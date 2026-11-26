'मोकळीक दिली तर पोलीस गुन्हेगारी संपवू शकतात मात्र...'; आदित्य ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर घणाघात
आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली.
Published : November 26, 2026 at 10:36 PM IST
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं गृहखात आहे, परंतु ते गृहखात्याचा वापर राजकीय विरोधकांविरोधात करत आहेत. आपल्या पोलीस प्रशासनाला एक दिवस जरी मोकळीक दिली तरी पोलीस प्रशासन कायमची गुन्हेगारी संपवू शकतात. मात्र, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पक्ष फोडण्यात आणि वृक्ष तोडण्यामध्ये व्यस्त आहेत. असा घणाघात.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला.
यावेळी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, पुण्यामध्ये अतिशय वाईट घटना घडली. याचबरोबर मुंबईमध्येदेखील अशाच घटना घडत आहेत. टायगर श्रॉफ यांच्यावर गोळीबार झाला, अमिताभ बच्चन हे बुलेटप्रूफ काचेमागे उभे राहत आहेत. खरंतर सरकारनं राज्यातील कायदा- सुव्यवस्थेकडं लक्ष द्यायला हवं. मात्र, याकडं लक्ष न देता वृक्षतोडीची आवड मुख्यमंत्र्यांना लागली आहे. रात्रीच्या वेळी झाडांना हात लावायचा नाही, अशी आपल्याला लहानपणापासून शिकवण आहे. मात्र, फडणवीस रात्रीच्या काळोखामध्ये झाड कापत आहेत.
शंभर वर्षातील सर्वात भयानक दुष्काळ पडला असताना देखील हिरवळीकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष नाही. ते फक्त पक्ष फोडत आणि झाड तोडत बसले आहेत, असं यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले.
कुर्लामध्ये घडलेल्या घटनेनंतर मुंबई भाजपानं अधिकृत मदरशांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. यावर बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, कुर्ल्याच्या त्या घटनेला जातीय रंग का देत आहेत? हा मूळ प्रश्न आहे. गृहखातं त्यावेळी काय करत होतं? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. संविधानिक पद्धतीनं आंदोलन करणाऱ्या तुषार गांधींना डिटेन केलं जातं. अशा घटना सर्रास घडत आहेत. लहान मुलांमध्ये कायद्याची भीती राहिलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबई महानगरपालिकेवर हल्ला करण्याची धमकी ई-मेलद्वारे दिली जाते. एकेकाळी पोलिसांची भीती सगळीकडं होती. मात्र, आता ती भीती राहिलेली नाही, हे अत्यंत भयानक आहे. गुन्हेगारांच्या विरोधात कारवाई होत नाही.
मुंबईच्या फिक्स डिपॉझिट म्हणजे एफडीविषयी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, मुंबईकरांवर कोणताही अधिकचा कर न लावता. कोणताही अधिकचा भार न देता आम्ही एफडी उभी केली होती. या पैशातून मुंबईकरांचे महत्त्वाचे प्रोजेक्ट्स उभे केले होते. पण, ज्या पद्धतीने भाजपाची राजवट सुरू आहे ज्या प्रकारच्या एफडी तोडल्या जात आहेत, या सर्व केवळ आवडत्या कॉन्ट्रॅक्टरसाठी तोडल्या जात आहेत.
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