इराणी सरकार उलथवून टाकण्यासाठी रचलेल्या दुष्टचक्रात अमेरिका स्वतःला अडकवत आहे का?

इराण अस्तित्वासाठी लढत आहे, परंतु वॉशिंग्टन इराणी सरकार पाडण्यासाठी निर्माण केलेल्या दलदलीत खोलवर बुडत आहे.

Washington Is Navigating A Precarious Quagmire It Created To Neutralise The Iranian Regime
कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टीचे (पीएके) सदस्य इराकमधील एर्बिलमध्ये पहारा देताना. (AP)
By Bilal Bhat

Published : March 8, 2026 at 4:22 PM IST

वृत्तानुसार, अमेरिका आणि इस्रायल विविध जातीय गटांचा वापर करून इराणमध्ये फूट पाडण्याची योजना आखत आहेत. हे गट बऱ्याच काळापासून इराणी राजवटीवर नाराज आहेत आणि सरकार उलथवून टाकण्यासाठी योग्य संधी शोधत आहेत. यामध्ये जगातील सर्वात शक्तिशाली लढवय्यांपैकी एक मानला जाणारा 'इराणी कुर्द'चा समावेश आहे. या गटाला सीरियामध्ये ISIS सोबत लढण्यासाठी अमेरिकन सैन्यानं प्रशिक्षण दिलं आहे आणि ते देशाच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी शासनाचा सामना करण्यास तयार आहेत. अमेरिकेला अंदाज होता की, सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येमुळं नेतृत्व संकट निर्माण होईल. परिणामी, एका कमकुवत राष्ट्रात एक लोकप्रिय उठाव सुरू होईल, ज्याला अमेरिकेच्या अजेंड्याला पाठिंबा देणाऱ्या विविध जातीय गटांनी चालना दिली. परंतु असं झालं नाही. उलट, युद्धानं एका अलोकप्रिय राजवटीला लोकप्रिय बनवलं. आता, अमेरिका आणि इस्रायल या प्रदेशातील आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या माध्यमातून जमिनीवर हल्ला करण्याची योजना आखत आहेत.

Washington Is Navigating A Precarious Quagmire It Created To Neutralise The Iranian Regime
इराकमधील एर्बिल येथील कोया जिल्ह्यात डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इराणी कुर्दिस्तानची (पीडीकेआय) एक महिला सदस्य. (AP)

इराणच्या लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोकसंख्या असलेले आणि इस्लामिक राजवट उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करणारे एक असंतुष्ट गट राहिलेले कुर्द हे जमिनीवरील हल्ल्यासाठी सर्वात योग्य उमेदवार आहेत. त्यांनी यापूर्वी सीरियामध्ये ISIS च्या पराभवादरम्यान राजवटीविरुद्ध, विशेषतः आयआरजीसीविरुद्ध अप्रत्यक्षपणे लढा दिला आहे. कुर्दिश पेशमेर्गा (डेथ स्क्वाड) इराणी सैन्याविरुद्ध जमिनीवर लढण्यासाठी सीमा ओलांडण्यास सज्ज आहेत. ते दीर्घकाळापासून अमेरिकेसाठी या प्रदेशात "प्रॉक्सी वॉर" लढत आहेत, त्या बदल्यात अधिक नफा मिळण्याची आशा बाळगून आहेत. त्यांचा भूतकाळातील अनुभव वाईट राहिला आहे, विशेषतः असद राजवटीच्या पतनानंतर, जेव्हा ते स्वतःला बाजूला, दुर्लक्षित आणि तुर्की आणि इराणमध्ये अडकलेले आढळले.

कुर्दांनंतर, इराणविरुद्ध वापरल्या जाणाऱ्या रांगेत बलुच लोकांचा समावेश आहे. बलुच लोक आपल्या स्वातंत्र्यासाठी पाकिस्तानविरुद्ध लढत आहेत. त्यांना भारताकडून भक्कम नैतिक पाठिंबा मिळत आहे. बलुच लोक इराणविरुद्ध कोणत्याही लढाईत सहभागी होण्यापूर्वी, पाकिस्ताननं अलीकडेच इराणला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्याविरुद्ध इशारा दिला. पाकिस्ताननं गेल्या वर्षी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये झालेल्या परस्पर सुरक्षा कराराचा हवाला दिला. बलुच किंवा कुर्दिश सैन्याचा वापर करून इराणवर जमिनीवर हल्ला केल्यास संपूर्ण प्रदेश अराजकतेत बुडू शकतो, ज्यामुळं अमेरिका-अफगाण युद्ध होण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तान संघर्षात, अमेरिकेनं हजारा या आणखी एका प्रमुख जातीय गटाला प्रशिक्षण दिलं आणि त्यांना तालिबानविरुद्ध उभं केलं. ते वीस वर्षांहून अधिक काळ एकमेकांशी लढले, अखेर अमेरिकेच्या माघारीनंतर एक अस्वस्थ शांतता करार झाला, ज्यामध्ये अमेरिकेनं प्राणघातक आणि महागडी शस्त्रं मागं सोडली.

