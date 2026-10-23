500 कोटीच्या निव्वळ पारावरच्या गप्पा; जरांगे पाटील यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवायचं कारण नाही - छगन भुजबळ
500 कोटीच्या आकड्यावर विश्वास बसत नाही, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. भुजबळ नाशिकला आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते.
Published : October 23, 2026 at 7:15 PM IST
नाशिक - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी जरांगे पाटील यांच्याविषयी असलेल्या एका कथित 500 कोटी रुपयांच्या ऑडिओ क्लिपच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. या 500 कोटीच्या आकड्यावर कोणी विश्वास ठेवणे शक्य नाही. दोन-चार लोकांमध्ये झालेली खासगी गप्पांची कोणीतरी रेकॉर्डिंग केली आहे. त्याची चौकशी करावी हे योग्य नाही. 10-15 कोटी म्हटले असते तर चौकशीचा विषय झाला असता. पण 500 कोटीच्या आकड्यावर विश्वास बसत नाही, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. भुजबळ नाशिकला आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते.
आकडा महत्त्वाचा नाही तर चर्चा नरेटिव्ह धोक्यात आहे असं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. यावर भुजबळ यांनी प्रतिप्रश्न करत म्हटलं की हे जर नरेटिव्ह होतं तर वर्तमानपत्रात का आलं नाही? मीडियासमोर का आलं नाही? ते आपापसातलं बोलणं होतं. त्यात कसलं नरेटिव्ह होणार. दोन वर्षानंतर ही क्लिप समोर आल्यानं तिच्या हेतूबाबत शंका निर्माण होते असंही मंत्री भुजबळ यांनी म्हटलं.
पाणी जपून वापरा - पुढील वर्षीही एल निनोचा इफेक्ट राहील. पुढे अडचणीची परिस्थिती निर्माण होईल. ऑक्टोबरला शेवटी धरणं भरलेली असायला हवी, पण आता भाष्पीभवन दुप्पट होईल. पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवणं गरजेचं आहे. 72 चा दुष्काळ मी पाहिलेला आहे. गुजरातमधून चारा आणावा लागला होता. नंतरच्या दुष्काळात लातूरला रेल्वेनं पाणी न्यावं लागलं होतं. पाण्याचा मोजून मापून वापर केला पाहिजे. पिण्याच्या पाण्याची काटकसर करायला पाहिजे. चाऱ्याबाबत अनेक ठिकाणी लागवडीसाठी परवानगी दिली. जिथं पाणी तिथं चारा लावला पाहिजे. माणसांना पहिलं, दुसरं प्राधान्य जनावरांना दिलं पाहिजे. अडचणी सगळ्यांना येणार आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. मदतीबाबत अभ्यास चालू आहे, पण पहिल्यांदा 5 हजार देतोय. पाण्याचं महत्त्व लक्षात घेतलं पाहिजे, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
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