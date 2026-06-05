जागतिक पर्यावरण दिन : उष्णतेच्या लाटा, प्रदूषण आणि हवामान बदलाने पृथ्वीच्या धोक्याचे संकेत, आता कृती करण्याची वेळ
हवामान बदल, प्रदूषण आणि पर्यावरणीय ऱ्हास तीव्र होत असताना, निसर्गाचे रक्षण ही एक ऐच्छिक बाब राहिलेली नाही, याची जाणीव 'जागतिक पर्यावरण दिन' मानवजातीला करून देतो.
Published : June 5, 2026 at 1:42 PM IST
"म्हणूनच, माझ्या अमेरिकन देशबांधवांनो, तुमचा देश तुमच्यासाठी काय करू शकतो हे विचारू नका, तर तुम्ही तुमच्या देशासाठी काय करू शकता, याचा विचार करा." जॉन एफ. केनेडी यांनी शीतयुद्धाच्या काळात हे शब्द उच्चारले होते आणि नागरिकांना आपल्या राष्ट्राप्रती वैयक्तिक जबाबदारी स्वीकारण्याचं आवाहन केलं होतं. आज, मानवाच्या अतिरेकी हस्तक्षेपामुळे पृथ्वीच संकटात सापडली आहे. त्यामुळे आपण त्यांच्या शब्दांचा आशय थोडा बदलून असा विचार करूया की, "पृथ्वीवासीयांनो, पृथ्वी तुम्हाला आणखी काय देऊ शकते हे विचारू नका; त्याऐवजी, आपल्या या एकमेव घराचे रक्षण करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, याचा विचार करा."
पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं बहुतेक लोक वर्षातून केवळ एकाच दिवशी या प्रश्नाचा खऱ्या अर्थाने विचार करताना दिसतात. तरीही, आपण या ग्रहावर वास्तव्य करायला सुरुवात केल्यापासूनच हा प्रश्न अस्तित्वात आहे. सुरुवातीला जी कुजबुज अत्यंत क्षीण आणि गंभीर होती, ती आता स्पष्ट आणि मोठ्या आवाजात ऐकू येत आहे. मानवजात अजूनही यावर समाधानकारक उत्तर देण्यापासून खूप दूर आहे. आपण सुरुवातीपासूनच पृथ्वीवरची संसाधने जणू काही ती अक्षय (संपणारी नाहीत) आहेत, अशा प्रकारे वापरली आहेत. पण ती तशी नाहीत. प्रत्येक लक्षण हेच दर्शवते की आपण एका निर्णायक वळणावर (टिपिंग पॉईंटवर) येऊन पोहोचलो आहोत. 'जागतिक पर्यावरण दिन' ही आता केवळ एक प्रतिकात्मक बाब राहिलेली नाही. ती एक आठवण करून देणारी घटना आहे, पृथ्वीला तिच्या जीवनाधारित प्रणालींची (life-supporting systems) गरज आहे आणि त्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आपलीच आहे.
मानवी हस्तक्षेपामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय बदलांना प्रतिसाद म्हणून संयुक्त राष्ट्रांनी 'जागतिक पर्यावरण दिन' ही संकल्पना सुरू केली. या माध्यमातून जनजागृती करणे, निसर्गावरील अतिक्रमण रोखणे आणि संरक्षणास प्रोत्साहन देणे हे संयुक्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट होते. यासंदर्भातील पहिली अधिकृत चर्चा 5 जून ते 16 जून 1972 या काळात स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे झाली. तेव्हापासून, दरवर्षी 5 जून हा दिवस 'जागतिक पर्यावरण दिन' म्हणून पाळला जातो. 1973 मध्ये, या दिनाचा पहिला मुख्य विषय (थीम) 'एकच पृथ्वी' (One Earth) हा होता. तेव्हापासून, दरवर्षी एका विशिष्ट विषयाची निवड केली जाते, जी अनेकदा यजमान देशाद्वारे निश्चित केली जाते.
1978 पासून, ओझोन थराचं रक्षण आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर ऐतिहासिक, कायदेशीर यश मिळालं आहे. तसंच मोठ्या प्रमाणावर राबवलेल्या जन-जागृती मोहिमा बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरल्या आहेत. मात्र, हवामान बदल, प्लास्टिक प्रदूषण आणि जमिनीचा ऱ्हास यांविरुद्धचा लढा अजूनही सुरूच आहे. त्याचवेळी, मानवनिर्मित युद्धे आणि सशस्त्र संघर्ष अत्यंत विनाशकारी, अपरिवर्तनीय अशा पर्यावरणीय आपत्तींना कारणीभूत ठरत आहेत. अशा कृतींमुळे जागतिक पर्यावरणीय करारांतर्गत अनेक दशकांत साधलेली प्रगती थेटपणे निष्फळ ठरते. यामुळे केवळ निष्पाप लोकांचा जीवच धोक्यात येत नाही, तर युद्धांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीमुळे हवामान सुधारणेच्या जागतिक प्रयत्नांनाही खीळ बसते.
