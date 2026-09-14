दगडूशेठ गणपती मयूररथातून प्रेम मंदिरात विराजमान; पाहा फोटो गॅलरी
पुणे- 'गणपती बाप्पा मोरया... मंगलमूर्ती मोरया'च्या जयघोषात श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरापासून फुलांनी सजविलेल्या मयूर रथातून आगमन मिरवणूक निघाली. ढोल-ताशाच्या गजरात वृंदावनमधील प्रेम मंदिराच्या जय गणेश प्रांगण येथे साकारलेल्या प्रतिकृतीमध्ये 'दगडूशेठ' चे गणपती बाप्पा विराजमान झाले. श्रींचा हा नयनरम्य आगमन सोहळा पाहण्याकरता हजारो भाविकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली. (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : September 14, 2026 at 2:18 PM IST