भारतीयांमध्ये जागतिक दर्जाची प्रतिभा, पण भारतात पुरेशा जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांचा अभाव
56व्या आंतरराष्ट्रीय भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये, भारताच्या पाच सदस्यीय संघानं पाच सुवर्णपदकं जिंकली. ही प्रतिभा आहे, मात्र ती भारतात टिकत नाही. यासंदर्भातील डोळ्यात अंजन घालणारा लेख.
Published : August 8, 2026 at 7:28 PM IST
गेल्या आठवड्यात पाच भारतीय किशोरवयीन मुलं कोलंबियाहून पदकांपेक्षाही अधिक मौल्यवान अशी एक गोष्ट घेऊन परतली. त्यांनी भारताच्या सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय संपत्तीची, म्हणजेच प्रतिभेची, आठवण सोबत आणली होती. 5 ते 12 जुलै दरम्यान झालेल्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये, भारताच्या पाच सदस्यीय संघानं पाच सुवर्णपदकं जिंकली आणि चीन, रशिया, दक्षिण कोरिया, कझाकस्तान तसंच तैवान यांसारख्या वैज्ञानिक महासत्तांसोबत भारताला संयुक्तपणे अव्वल स्थानी पोहोचवलं. ही कामगिरी विलक्षण होती.
जगभरातील 85 हून अधिक देशांतील 381 सर्वात हुशार शालेय विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करून, भारतीय संघानं दोन खडतर पाच-पाच तासांच्या परीक्षांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यामध्ये पाठ्यपुस्तकी ज्ञानापेक्षा मूळ विचार जोखण्यात आले. हे यश अपघाती नाही. हे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अंतर्गत असलेल्या होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्राच्या (HBCSE) जवळपास तीन दशकांच्या अथक परिश्रमाचं फळ आहे. ओळख, मार्गदर्शन आणि वैज्ञानिक प्रशिक्षणाच्या कठोर प्रक्रियेद्वारे, भारतानं सातत्यानं जागतिक दर्जाचे तरुण शास्त्रज्ञ घडवले आहेत. गेल्या दशकात, भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाडमधून प्रत्येक भारतीय सहभागी पदक घेऊन परतला आहे, त्यापैकी जवळपास दोन-तृतीयांश सुवर्णपदकं आहेत.
🇮🇳 India Tops the World at the 56th International Physics Olympiad 2026!— DAE India (@DAEIndia) July 12, 2026
🥇🥇🥇🥇🥇India's young physicists deliver an extraordinary performance at #IPhO2026 in Colombia. All five members of the Indian team win Gold Medals. 1/3@PMOIndia @DrJitendraSingh @HBCSE_TIFR @TIFRScience pic.twitter.com/OP8IWRXHhG
या उल्लेखनीय यशामागे एक चिंताजनक आकडेवारीही दडलेली आहे. एचबीसीएसई (HBCSE) नुसार, भारताच्या ऑलिम्पियाड पदक विजेत्यांपैकी जवळपास 64 टक्के जण डॉक्टरेट संशोधन करतात, परंतु त्यापैकी केवळ 32 टक्केच अखेरीस भारतात राहतात. यावरुन असं दिसतं की, देशानं प्रतिभा शोधण्याच्या कलेत प्रावीण्य मिळवलं आहे, परंतु ती टिकवून ठेवण्यात तितकं यश मिळवलेलं नाही.
हा विरोधाभास केवळ विज्ञान ऑलिम्पियाडपुरता मर्यादित नाही. तो एक मोठा प्रश्न उपस्थित करतो : भारत आपल्या प्रचंड बौद्धिक भांडवलाचे जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उद्योगांमध्ये रूपांतर करू शकतो का? प्रतिभा म्हणजे बुद्धिमत्तेपेक्षा अधिक काहीतरी असतं हेच आपण विसरच चालल्याचं हे लक्षण आहे. प्रतिभेची तुलना अनेकदा शैक्षणिक उत्कृष्टतेशी केली जाते. वास्तविक पाहता, ती यापेक्षा खूप व्यापक आहे. प्रतिभा म्हणजे निरीक्षण करण्याची, प्रश्न विचारण्याची, नवनिर्मिती करण्याची आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता. यात ज्ञानासोबत सर्जनशीलता, जिज्ञासेसोबत शिस्त आणि कल्पनाशक्तीसोबत चिकाटी यांचा संगम होतो. मात्र, केवळ प्रतिभेमुळे रोजगार किंवा समृद्धी निर्माण होत नाही. जेव्हा कल्पनांचे उत्पादने, तंत्रज्ञान आणि व्यवसायांमध्ये रूपांतर होते, तेव्हाच तिला आर्थिक मूल्य प्राप्त होते.