वाढते तापमान आणि कार्बन डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन यांबाबत जग चिंतेत आहे. जरी 'नेट झिरो' (निव्वळ शून्य उत्सर्जन) हे आपलं अंतिम उद्दिष्ट असलं तरी गेल्या दशकात वातावरणातील कार्बनच्या प्रमाणात कोणतीही घट झालेली नाही. त्याऐवजी, मानवनिर्मित जागतिक कार्बन उत्सर्जन ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च पातळीवर स्थिर राहिलं आहे आणि वातावरणातील CO2 चं प्रमाण सतत वाढत आहे.
जागतिक स्तरावर, मानवी उच्छादामुळे दरवर्षी सुमारे 38 अब्ज टन CO2 उत्सर्जित होतो. जंगले, जमीन आणि महासागर यांसारखे नैसर्गिक 'कार्बन सिंक' (कार्बन शोषून घेणारे घटक) यातील निम्म्याहून अधिक उत्सर्जन शोषून घेतात; परंतु उरलेला कार्बन वर्षानुवर्षे वातावरणात साचत राहतो. गेल्या दशकात, वातावरणातील CO2 चे प्रमाण दरवर्षी सरासरी 2.4 ते 2.6 'पार्ट्स पर मिलियन' (ppm) या दराने वाढलं आहे. हे प्रमाण खूप कमी म्हणजेच केवळ 0.00024% ते 0.00026% वाटत असलं तरी, त्याचे परिणाम प्रचंड आहेत, जे आपण आधीपासून अनुभवत आहोत.
यात युद्धांमुळे होणाऱ्या उत्सर्जनाची भर पडते. 'इनिशिएटिव्ह ऑन ग्रीनहाऊस गॅस (GHG) अकाउंटिंग ऑफ वॉर'ने केलेल्या सखोल अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, रशियानं युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाच्या पहिल्या चार वर्षांत 311 दशलक्ष टन CO2-समकक्ष (CO2 equivalent) उत्सर्जन झालं. केवळ एका संघर्षातून झालेली ही उत्सर्जन मात्रा फ्रान्ससारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशाच्या संपूर्ण वार्षिक कार्बन उत्सर्जनाइतकी आहे. यातील बहुतांश उत्सर्जन हे सैन्य, जड तोफखाना, लढाऊ विमानांची उड्डाणे आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणे यांच्या सततच्या हालचालींमुळे होते; या गोष्टींचा वाटा या संघर्षातील एकूण उत्सर्जनापैकी 37% इतका आहे.
याव्यतिरिक्त, नैसर्गिक भूदृश्य आणि जंगलांची झालेली प्रचंड हानी ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. युक्रेनमध्ये, युद्धामुळे लागलेल्या वणव्यांमुळे (जंगल आणि पाणथळ जागांमधील आगी) एकूण युद्धजन्य उत्सर्जनापैकी 23% उत्सर्जन झालं; यामुळे कार्बन शोषून घेणाऱ्या परिसंस्थांचे रूपांतर कार्बन उत्सर्जित करणाऱ्या मोठ्या स्रोतांमध्ये झालं. त्यानंतर, पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेमुळे पुन्हा कार्बन उत्सर्जित करणारे नवीन उद्योग सक्रिय होतात.
गाझा येथील संघर्षाचे सर्वसमावेशक 'हवामान लेखापरीक्षण' (climate audit) विचारात घेतल्यावर काही गोष्टी लक्षात येतात. प्रत्यक्ष युद्धजन्य कारवायांतून 1.3 दशलक्ष टन CO2 (कार्बन डायऑक्साइड) उत्सर्जित झाला असला, तरी नष्ट झालेली पायाभूत सुविधा पुन्हा उभारण्यासाठी लागणाऱ्या काँक्रीट आणि स्टीलच्या उत्पादनामुळे 31 दशलक्ष टनांहून अधिक उत्सर्जन होणार आहे. एका बाजूला, आपण 'नेट झिरो' (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या नावाखाली काम करतो; हे साध्य करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रिक गाड्या चालवतो आणि सौर पॅनेल बसवतो. पण दुसऱ्या बाजूला, आपण जमिनीवर जड तोफांचा आणि शस्त्रास्त्रांचा भडिमार करतो, तसंच आकाशात ड्रोन आणि लढाऊ विमाने पाठवून शहरांवर बॉम्बफेक करतो. तरीही, आपण पृथ्वीचे तारणहार असल्याचा आव आणतो आणि 'जागतिक पर्यावरण दिन' साजरा करतो.
