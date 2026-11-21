बारामती विमान अपघाताआधी अजित पवार आणि रोहित पवार यांनी एकत्र व्हीएसआर विमानानं केला प्रवास, भाजपाचा दावा
भाजपा मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पत्रकार परिषद घेत रोहित पवार यांच्यावर आरोप केलेत.
Published : November 21, 2026 at 11:02 AM IST
मुंबई : 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती विमानतळावर झालेल्या विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. या अपघातातील विमान हे व्हीएसआर कंपनीचे होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर व्हीएसआर कंपनी आणि तिचे मालक व्ही. के. सिंह यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
दिल्ली ते नागपूर एकत्र प्रवास - रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांनंतर भाजपानंही त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपा मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पत्रकार परिषद घेत रोहित पवार यांच्यावर आरोप केलेत. बारामती विमान अपघाताआधी काही दिवस अजित पवार आणि रोहित पवार यांनी व्हीएसआर या विमानानं दिल्ली ते नागपूर असा प्रवास केल्याचा दावा नवनाथ बन यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
रोहित पवार - अजित पवार एकत्र प्रवास : व्हीएसआर कंपनीच्या विमानानं मी कधीही प्रवास केला नसल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केल्याचं बन यांनी सांगितलं. मात्र, व्हीएसआर या कंपनीच्या विमानाने अजित पवार आणि रोहित पवार यांनी दिल्ली ते नागपूर असा प्रवास केला होता. हा प्रवास नेमका कशासाठी केला? असा सवाल बन यांनी विचारला. दोघांनी एकत्र विमान प्रवास करतानाही पायलट आणि को पायलट तेच होते, जे बारामती विमान अपघातावेळी होते, असा दावाही नवनाथ बन यांनी केला.
रोहित पवार खोटं बोलत आहेत - नवनाथ बन यांनी आरोप करत म्हटलं, रोहित पवार आणि अजितदादांनी एकत्र विमानातून प्रवास केला होता. दिल्ली-नागपूर असा दहा डिसेंबर 2025 रोजी एकत्र प्रवास केला होता. रोहित पवारांनी व्हीएसआर विमानाने प्रवास केला होता. त्या विमानात सुमित कपूर, शांभवी हेच पायलट, को-पायलट होते. परंतु, पत्रकार परिषदेत रोहित पवारांनी व्हीएसआर विमानातून कधीही प्रवास केला नसल्याचे सांगितले होते. परंतु ते खोटं बोलत आहेत."
हेही वाचा -