Washington Is Navigating A Precarious Quagmire It Created To Neutralise The Iranian Regime
27 फेब्रुवारी 2025 रोजी तुर्कीतील दियारबाकीर इथं तरुणांनी कुर्दिश गटाचा किंवा पीकेकेचा तुरुंगात असलेला नेता अब्दुल्ला ओकलनचा फोटो झळकवला होता. (AP)

वीस वर्षांपासून तालिबानला दहशतवादी गट मानले जात होतं आणि त्यांचे जवळजवळ सर्व प्रमुख नेते अमेरिकेच्या दहशतवादी यादीत होते. त्याच गटासोबत अमेरिकेनं दोहा इथं एक करार केला आणि देशाला त्याच गटाच्या अधिपत्याखाली आणलं, ज्याला त्यांनी पूर्वी दहशतवादी गट म्हणून घोषित केलं होतं. तालिबानला त्यांचे लढवय्ये एका प्रमुख जातीय गटातून, पश्तूनांमधून मिळाले होते, जे प्रामुख्याने मदरशांमधून (धार्मिक शाळा) आले होते. त्याचप्रमाणे, इराणी राजवट आपले बहुतेक कार्यकर्ते इराणच्या दोन धार्मिक केंद्रांमधून हौजा-ए-कुम (Hous-e-Qom) आणि हौजा-ए-मशहद (Hous-e-Mashad) मधून आणते. या राजवटीची व्यापारी समुदायावरही मजबूत पकड आहे, जी इराणच्या आत आणि बाहेर या धार्मिक संस्थांना आणि त्यांच्या शाखांना निधी देत ​​राहते. इराणी कुर्दिश प्रॉक्सींना स्थानिक भूभागाची चांगली समज आहे आणि आयआरजीसी आणि इतर गटांशी व्यवहार करण्याचा त्यांना अनुभव आहे. मात्र, ही लढाई सोपी राहणार नाही, विशेषतः आयतुल्ला खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर. इराणी राजवटीसाठी, कुर्दांचा युद्धात प्रवेश हा सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येत थेट सहभाग म्हणून पाहिला जाईल.

दरम्यान, बलुच लोक अमेरिकेच्या पाठिंब्यासाठी आणखी हताश आहेत, कारण त्यांनी पाकिस्तानविरुद्ध दीर्घकाळ फुटीरतावादी चळवळ सुरू केली आहे. हे तेच लोक आहेत, ज्यांनी चीनच्या सीपीईसीला (चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर) विरोध केला होता आणि त्यांनी वारंवार चिनी अभियंत्यांवर हल्ला केला आहे. पाकिस्तानमधील चिनी प्रकल्पांना त्यांचा तीव्र विरोध पाहता, बलुच हे अमेरिकेसाठी स्वाभाविक उमेदवार आहेत. या हालचालीमुळं पाकिस्तानला नाराज करावं लागेल. इराणविरुद्ध बलुच सैनिकांचा वापर करण्याच्या बदल्यात त्यांना काही आश्वासनं द्यावी लागतील. बलुचांना कोणतंही आश्वासन देणं अमेरिकेसाठी दुधारी तलवार ठरेल, कारण बलुचांना कोणत्याही सवलती दिल्या तर पाकिस्तान दुभंगेल आणि त्याच्या हिताच्या विरोधात जाईल. उलटपक्षी, इस्रायलला इराणविरुद्ध जमिनीवर हल्ला करण्यासाठी बलुच सैनिकांचा वापर करण्यास अजिबात संकोच वाटणार नाही.

Washington Is Navigating A Precarious Quagmire It Created To Neutralise The Iranian Regime
इराकमधील एर्बिल येथील कोया जिल्ह्यात डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इराणी कुर्दिस्तानचे सदस्य. (AP)

जेव्हा वॉशिंग्टननं खामेनेई यांची हत्या करण्याची योजना आखली, तेव्हा त्यांना इराणमध्ये फूट आणि अराजकता अपेक्षित होती. त्यांना अशी अपेक्षा होती की, इराणमधील असंतुष्ट वांशिक गट रस्त्यावर उतरतील आणि राजवटीविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन निर्माण करतील. मात्र, त्यानंतर जे घडले ते त्यांच्या योजनांमध्ये नव्हते. त्यांना आता ज्या इराणी प्रतिसादाचा सामना करावा लागत आहे, त्याची त्यांना कल्पना नव्हती. याशिवाय, असद राजवटीच्या पतनानंतर कुर्दांना ज्या पद्धतीनं वागवलं गेलं ते पाहता, जमिनीवरून हल्ला करणं इतकं सोपं होणार नाही. त्याचप्रमाणं, अमेरिकेसाठी आपलं जीवन धोक्यात घालणारे अफगाण लोक तालिबाननं अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यावर मागे राहिले आणि ते देश सोडून जाणाऱ्या शेवटच्या विमानांना चिकटून बसलेले दिसले. अमेरिकन तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, जमिनीवर हल्ला करणं आणि सैन्य पाठवणं हा अमेरिका आणि इस्रायलसाठी एक धोरणात्मक निर्णय असेल. जमिनीवर हल्ला किंवा लोकप्रिय उठावाशिवाय, इराणमध्ये सत्तापालट होणं अशक्य दिसतं. इस्रायलला काय हवे आहे, हे स्पष्ट आहे; इराण अस्तित्वासाठी लढत आहे, परंतु वॉशिंग्टन इराणी सरकार पाडण्यासाठी निर्माण केलेल्या दलदलीत खोलवर बुडत आहे.