या नकारात्मक बाबींची भर म्हणून, अमेरिकेनं पॅरिस करारांतर्गत दिलेल्या वचनांतून माघार घेतली आहे. अमेरिकेनं अधिकृतपणे पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तसंच, संयुक्त राष्ट्रांचा 'ग्रीन क्लायमेट फंड' (GCF) यांसारख्या बहुपक्षीय निधींसाठी दिलेली आर्थिक वचनबद्धताही त्यांनी रद्द केली. अमेरिकन सरकार जीवाश्म इंधनांचं उत्पादन आणि वापर करण्यास सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेच्या प्रसाराच्या मार्गावरून त्यांची पावले उलट दिशेने पडत आहेत.
पृथ्वीची न ऐकली गेलेली आर्त हाक
अनेकांसाठी 'जागतिक पर्यावरण दिन' ही कदाचित कॅलेंडरवरील केवळ एक तारीख असू शकते. परंतु, ज्यांना पृथ्वीचे स्पंदन जाणवते, त्यांच्यासाठी प्रत्येक दिवस हा पर्यावरणाचाच दिवस असतो. आपण श्वास घेतो ती हवा, आपण पितो ते पाणी, ही जमीन आणि आपल्यासोबतच विकसित झालेली सर्व पशू-पक्षी, वनस्पती सृष्टी हे सर्व मिळून एकच प्रणाली बनली आहे. या ग्रहावरील असे एकमेव जीव म्हणून जे स्वतःचा आणि यावर बहरणाऱ्या जीवसृष्टीच्या महत्त्वाचा विचार करू शकतात, आपण हे दुर्लक्षित करू शकत नाही की पृथ्वीचे भवितव्य धोक्यात आहे.
अब्जावधी वर्षांपासून आपला ग्रह मूक राहिला आहे. मानवांसोबत सहअस्तित्व राखण्याच्या अटींविषयी पृथ्वीने कधीही उघडपणे भाष्य केलेलं नाही. परंतु, 'जागतिक पर्यावरण दिन' आपल्याला आठवण करून देतो की पृथ्वीच्या या मौनाला गृहीत धरू नये. जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या प्रणाली जेव्हा कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्या आहेत, तेव्हा आता हा ग्रह बोलू लागला आहे.
जसजशी जंगले आकुंचन पावत आहेत, हवा आणि नद्यांची गुणवत्ता खालावत तसंच त्या प्रदूषित होत आहेत आणि तापमान वाढत आहे, तसतशी पृथ्वीवर संकटाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. वाढते तापमान, नष्ट होणारी जंगले आणि प्रदूषित महासागर यांतून पृथ्वी आपल्याला धोक्याचे संकेत देत आहे; तरीही, आपल्यापैकी अनेकजण याकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःच मोठं संकट ओढवून घेतात.
ही सर्व परिस्थिती घडत असतानाच आपण 'जागतिक पर्यावरण दिन 2026' साजरा करत आहोत, ही बाब गांभीर्याने विचार करायला लावणारी आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या पायाभूत सुविधांचा अनियंत्रित विस्तार होत असल्यानं, भारतासमोर आता मोठी पर्यावरणीय आव्हाने उभी राहिली आहेत. देशाला खराब हवामान गुणवत्ता, प्रदूषित नद्या, घटते वनक्षेत्र आणि पाणीटंचाई यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
भारतातील महिला कार्यकर्त्यांना सलाम
असे काही लोक आहेत जे पृथ्वीचे म्हणणे ऐकून घेतात आणि तिची मोलाची सेवा करतात. निसर्गाचं रक्षण करण्यासाठी पारंपरिक शहाणपण आणि आधुनिक जनजागृती यांची सांगड घालत, भारतातील महिला दीर्घकाळापासून पर्यावरण रक्षणाच्या कार्यात आघाडीवर राहिल्या आहेत. 1970 च्या दशकातील ऐतिहासिक 'चिपको आंदोलना'चं नेतृत्व गौरा देवींसारख्या ग्रामीण महिलांनी केलं होतं. जैवविविधता संवर्धन आणि कृषी क्षेत्रातील स्वावलंबनासाठी दिलेल्या लढ्यामुळे भारतीय पर्यावरणवादी आणि शास्त्रज्ञ वंदना शिवा जगभरात ओळखल्या जातात.
