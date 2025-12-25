ठाकरे बंधुंच्या युतीनंतर काल जोरात नाचले पण....; आज नाशिकच्या बड्या मनसे-शिवसेना नेत्यांचा भाजपात प्रवेश
मुंबईत ठाकरे बंधुंनी युतीची घोषणा केल्यानंतर नाशिकमध्ये काल दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी जल्लोष केला. तर आज मनसे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील यांच्यासह अनेकांनी भाजपात प्रवेश केला.
Published : December 25, 2025 at 8:56 PM IST
नाशिक - काल उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना आणि राज ठाकरे यांच्या मनसेच्या युतीचा निर्णय झाल्यानंतर नाशिक येथील मनसे कार्यालयात जल्लोष साजरा करण्यात आला. यावेळी जोरदार नाचणारे आणि पेढे वाटणारे मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील यांनी आज भाजपात प्रवेश केला. पक्षभंगाची कारवाई म्हणून दिनकर पाटील यांची मनसे पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. कालपर्यंत एका पक्षात नाचणारे आज दुसऱ्या पक्षात प्रवेशकर्ते झालेल्या पाटील यांच्याबाबत नाशिककरांमध्ये चर्चा रंगली आहे.
नाशिकमध्ये आगामी महानगरपालिका निवडणुकीनिमित्त राजकीय घडामोडींना वेग आहे.अशात आज भाजपा पक्षातील आमदार देवयानी फरांदे यांना विचारात न घेता उबाठा आणि मनसेच्या दोन माजी महापौर, माजी आमदार पाच पदाधिकाऱ्यांना मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थित प्रवेश देण्यात आला. यात मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे माजी महापौर विनायक पांडे यांचं रात्रीतून मन परिवर्तन झालं आणि गुरुवारी त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यांच्याबरोबर उद्धव ठाकरे यांचे माजी महापौर ॲड. यतिन वाघ यांनीही भाजपाचे कमळ हाती धरण्याचा निर्णय घेतला. विनायक पांडे आणि यतीन वाघ यांच्या या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर ठाकरे यांनी त्यांच्याविषयी कठोर निर्णय घेत त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.
काल काय म्हणाले दिनकर पाटील - संपूर्ण महाराष्ट्राची इच्छा होती की दोन्ही ठाकरे बंधूंनी एकत्रित यावं. ती इच्छा आज पूर्ण झाली असून सर्वत्र दिवाळी साजरी होत आहे. यामुळे जनतेला आजपासून न्याय मिळायला सुरुवात झाली आहे.आता दोन्ही ठाकरे बंधू विरोधकांना सळो की पळो करून सोडतील. आमची देखील जनतेला विनंती आहे की जो देश हुकूमशाहीकडे चालला आहे त्याला रोखण्यासाठी आपणसुद्धा एकत्र या असं मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील यांनी म्हटलं होतं.
आज काय म्हटले दिनकर पाटील - कार्यकर्त्यांच्या इच्छेने मी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. माझ्यासोबत अमोल पाटील, लता पाटील आणि इतरांनी देखील प्रवेश केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्यात काम चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. मंत्री गिरीश महाजन देखील नाशिकमध्ये चांगलं काम करत आहेत. मी राज ठाकरे यांचे देखील आभार मानतो त्यांनी मला विधानसभेची उमेदवारी दिली होती. मी कोणावरही टीका करणार नाही. मी याआधी अकरा वर्षे भाजपामध्ये काम केलं होतं. आताही चांगल्या प्रकारे काम करेल, असं दिनकर पाटील यांनी म्हटलं आहे.
कोण आहेत दिनकर पाटील - माजी नगरसेवक दिनकर पाटील हे सुरवातीच्या काळात काँग्रेस शहराध्यक्ष होते. त्यानंतर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. अकरा वर्ष ते भाजपाचे नगरसेवक होते. अशात त्यांना विधानसभेत आमदारकी नाकारल्यानं त्यांनी मनसेकडून निवडणूक लढवली. मात्र त्यांचा भाजपा आमदार सीमा हिरे यांनी पराभव केला. यानंतर त्यांनी मनसेत प्रदेश सरचिटणीस पदाची जबाबदारी सांभाळली. आता त्यांनी पुन्हा भाजपात प्रवेश केला आहे.
