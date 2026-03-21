अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्ध : मध्यपूर्वेतील सर्वात धोकादायक संघर्षात होतंय युद्धाचं रुपांतर
सद्या सुरू असलेलं युद्ध एका रात्रीत उद्भवलं नाही; त्याची मुळं इराण आणि इस्रायल यांच्यातील दशकांपासून चालत आलेल्या वैमनस्यात रुजलेली आहेत. यासंदर्भात केके राव यांचा लेख.
Published : March 21, 2026 at 10:51 PM IST
मध्यपूर्वेतील प्रदेश आधुनिक इतिहासातील सर्वात गंभीर सुरक्षा संकटांपैकी एकाचा सामना करत आहे, कारण अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील उघड युद्धामुळे हा प्रदेश दीर्घकाळ टिकणाऱ्या अस्थिरतेकडे ढकलला जात आहे. यातून जागतिक ऊर्जा बाजारांना धोका निर्माण झाला आहे आणि व्यापक आंतरराष्ट्रीय संघर्षाची भीती वाढली आहे.
अप्रत्यक्ष संघर्ष, गुप्त कारवाया आणि राजनैतिक संबंधांतील बिघाड यांनी चिन्हांकित झालेला दीर्घकाळचा धुमसत असलेला संघर्ष 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी पूर्ण युद्धात बदलला, जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या लष्करी, अणु आणि सरकारी लक्ष्यांवर समन्वित हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. इराणने त्याला त्वरित आणि जोरदार प्रत्युत्तर दिलं, ज्यामुळे अनेक वर्षांच्या अप्रत्यक्ष संघर्षाचं रुपांतर एका थेट आणि विस्तारणाऱ्या प्रादेशिक संघर्षात झालं.
अनेक वर्षांपासून होत असलेला संघर्ष - सध्याचं युद्ध एका रात्रीत उद्भवलेलं नाही. त्याची मुळं इराण आणि इस्रायल यांच्यातील दशकांच्या शत्रुत्वात आहेत, जे इराणच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावामुळं आणि त्याच्या वादग्रस्त अणुकार्यक्रमामुळे अधिक तीव्र झालं आहे. 2024 मध्ये इराण आणि इस्रायल यांच्यात झालेल्या थेट क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर तणाव तीव्रतेनं वाढला, ज्यामुळे अप्रत्यक्ष संघर्षाची दीर्घकाळ चालत आलेली परंपरा मोडली गेली.
इराण अणुबॉम्ब बनवण्याच्या क्षमतेच्या जवळ पोहोचत आहे, असं इस्रायल आणि अमेरिकेनं सातत्यानं म्हटलं आहे. अशा घडामोडीला इस्रायलच्या अस्तित्वासाठी धोका आणि प्रादेशिक स्थिरतेसाठी एक सामरिक धोका मानलं जातं. इराणनं मात्र, अणुबॉम्ब बनवण्याचा कोणताही हेतू नाकारला असून, आपला कार्यक्रम शांततापूर्ण ऊर्जा आणि वैज्ञानिक उद्देशांसाठी असल्याचं म्हटलं आहे.
संघर्षाला कारणीभूत ठरणारा आणखी एक प्रमुख घटक म्हणजे इराणने इस्रायलविरोधी सशस्त्र गटांना दिलेला पाठिंबा. यामध्ये लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, गाझामधील हमास, येमेनमधील हुथी आणि इराक तसंच सीरियामधील सहयोगी बंडखोरांचा समावेश आहे. इस्रायलनं वारंवार असा युक्तिवाद केला आहे की, हे गट त्याला लष्करीदृष्ट्या घेरण्यासाठी आणि कमकुवत करण्यासाठी एक समन्वित जाळे तयार करतात.
जून 2025: इस्रायल-इराण 'बारा दिवसांचे युद्ध' - जून 2025 मध्ये, जेव्हा इस्रायलने इराणच्या अणुसुविधा, क्षेपणास्त्र तळ आणि लष्करी पायाभूत सुविधांवर अचानक हवाई हल्ला सुरू केला, तेव्हा पूर्ण-प्रमाणातील युद्धाची दिशा स्पष्ट झाली. नंतर इस्रायल-इराण बारा दिवसीय युद्ध म्हणून ओळखला जाणारा हा संघर्ष 13 जून ते 24 जून, 2025 पर्यंत चालला आणि दोन्ही देशांमधील हा पहिला दीर्घकाळ चाललेला थेट लष्करी संघर्ष होता.