राजस्थानमधील ज्या महिला आपल्या वडिलोपार्जित घरांजवळील आणि गावांमधील कोरड्या पडलेल्या बारव (पायऱ्यांच्या विहिरी) पुन्हा वापरात आणत आहेत, त्या जलसंधारणाच्या क्षेत्रात एक आदर्श ठरल्या आहेत. या कार्यकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की, बारव हा केवळ वारसा नसून ते एक प्रकारचं जीवनच आहे आणि त्यांचं रक्षण करणं हे महिलांचं कर्तव्य आहे; त्या या ध्येयासाठी अथक परिश्रम घेत आहेत.
सुंदरबनमध्ये चक्रीवादळ आणि समुद्रकिनाऱ्याची धूप यामुळे ज्यांचं जीवन विस्कळीत झालं होतं, अशा हजारो महिला आता निसर्गाच्या रक्षक बनल्या आहेत. अलिकडील काही बातम्या पाहिल्या तर, ‘बडाबोन फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स’ (BFIG) च्या सदस्य असलेल्या 18,000 हून अधिक महिलांनी 4,600 हेक्टरहून अधिक किनारपट्टीवरील जमिनीचं पुनरुज्जीवन केलं आहे. यातील अनेक महिलांना ‘टायगर विडोज’ (वाघांच्या हल्ल्यात पती गमावलेल्या महिला) म्हणून ओळखलं जातं; त्यांनी नैराश्यावर मात केली असून ‘मँग्रोव्ह आर्मी’ या संस्थेच्या माध्यमातून 50,000 मँग्रोव्ह (खारफुटी) रोपांची लागवड, जोपासना करत आहेत.
सालुमरदा थिमक्का या कर्नाटकातील जगप्रसिद्ध पर्यावरणवादी आहेत. त्यांनी झाडांवर आपल्या स्वतःच्या मुलांप्रमाणे प्रेम केलं आणि त्या पृथ्वीच्या माऊली बनल्या. त्यांच्या या महान कार्याची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा थिमक्का आणि त्यांचे दिवंगत पती चिक्कय्या यांनी वडाची झाडे लावण्याचा आणि त्यांची स्वतःच्या मुलांप्रमाणे काळजी घेण्याचा निर्णय घेतला. या जोडप्याने महामार्गाच्या कडेला शेकडो झाडे लावली आणि अत्यंत निष्ठेनं, काळजीपूर्वक त्यांचं संगोपन केलं. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत स्थानिक लोकांनी थिमक्का यांना 'सालुमरदा' (कन्नड भाषेत ज्याचा अर्थ 'झाडांची रांग' असा होतो) ही पदवी बहाल केली.
महामार्गावरील त्या प्रसिद्ध वडाच्या झाडांबरोबरच, त्यांनी 8,000 हून अधिक इतरही झाडे लावण्यात मोलाची भूमिका बजावली. आयुष्याचा मोठा काळ गरिबीत घालवून आणि कोणतेही औपचारिक शिक्षण न घेताही, थिमक्का यांनी आपलं सर्वस्व पृथ्वीच्या सेवेसाठी अर्पण केलं. सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, कवयित्री सुगाता कुमारी आणि शास्त्रज्ञ जानकी अम्माल अशा अनेक महिलांनी पर्यावरण रक्षणासाठी आपले जीवन समर्पित केलं आहे.
भारतातील पहिल्या महिला वनस्पतिशास्त्रज्ञांपैकी एक आणि अत्यंत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शास्त्रज्ञ असलेल्या जानकी अम्माल यांनी 1970 च्या दशकात 'कुंथी पुझा' नदीवर उभारल्या जाणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी आपल्या वैज्ञानिक अधिकाराचा वापर केला; कारण या प्रकल्पामुळे तिथलं जंगल नष्ट झालं असतं. 'मरथिनु स्तुती' (झाडाला वाहिलेली स्तुती) यांसारख्या अत्यंत हृदयस्पर्शी कवितांच्या माध्यमातून सुगाता कुमारी यांनी लोकांच्या जाणिवा जागृत केल्या. या अमूल्य अशा नैसर्गिक अधिवासाच्या विनाशातून उद्भवणाऱ्या धोक्यांविषयी व्यापक जनजागृती करण्यासाठी त्यांनी सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि राजकीय नेते यांच्याशी संवाद साधला.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
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