संगणक आणि जैवतंत्रज्ञानापासून ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंतची प्रत्येक मोठी तांत्रिक क्रांती, व्यावसायिक उपक्रम बनण्यापूर्वी, कोणाच्यातरी मनातील एक कल्पना म्हणून सुरू झाली होती. म्हणूनच, एखाद्या राष्ट्राच्या यशाचं खरं मोजमाप केवळ ते निर्माण करत असलेल्या हुशार विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरून नाही, तर ते सक्षम करत असलेल्या नवोन्मेषक आणि उद्योजकांच्या संख्येवरून ठरतं.
कल्पनांपासून स्टार्टअप्सपर्यंत - नवोन्मेष हा उद्योजकतेच्या माध्यमातून समाजात पोहोचतो. स्टार्टअप्स संशोधनाचं उत्पादनांमध्ये रूपांतर करतात, गुंतवणूक आकर्षित करतात, रोजगार निर्माण करतात आणि उत्पादकता सुधारतात. जेव्हा एखादा स्टार्टअप्स खासगी मालकीचा राहून 1 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्यांकन प्राप्त करतो, तेव्हा तो 'युनिकॉर्न' बनतो. युनिकॉर्न हे नवोन्मेषाच्या व्यावसायिक यशाचं आणि देशाच्या उद्योजक परिसंस्थेच्या सामर्थ्याचं द्योतक असतात. आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचं नेतृत्व करणारे देश हे जगातील युनिकॉर्नचे प्रमुख निर्माते देखील आहेत.
भारताची स्टार्टअप्स चळवळ - अमेरिका आणि चीननंतर भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप्स परिसंस्था म्हणून उदयास आला आहे. 100 हून अधिक भारतीय स्टार्टअप्सनी अब्ज-डॉलर मूल्यांकनाचा टप्पा ओलांडला आहे, जे डिजिटल उद्योजकतेच्या जलद वाढीचे द्योतक आहे. स्टार्टअप्स इंडिया, डिजिटल इंडिया, आधार आणि यूपीआयचा विस्तार, सुधारित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तंत्रज्ञान-कुशल तरुण लोकसंख्या यांसारख्या सरकारी उपक्रमांनी नवोन्मेषासाठी सुपीक जमीन तयार केली आहे.
आज भारतीय स्टार्टअप्स वित्तीय तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा आणि अवकाश तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत, लाखो ग्राहकांना सेवा देत आहेत आणि त्याचवेळी उच्च-गुणवत्तेचा रोजगार निर्माण करत आहेत.
स्वदेशी युनिकॉर्न भारताची क्षमता दर्शवतात - अनेक भारतीय कंपन्या हे दाखवून देतात की स्थानिक प्रतिभेने जागतिक स्तरावरील व्यवसाय उभारता येतात. फिनटेक क्षेत्रात, नितिन आणि निखिल कामत यांनी स्थापन केलेल्या झिरोदाने, मोठ्या प्रमाणावर स्व-निधीवर (bootstrapped) राहूनही कमी खर्चाच्या ब्रोकरेजद्वारे किरकोळ गुंतवणुकीत (retail investing) क्रांती घडवली. पाइन लॅब्स मर्चंट कॉमर्स आणि डिजिटल पेमेंट्समध्ये अग्रणी बनली आहे. फाल्गुनी नायर यांनी स्थापन केलेल्या नायकाने, तंत्रज्ञान आणि ओम्नीचॅनल व्यवसाय मॉडेलद्वारे भारतातील सौंदर्य प्रसाधनांच्या किरकोळ उद्योगात क्रांती घडवली. त्याचप्रमाणे लेन्सकार्टनं चष्म्याच्या बाजारपेठेत परिवर्तन घडवलं. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (artificial intelligence) क्षेत्रात, बंगळूर-स्थित सर्वम एआय ही भारतातील पहिली प्रमुख जेनएआय युनिकॉर्न (GenAI unicorn) म्हणून उदयास आली आहे, जी भारतीय भाषांसाठी तयार केलेले सार्वभौम भाषा मॉडेल (sovereign language models) आणि भाषण तंत्रज्ञान (speech technologies) विकसित करते. आरोग्यसेवा क्षेत्रातील नवोपक्रमाचे प्रतिनिधित्व इनोव्हेसरसारख्या कंपन्या करतात, ज्या आरोग्यसेवा वितरण सुधारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत डेटा विश्लेषणाचा वापर करतात. या कंपन्या दाखवून देतात की भारतीय उद्योजक जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उद्योग उभारताना स्थानिक आव्हानांना यशस्वीपणे सामोरे जाऊ शकतात.