200 हून अधिक इस्रायली लढाऊ विमानांनी इराणमधील सुमारे 100 लक्ष्यांवर हल्ले केले, ज्यात अणुविकास आणि क्षेपणास्त्र उत्पादनाशी संबंधित सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. अमेरिकेनं २२ जून रोजी या मोहिमेत सहभाग घेतला आणि इराणच्या तीन अणुसुविधांवर बॉम्बहल्ला केला, ज्यामुळे संघर्षाची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढली.
इराणनं 550 हून अधिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि 1000 हून अधिक ड्रोन वापरून, क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचा अभूतपूर्व मारा करत प्रत्युत्तर दिलं. पहिल्यांदाच, इस्रायलच्या आयर्न डोम आणि संरक्षणाच्या इतर स्तरांसह प्रगत क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालींना स्पष्टपणे आव्हान दिलं गेलं, कारण अनेक क्षेपणास्त्रांनी संरक्षण भेदलं आणि जीवितहानी तसंच पायाभूत सुविधांचं नुकसान केलं.
अमेरिका आणि कतारने मध्यस्थी करून घडवून आणलेल्या युद्धविरामानं 24 जून रोजी लढाई थांबवली, परंतु हा विराम मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत मानला गेला. जरी उघड संघर्ष थांबला असला तरी, दोन्ही बाजूंनी संघर्षाला कारणीभूत असलेले मूळ सामरिक वाद सोडवले नाहीत.
2025 च्या उत्तरार्धातील छुपे युद्ध - युद्धविरामानंतर, हा संघर्ष विश्लेषकांनी वर्णन केलेल्या "छाया टप्प्यात" (shadow phase) प्रवेश केला. थेट लष्करी संघर्ष शमला, परंतु अप्रत्यक्ष सैन्य, सायबर कारवाया, गुप्त हल्ले आणि लक्ष्यित हत्यांच्या माध्यमातून शत्रुत्व सुरूच राहिले.
हिजबुल्लाहने उत्तर इस्रायलवर रॉकेट हल्ले वाढवले, ज्यामुळे इस्रायलने प्रत्युत्तरादाखल हवाई हल्ले केले. तांबड्या समुद्रात, हुथींनी व्यापारी जहाजांवर, विशेषतः इस्रायल किंवा पाश्चात्य देशांशी संबंधित जहाजांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले. या हल्ल्यांमुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक मार्ग विस्कळीत झाला, ज्यामुळे अमेरिकेच्या नौदलाला आणि मित्र राष्ट्रांच्या सैन्याला येणारे धोके रोखण्यासाठी कारवाई करावी लागली.
त्याचवेळी, दोन्ही बाजूंनी बँकिंग प्रणाली, ऊर्जा नेटवर्क, विमानतळे आणि दळणवळण सुविधांसह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ले केले. वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि अणुशास्त्रज्ञांना लक्ष्य करून हत्या केल्याच्या बातम्याही समोर आल्या, ज्यामुळे अविश्वास आणि वैर आणखी वाढले.
डिसेंबर 2025 पर्यंत, मध्य-पूर्वेत इराण, इस्रायल, हिजबुल्लाह, हुथी, इराकी बंडखोर आणि अमेरिकी सैन्य यांच्यात कमी तीव्रतेचं प्रादेशिक युद्ध सुरू झालं होतं. विश्लेषकांनी इशारा दिला की एक मोठा हल्ला देखील अधिक मोठा आणि विनाशकारी संघर्ष सुरू करू शकतो.
अणु राजनैतिक वाटाघाटींचा ऱ्हास - सध्याच्या युद्धाचे तत्कालिक राजनैतिक कारण म्हणजे फेब्रुवारी 2026 मध्ये इराणच्या अणुकार्यक्रमावरील वाटाघाटी अयशस्वी होणे हे होते. या वाटाघाटींचा उद्देश 2015 च्या अणुकराराला पुनरुज्जीवित करणे किंवा त्याची जागा घेणे हा होता, ज्यामध्ये युरेनियम संवर्धनावर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या, सेंट्रीफ्यूजची संख्या कमी करण्यात आली होती आणि आंतरराष्ट्रीय तपासणीला परवानगी देण्यात आली होती.
2018 मध्ये अमेरिकेने या करारातून माघार घेतल्यानंतर आणि निर्बंध पुन्हा लागू केल्यानंतर, इराणने हळूहळू अनेक वचनबद्धतांपासून माघार घेतली. पाश्चात्य देशांच्या मूल्यांकनानुसार, 2024-2025 पर्यंत इराण शस्त्रास्त्र-दर्जाच्या जवळपासच्या पातळीपर्यंत युरेनियमचे संवर्धन करत होता.
