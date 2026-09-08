नेहरू आणि झोऊ ज्या गोष्टी साध्य करू शकले नाहीत, त्या साध्य करण्यात मोदी आणि शी यशस्वी होतील का?
खरं तर या वेळची परिस्थिती 1960 च्या परिस्थितीपेक्षा वेगळी आहे. एखादे मोठे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या आशेने लहान-सहान बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
Published : September 8, 2026 at 7:50 PM IST
भारत-चीन सीमावाद सोडवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली हे खरं आहे. विशेष म्हणजे जरी एक छोटे पाऊल असले तरी त्यातून मिळणारे संकेत सकारात्मक आहेत. भारत आणि चीन आता 'लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल' (LAC) च्या केवळ व्यवस्थापनापलीकडे जाऊन सीमा निश्चितीच्या (delimitation) दिशेने वाटचाल करीत आहेत; सीमा निश्चिती म्हणजे नकाशांवर आंतरराष्ट्रीय सीमेची नेमकी रेषा कोठून जाईल, याबद्दलचा अधिकृत करार.
सीमा निश्चितीनंतर 'सीमांकन' (demarcation) ही प्रक्रिया येते, ज्यामध्ये ठरलेली सीमा जमिनीवर प्रत्यक्षपणे सीमा-स्तंभ (boundary pillars), खुणा आणि सर्वेक्षण बिंदू वापरून चिन्हांकित केली जाते. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडला लागून असलेला 'मध्य विभाग' (Middle Sector) या प्रक्रियेसाठी योग्य क्षेत्र असल्याचे दिसते, परंतु दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूने या क्षेत्राची अधिकृतपणे निवड केलेली नाही, यामागचे कारण स्पष्ट आहे. येथील वादग्रस्त क्षेत्रे तुलनेने लहान आहेत आणि सीमेचा बहुतांश भाग हिमालयातील जलविभाजक रेषा (watersheds) आणि पर्वतीय खिंडींवरून जातो. हे काही नवीन निरीक्षण नाही; 1960 मध्येच झोऊ एनलाई (जे तेव्हा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचे पंतप्रधान होते) यांनी मध्य विभागातील वादाचे वर्णन "तुलनेने किरकोळ" असे केले होते. नेहरूंनीही नमूद केले होते की, सीमेची ढोबळ रेषा बऱ्यापैकी ज्ञात होती. अशा प्रकारे सहा दशकांहून अधिक काळापूर्वी दोन्ही नेत्यांनी अशी वस्तुस्थिती मान्य केली होती जिच्यावर आजही अनेक विश्लेषक चर्चा करतात. भारत-चीन सीमेपैकी मध्य विभाग हा सर्वात सहजपणे हाताळता येण्याजोगा भाग वाटत होता. तरीही कोणताही करार होऊ शकला नाही.
1960 ची योजना का अयशस्वी ठरली? : वास्तविक पाहता मध्य विभागातील मतभेद अनेक पैलूंचे होते. 'शिपकी ला' (किन्नौरला तिबेटशी जोडणारी खिंड) बाबत सीमा मान्यताप्राप्त हिमालयीन खिंडीतून जाते की त्यापासून पश्चिमेकडे काही किलोमीटर अंतरावरून जाते, यावर भारत आणि चीनचे एकमत नव्हते. 'नीलांग-जाधांग' (वरच्या जाधगंगा खोऱ्यातील वस्त्या) बाबत भारताने 'जलविभाजक तत्त्वा'चा (watershed principle) आधार घेतला, तर चीनने करवसुली आणि अधिकारक्षेत्रावर आधारित तिबेटी दाव्यांचा हवाला दिला.
शिवाय काही ठिकाणांसाठी भारत आणि चीनच्या नोंदींमध्ये वेगवेगळी नावे आणि भौगोलिक वर्णने होती. यामुळे वादग्रस्त ठिकाणे ओळखणे कठीण झाले. 'बाराहोती'च्या बाबतीतही तसेच घडले; भारताने गढवालच्या नोंदींवर अवलंबून राहणे पसंत केले, तर चीनने ऐतिहासिक तिबेटी कागदपत्रांचा संदर्भ दिला. दोन्हीकडील नावे वेगळी होती. त्यामुळे ऐतिहासिक अधिकारक्षेत्र सिद्ध करणारा पुरावा कोणता, यावर एकमत कसे घडवून आणायचे, हा मुख्य प्रश्न होता.
दुसरी समस्या संस्थात्मक स्वरूपाची होती. 1960 मध्ये बीजिंग, नवी दिल्ली आणि रंगून येथे भेटलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक करारांबाबत वाटाघाटी करण्याचे अधिकार नव्हते. ऐतिहासिक कागदपत्रे, प्रशासकीय नोंदी आणि नकाशे तपासून पुरावे गोळा करणे हे त्यांचे मुख्य काम होते. या प्रक्रियेचा उद्देश कोणाचा ऐतिहासिक दावा अधिक भक्कम आहे हे ठरवणे हा होता; त्याऐवजी 'कोणत्या क्षेत्रांवर त्वरित सहमती होऊ शकते आणि कोणत्या मर्यादित क्षेत्रांसाठी राजकीय वाटाघाटींची गरज आहे?' हा अधिक व्यावहारिक प्रश्न विचारण्यावर भर दिला गेला नाही.
यात एक मोठा राजकीय अडथळाही होता. सीमावादाचा 'मध्य विभाग' (central sector) हा एकूण सीमावादाशी जोडलेला होता. जमिनीच्या एखाद्या लहान तुकड्याबाबत दिलेली सवलतही एक 'नजीर' (precedent) ठरू शकत होती, जी पुरावे, प्रशासन किंवा ऐतिहासिक वापराच्या आधारावर नंतर इतरत्रही लागू केली जाऊ शकली असती. परिणामी, लहान क्षेत्रांशी संबंधित बाबींचे राजकीय परिणाम मात्र खूप मोठे आणि गंभीर ठरत होते.
2026 हे वर्ष वेगळे का असू शकते? : मूळ दावे अजूनही कायम आहेत. बदलले आहेत ते म्हणजे तंत्रज्ञान, वाटाघाटींची प्रक्रिया आणि राजकीय वातावरण. तंत्रज्ञानामुळे अशी साधने उपलब्ध झाली आहेत ज्यांची 1960 मध्ये कल्पनाही करता आली नसती. उच्च-रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमा (satellite imagery), जीआयएस (GIS)-आधारित मॅपिंग, डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल्स, अचूक भौगोलिक निर्देशांक (coordinates) आणि आधुनिक भू-भौतिक सर्वेक्षणे यांच्या मदतीने पर्वतरांगा, पाणलोट क्षेत्रे, जलप्रवाह प्रणाली आणि ऐतिहासिक नकाशांमधील भूभाग आणि आजची प्रत्यक्ष भौगोलिक स्थिती यांच्यात अचूक संबंध प्रस्थापित करता येतात. आता जुन्या नकाशांना उपग्रह प्रतिमांच्या संदर्भात 'जिओ-रेफरन्स' (geo-reference) करता येते आणि ऐतिहासिक ठिकाणांची नावे विशिष्ट निर्देशांक व भौगोलिक वैशिष्ट्यांशी जुळवून पाहता येतात.
यामुळे तीन अत्यंत भिन्न प्रकारच्या समस्यांची गुंतागुंत सोडवण्यास मदत होऊ शकते. प्रत्यक्ष प्रादेशिक दावे ओव्हरलॅप होणे (एकाच भूभागावर दोन्ही बाजूंचे दावे असणे), नकाशांमधील विसंगती आणि भौगोलिक रचनेबाबतचे गैरसमज. राजकीय हस्तक्षेपाची गरज असलेल्या मुद्द्यांची संख्या तंत्रज्ञानामुळे लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. आजच्या चर्चेची विकसित झालेली रचना 1960 च्या रचनेपेक्षा खूप वेगळी आहे. केवळ परस्परविरोधी ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्याऐवजी आता प्रत्यक्ष सीमांकन (demarcation) करता येण्याजोग्या क्षेत्रांची ओळख पटवण्यावर भर दिला जात आहे. राजकीय भाषेमध्येही स्पष्ट बदल दिसून येत आहे.
2026 च्या चर्चेत सीमावादाच्या मुद्द्याला भारत-चीन संबंधांच्या व्यापक चौकटीत योग्य परिप्रेक्ष्यात पाहण्यावर परस्पर फायदेशीर सहकार्य वाढवण्यावर आणि अधिक स्थिर, अंदाज घेता येण्याजोग्या संबंधांना चालना देण्यावर भर देण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी सीमांकन आणि सीमा व्यवस्थापन, तसेच सीमापार सहकार्याबाबत चर्चा केली. सीमावादामुळे एकूण संबंधांवर अनिश्चित काळासाठी वर्चस्व गाजवले जाणे टाळण्याची इच्छा किमान काही प्रमाणात तरी यातून दिसून येते. व्यापक भू-राजकीय संदर्भही 1960 च्या तुलनेत खूपच वेगळा आहे. भारत आणि चीन आता प्रमुख अर्थव्यवस्था आहेत, ज्यांची वैशिष्ट्ये म्हणजे मोठा व्यापार, राजनैतिक संबंध, बहुपक्षीय संवाद आणि वाढत्या प्रादेशिक जबाबदाऱ्या. त्यांच्या संबंधांमध्ये स्पर्धा आणि परस्परावलंबन या दोन्हींचा समावेश आहे. दोन्हीपैकी कोणत्याही देशाने आपली प्रादेशिक भूमिका सोडलेली नसली तरी, स्थानिक सीमा विवादांमुळे त्यांच्या व्यापक संबंधांमध्ये वारंवार व्यत्यय येऊ नये, यासाठी दोघांनाही प्रबळ प्रोत्साहन आहे. परिणामी, "लवकर आणि भरीव लाभ" यावर आधारित अनुक्रमिक दृष्टिकोनाला वाव आहे. भारत आणि चीन प्रथम अशा क्षेत्रांची सीमांकन करू शकतात, जिथे त्यांची भूमिका आधीच मोठ्या प्रमाणात जुळते. यामुळे एका व्यापकपणे सीमांकित केलेल्या मध्यवर्ती क्षेत्राची निर्मिती होऊ शकते, ज्यामुळे केवळ काही स्पष्टपणे परिभाषित क्षेत्रेच अनिर्णीत राहतील.
या प्रक्रियेचा क्रम वादांच्या स्वरूपावरही अवलंबून असू शकतो. ज्या सीमा स्पष्टपणे निश्चित करता येण्याजोग्या आहेत, त्याबाबतचे मतभेद आधी सोडवले जाऊ शकतात. ऐतिहासिक अधिकारक्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर त्यानंतर चर्चा करता येईल. अस्पष्ट भौगोलिक नावांचा प्रश्न असलेल्या क्षेत्रांसाठी संयुक्त भौगोलिक पडताळणीची आवश्यकता असेल; तर मालकीहक्काबाबतचे परस्परविरोधी ऐतिहासिक दावे असलेल्या सर्वात कठीण प्रकरणांचा विचार अंतिम टप्प्यासाठी राखून ठेवता येईल. भारतासाठी, अशा प्रकारचा आंशिक निकालही महत्त्वपूर्ण ठरेल. औपचारिकपणे सीमा निश्चित केल्यास संदिग्धता कमी होईल, सीमा व्यवस्थापन सुधारेल आणि भारत-चीन सीमेच्या किमान एका भागासाठी वाटाघाटींद्वारे तोडगा काढणे शक्य आहे, हे सिद्ध होईल.
1960 च्या घटनेतून मिळणारा धडा हा नाही की 'मध्य क्षेत्रा'बाबत (Middle Sector) तोडगा काढता येत नाही; तर तो धडा असा आहे की, जेव्हा प्रत्येक स्थानिक मतभेदाचे निराकरण हे संपूर्ण सीमावादाच्या व्यापक तोडग्याशी जोडले जाते, तेव्हा तोडगा काढणे कठीण होते. डोवाल-वांग यी प्रक्रियेची खरी कसोटी यात आहे की, तांत्रिकदृष्ट्या सीमा निश्चित करता येण्याजोगे मुद्दे आणि ज्यासाठी राजकीय कराराची आवश्यकता आहे असे मुद्दे, यांमधील फरक ओळखण्यास दोन्ही बाजू आता तयार आहेत का? प्रगत तंत्रज्ञान, वाटाघाटींची अधिक लवचिक चौकट आणि बदलत जाणारे राजकीय संबंध यांच्या जोरावर, नेहरू आणि झोऊ यांना जी सुरुवात (ब्रेकथ्रू) साधता आली नाही, ती 'मध्य क्षेत्रा'बाबत आता साध्य करता येईल का?