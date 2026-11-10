नाट्यमय घडामोडीनंतर राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजेश पाटील यांच्या गळ्यात गोकुळ अध्यक्षपदाची माळ
अध्यक्षपदासाठी शशिकांत पाटील चुयेकर विरुद्ध महायुतीचे राजेश पाटील यांच्यात झालेल्या लढतीत राजेश पाटील यांनी विजय मिळवून अध्यक्षपदावर मोहर उमटवली.
Published : November 10, 2026 at 4:38 PM IST
कोल्हापूर - संख्याबळ, कोरम आणि यानंतर न्यायालयीन लढाई अशा तिढ्यात अडकलेली कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आज नाट्यमय घडामोडीनंतर पूर्ण झाली. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार नामनिर्देशित चार सदस्यांचं अधिक संख्याबळ घेत महायुतीने या निवडणुकीत बाजी मारली. राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीकडून अध्यक्षपदासाठी शशिकांत पाटील चुयेकर विरुद्ध महायुतीचे राजेश पाटील यांच्यात झालेल्या लढतीत राजेश पाटील यांनी विजय मिळवून अध्यक्षपदावर मोहर उमटवली. गेल्या महिनाभर घडलेल्या घडामोडींचा अखेर आज शेवट झाला. मात्र समविचारी आघाडीचे उमेदवार शशिकांत पाटील यांनी महायुतीचा विजय म्हणजे लोकशाहीचा विजय नसून ठोकशाहीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
कोल्हापूर जिल्ह्याचं आर्थिक सत्ता केंद्र म्हणून ज्या संघाकडं पाहिलं जातं अशा गोकुळच्या निवडणुकीत 25 जागांपैकी 13 जागांवर समविचारी आघाडीचे उमेदवार बहुमताने विजयी झाले होतेय. मात्र यानंतर राज्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडीनंतर राज्य सरकारने सहकार कायद्याखाली असलेल्या संस्थांमध्ये 500 कोटींची उलाढाल असलेल्या संस्थांवर नामनिर्देशित सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला आणि गोकुळच्या सत्ताकारणाचं गणित बदललं. या आदेशाविरोधात समविचारी आघाडीने न्यायालयात दाद मागितली. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने अध्यादेशाबद्दल 25 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने 10 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष निवड घेण्याचे निर्देश निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगुले यांना दिले होते. त्यानुसार आज गोकुळ दूध संघाच्या गोकुळ शिरगाव येथील प्रधान कार्यालयात सकाळी 11 वाजता अध्यक्ष निवडीला सुरुवात झाली. यावेळी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता, राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेले पाच संचालक उपस्थित राहिले. पोलीस बंदोबस्तात समविचारी आघाडीचे संचालक निवड सभेसाठी दाखल झाले तर त्या पाठोपाठ महायुतीच्या संचालकांनीही हजेरी लावली. निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर महायुतीकडून चंदगडचे माजी आमदार राजेश नरसिंह पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला तर समविचारी आघाडीकडून शशिकांत पाटील चुयेकर यांनी समविचारीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. महायुतीकडून 16 जणांनी राजेश पाटील यांच्या पारड्यात आपलं मत टाकलं तर शशिकांत पाटील यांना 13 मतं मिळाली. यामुळे तीन मतांनी राजेश पाटील यांच्या नावाची घोषणा निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगुले यांनी केली.
महायुतीने ठरवला एक एक वर्षाचा फॉर्मुला - समविचारी आघाडीचे 13 संचालक निवडून येऊनही अध्यादेश काढून नामनिर्देशित सदस्यांचा मताचा अधिकार वापरून सत्तेवर आलेल्या महायुतीने गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी एक एक वर्षाचा फॉर्मुला निश्चित केला आहे. पहिल्या एक वर्षासाठी राष्ट्रवादी यानंतर भाजपा शिवसेना जनसुराज्य अशा महायुतीतील घटक पक्षांच्या संचालकांना एक वर्षाची अध्यक्षपदाची संधी मिळणार आहे.
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