अमेरिकन मध्यावधी निवडणुका 2026 : ट्रम्प यांचा बदललेला पवित्राही कुचकामी ठरणार?
इराण युद्ध हे आर्थिक प्रश्न आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यक्षमतेची कसोटी, अशा दोन्ही गोष्टींना प्रभावित करणार आहे. मध्यावधी निवडणुकीतील मतदार साथ सोडण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
By Vivek Mishra
Published : October 29, 2026 at 5:37 PM IST
अमेरिकन मतदार 3 नोव्हेंबरला मतदान करण्याच्या काही दिवस आधी, डेमोक्रॅट्सना प्रतिनिधीगृह जिंकण्याची आणि सिनेटमध्ये अल्प आघाडी कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. यामुळे 2024 च्या निकालाच्या उलटफेर होऊ शकतो. ज्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांना दोन्ही सभागृहांसह व्हाईट हाऊसमधून बाहेर पडावे लागेल.
डिसिजन डेस्क एचक्यू, एक स्वतंत्र डेटा अंदाजकर्ता, डेमोक्रॅट्सना प्रतिनिधीगृह जिंकण्याची 79% शक्यता (सुमारे 238 जागांसह) आणि सिनेट जिंकण्याची 57% शक्यता दाखवत आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, तीन शक्यता विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. एक तर सर्वात संभाव्य निकाल म्हणजे डेमोक्रॅट्सचा पूर्ण विजय. त्याखालोखाल संभाव्य निकाल म्हणजे विभाजित यश, ज्यात रिपब्लिकन सिनेटवर आपलं वर्चस्व कायम ठेवतील पण प्रतिनिधीगृह गमावतील. तिसरी आणि कमी संभाव्य शक्यता म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचं पुन्हा एकदा अमेरिकेवर पूर्ण वर्चस्व दिसेल.
राष्ट्रीय पातळीवरील वातावरण या बदलाचे स्पष्टीकरण देते. रॉयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षणानुसार ट्रम्प यांचे मान्यता रेटिंग 31% पर्यंत घसरले आहे, जे दोन्ही कार्यकाळातील सर्वात कमी आहे, आणि सर्वसाधारण काँग्रेसच्या मतपत्रिकेत डेमोक्रॅट्स 47% विरुद्ध 35% अशा फरकाने आघाडीवर आहेत.
सिनेटची जागा अजूनही खऱ्या अर्थाने चुरशीची आहे. रिपब्लिकन पक्षाकडे 53 जागा आहेत, त्यामुळे डेमोक्रॅट्सना निव्वळ चार जागांचा फायदा मिळवणे आवश्यक आहे, कारण या निवडणुकीतील अनेक जागा रिपब्लिकन-समर्थक राज्यांमध्ये आहेत.
पुनर्रचना युद्ध - या निवडणुकीतील सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे 2024 मध्ये ट्रम्प यांनी सहज जिंकलेल्या भागांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाची स्पर्धात्मकता. आयोवा, ओहायो आणि टेक्सासमधील सिनेटच्या शर्यती, ज्या सर्व जागा ट्रम्प यांनी दुहेरी अंकांच्या फरकाने जिंकल्या होत्या. आता त्या अनिश्चित मानल्या जात आहेत आणि अलास्का आता डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे झुकले आहे. पारंपरिक 'पर्पल स्टेट्स' (दोन्ही पक्षांना समान मते असलेली राज्ये) आता रिपब्लिकन पक्षापासून अधिक दूर गेली आहेत. शिवाय, नॉर्थ कॅरोलिना, जॉर्जिया आणि मिशिगनसारख्या राज्यांमध्ये डेमोक्रॅट्स रिपब्लिकनपेक्षा पुढे आहेत.
दुसरा निर्णायक मुद्दा म्हणजे मतदारसंघांची पुनर्रचना, ज्याचे दोन्ही बाजूंना फायदे आहेत. ट्रम्प यांच्या आग्रहावरून, रिपब्लिकन पक्षाने दशकाच्या मध्यात टेक्सास (पाच जागा), फ्लोरिडा (चार), ओहायो (दोन) आणि नॉर्थ कॅरोलिना, टेनेसी, लुइझियाना आणि अलाबामामध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना केली. डेमोक्रॅट्सनी कॅलिफोर्नियाच्या 'प्रपोझिशन 50' (पाच जागा) द्वारे याला उत्तर दिले आणि युटामध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक जागा मिळवली, परंतु व्हर्जिनियाचा सार्वमत प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आणि मिसूरीचा नवीन नकाशा यावर्षी वापरला जाणार नाही. रिपब्लिकन पक्षाला मिळालेला निव्वळ फायदा एक मोठी आघाडी ठरू शकतो.
