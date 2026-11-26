देवेंद्र फडणवीस यांना पुण्याचे पालकमंत्री केल्यास आणखी वाटोळं होईल! - रोहित पवार यांची टीका
फडणवीसांना पुण्याचे पालकमंत्री केल्यास वाटोळे होईल अशी टीका रोहित पवार यांनी केलीय. सुनेत्रा पवारांना ताकद देण्याची मागणी करुन, पुणे पोलीस आयुक्त बदलण्याचंही आवाहन त्यांनी केलं.
Published : November 26, 2026 at 5:25 PM IST
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखात्याची जबाबदारी आहे. असं असतानाही राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात येत नसेल, तर त्यांच्याकडे पुण्याचं पालकमंत्रिपद दिल्यास शहराचं आणखी वाटोळं होईल, असा घणाघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांवरून केला. पुण्याला सक्षम आणि कठोर पालकमंत्री द्यावा किंवा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना अधिक ताकद द्यावी, असं सांगत गृहविभागाच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली.
पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात झालेल्या गोळीबार आणि धारदार शस्त्राने हल्ल्याच्या घटनेनंतर शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याचे पालकत्व स्वीकारावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, रोहित पवार यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या भूमिकेला विरोध केला. रोहित पवार म्हणाले, पुण्याच्या पालकमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांच्यावर कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र, राज्याचे गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही तितकीच जबाबदारी आहे. पुण्यातील गुन्हेगारीच्या घटना या गृहखात्याच्या अपयशाचे चित्र दाखवतात. त्यामुळे फडणवीस यांनी पुण्याचे पालकमंत्रिपद स्वीकारू नये. आधीच गृहखात्याची जबाबदारी असताना परिस्थिती सुधारत नसेल, तर पुण्याचे पालकत्व दिल्याने आणखी नुकसान होईल.
अजितदादांसारखा वचक दुसऱ्या कोणाचा नाही - पुण्याच्या सध्याच्या पालकमंत्र्यांना अजित पवार यांच्याप्रमाणे प्रशासनावर वचक निर्माण करता येत नसल्याचं रोहित पवार म्हणाले. अजित पवार यांचा प्रशासनावर दबाव आणि दरारा होता. त्यांच्या कामाची पद्धत वेगळी होती. त्यांच्या निधनानंतर त्यांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही. त्यामुळे पुणेकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या कामाची तुलना इतरांशी होऊ शकत नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच सुनेत्रा पवार यांचं राजकारणातील नेतृत्व अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे त्यांना पुणेकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करता येत आहेत, असं आपल्याला वाटत नाही, असं ते म्हणाले. मात्र, त्यांना एकटं पाडण्याऐवजी त्यांच्या पक्षातील आमदार आणि खासदारांनी मदत करावी आणि त्यांना अधिक ताकद द्यावी, असं आवाहन त्यांनी केलं.
पोलीस आयुक्त बदलण्याची मागणी - पुण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर बोलताना रोहित पवार यांनी पोलीस आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. पुण्याचे पोलीस आयुक्त इतर लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नाहीत, ते केवळ गृहमंत्र्यांचे ऐकतात, असा आरोप त्यांनी केला. पोलीस आयुक्त पक्षपाती पद्धतीने वागत असतील आणि इतर लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे सध्याच्या पोलीस आयुक्तांना बदलून सक्षम आणि चांगला अधिकारी नियुक्त करावा. त्यामुळे शहरातील परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते, अशी मागणी त्यांनी केली. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा दिली जाते; मात्र सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारून नागरिकांना आश्वस्त करावं, असंही ते म्हणाले.
दुष्काळाच्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांची प्रकृती बिघडली - ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबतही रोहित पवार यांनी माहिती देताना, महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यात चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी शरद पवार यांची प्रकृती काहीशी बिघडल्याची माहिती सुप्रिया सुळे यांना मिळाली. त्यानंतर त्यांना तातडीने मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सुप्रिया सुळे यांनी रुग्णालयात जाऊन डॉक्टरांची भेट घेतली. शरद पवार यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून काळजी करण्याचं कारण नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पुढील दोन दिवस काही वैद्यकीय तपासण्या करण्यासाठी त्यांना रुग्णालयात ठेवण्यात येणार असल्याचं रोहित पवार यांनी सांगितलं.
नेत्यांना रुग्णालयात गर्दी न करण्याचं आवाहन - शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी विविध नेते रुग्णालयात जात आहेत. आपला नेता आजारी असेल, तर त्याला भेटण्यासाठी कोणीही जाऊ शकते. मात्र, रुग्णालयात उपचार सुरू असताना संसर्गाचा धोका असतो. त्यामुळे रुग्णाला संसर्ग होईल, असं कोणतंही वर्तन नेत्यांनी करू नये, असं आवाहन केलं. तसंच शरद पवार हे कार्यकर्ते आणि नेत्यांना भेटण्यासाठी नेहमी तयार असतात. अनेकदा भेटीगाठींमध्ये वेळेचं भान राहत नाही. त्यामुळे त्यांच्या जेवणाच्या वेळाही चुकतात. याचा त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम होतो, असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं.
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