2026 च्या सुरुवातीला झालेल्या वाटाघाटी अयशस्वी ठरल्या कारण दोन्ही बाजूंनी तडजोड करण्यास नकार दिला. इराणने अमेरिकेचे निर्बंध पूर्णपणे हटवण्याची, भविष्यातील हल्ल्यांविरुद्ध सुरक्षेची हमी देण्याची आणि शांततापूर्ण अणु तंत्रज्ञानाच्या आपल्या हक्काची मान्यता देण्याची मागणी केली. अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांनी अधिक कठोर तपासणी, क्षेपणास्त्र विकासावर मर्यादा आणि उच्च-स्तरीय युरेनियम संवर्धन थांबवण्याचा आग्रह धरला. जरी ओमानने मध्यस्थ म्हणून काम करत, तोडगा निघण्याची शक्यता अजूनही असल्याचं सुचवलं असलं तरी, लष्करी कारवाई झाली, ज्यामुळे राजनैतिक प्रयत्न प्रभावीपणे संपुष्टात आले.
संघर्षाचा क्षण: राजनैतिक संबंधांपासून युद्धापर्यंत - इराणच्या लष्करी आणि नेतृत्व लक्ष्यांवर झालेल्या अमेरिका-इस्रायलच्या मोठ्या हल्ल्याने निर्णायक संघर्षाचा क्षण आला. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते, अयातुल्ला अली खामेनी, यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी मारले गेले. इराणने हे कृत्य सत्तापालटाचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न म्हणून पाहिले. त्यानंतर इराणनं इस्रायल आणि प्रदेशातील अमेरिकेच्या तळांना लक्ष्य करून शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने प्रत्युत्तर दिलं, ज्यामुळे एका नवीन आणि अधिक व्यापक युद्धाचा औपचारिक उद्रेक झाला.
लष्करी मोहीम - अमेरिका-इस्रायलच्या आक्रमणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नौदल आणि हवाई शक्तीचा वापर करण्यात आला. अनेक अमेरिकी विमानवाहू स्ट्राइक गट तैनात करण्यात आले होते, ज्यांना स्टेल्थ बॉम्बर्स, लांब पल्ल्याचे बॉम्बर्स, प्रगत लढाऊ विमाने आणि मानवरहित प्रणालींचा पाठिंबा होता. या मोहिमेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 5000 हून अधिक लक्ष्यांवर हल्ले करण्याची योजना होती, ज्यात अणुऊर्जा केंद्रे, क्षेपणास्त्र पायाभूत सुविधा आणि कमांड सेंटर्सवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
या कारवायांमध्ये इराण, इस्फहान आणि कोम यांसारख्या प्रमुख शहरांना लक्ष्य करण्यात आलं. अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर, हवाई हल्ले आणि क्षेपणास्त्रांची देवाणघेवाण सुरू असतानाच मोजतबा खामेनी यांना इराणचे नवीन सर्वोच्च नेते म्हणून घोषित करण्यात आलं.
इराणचा प्रतिहल्ला आणि 'सात आघाड्यांवरील युद्ध' - इराणचा प्रतिसाद तत्काळ आणि बहुस्तरीय होता. क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनी इस्रायल आणि कतार, बहरीन, कुवेत, संयुक्त अरब अमिरात, इराक आणि जॉर्डनमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले. हिजबुल्लाहने लेबनॉनमधून एक मोठी आघाडी उघडली आणि उत्तर इस्रायलवर रॉकेट डागले.
हा दृष्टिकोन लष्करी विश्लेषकांनी वर्णन केलेल्या इराणच्या "सात आघाड्यांवरील युद्ध" या रणनीतीचे प्रतिबिंब आहे, ज्याला कधीकधी "रिंग ऑफ फायर" असंही म्हटलं जातं. इस्रायलशी एकाच थेट लढाईत सामना करण्याऐवजी, इराण इस्रायलची संरक्षण यंत्रणा आणि संसाधने ताणण्यासाठी प्रदेशभरातील मित्र राष्ट्रांच्या सैन्यावर अवलंबून आहे. या सात आघाड्यांमध्ये लेबनॉन, गाझा, सीरिया, इराक, येमेन, वेस्ट बँक आणि इराणचे थेट क्षेपणास्त्र हल्ले यांचा समावेश आहे.
जागतिक आर्थिक आणि सामरिक परिणाम - युद्धाचे परिणाम रणांगणापलीकडेही दूरवर पसरले आहेत. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जलवाहतुकीला धोका निर्माण केला आहे आणि त्यात अंशतः व्यत्यय आणला आहे. ही सामुद्रधुनी एक अत्यंत महत्त्वाची नाकेबंदीची जागा आहे, जिथून जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे 20 टक्के तेल जाते. तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या, जलवाहतूक घटली आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता दिसून आली.
