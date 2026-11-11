गोकुळचा विजय ओरबाडून घेतला; महाराष्ट्राच्या इतिहासातील काळा दिवस! चंद्रकांत पाटील यांच्यावर संजय राऊत यांचा घणाघात
नरेंद्र मोदी पूर्वी चहा विकत होते, गौतम अदानीही स्कूटरवर फिरत होते. त्यांच्या साम्राज्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करणार का, असा टोला राऊत यांनी चंद्रकांत पाटील यांना लगावला.
Published : November 11, 2026 at 9:35 PM IST
मुंबई - कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या गोकुळ निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या पॅनेलचा विजय झालेला असताना सत्तेचा वापर करून हा विजय ओरबाडून घेण्यात आला. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे, अशी टीका शिवसेना (ठाकरे) नेते खासदार संजय राऊत यांनी केली. दरम्यान, भाजपाचे नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सतेज पाटील यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानांचाही खरपूस समाचार घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूर्वी चहा विकत होते, गौतम अदानीही स्कूटरवर फिरत होते. मग त्यांनी उभे केलेल्या साम्राज्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करणार का, असा टोला त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांना लगावला. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. चार सदस्यांच्या माध्यमातून गोकुळवर सत्ताधाऱ्यांनी सत्ता मिळवली. परंतु सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. कोल्हापुरात सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलन छेडण्यात आले. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्या विरोधात भूमिका मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी डोळे वटारले तर शिक्षण क्षेत्रातील सर्व काही समोर येईल अशी धमकी दिली. सतेज पाटील यांनी चंद्रकांत पाटलांना धमक्या देण्याऐवजी निवडणुकीच्या माध्यमातून समोर या अशापद्धतीचं आव्हान दिलं. गोकुळच्या निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर बोलताना राऊत म्हणाले. डी. वाय. पाटील पूर्वी कोल्हापुरात स्कूटरवरून फिरत होते, याचा गोकुळ दूध संघाशी काय संबंध? एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या कर्तृत्वावर, बुद्धिमत्तेवर आणि मेहनतीच्या जोरावर शैक्षणिक साम्राज्य उभे केले, तर त्याचे कौतुक व्हायला हवे. स्कूटरवर फिरणाऱ्या व्यक्तीने मोठे साम्राज्य उभे केले, यात गैर काय, असा सवाल त्यांनी केला. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूर्वी चहा विकत होते, गौतम अदानीही स्कूटरवर फिरत होते. मग त्यांनी उभे केलेल्या साम्राज्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करणार का? चंद्रकांत पाटील यांना अदानींच्या प्रवासाबद्दल शंका असेल, तर त्यांची भेट घडवून देतो. त्यांनी चर्चा करावी, असा उपरोधिक टोला संजय राऊत यांनी लगावला.
कोथरूडमध्ये मतांसाठी पैसे वाटल्याचा आरोप - कोथरूडमध्ये मतदारांना पैसे देऊन मते विकत घेतल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. वीस-वीस हजार रुपयांना मते विकत घेतल्याचा दावा करत हा पैसा कुठून आला, असा सवाल त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांना केला. तंत्रशिक्षण खात्यातून की महसूल खात्यातून, की अन्य कुठून हा पैसा आला, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘मुख्यमंत्र्यांनी डोळे वटारले तर...’ - चंद्रकांत पाटील यांच्या भाषणातील मुख्यमंत्र्यांनी डोळे वटारले तर सर्व काही लक्षात येईल, या आशयाच्या विधानावर राऊत यांनी आक्षेप घेतला. मंत्र्यांनीच उद्ध्वस्त करण्याची भाषा करणे योग्य नाही. हातात थोडी सत्ता आली की काहींना आपण वाघ झाल्याचा भास होतो. मात्र, राजकारणात दिवस बदलायला वेळ लागत नाही. आज सत्तेत असलेल्यांना उद्या पळून जाण्याची वेळ येऊ नये. त्यावेळी कोणीही आपल्या दारात यांना उभे करू नये, अशा शब्दात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले.
मुख्यमंत्री झोप काढत आहेत का? - गोकुळच्या निवडणुकीनंतर मंत्री हसन मुश्री यांनी प्रकरण न्यायालयात असल्याने प्रशासक नेमले जाईल, असे विधान केले. यावरून राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले. मंत्री हसन मुश्रीफ कायदा आणि गोकुळच्या पाठीशी असल्याचे सांगत आहेत. मग प्रशासक नेमण्याची भाषा केली जात असताना मुख्यमंत्री काय करत आहेत? झोप काढत आहेत का? मुख्यमंत्री खरोखरच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असते, तर निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अशा प्रकारे कायद्याची मोडतोड झाली नसती, असे ते म्हणाले.
‘रेजिम चेंज’ची भाषा यासाठीच - कोल्हापूरच्या साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी मतपेटीतून गोकुळमध्ये सत्तांतर घडवले. मात्र, सत्ताधारी हा निकाल मान्य करायला तयार नाहीत. लोकशाही मार्गाने झालेला सत्ताबदल नाकारला जात असेल, तर राज्यात सत्तांतराची मागणी करणाऱ्या जनतेची भूमिका समजून घेतली पाहिजे. जनतेचा कौल मान्य न करणाऱ्यांना सत्तेतून दूर करण्याची वेळ आली आहे. आम्ही रेजिम चेंजची भाषा यासाठीच करतो आहोत, असे राऊत यांनी ठणकावले.
अजित पवार गटाचे 20 ते 22 आमदार कधीही बाहेर पडतील - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील 20 ते 22 आमदार बाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत आहेत. हे आमदार, शरद पवार यांच्या भेटीसाठी वेळ मागत आहेत. ही भेट केवळ गप्पा मारण्यासाठी नाही. अजित पवारांचे नेतृत्व राहिलेले नसल्याने या आमदारांना एका प्रकारे गुलामी करावी लागत आहे. स्वाभिमान गहाण ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्यामुळे हे आमदार पुन्हा शरद पवारांकडे परततील किंवा निवडणुकीपूर्वी अन्य एक-दोन पक्षांत प्रवेश करतील. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा फूट पडण्याची शक्यता आहे, असा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला.
भुजबळांची भेट, तटकरेंचा यूटर्न - राष्ट्रवादीतील घडामोडींकडे लक्ष वेधताना राऊत यांनी छगन भुजबळ यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्याचा उल्लेख केला. भुजबळ कुटुंबीयांचीही शरद पवारांशी भेट झाली आहे. दुसरीकडे, सुनील तटकरे यांनी आपण यूटर्न घेतल्याचे मान्य केले आहे. त्यावेळी आपण वेगळी भूमिका का घेतली आणि आता ती बदलण्याची वेळ का आली, हे योग्यवेळी जाहीर करू, असे तटकरे सांगत आहेत. या सर्व घडामोडी राष्ट्रवादीतील अंतर्गत अस्वस्थतेचे संकेत देत असल्याचे राऊत म्हणाले.
अजितदादांच्या पक्षात स्वाभिमानाचा प्रश्न - अजित पवारांचे नेतृत्व आता राहिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या गटातील आमदारांना स्वाभिमान गहाण ठेवून काम करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत स्वाभिमान जपण्यासाठी काही आमदार पुन्हा शरद पवारांकडे परतण्याचा विचार करू शकतात. ही केवळ पक्षांतराची बाब नाही, तर राजकीय अस्तित्व आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट पुन्हा फुटण्याची शक्यता असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
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