'या' तारखेला दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार; तर प्रशांत जगताप यांनी घेतला पक्षाला सोडचिठ्ठी देण्याचा निर्णय

महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. आता दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येणार असल्याचं निश्चित झालं असताना प्रशांत जगताप यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Ajit Pawar And Sharad Pawar
अजित पवार आणि शरद पवार (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 2:15 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली असताना, आता लवकरच दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. येत्या 25 किंवा 26 तारखेला याबाबतची घोषणा होणार असल्याची माहिती, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप यांनी दिली.


बैठकीत काय झाली चर्चा? : यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप म्हणाले, "सोमवारी (22 डिसेंबर) रात्री दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी यांच्यात बैठक झाली असून एकत्र येण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तसंच जागावाटपाच्याबाबत आम्ही दोघेही दोन दोन पावलं मागे जाण्याची देखील चर्चा झाली आहे. कालच्या बैठकीत पवार साहेबांच्या पक्षातील विशाल तांबे, अंकुश काकडे आणि वंदना चव्हाण हे उपस्थित होते तर प्रशांत जगताप हे या बैठकीला उपस्थित नव्हते. जी काही चर्चा झाली आहे, त्याबाबत आज पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांना याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे."

प्रतिक्रिया देताना सुभाष जगताप (ETV Bharat Reporter)

पक्ष चिन्हाच्याबाबत कोणीही आग्रह नाही : सुभाष जगताप पुढे म्हणाले, "सोमवारी (22 डिसेंबर) दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून पक्ष चिन्हाच्याबाबत कोणीही आग्रह धरलेला नाही, जो तो त्यांच्या पक्ष चिन्हावर निवडणूक लढवणार आहे. प्रशांत जगताप यांच्यावर अजित पवार यांनी एवढं प्रेम केलेलं असताना आज ते असं का करत आहेत, याबाबत आम्हाला कळत नाही."



प्रशांत जगताप यांनी दिली पक्षाला सोडचिठ्ठी : गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी वेगळी भूमिका मांडत आम्ही महाविकास आघाडी म्हणूनच लढू अशी भूमिका घेतली होती. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास आपण राजकारणातून काही काळासाठी दूर थांबू असा इशारा प्रशांत जगताप यांनी मध्यंतरी दिला होता. कोणत्याही परिस्थितीत अजित पवार यांच्यासोबत आम्ही आघाडी करणार नाही आम्ही महाविकास आघाडी म्हणूनच लढू असं म्हणत गेल्या आठवड्याभरापासून महाविकास आघाडीसोबत त्यांची चर्चा देखील सुरू होती.

पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर सकारात्मक चर्चा सुरू झाली होती आणि आत्ता दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याचं निश्चित झाल्यावर शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आपल्या पदाचा आणि पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाच्या वरिष्ठांनी राजीनामा स्वीकारल्यानंतर जगताप हे काँग्रेस पक्ष तसंच ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याबाबत प्रशांत जगताप यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

Last Updated : December 23, 2025 at 3:23 PM IST

