'ओरण' अर्थात वाळवंटातील पवित्र उपवनांचे रक्षण करणे आपल्याला का आहे गरजेचे?
जैसलमेर जिल्ह्यातील उंट-पालक आणि वाळवंटवासीयांचा एक गट जयपूरच्या दिशेने प्रवास करत आहे. ते सरकारकडे आपल्या 'ओरण' आणि पारंपारिक चराईच्या जागांसाठी हक्कांची मागणी करत आहेत.
Published : April 10, 2026 at 8:56 PM IST
जैवविविधता आणि निसर्गच मानवाचे अस्तित्व टिकवून ठेवतात; या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या शक्तींशिवाय आपले जीवनच निर्जीव ठरेल. आपल्या औद्योगिक संस्कृतीच्या परिघावर राहणाऱ्या समुदायांपेक्षा निसर्गाचे आणि जैवविविधतेचे महत्त्व इतर कोणालाही अधिक चांगल्या प्रकारे समजत नाही. आपण हे वाचत असतानाच, जैसलमेर जिल्ह्यातील उंट-पालक आणि वाळवंटवासीयांचा एक गट जयपूरच्या दिशेने प्रवास करत आहे; ते सरकारकडे आपल्या 'ओरण' (पवित्र उपवने), 'गोचर' (गुरांच्या चराईची क्षेत्रे) आणि पारंपारिक चराईच्या जागांसाठी हक्कांची मागणी करत आहेत.
मग, 'ओरण' जमिनी म्हणजे नक्की काय? स्वातंत्र्यापूर्वी जैसलमेर हे एका संस्थानाचा भाग होते. वाळवंटी प्रदेशात आणि भारताच्या पश्चिम सीमेवर वसलेली ही विशेष परिसंस्था प्रशासनाच्या अगदी वेगळ्या नियमांद्वारे चालवली जात असे. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या भारतात, या अद्वितीय नियमांपैकी एका नियमाचे दर्शन एका विशेष जमीन कायद्याद्वारे घडले. हा कायदा येथील अर्थव्यवस्थेचे पशुपालनावर आधारित स्वरूप, तसेच वाळवंटी प्रदेशात वनस्पती आणि पाण्याचा आधार घेऊन जगणाऱ्या गुरांच्या चराईचे व 'पर्यावरणीय निर्वासितांचे' (ecological refugees) महत्त्व ओळखून तयार करण्यात आला होता. जमिनीचे हे नियम समुदायाच्या एका सामायिक समजुतीवर आधारित होते: ती समजूत म्हणजे—'ओरण' (पवित्र उपवने)—जी उच्च जैवविविधता आणि आर्द्रता यांनी समृद्ध अशी हिरवीगार उपवने होती—ती वाळवंटी प्रदेशात मानव आणि पशू या दोघांच्याही अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत आणि म्हणूनच त्यांचे खाजगीकरण करता येणार नाही. ही उपवने अत्यंत पवित्र मानली जात असत; इतकेच काय, तर वाळवंटी समुदायांच्या दृष्टीने त्यातील एखादी फांदी किंवा काडी मोडणे हासुद्धा एक मोठा अपराध (अपवित्र कृत्य) मानला जात असे.
या उपवनांना हे पावित्र्य प्राप्त झाले होते, कारण ती समाजाला आणि वाळवंटी समुदायांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्ये पुरवत असत. ही क्षेत्रे जैवविविधतेची 'हॉटस्पॉट्स' (समृद्ध केंद्रे) होती, जिथे हजारो प्रकारचे वृक्ष, झुडपे, प्राणी आणि पक्षी बहरत असत. आजही, वाळवंटी परिसंस्थेमध्ये हे छोटे हिरवे पट्टे निवारा पुरवण्याचे काम करतात, तसेच वाळवंटातील जलस्रोतांच्या (जलवाहिन्यांच्या) संवर्धनासाठीही मदत करतात. पावसाळ्यात पाण्याचा साठा करून ठेवण्यास ते मदत करतात. अत्यंत कठीण काळात, त्यांनी गुरांसाठी चारा आणि इंधनासाठी लाकूड पुरवण्याचे काम केले.