भारतीय प्रतिभा परदेशात आणखी उत्कृष्ट ठरते - विचित्र गोष्ट म्हणजे, भारताची उद्योजकीय यशोगाथा देशाच्या सीमांबाहेर अधिकच प्रभावी ठरते. भारतीय वंशाच्या उद्योजकांनी परदेशात 150 हून अधिक युनिकॉर्न कंपन्या निर्माण केल्या आहेत, ज्यामध्ये ९६ अब्ज-डॉलर उलाढालीच्या स्टार्ट-अप्सचा समावेश आहे. एकट्या अमेरिकेतच, इस्रायल, चीन किंवा युनायटेड किंगडममधील संस्थापकांपेक्षा जास्त संस्थापक आहेत. त्यामध्ये आयआयटी मद्रासचे पदवीधर अरविंद श्रीनिवास यांनी सह-स्थापना केलेली पर्प्लेक्सिटी एआय (Perplexity AI) आहे, जी आता जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपन्यांपैकी एक आहे. 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्यांकन असलेली डेटाब्रिक्स (Databricks) ही एआय (AI) आणि क्लाउड डेटा ॲनालिटिक्समध्ये जागतिक स्तरावर अग्रणी बनली आहे. अरविंद जैन यांनी स्थापन केलेल्या ग्लीनने (Glean) आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून एंटरप्राइझ सर्चमध्ये क्रांती घडवली आहे. मर्कॉर (Mercor) एक प्रमुख एआय-चालित भरती प्लॅटफॉर्म म्हणून वेगाने उदयास आले आहे.
एकत्रितपणे, भारतीय उद्योजकांनी जगभरात 200 हून अधिक युनिकॉर्न कंपन्यांची स्थापना केली आहे. गंमत म्हणजे, त्यांनी भारतापेक्षा परदेशात जास्त युनिकॉर्न कंपन्या उभारल्या आहेत. यामुळे भारत हा स्थलांतरित युनिकॉर्न संस्थापकांचा जगातील सर्वात मोठा स्रोत बनला आहे.
प्रतिभा देश सोडून का जाते? - एकट्या अमेरिकेत व्हेंचर कॅपिटलमध्ये दरवर्षी 240 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक होते, तर भारतात ही गुंतवणूक अंदाजे 7-8 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी आहे. जोखीम भांडवलाचा मोठा साठा उद्योजकांना त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी कल्पना वेगाने वाढवण्यास मदत करतो. स्टॅनफोर्ड आणि एमआयटीसारखी जगातील आघाडीची विद्यापीठं नवोन्मेषाच्या परिसंस्थेमध्ये कार्यरत आहेत, जिथे संशोधक, गुंतवणूकदार, मार्गदर्शक आणि उद्योगपती एकमेकांशी सहजपणे संवाद साधतात.
नियमन साधारणपणे अधिक अंदाज करण्यायोग्य असतात, बौद्धिक संपदा संरक्षण अधिक मजबूत असते, स्टॉक-ऑप्शन धोरणे अधिक अनुकूल असतात आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे सोपे असते. चीन हे आणखी एक बोधप्रद उदाहरण आहे. युनिकॉर्न निर्मितीमध्ये अमेरिकेनंतर चीनचा दुसरा क्रमांक लागत असला तरी, चीनमधील बहुसंख्य युनिकॉर्न चीनमध्येच राहतात. देशाने आपली प्रतिभा यशस्वीपणे टिकवून ठेवली आहे आणि तिचे व्यापारीकरण केले आहे. याउलट, भारत आपल्या सर्वात हुशार नवोन्मेषकांचा एक मोठा हिस्सा निर्यात करत आहे.
हरवलेला दुवा - भारताची सर्वात मोठी ताकद निर्विवाद आहे. भारत दरवर्षी लाखो अभियंते, शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान व्यावसायिक तयार करतो. जगातील अनेक मोठ्या कंपन्यांचे नेतृत्व भारतीय वंशाचे सीईओ करतात. भारतीय संशोधक अत्याधुनिक वैज्ञानिक शोधांमध्ये योगदान देतात. भारतीय उद्योजक जगभरात अब्जावधी डॉलर्सच्या कंपन्या उभारत आहेत. कमकुवतपणा इतरत्र आहे. भारत प्रतिभा निर्माण करण्यात विलक्षण पारंगत झाला आहे. त्या प्रतिभेचे व्यापारीकरण कसे करायचे हे तो अजूनही शिकत आहे. जगातील आघाडीच्या नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात, एका उत्कृष्ट प्रयोगशाळेतील कल्पना आणि एक यशस्वी कंपनी यांमधील दरी अधिक रुंद आहे.