भारतासह, ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशांना पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ लागला आहे, ज्यात इंधन आणि एलपीजीच्या उपलब्धतेबद्दलची चिंता समाविष्ट आहे. लष्करीदृष्ट्या, श्रेष्ठ हवाई शक्ती आणि तंत्रज्ञानामुळे अमेरिका आणि इस्रायल वरचढ असल्याचे मानले जाते. इराणच्या नौदल आणि क्षेपणास्त्र क्षमतेचे मोठे नुकसान झाले आहे, तरीही इराण प्रत्युत्तर देण्याची आपली क्षमता दाखवत आहे. जीवितहानीच्या अंदाजानुसार इराणमध्ये यापेक्षा खूप जास्त नुकसान झाले आहे, तरीही अचूक आकडेवारी अनिश्चित आहे.
व्यापक युद्धाचा धोका - लढाईची व्याप्ती मोठी असूनही, बहुतेक तज्ञांच्या मते सध्या तरी संपूर्ण जागतिक युद्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, ही परिस्थिती धोकादायक आणि अस्थिर मानली जात आहे. व्यापक संघर्षाच्या संभाव्य कारणांमध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनीचा संपूर्ण बंद, रशिया किंवा चीनचा थेट सहभाग, इस्रायलने लेबनॉनवर केलेले संपूर्ण आक्रमण, किंवा आखाती देश किंवा अमेरिकी सैन्यावर केलेले विनाशकारी हल्ले यांचा समावेश आहे. युरोपीय नेत्यांनी इशारा दिला आहे की हा संघर्ष अनेक महिने चालू शकतो आणि आधीच नाजूक असलेल्या या प्रदेशात आणखी अस्थिरता निर्माण करू शकतो.
संघर्ष संपवण्याचे मार्ग - कोणताही पक्ष अस्वीकार्य किंमत मोजल्याशिवाय निर्णायक लष्करी विजय मिळवण्यास सक्षम दिसत नाही. विश्लेषकांच्या मते, हे युद्ध सरळ पराभवापेक्षा मुत्सद्देगिरीने संपण्याची अधिक शक्यता आहे. या मार्गांमध्ये तत्काळ युद्धविराम आणि त्यानंतर वाटाघाटी, 'न्यूक्लियर डील 2.0' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अणुविषयक चर्चा पुन्हा सुरू करणे, किंवा अप्रत्यक्ष संघर्षांवर तोडगा काढणारा एक व्यापक प्रादेशिक सुरक्षा करार यांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि आखाती मध्यस्थांमार्फत येणारा आंतरराष्ट्रीय दबाव देखील यात भूमिका बजावू शकतो.
इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी प्रत्युत्तरात्मक हल्ले थांबवण्यासाठी काही अटी मांडल्या आहेत, ज्यात इराणच्या कायदेशीर हक्कांची मान्यता, हवाई हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि भविष्यातील लष्करी आक्रमणाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय हमी यांचा समावेश आहे. बहुतेक तज्ञांचं असं मत आहे की, दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धामुळे केवळ प्रादेशिक अस्थिरता वाढेल, जागतिक व्यापाराला नुकसान पोहोचेल आणि विनाशकारी संघर्षाचा धोका वाढेल.
पुढील अनिश्चित मार्ग - सध्या तरी, युद्ध संपण्याची कोणतीही स्पष्ट चिन्हे दिसत नाहीत. इराण क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागत आहे, त्याचे सहयोगी गट अनेक आघाड्यांवर सक्रिय आहेत आणि अमेरिकी तसंच इस्रायली सैन्य तीव्र लष्करी दबाव कायम ठेवत आहेत.
हा संघर्ष एका दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रादेशिक विषम युद्धाकडे वळत आहे, असे युद्ध जे इराणने ऐतिहासिकदृष्ट्या अधिक प्रभावीपणे हाताळले आहे. राजनैतिक चर्चा पुन्हा पाय रोवण्यासाठी धडपडत असताना, मध्य-पूर्व आणि जग चिंतेने पाहत आहे, कारण त्यांना जाणीव आहे की कोणत्याही बाजूचा पुढील निर्णय येत्या अनेक वर्षांसाठी प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षेला नव्याने आकार देऊ शकतो.
(या लेखाचे लेखक निवृत्त लेफ्टनंट जनरल आहेत.)
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)