परंतु, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जमिनी सुधारणा कायदे लागू झाले आणि जमिनीच्या मालकीवर कमाल मर्यादा (land ceilings) निश्चित करण्यात आल्या. परिणामी, जैसलमेर परिसरातील समुदायांना केवळ गावांच्या आसपासची काही जमीनच आपल्या वैयक्तिक नावावर नोंदवून घेणे शक्य झाले; उर्वरित चराईची मैदाने मात्र या प्रक्रियेतून वगळली गेली. याचे एक सामान्य उदाहरण म्हणजे, जर आपण जैसलमेरचा नकाशा पाहिला—विशेषतः पाकिस्तान सीमेकडील भाग—तर आपल्याला तिथे लहान वस्त्या आणि गावे दिसतात. या गावांच्या सभोवताली जमिनीचे प्रचंड मोठे पट्टे आहेत, ज्यांची सरकारी दप्तरी "पडीक जमीन" (wasteland) म्हणून नोंद करण्यात आली आहे; परंतु वास्तवात, त्या जमिनी पडीक असण्यापासून कोसो दूर आहेत. प्रत्येक गाव हे त्या भागातील सर्वात उत्तम जागेवर वसलेले असते आणि त्यानंतर त्याच्या सभोवताली 'ओरण' (पवित्र वनराई) किंवा गुरांच्या चराईसाठी राखीव असलेली जमीन असते. प्रत्येक गावाला गुरांच्या चराईसाठी जमिनीचा स्वतःचा राखीव वाटा असणे अनिवार्य होते; कारण गुराढोरांच्या सोबतीशिवाय वाळवंटातील जीवन जगणे जवळजवळ अशक्य असते.
तत्कालीन सरकारला अशा प्रकारचे सामुदायिक जमीन मालकी हक्काचे कायदे तयार करता आले नाहीत, ज्यामुळे या पवित्र वनराईच्या जमिनींचे (sacred groves) संरक्षण झाले असते. परिणामी, जैसलमेरमधील सुमारे २.५ कोटी एकर जमिनीपैकी बहुतांश जमिनीचे वर्गीकरण सरकारने "पडीक जमीन" म्हणून केले. इतर राज्यांच्या जमीन कायद्यांमध्ये चराईच्या कुरणांसाठी ज्या नियमित मर्यादा किंवा निकष ठरवून दिले आहेत, ते निकष जैसलमेरच्या विशिष्ट पर्यावरणाला (ecology) साजेसे ठरतील अशा प्रकारे येथे स्वीकारले गेले नाहीत. शिवाय, वाळवंटातील स्थानिक समुदायांमध्ये साक्षरतेचा अभाव, तसेच अतिरिक्त कर आकारणीची भीती किंवा सरकारी कामांमधील वाढत्या लालफितीच्या कारभाराची (red tape) धास्ती यामुळे, त्यांनी गुरांच्या चराईच्या हक्कांसाठी किंवा वाळवंटातील पर्यावरणास पूरक ठरतील अशा नवीन जमीन कायद्यांसाठी सक्रियपणे लढा दिला नाही. तसेच, सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक समुदाय यांच्यात संवादाचा अभाव असल्यामुळे, "पडीक जमीन" म्हणून करण्यात आलेली सरकारी नोंद किंवा अधिसूचना, या जमिनींवर राहणाऱ्या आणि चराईसाठी त्यांचा वापर करणाऱ्या लोकांना नीट समजून घेता आली नाही.
आज ही "पडीक जमीन" वाळवंटातील स्थानिक समुदायांना विश्वासात न घेताच, सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना विकली जात आहे; आणि या विरोधात उंटांचे पालनपोषण करणारे स्थानिक (camel herders) निदर्शने करत आहेत.
पवित्र वनराई विरुद्ध विकास - भारत एकाच वेळी दोन परस्परविरोधी भूमिकांवर स्वार झाला आहे—विशेषतः जेव्हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांचे व्यवस्थापन आणि विकास या दोन बाबींचा प्रश्न येतो. उदाहरणार्थ, जैसलमेरमधील 'थार'चे वाळवंट ही एक अत्यंत नाजूक आणि संवेदनशील परिसंस्था (eco-system) आहे. ही परिसंस्था आजही टिकून आहे आणि सक्षमपणे उभी आहे, याचे एकमेव कारण म्हणजे वाळवंटातील स्थानिक समुदायांनी प्रत्येक 'ओरण' आणि जलस्रोतांचे जतन करण्यासाठी घेतलेली नितांत काळजी. हा भाग सीमावर्ती क्षेत्रात येत असल्यामुळे, आपल्या देशाच्या संरक्षण आणि लष्करी दृष्टीकोनातूनही तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि आता यावर भर म्हणून, जमिनीच्या "पडीक जमीन" या वर्गीकरणामुळे आणि वर्षभर येथे उपलब्ध असलेल्या मुबलक सूर्यप्रकाशामुळे, ऊर्जा निर्मितीसाठी सौर पॅनेल उभारण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्राला प्रचंड मोठी क्षमता प्राप्त झाली आहे.
