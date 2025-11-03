आमदार सुभाष देशमुख समर्थकांच्या विरोधानंतर आमदार विजय देशमुखांच्या समर्थकांचा भाजपा कार्यालयात गोंधळ
भाजपा कार्यालयात ऑपरेशन लोटस विरोधात पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. स्थानिक नेत्यांनी भाजपा शहर अध्यक्षांना, तडीपार गुंडांना भाजपात प्रवेश देताय का? असा प्रश्न विचारला.
Published : November 3, 2025 at 4:15 PM IST
सोलापूर : सोलापूर शहरातील भाजपा कार्यालयात सोमवारी पुन्हा एकदा गोंधळ सदृश परिस्थिती पाहायला मिळाली आहे. काही दिवसांपूर्वी माजी आमदार दिलीप मानेंच्या भाजपा प्रवेशाच्या चर्चेनंतर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील भाजपा कार्यकर्त्यांनी भाजपाच्या मुख्य कार्यालयासमोर मोठं आंदोलन केलं होतं. दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपा आमदार सुभाष देशमुख यांचे कार्यकर्ते त्यामध्ये होते. त्यांनी आंदोलन केले अशी प्राथमिक माहिती समोर आली होती.
दक्षिण सोलापूरच्या विरोधानंतर आता उत्तर सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांनी भाजपा कार्यालयात येऊन भाजपा शहर अध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांना घेराव घातला. उत्तर सोलापूर विधानसभा मतदारसंघात आम्ही भाजपासाठी आयुष्य दिलं. आमची घरं दारं विकली आणि आता भाजपा प्रदेश पातळीवर तडीपार गुंडांना, आमच्या विरोधात भाजपात पक्ष प्रवेश देत आहे. शहर अध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांनी उत्तर सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांची समजूत घातली. यावेळी शहर अध्यक्ष आणि भाजपा कार्यकर्त्यांत किरकोळ शाब्दीक चकमक झाली.
भाजप कार्यकर्त्यांचा संताप - स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आल्याने सोलापुरात भाजपा प्रवेश मोठ्या संख्येने होत आहे. सत्ताधारी पक्ष असल्याने मोठा लोंढा भाजपात येत आहे. उत्तर सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग 5 मध्ये काही कार्यकर्त्यांना भाजपात प्रवेश दिल्याने जुन्या कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. वर्षा बंगल्यावर जाऊन ज्या स्थानिक नेत्यांना पक्ष प्रवेश देण्यात आला ते याअगोदर लोकसभा निवडणुकीत भाजपा विरोधात काम केलेले आहेत. आरएसएसच्या एका कार्यकर्त्याला जबर मारहाण करून त्यांनी जखमी केले होते. अशा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना भाजपात आणून आमच्या छातीवर कशाला बसवत आहात असा संताप शहर अध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांच्यासमोर व्यक्त केला. माध्यमांसमोर बोलताना भाजपाच्या जुन्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र शब्दांत विरोध व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा...