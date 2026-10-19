काँग्रेसच्या नेत्यांकडून शिक्षकांना नोकरीवरून काढण्याची कथित धमकी, चौकशी करण्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आश्वासन
शिक्षकांना धमकावून मत घेतले जात असले तर अजिबात सोडणार नाही, असा इशारा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
Published : October 19, 2026 at 3:27 PM IST
अमरावती - शिक्षक मतदारसंघात काँग्रेसचे काम केलं नाही तर थेट नोकरीतून काढण्यात येणार असल्याच्या धमक्या संस्था चालक देत आहेत, असा खुलासा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय. ज्या-ज्या शिक्षण संस्थांना सरकार अनुदान देतं अशा संस्थांकडून धमकी देण्याचे काम सुरू आहे. उघडपणे धमकी देऊन प्रचार सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही आता अश्यांना सोडणार नसल्याचं बावनकुळे म्हणाले. काही लोकांनी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. माझ्याकडे या संदर्भातील तक्रारी आल्या आहेत, असंही ते म्हणाले.
शिक्षकांना धमकावून मत घेतले जात असले तर अजिबात सोडणार नाही, असा इशारा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
शिक्षकांना धमकी, चौकशी करणार - संस्थेतील काही लोकं काँग्रेसला मत देण्यासाठी उघडपणे धमकावत असतील तर याची चौकशी करणार असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या कार्याबद्दल मला आदरच आहे. मी स्वतःच त्या संस्थेचा विद्यार्थी राहिलो आहे. शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही. त्यांनी कोणत्याही धमकीला बिलकुल न घाबरता पारदर्शकपणे मतदान करावे, असं आवाहनसुद्धा बावनकुळे यांनी केले.
माझ्याकडे अनेक तक्रारी - याबाबत आमच्याकडे आलेल्या सर्व तक्रारींची शंभर टक्के चौकशी करणार आहे. मात्र, जे काही राजकीय लोक पदाचा दुरुपयोग करून काँग्रेसला मतदान केले नाही तर नोकरीतून काढणार असे म्हणत असेल तर हे योग्य नाही. ज्या लोकांनी शिक्षकांना धमकी दिली, त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. तसंच याचा शिक्षण संस्थेची संबंध नाही, असं देखील बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
संजय राऊत यांच्यावर टीका - "संजय राऊत यांनी साईज बघून बोलावं. देशातील महत्त्वाच्या पाच मुख्यमंत्र्यांमध्ये महत्त्वाचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस गणले जातात. त्यांना संजय राऊत यांच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. राज्याने त्यांना प्रमाणपत्र दिलं आहे. बोलण्याचा अधिकार दिल्याने वाईट पद्धतीने बोलणे योग्य नाही. जनता धडा शिकवेल," अशी टीका बावनकुळे यांनी संजय राऊत यांच्यावर केली.
हेही वाचा -