भारतातील जमिनीची उपलब्धता मर्यादित असल्यामुळे आणि जमिनीचा वापर जवळपास पूर्ण क्षमतेने झाला असल्यामुळे (land saturation), जैसलमेरपेक्षा अधिक तीव्र आणि सातत्यपूर्ण सूर्यप्रकाश वर्षभर उपलब्ध असलेली ठिकाणे भारतात फारच कमी आहेत. म्हणूनच, या प्रदेशात जास्तीत जास्त सौर प्रकल्प उभारण्यास सरकारही उत्सुक आहे.
मग, यावर योग्य उपाय काय आहे? भारत सरकारने, राजस्थान राज्य सरकारसोबत मिळून, सध्या सर्व प्रकल्पांचे काम थांबवावे आणि सध्या विकसित होत असलेल्या सर्व सौर उद्यानांचे (solar parks) पर्यावरणीय मूल्यांकन करावे. या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या समित्यांमध्ये वाळवंटी परिसरातील पर्यावरणतज्ज्ञ, कॉर्पोरेट क्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासोबतच, वाळवंटी प्रदेशातील स्थानिक समुदायांचाही (desert communities) समावेश 'हितधारक' म्हणून केला गेला पाहिजे.
भूतकाळातील चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी जमिनीशी संबंधित आणखी एका स्वतंत्र समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे; कारण जैसलमेरची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने पशुपालन आणि कुरणांवर आधारित आहे. त्यामुळे, या क्षेत्राच्या अधिकारकक्षेतील प्रत्येक गावाला 'सामुदायिक जमीन' (community land) म्हणून जमिनीचा काही हिस्सा दिला गेला पाहिजे.
गावाच्या आसपासच्या जमिनी आणि परिसराचे 'पडीक जमिनी' या श्रेणीतून पुनर्वर्गीकरण करून त्यांना पुन्हा 'ओरान' किंवा गुरे चरण्याची जमीन म्हणून घोषित केले पाहिजे. जिथे अशा जमिनी उपलब्ध नाहीत, तिथे सरकारने मृदा आणि वाळवंट संवर्धन कार्यक्रम सुरू करावा, ज्यामध्ये मानवी वस्तीच्या आसपास कुरणे आणि चराईची मैदाने विकसित केली जातील.
जैसलमेरमधील जमीन आणि पाण्यावर वाळवंटी समुदायांना प्रथम हक्क असावा आणि जर काही कॉर्पोरेट सौर प्रकल्प रद्द करण्याची गरज असेल, तर सरकारने ते समान सौर किरणोत्सर्ग असलेल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये किंवा प्रदेशांमध्ये हलवावेत, जेणेकरून भारत आपले उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करू शकेल.
हे ओरान माळढोक, वाळवंटी कोल्हे, चिंकारा (लहान हरीण) यांसारख्या लुप्तप्राय प्रजातींना आश्रय देतात आणि जर या पवित्र वनांचे संरक्षण केले नाही, तर आपण हे पक्षी आणि प्राणी गमावू शकतो.
तर मग आपले कायदेकर्ते काय करू शकतात? सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य व केंद्रीय संसदेने केवळ जैसलमेरसाठीच नव्हे, तर पवित्र वनांची व्याख्या करून त्यांना मान्यता देणे आवश्यक आहे. तसेच, या घटनेचा उपयोग करून पवित्र वनांविषयी समज वाढवण्यासाठी एक अखिल भारतीय कायदा किंवा उपक्रम राबवावा. यामुळे स्थानिक कायद्यांची, विशेषतः नाजूक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागांमधील कायद्यांची, अधिक सखोल माहिती मिळण्यास मदत होईल.
या व्याख्येच्या आधारे, सामुदायिक देखरेख आणि व्यवस्थापनाखाली 'ओरन' विकासासाठी जमिनीचे पुनर्वितरण केले जाऊ शकते. या जमिनी कार्बन क्रेडिट कार्यक्रमाशी देखील जोडल्या जाऊ शकतात, जेणेकरून या वनांमधून अतिरिक्त महसूल निर्माण करता येईल आणि त्यातून अखेरीस त्यांच्या देखभालीचा व संवर्धनाचा खर्च भागवता येईल. उच्च जैवविविधतेमुळे, त्यांना अधिक कार्बन क्रेडिट्स मिळतील.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)