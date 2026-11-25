त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त शेकडो दिव्यांनी उजळले 'दगडूशेठ' गणपती मंदिर; 551 हून अधिक प्रकारचे पदार्थ गणरायाला अर्पण
त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात शेकडो दिवे प्रज्वलित करण्यात आले. त्रिपुरी पोर्णिमेनिमीत्त मंदिरात गोड, तिखट, आंबट, खारट अशा चवींचे पदार्थ आणि विविध प्रकारच्या फळांचा अन्नकोट साकारण्यात आला. श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरात लाडक्या गणरायासमोर 551 पदार्थांचा महानैवेद्य दाखविण्यात आला. ट्रस्टचे अध्यक्ष महेश सूर्यवंशी म्हणाले की, बळीराजावर आलेले संकट दूर होवो. (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : November 25, 2026 at 1:34 PM IST