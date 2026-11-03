गोकुळच्या सत्तेसाठी लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न - सतेज पाटील
शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन सत्तेचे गणित बदलण्याच्या हालचाली म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी महायुतीवर केला.
Published : November 3, 2026 at 5:30 PM IST
मुंबई - कोल्हापूर जिल्ह्याची आर्थिक जीवनवाहिनी आणि साडेचार लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची मातृसंस्था असलेल्या गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्ष आता चिघळला आहे. निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळूनही समविचारी आघाडीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन सत्तेचे गणित बदलण्याच्या हालचाली म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी महायुतीवर केला. दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल स्वीकारून लोकशाहीचा सन्मान करा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
गोकुळच्या निवडणुकीत 25 पैकी 13 जागा जिंकून समविचारी आघाडीने स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे. मात्र, 29 ऑक्टोबरला झालेल्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे सर्व 12 संचालक गैरहजर राहिले. सभेसाठी आवश्यक असलेले 14 संचालकांचे संख्याबळ पूर्ण न झाल्याने गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब करावी लागली. त्यानंतर समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाने सभा घेण्याचे आदेश दिले असून, सर्व संचालकांना उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, गोकुळवरील सत्ता कायम ठेवण्यासाठी महायुतीकडून राजकीय हालचाली सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून गोकुळवर चार शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. निवडणुकीतील पराभव मान्य करण्याऐवजी तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन प्रक्रिया अडवणे आणि बहुमताचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न करणे हा लोकशाहीला हरताळ फासण्याचा प्रकार असल्याचं ते म्हणाले.
बहुमतासाठी कायद्यात बदल करणार का?
जनतेने मतदानातून दिलेला कौल तांत्रिक कारणांनी रोखला जाणार असेल, तर निवडणुका घेण्याचा अर्थ काय? गोकुळमधील बहुमत बदलण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची किंवा शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन संख्याबळ फिरविण्याची चर्चा असेल, तर निवडणुकीचे नाटक कशासाठी, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. तसंच आज गोकुळमध्ये जे घडत आहे, ते उद्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही घडू शकतं. स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून लोकशाहीचा कौल बदलला जाणार असेल, तर जनतेने दिलेल्या मताला काय अर्थ उरणार, असंही त्यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
गोकुळमध्ये प्रशासकीय काळात तोटा वाढत असताना दुष्काळ आणि चारा टंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी लोकनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात नाही. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी सत्तेची गणितं जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीसाठी लाजिरवाणी बाब असल्याची टीकाही पाटील यांनी केली.
लोकशाहीच्या लढाईत माघार नाही
गोकुळमधील सत्तासंघर्षाविरोधात कायद्याच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने लढा सुरूच ठेवणार असल्याचं पाटील यांनी स्पष्ट केलं. आज एका सहकारी संस्थेत घडणारा हा प्रकार उद्या राज्यातील कोणत्याही सहकारी संस्थेत घडू शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकाराचा वारसा आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी विरोधी संचालकांनी साडेचार लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आवाज बनून जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडावी. शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल स्वीकारून पुढील सभेला उपस्थित राहावे, असं आवाहनही त्यांनी केलं.