प्रमुख मुद्दे: किमती, रोजगार आणि इराण युद्ध
मध्यवर्ती निवडणुकांमध्ये लोक कसे मतदान करतील यावर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांमध्ये महागाईचा मुद्दा अग्रस्थानी आहे. जानेवारीतील 3.48 डॉलरच्या तुलनेत डिझेलचा सरासरी भाव प्रति गॅलन 6 डॉलरपेक्षा जास्त झाला आहे; ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत यावर्षी 80% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे; आणि सप्टेंबरमध्ये वार्षिक महागाईचा दर 3.7% वर पोहोचला आहे. कामगार बाजारपेठही मंदावत आहे. सप्टेंबरमध्ये अर्थव्यवस्थेत केवळ 29,000 नवीन रोजगार निर्माण झाले आणि बेरोजगारीचा दर 4.2% पर्यंत वाढला.
या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य हे आहे की परराष्ट्र धोरण हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. इराणसोबतचे युद्ध, जे सुरू होऊन आता आठ महिने झाले आहेत. त्याचा थेट परिणाम होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वारंवारच्या व्यत्ययांमुळे इंधनाच्या किमतींवर झाला आहे आणि सुमारे दोन-तृतीयांश अमेरिकन नागरिक ट्रम्प यांनी हे युद्ध हाताळण्याच्या पद्धतीवर नाराज आहेत.
रशियासोबतच्या डिझेल कराराद्वारे किमती कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राजकीयदृष्ट्या उलटला आहे. ज्यामुळे कॉलिन्स, लिसा मुरकोव्स्की आणि थॉम टिलिस यांसारख्या रिपब्लिकन सिनेटर्सनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे हा संघर्ष आर्थिक प्रश्न आणि अध्यक्षीय कार्यक्षमतेची कसोटी, अशा दोन्ही गोष्टी बनला आहे. मध्यावधी निवडणुकीतील मतदार अशा गोष्टींना क्वचितच माफ करतात.
लक्ष ठेवण्यासारख्या निवडणुका - टेक्सासमध्ये, ह्युस्टन विद्यापीठाच्या सर्वेक्षणानुसार डेमोक्रॅट जेम्स टॅलारिको हे ॲटर्नी जनरल केन पॅक्सटन यांच्यापेक्षा 48% विरुद्ध 46% मतांनी आघाडीवर आहेत आणि अपक्ष मतदारांमध्ये 60% विरुद्ध 32% मतांनी आघाडीवर आहेत. रिपब्लिकन अधिवेशनात ट्रम्प यांनी ज्यांना प्रसिद्धी दिली होती, त्या पॅक्सटन यांच्यावर वैयक्तिक आणि कायदेशीर बाबींचा मोठा बोजा आहे. टॅलारिको यांचा विजय हा 1994 नंतर टेक्सासमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाचा पहिला राज्यव्यापी विजय ठरेल.
मिशिगनमध्ये, सिनेटच्या खुल्या जागेसाठी, पुरोगामी अब्दुल अल-सईद हे माजी रिपब्लिकन काँग्रेसमन माईक रॉजर्स यांच्यापेक्षा सर्वेक्षणांमध्ये 50% विरुद्ध 48% मतांनी आघाडीवर आहेत. 2024 मध्ये ट्रम्प यांनी जिंकलेले राज्य डाव्या-लोकप्रिय आर्थिक संदेशाने जिंकता येते की नाही, याची या शर्यतीत चाचणी होईल.
अलास्कामध्ये शर्यतीत ऑक्टोबरमधील बहुतेक सर्वेक्षणांमध्ये माजी काँग्रेस सदस्या मेरी पेल्टोला या सिनेटर डॅन सुलिव्हन यांच्यापेक्षा थोड्या फरकाने आघाडीवर आहेत. अलास्कामध्ये रँक्ड-चॉइस व्होटिंग पद्धत वापरली जात असल्यामुळे आणि उशिरा आलेल्या अनुपस्थित मतपत्रिकांची मोजणी होत असल्यामुळे, निकालाला दोन आठवडे लागू शकतात, जो सिनेटवरील नियंत्रण अनिर्णित ठेवण्यासाठी पुरेसा असू शकतो.
शेवटी, सर्वात आकर्षक आणि चुरशीच्या शर्यतींपैकी एक ओहायोमध्ये सुरू आहे. ट्रम्प-समर्थित आणि पूर्वी सरकारी कार्यक्षमता विभागाचे प्रमुख असलेले विवेक रामास्वामी, गव्हर्नरपदाच्या शर्यतीत डेमोक्रॅट एमी ॲक्टन यांच्यापेक्षा CNN-SSRS सर्वेक्षणात आठ गुणांनी मागे आहेत, जरी दुसऱ्या एका सर्वेक्षणात ते थोड्या फरकाने पुढे असल्याचे दिसून आले आहे.
अंदाजांचा विचार करता ॲक्टन यांच्या विजयाची शक्यता अंदाजे 70% आहे. पराभव झाल्यास ट्रम्प यांच्या राजकीय वर्तुळातील सर्वात प्रमुख भारतीय-अमेरिकन व्यक्तीला मोठा धक्का बसेल आणि ट्रम्प यांनी तीन वेळा जिंकलेल्या राज्यातही 'MAGA' ब्रँड संघर्ष करत असल्याचा संकेत मिळेलत.
पैसा, मध्यावधी अधिवेशन आणि प्रत्यक्ष प्रचार मोहीम
सप्टेंबरमध्ये, रिपब्लिकन नॅशनल कमिटीने अमेरिकेच्या राजकीय इतिहासातील पहिले मध्यावधी अधिवेशन डॅलस येथे आयोजित केले. निवडण्यासाठी कोणताही उमेदवार नसल्यामुळे, ही सभा ट्रम्प-केंद्रित होती आणि देणगीदारांचे प्रदर्शन करणारी होती. अनेक असुरक्षित रिपब्लिकन नेते यापासून दूर राहिले. या कृतीतून असे दिसून येते की, पक्ष ट्रम्प यांच्याभोवती निवडणूक राष्ट्रीय स्तरावर नेऊन आणि त्यांच्या समर्थकांना ऊर्जा देऊन सत्ताधाऱ्यांविरुद्धची लाट उलटवण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांची लोकप्रियता 30 टक्क्यांच्या आसपास डगमगत असल्याने, यामुळे त्यांच्या समर्थकांप्रमाणेच त्यांच्या विरोधकांनाही ऊर्जा मिळण्याचा धोका आहे.
पक्षाच्या पैशाच्या बाबतीत रिपब्लिकन पक्षाकडे स्पष्ट आघाडी आहे, कारण आरएनसी सातत्याने कर्जबाजारी डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीपेक्षा जास्त निधी गोळा करत आहे आणि आपल्या मध्यावधी निवडणुकीसाठी 200 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र, ही आघाडी दिसते तितकी कमी नाही. अनेक महत्त्वाच्या सिनेट निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅटिक उमेदवार त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा जास्त निधी गोळा करत आहेत आणि कमी मतदानाच्या मध्यावधी निवडणुकीत प्रश्न हा आहे की, रिपब्लिकन पक्षाच्या संसाधनांचे रूपांतर अशा प्रत्यक्ष फायद्यात करता येईल का, ज्यामुळे महागाई आणि युद्धामुळे निराश झालेले मतदार मतदानासाठी बाहेर पडतील.
ट्रम्प यांची उर्वरित दोन वर्षे कशी असतील - सर्वात चिंताजनक संकेत हा आहे की, निकालानंतर धोरणाच्या दिशेत फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. ट्रम्प यांनी 3 नोव्हेंबरनंतर इराणवरील हल्ले पुन्हा सुरू करण्याचे वारंवार संकेत दिले आहेत आणि त्यांनी तिसरा विमानवाहू स्ट्राइक ग्रुप तसंच 10,000 अतिरिक्त खलाशी आणि मरीन सैनिकांना आखाताच्या दिशेने पाठवले आहे.
दुसरीकडे इराण संपूर्ण प्रदेशात प्रत्युत्तर देण्याची तयारी करत आहे. युद्ध जिंकण्याचा किंवा संपवण्याचा कोणताही मार्ग न सापडल्याने, निकाल काहीही लागो, ट्रम्प यांनी संघर्ष सोडून देण्याऐवजी तो पुढे ढकलला असल्याचे दिसते.
आतापर्यंतच्या कोणत्याही गोष्टीवरून असं सूचित होत नाही की पराभवामुळे धोरणात बदल होईल. उलट अधिक शक्यता अशी आहे की, ट्रम्प देशांतर्गत आणि परदेशात कार्यकारी आदेश, जकात, स्थलांतरण अंमलबजावणी आणि बळाचा वापर यावर अवलंबून आपली भूमिका अधिक तीव्र करतील. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधी सभागृह समन्स, निधी वाटपावरील नियंत्रण, युद्ध-अधिकार मताधिकार आणि शक्यतो महाभियोग प्रक्रिया यासारख्या नवीन आदेशांद्वारे ट्रम्प यांच्या कृतींची किंमत वाढवेल. यामुळे ट्रम्प यांच्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण येईल, परंतु त्यांच्या आक्रमक कार्यकारी मंडळाची दिशा कदाचित बदलणार नाही.
जर रिपब्लिकन पक्षाने सिनेटवर आपले वर्चस्व कायम ठेवले, तर न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी देण्याचा अधिकार ट्रम्प यांच्याकडे राहील, ज्यामुळे विभाजित निकाल हा त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम वास्तववादी पर्याय ठरतो.
भारत आणि इतर भागीदारांसाठी धडा हा आहे की, 2028 पर्यंत अधिक आक्रमक आणि कमी अंदाज लावता येण्याजोग्या अमेरिकेसाठी तयार राहावे, जिथे ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये सतत अस्थिरता राहील आणि युद्धे थांबण्यापूर्वी अधिक तीव्र होऊ शकतात. मध्यावधी निवडणुका हे एक असे सार्वमत आहे, ज्यातून ट्रम्प सुटू शकत नाहीत, परंतु त्यामुळे त्यांच्या धोरणात बदल होईल अशी शक्यता कमीच आहे.
(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं व्यक्त केलेली मतं आणि तथ्यं यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
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