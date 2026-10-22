अहिल्यानगर जिल्हा बँक निवडणुकीत मुदतवाढीचा वाद; अधिकाऱ्यांचे फोन बंद असल्याचा लोखंडे-लंकेंचा आरोप; 10 जागांसाठी 27 उमेदवार
अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची ठिणगी पडली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे यांनी प्रशासनावरील आक्षेप फेटाळले आहेत.
Published : October 22, 2026 at 7:22 PM IST
अहिल्यानगर - जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी पडद्यामागे बैठकांचे सत्र सुरू असतानाच आता अर्ज माघारीच्या प्रक्रियेवरून राजकीय संघर्ष पेटला आहे. अर्ज मागे घेण्याची मुदत दुपारी 3 वाजेपर्यंत असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फोन बंद करून रात्री 8 वाजेपर्यंत अर्ज माघारी दाखवल्याचा गंभीर आरोप माजी खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी केला आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची ठिणगी - खासदार निलेश लंके यांनीही या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कामधेनू मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची ठिणगी पडली आहे. दरम्यान, निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे यांनी प्रशासनावरील आक्षेप फेटाळले असून, 21 पैकी 11 जागा बिनविरोध झाल्याचे आणि उर्वरित 10 जागांसाठी 27 उमेदवार रिंगणात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राजकीय समीकरणे बदलली - जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येत प्रयत्न केले. मात्र, बैठकांमध्ये एकीचे चित्र दिसत असतानाच प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात राजकीय समीकरणे बदलली. भाजपाचे जालिंदर वाकचौरे, शिवसेनेचे माजी खासदार सदाशिव लोखंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे खासदार निलेश लंके, प्रताप ढाकणे आणि सुधीर मस्के यांच्यासह विविध पक्षांतील नेत्यांनी एकत्र येत 'परिवर्तन पॅनल'च्या माध्यमातून उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या सत्तासंघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.
बँक कारखानदारांची नाही, शेतकऱ्यांची - जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर भाष्य करताना माजी खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी बँकेच्या कारभाराचा आणि निवडणूक प्रक्रियेचा मुद्दा उपस्थित केला. सुमारे 14 लाख शेतकरी सभासदांच्या ठेवींवर उभ्या असलेल्या या बँकेवर सर्वसामान्य शेतकरी सभासदांचे वर्चस्व राहिले पाहिजे. ही बँक केवळ साखर कारखानदारांची नसून शेतकऱ्यांची आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अर्ज माघारीच्या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का, असा सवाल उपस्थित करत लोखंडे यांनी निवडणूक प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. दुपारी 3 वाजेपर्यंतची मुदत असताना रात्री 8 वाजेपर्यंत अर्ज माघारी दाखवण्यात आल्याचा आणि या काळात संबंधित अधिकाऱ्यांचे फोन बंद असल्याचा दावा त्यांनी केला. या आरोपांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
लंके म्हणतात, बँकेच्या हितासाठी एकत्र आलो - खासदार निलेश लंके यांनीही बँकेच्या हितासाठी विविध पक्षांतील नेते एकत्र आल्याचे स्पष्ट केले. निवडणूक बिनविरोध का झाली नाही, यावर चर्चा करत बसण्यापेक्षा बँकेच्या हितासाठी काम करणारे आणि सहकाराची जाण असणारे उमेदवार संचालक मंडळात गेले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे बँकेचा कारभार सर्वसामान्य शेतकरी सभासदांच्या हिताचा राहणे आवश्यक आहे. याच भूमिकेतून परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून उमेदवार देण्यात आल्याचे लंके यांनी सांगितले. अर्ज माघारीच्या प्रक्रियेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे निवडणूक प्रशासनाच्या भूमिकेवर चर्चा सुरू झाली आहे.
आक्षेप फेटाळले; 10 जागांवर लढत - राजकीय नेत्यांनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे यांनी प्रशासनावरील आक्षेप फेटाळून लावले. जिल्हा बँकेच्या 21 जागांपैकी 11 जागा बिनविरोध झाल्या असून, उर्वरित 10 जागांसाठी 27 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे बिनविरोध निवडणुकीसाठी नेत्यांचे प्रयत्न, तर दुसरीकडे अर्ज माघारीच्या प्रक्रियेवरून उपस्थित झालेले प्रश्न, यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक चांगलीच चर्चेत आली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत परिवर्तन पॅनल मैदानात उतरले असताना, आता उर्वरित जागांवरील लढतीसोबतच निवडणूक प्रक्रियेतील आरोपांचे काय होते याकडेही जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा -