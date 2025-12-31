ETV Bharat / politics

अमरावती महापालिका निवडणूक : संतप्त भाजपा कार्यकर्त्यांचा रोष पाहून पदाधिकाऱ्यांनी काढला पळ

अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या निष्ठावंतांना डावलल्याचा आरोप भाजपाचे इच्छुक उमेदवार आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते संगम गुप्ता यांनी केला.

अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या निष्ठावंतांना डावलल्याचा आरोप
अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या निष्ठावंतांना डावलल्याचा आरोप करताना कार्यकर्ते (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 8:35 PM IST

Updated : December 31, 2025 at 9:03 PM IST

अमरावती - अमरावती महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या निष्ठावंतांना उमेदवारी डावलण्यात आल्यानं संतप्त झालेल्या भाजपाच्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी भाजपा पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा रोष पाहता भाजपाच्याच पदाधिकाऱ्यांनी राजापेठ येथील महापालिका झोन कार्यालयातून पळ काढला.


राजापेठ झोन कार्यालयासमोर प्रचंड गोंधळ - अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या निष्ठावंतांना डावलण्यात आल्याचा आरोप भाजपाचे कार्यकर्ते संगम गुप्ता यांनी केला. हिंदुत्ववादी संघटनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी, तुम्ही पैसे घेऊन उमेदवारी दिली असा आरोप, भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी तसंच प्रदेश कार्यकारणी सदस्य जयंत डेहनकर यांच्यावर केला. आम्ही पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते असून आम्हाला अडवलं जे लोक पक्षात कधीही नव्हते त्यांना उमेदवारी तुम्ही पैसे घेऊन दिली अशा शब्दात भाजपाच्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी रोष व्यक्त केला.

भाजपा पदाधिकाऱ्यांपुढे आपली कैफियत मांडताना आणि तीव्र भावना व्यक्त करताना कार्यकर्ते (ETV Bharat Reporter)



कार्यकर्ते प्रचंड आक्रमक - हिंदुत्ववादी संघटा तसंच भाजपाचे कार्यकर्ते यावेळी प्रचंड आक्रमक झाले त्यांनी भाजपा पदाधिकाऱ्यांना यावेळी धक्काबुक्की देखील केली. कार्यकर्त्यांचा रोष पाहता शिवराय कुलकर्णी, दिनेश सूर्यवंशी आणि जयंत डेहनकर या तिघांनी राजापेठ झोन कार्यालय परिसरातून अक्षरशः पळ काढला. या पदाधिकाऱ्यांच्या मागे जात कार्यकर्त्यांनी त्यांना प्रचंड शिवीगाळ देखील केली.



पोलिसांनी केला हस्तक्षेप - दरम्यान राजापेठ येथील महापालिकेच्या झोन कार्यालयापासून राजापेठ पोलीस ठाण्यापर्यंत प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचा रोष पाहता राजापेठ पोलिसांनी तत्काळ धाव घेत वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला.



भाजपा कार्यालयातही गोंधळ - उमेदवारी डावलण्यात आल्यामुळं भाजपाच्या अनेक निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी थेट भाजपा कार्यालयात जाऊन गोंधळ घातला. आता भाजपाचे दिवस संपले आता आम्ही भाजपाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना पाहून घेऊ असा इशारा देखील निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी दिला.

Last Updated : December 31, 2025 at 9:03 PM IST

संपादकांची शिफारस

