ते नक्की मराठीच आहेत ना? संजय राऊतांच्या प्रश्नावर महेश कोठारेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले मला विनाकारण...

दिवाळी कार्यक्रमात अभिनेते महेश कोठारे यांनी भाजपाचं कौतुक केलं. त्यानंतर खासदार संजय राऊतांनी कोठारेंना टोला लगावला. त्यानंतर आता महेश कोठारे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Mahesh Kothare on Sanjay Raut
संजय राऊत आणि महेश कोठारे (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मुंबईचा महापौर भाजपाचाच होणार या अभिनेते महेश कोठारे यांच्या वक्तव्यावर आज संजय राऊत यांनी सकाळी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, "कोण महेश कोठारे? ते नक्की मराठीच आहेत ना?" असा सवाल त्यांनी केला. याबाबत दिग्दर्शक-अभिनेता महेश कोठारे यांनी आता या विषयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "मला विनाकारण वाद वाढवायचा नाही. मी संजय राऊत यांचा आदर करतो. मी माझं मत व्यक्त केलं, त्यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं. विषय संपला,".

शिवसेना आणि भाजपामध्ये शाब्दिक चकमक : तर यावर भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी कोठारे मोदींचं कौतुक करत असल्यानं संजय राऊत यांना मिरच्या लागल्याची टीका केली. दरम्यान आता महेश कोठारे यांच्या वक्तव्यामुळं नव्या वादाला तोंड फुटल्याचं दिसत असून शिवसेना आणि भाजपामध्ये शाब्दिक चकमक उडाल्याचं चित्र आहे. संजय राऊत यांच्या प्रतिक्रियेनंतर आता भाजपाने यावर प्रत्युत्तर दिल्यानं हा वाद आणखी रंगतो की, महेश कोठारे यांच्या माझ्यासाठी हा विषय संपला असं स्पष्ट केल्यानंतर हा वाद थंड होतो याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.


संजय राऊत यांनी वादाचा सुतळी बॉम्ब फोडला : राजकारणात दिवाळीचा काळ साधारणतः शुभेच्छा, संवाद आणि सौहार्द यांचा असतो. परंतु, या वर्षीचा दिवाळी आठवडा महाराष्ट्रात चांगलाच ‘राजकीय स्फोटक’ ठरला आहे. तर “ऐसा कोई सगा नाही, जिसे भाजपाने ठगा नही” हे विधान करत संजय राऊत यांनी पुन्हा वादाचा सुतळी बॉम्ब फोडला आहे. राऊतांनी आज सकाळी पत्रकार परिषदेत शाब्दिक फटाकेबाजी करत थेट भाजपाच्या ‘ऑपरेशन लोटस’ या घोषणेच्या राजकारणावर, मतदार याद्यांतील घोटाळ्यावर आणि सत्तेसाठी सुरू असलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणावर हल्ला चढवला. महायुतीचा विजय प्रामाणिक मतामुळं नव्हे, तर मतचोरीच्या संगनमतातून झाला, असं सांगत संजय राऊत यांनी सध्याच्या मतदारयादी घोटाळा प्रकरणाचा उल्लेख केला.

राष्ट्रवादीचे चार माजी आमदार भाजपाच्या संपर्कात? : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे “देशावर संकट आले की लोक माझे नाव घेतात, ही बारामतीची ताकद आहे” हे विधान खरं आहे. कारण संकटकाळी सह्याद्रीच हिमालयाच्या मदतीला जात असतो हा इतिहास आहे असं राऊत यांनी नमूद केलं. याआधी अनेक घटना आणि घडामोडी अशा घडल्या आहेत, त्यानुसार गेल्या काळात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी मदत केली होती. पण त्याचे पांग त्या दोघांनी कसे फेडले ते सगळ्यांनी बघितलं अशी टीका त्यांनी केली. सोलापूरमध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे चार माजी आमदार भाजपाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा होत असल्याच्या घडामोडीला संजय राऊत यांनी ‘भाजपाची राजकीय भूक’ असं म्हटलं आहे.


महेश कोठारे नक्की मराठी आहेत ना? : "मुंबईसह महाराष्ट्र ढवळून काढत जे लोक भ्रष्टाचार आणि पैशांचा अतिवापर करून महाराष्ट्र स्वतःच्या हातात ठेवू पाहात आहेत. त्यांचे चेहरे जनतेसमोर आणून व्होटचोरी विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी अख्खा महाराष्ट्र ढवळून काढणार आहोत. मतदार यादीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतोय कारण पुरावे आहेत. आता यादीमधील खोटे मतदारांची यादी आम्ही लवकर समोर आणणार आहोत, असं सांगत शिवसेना आणि मनसे हे दोन्ही पक्ष कार्यकर्त्यांना बळ देत आहेत. त्यामुळं महाविकास आघाडीत मनसेच्या संभाव्य प्रवेशाला आता ‘राजकीय वेळ मिळणारच’ "असा संकेत राऊत यांनी दिला. तसेच भाजपाचा महापौर होणार या ज्येष्ठ अभिनेते महेश कोठारे यांच्या विधानावर ते नक्की मराठी आहेत ना? असा प्रतिप्रश्न राऊत यांनी केला आहे. एकूणच दिवाळीनंतर होणाऱ्या मतदार संघर्ष यात्रेची तयारी महाविकास आघाडीकडून सुरू आहे असे संकेत संजय राऊत यांनी दिले आहेत.

