंगळवारी उशिरा पहिली फेरी पूर्ण झाली, तब्बल दोन दिवस मतमोजणी सुरू होती. 70 हजार 519 मतांच्या पहिल्या फेरीमध्ये 64 हजार 810 मते वैध ठरली. तर 5709 मते अवैध ठरली. पहिल्या फेरीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे डाॅ.प्रतापसिंह पाटील यांना 27 हजार 994 मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सतीश चव्हाण यांना 20,116 , अपक्ष उमेदवार रविराज साबळे पाटील यांना 7, 424 तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार दिलीप घुगे यांना 3,162 मते मिळाली. पहिल्या फेरी अखेर प्रतापसिंह पाटील यांनी 7878 मताची आघाडी घेतली. ही आघाडी तिसऱ्या फेरीपर्यंत कायम राहिली.



आघाडी राहिली कायम-दुसऱ्या फेरीच्या मतमोजणी मध्ये डॉ. पाटील यांना 54 हजार 95, चव्हाण यांना 43 हजार 161 मते मिळाली. तर अपक्ष रवीराज साबळे यांना 14 हजार 598 मते मिळाली. दुसऱ्या फेरीनंतर प्रतापसिंह पाटील हे 10 हजार 934 मतांनी आघाडीवर होते. तर मतमोजणीची तिसरी फेरी सकाळी साडनऊ वाजता पूर्ण झाली. या फेरीअखेर डॉ. पाटील यांना 73 हजार 931 मते प्राप्त झाली. तर चव्हाण यांना 60 हजार 768 मते मिळाली. अपक्ष उमेदवार रविराज साबळे हे तिसऱ्या क्रमाकांवर मजल मारत 19 हजार 835 मते घेतली. तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार घुगे यांना 8 हजार 439 मते मिळाली. त्यामुळे पहिल्या पसंती मतमोजणीमध्ये डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना मोठे मताधिक्य मिळाले. त्यात एकूण मतदानाच्या 16 हजार 540 मते बाद झाली. तर 1 लाख 77 हजार 115 मते वैध ठरली. एकूण मतांची मोजणी झाल्यानंतर विजयासाठी 88 हजार 558 मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला. मात्र, हा कोटा पूर्ण न झाल्यानं सर्वाधिक मते मिळवल्याने डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांचा विजय निश्चित करण्यात आला.



विजयाचा जल्लोष सुरू असताना डीजे जप्त- डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांचा विजय निश्चित मानला जात असताना त्यांच्या समर्थक आणि कार्यकर्त्यांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर गुलालाची उधळण केली. तसेच उत्साही कार्यकर्त्यांनी डीजेदेखील लावला. डीजेचा आवाज मतमोजणी केंद्रापर्यंत गेल्यानं निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी तात्काळ डीजे जप्त करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. तसेच कारवाईची माहिती तात्काळ देण्याचेही निर्देश पोलीस प्रशासनाला दिले. त्यामुळे विजयाचा जल्लोष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला.



श्रेय घेण्यासाठी बॅनरबाजी- औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयाची घोडदौड सुरू असताना दुपारी चार ते पाच वाजेपर्यंत त्यांच्या विजयाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. दरम्यान, शिवसेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी प्रतापसिंह पाटील यांना दिलेला पाठिंबा त्यांच्या विजयासाठी निर्णायक ठरल्याची चर्चा समर्थकांमध्ये सुरू आहे. मतमोजणी केंद्राबाहेर विजयाचा गुलाल उधळण्यासाठी कार्यकर्त्यांकडून तयारी करण्यात आली असताना, अब्दुल सत्तार यांनी यापूर्वीच विजयाचा गुलाल उधळण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी सत्तार यांचे 'किंगमेकर' असे उल्लेख असलेले पोस्टर झळकावत आनंदोत्सवाला सुरुवात केली. शरदचंद्र पवार पक्षासह महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, महायुतीत असलेल्या अब्दुल सत्तार यांनी महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयात अब्दुल सत्तार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याची प्रतिक्रिया समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

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Last Updated : October 29, 2026 at 12:47 PM IST

TAGGED:

AURANGABAD GRADUATE CONSTITUENCY
मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ निकाल
प्रतापसिंह पाटील विजयी
SATISH CHAVAN DEFEAT
PRATAPSINGH PATIL WON IN MLC

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