सुधारणांची पुढील पिढी - स्टार्ट-अप इंडिया, अटल नवोन्मेष अभियान, जैवतंत्रज्ञान इनक्यूबेटर्स आणि डिजिटल इंडिया यांसारख्या सरकारी उपक्रमांनी उद्योजकीय वातावरणात लक्षणीय सुधारणा केली आहे. पुढील टप्प्यासाठी खालीलप्रमाणे अधिक सखोल परिवर्तनाची आवश्यकता आहे:
- संशोधन आणि विकास (R&D) मध्ये, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैवतंत्रज्ञान, रोबोटिक्स आणि क्वांटम तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीत भरीव वाढ करणे.
- अधिकाधिक उच्च शिक्षण संस्था नवोन्मेष आणि उद्योजकतेची केंद्रे बनल्या पाहिजेत. प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यालये, इनक्यूबेटर्स आणि स्टार्ट-अप अनुदानांच्या माध्यमातून संशोधनाचे व्यापारीकरण करण्यास प्रोत्साहित केलं पाहिजे.
- देशांतर्गत व्हेंचर कॅपिटलचा मोठा साठा तयार करावा आणि डीप-टेक्नॉलॉजी स्टार्ट-अप्सना वित्तपुरवठा करावा.
- सोप्या नियामक प्रक्रियांमुळे उद्योजकांना मंजुरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अडकण्याऐवजी नवनिर्मितीवर अधिक वेळ घालवता यावा.
- पेटंटवर जलद प्रक्रिया केली पाहिजे, बौद्धिक संपदा हक्क अधिक मजबूत केले पाहिजेत आणि तंत्रज्ञान परवाना प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे.
- शेवटी, भारताने आपल्या जागतिक डायस्पोराचा (परदेशस्थ भारतीय समुदायाचा) सक्रियपणे उपयोग करून घेतला पाहिजे. यशस्वी भारतीय वंशाचे उद्योजक मार्गदर्शक, गुंतवणूकदार आणि सहयोगी बनून, भारतात जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उद्योग उभारण्यास मदत करू शकतात.
भारताला आवश्यक असलेले खरे सोने - भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाडमधील पाच सुवर्णपदके साजरी करण्यासारखी आहेत. ती हे दाखवून देतात की, योग्य मार्गदर्शन आणि संधी मिळाल्यास भारतीय मुले जगातील सर्वोत्कृष्टांशी स्पर्धा करू शकतात. आपला देश आधीच जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्ट-अप परिसंस्था आणि स्थलांतरित युनिकॉर्न संस्थापकांचा सर्वात मोठा स्रोत बनला आहे. भारतीय प्रतिभा केवळ जागतिक स्पर्धाच जिंकणार नाही, तर देशात जागतिक स्तरावर मौल्यवान उद्योगही उभारणार, हे निश्चित करणं ही पुढील राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा असायला हवी.
प्रतिभा हे भारताचे सर्वात श्रीमंत नैसर्गिक संसाधन आहे. तरीही, केवळ प्रतिभेने समृद्धी निर्माण होत नाही. तिला जागतिक दर्जाचे संशोधन, मुबलक जोखीम भांडवल, सुज्ञ सार्वजनिक धोरण आणि नवोन्मेषाला पुरस्कृत करणाऱ्या संस्थांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. एकविसाव्या शतकावर वर्चस्व गाजवणारे देश केवळ तेजस्वी बुद्धीच्या लोकांना शिक्षित करणार नाहीत. ते त्या बुद्धीच्या लोकांना परिवर्तनकारी उद्योग उभारण्यासाठी सक्षम करतील.
भारतानं आधीच सिद्ध केलं आहे की तो जागतिक दर्जाची प्रतिभा निर्माण करू शकतो. पुढील कसोटी ही आहे की तो त्या प्रतिभेला जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये रूपांतरित करू शकतो का? ऑलिम्पियाडमध्ये सुवर्णपदक जिंकणे ही एक मोठी कामगिरी आहे. जागतिक युनिकॉर्नची पुढची पिढी निर्माण करण्याची शर्यत जिंकणे हा त्याहूनही मोठा राष्ट्रीय विजय असेल.
लेखक परिचय - प्रा. अप्पा राव पोडिले, इन्सा (INSA) वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि माजी कुलगुरू, हैदराबाद विद्यापीठ
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. ईटीव्ही भारत त्यांच्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.)