मराठी कंत्राटदारांचा बळी घेऊन गुजरात, आंध्रच्या कंपन्यांना झुकते माप? रोहित पवार यांचा महायुती सरकारवर आरोप
एक आधाराची दिवाळी आम्ही सर्वजण मिळून, आमच्या घरची दिवाळी साजरी न करता लोकांमध्ये जाऊन दिवाळी साजरी करत आहोत, असं आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं.
Published : November 5, 2026 at 8:41 PM IST
अकोला - महाराष्ट्रातील मराठी कंत्राटदारांची विविध शासकीय विभागांकडील तब्बल 90 हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असताना, मोठ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून गुजरात आणि आंध्र प्रदेशातील कंपन्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकार मराठी कंत्राटदारांचा जाणीवपूर्वक बळी घेत असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केलाय.
आगामी अधिवेशनात कंत्राटदारांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यास त्यांचा आवाज बुलंद करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन केल्यामुळे बाळापूरचे उबाठाचे आमदार नितीन देशमुख यांच्या मतदारसंघातील 10 कोटी रुपयांची मंजूर रस्त्यांची कामे रद्द करण्यात आल्याचा आरोपही रोहित पवार यांनी केला. सरकारविरोधात सामान्य जनतेचा आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं ते म्हणाले. तसंच, 95 टक्के शेतकऱ्यांना अद्याप पाच हजार रुपयांची मदत मिळाली नसल्याचा दावा करत सरकार हे आकडे नेमके कुठून आणत आहे, अधिकारी सरकारची दिशाभूल करत आहेत की सरकारच जनतेची दिशाभूल करत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अडचणीत आणल्यास आगामी अधिवेशन सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. अकोला जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या भेटी घेण्यासाठी आणि दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आले असता रोहित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना महायुती सरकारवर हे आरोप केले.
पवार साहेबांची तब्येत आता चांगली आहे. पुणे येथे त्यांना नॉर्मल चेकअपसाठी ठेवण्यात आलं होतं. दर चार-पाच महिन्यांनंतर त्यांना तो चेकअप करावा लागतो. कधी कधी बाहेर आल्यानंतर थोडं इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असू शकते, त्या अनुषंगाने काळजी म्हणून त्यांचं तिथे चेकअप करण्यात आलं, असल्याचं आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले, आता मुंबईला त्यांचे जे डॉक्टर आहेत, जे नेहमी त्यांना चेक करतात, त्या डॉक्टरकडून पण चेक करावं असं सुप्रिया ताईंचं आणि आमच्या सगळ्यांचं, घरच्यांचं मत असल्यामुळे त्यांना तिथे चेकअपसाठी ठेवण्यात आलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. विषय काय आहे की, पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्वजण काम करतोय. पवार साहेब या वयामध्ये सुद्धा जर शेतकऱ्यांसाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आजची वस्तुस्थिती समजून घेऊन, शेतकऱ्याला आणि शेतमजुराला आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांना न्याय मिळावा यासाठी या वयात लढत आहे. लढत असताना थोडी तब्येत नरम झाल्यामुळे त्यांना तो दौरा पूर्ण करता आला नाही.
आमच्यासारखे कार्यकर्ते हे त्यांच्या विचाराने चालत असताना आम्ही कशाला थांबले पाहिजे? आमच्या बाजूनी वय आहे, आम्ही संघर्ष करतो, लोक आमच्या बाजूनी आहेत. त्यामुळे आता आम्ही काल नाशिकमध्ये होतो, संध्याकाळी बुलढाण्यात होतो, आज अकोल्यामध्ये आहे, संध्याकाळी अमरावतीमध्ये आहे. दिवाळी अख्खी शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या दारी तिथं आम्ही जाऊन साजरी करणार आहोत आणि दुर्दैवाने ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला, आत्महत्या केली, अशा घरच्यांना भेटून त्यांचं सांत्वन सुद्धा करणार आहोत.
शेवटी या सर्व माणसांबरोबर कुणी ना कुणीतरी त्यांच्या दुःखाच्यावेळी राहणं हे महत्त्वाचं आहे आणि त्या अनुषंगाने एक आधाराची दिवाळी आम्ही सर्वजण मिळून, आमच्या घरची दिवाळी साजरी न करता इथं लोकांमध्ये जाऊन ती दिवाळी साजरी करत आहोत, असंही आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं.
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