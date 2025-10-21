ETV Bharat / photos

लक्ष्मीपूजन निमित्त श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात आकर्षक फुलांची सजावट, पाहा फोटो गॅलरी

Shri Vitthal Rukmini Temple Pandharpur
दीपावलीच्या पवित्र पर्वानिमित्त दक्षिण काशी असणाऱ्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि गाभाऱ्यात मंदिरे समितीच्या वतीनं मंदिर परिसरात लक्ष्मीपूजनानिमित्त आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. या सजावटीत वैभव, भक्ती आणि सौंदर्याचा सुरेख संगम साधण्यात आला आहे. ही सजावट विठ्ठल रुक्मिणी भक्त अर्जुन हनुमान पिंगळे (रा. बीड) यांच्या मार्फत करण्यात आली आहे. (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : October 21, 2025 at 11:21 AM IST

