ETV Bharat / opinion

अमेरिका इस्रायल इराणविरोधात आक्रमक: युद्ध अन् प्रतिकाराचं चक्र राहणार सुरूच

अमेरिका आणि इस्रायल या दोन देशांनी मिळून इराणवर हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यात अनेक नागरिकांचा बळी गेला.

US Israel Aggression On Iran
संग्रहित छायाचित्र (AP)
author img

By Anuradha Chenoy

Published : March 2, 2026 at 12:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अमेरिका-इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध आणि आक्रमक धोरण स्विकारलं आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई आणि संरक्षण मंत्री, लष्करप्रमुख तसेच १५० हून अधिक शाळकरी मुलींसह अनेक नागरिक मारले गेले आहेत. अमेरिका-इस्रायल संयुक्त कारवाईत लाखो डॉलर्स किमतीची उच्च-परिशुद्धता शस्त्रं आणि कामिकाझे ड्रोन वापरून इराणी नेतृत्वाला लक्ष्य केले जात आहे. याचा उद्देश राजवट बदलणे आहे. इराणने तेल-समृद्ध आखाती प्रदेशात अमेरिकन तळांवर आणि इस्रायलवर बॉम्बहल्ला करून प्रत्युत्तर दिले आहे. हे युद्ध वाढत आहे, जीव गमावले जातात, विनाश आणि बेसुमार विध्वंस साम्राज्याच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांवर आणि जागतिक वर्चस्वाच्या त्याच्या इच्छेवर प्रकाश टाकतो. जागतिक स्तरावर, देश युद्धबंदी आणि तणाव कमी करण्याचे आवाहन करत आहेत.

सध्याच्या संयुक्त अमेरिका-इस्रायली कारवाया ४ जून २०२५ रोजी इराणशी झालेल्या बारा दिवसांच्या संघर्षानंतर सुरू आहेत. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा विजय आणि इराणी अणुस्थळांचा नाश घोषित केला. इराणने ४०० हून अधिक इस्रायली स्थळांना लक्ष्य केले होते. परंतु स्पष्टपणे यामुळे अमेरिकन तेल किंवा इस्रायल आणि मध्य पूर्व तेल मालमत्तेवर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्याची इच्छा असलेल्या शक्तिशाली अमेरिकन ज्यू लॉबीचे समाधान झाले नाही.

इराणने शस्त्रास्त्रीकरण किंवा अणुकरण न करण्याचे सातत्याने मान्य केले आहे. संयुक्त कृती आराखडा (JCPOA, जुलै २०१६) सारखे अमेरिकेसोबत करार केले आहेत. मे २०१८ मध्ये ट्रम्पने यातून माघार घेतली आणि पुन्हा कठोर निर्बंध लादले. लोकप्रिय शासनविरोधी निदर्शने सुरू झाल्यावर शासन बदलाचा आणखी एक प्रयत्न करण्यात आला. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट म्हणाले की "अमेरिकेने इराणी चलनाचे विघटन घडवून आणले ज्यामुळे व्यापक निदर्शने झाली. पुढे, अमेरिकेने गुप्तपणे सरकारविरोधी निदर्शनांना पाठिंबा देण्यासाठी हजारो स्टारलिंक टर्मिनल इराणमध्ये पाठवले, हे काँग्रेसच्या सुनावणीत नॅशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रसीच्या अध्यक्षांनी कबूल केले.

पुन्हा एकदा, ओमानमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अलिकडच्या वाटाघाटींवरून असे दिसून येते की अंतिम करार होण्याच्या मार्गावर आहे आणि इराण कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्रांना शक्य तितका जास्तीत जास्त स्वीकारण्यास तयार होता. विश्लेषक मारवान बिशारा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "अमेरिकेचा आक्रमकपणा "वाटाघाटींमध्ये बिघाड झाल्यामुळे नव्हता, तर वाटाघाटींमध्ये एक प्रगती झाल्यामुळे होता." (अल जझीरा, १ मार्च २०२६). खरा हेतू म्हणजे इराणला त्याच्या तेल संसाधनांसाठी अमेरिका-इस्रायली आर्थिक आणि राजकीय नियंत्रणाखाली पूर्णपणे शरण जाणे आणि या प्रदेशात इस्रायली धोरणात्मक वर्चस्व स्वीकारण्यास नकार देणे.

सर्व बाजू त्यांचे धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांनी जे करण्याचे वचन दिले आहे ते करत आहेत. इस्रायली एक-बिंदू अजेंडा म्हणजे पश्चिम आशियाई प्रदेशावर वर्चस्व गाजवणे, त्याचे वर्चस्ववादी प्रादेशिक नियंत्रण वाढवणे, त्याच्या सीमा भौतिकरित्या वाढवणे आणि या प्रदेशात एकमेव सर्वात महत्त्वाचा प्रभावशाली, राजकीय आणि आर्थिक निर्णय घेणारा असणे. बहुध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत चीन आणि इतरांच्या उदयामुळे गमावलेले एकध्रुवीय वर्चस्व परत मिळवणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट आहे. हे करण्याचा मार्ग म्हणजे तेल आणि ओपेक+ वर नियंत्रण ठेवणे. पश्चिम आशियात हे साध्य करण्यासाठी इस्रायल हे त्यांचे वाहन आहे.

या प्रदेशात पूर्ण-स्पेक्ट्रम वर्चस्व मिळविण्याच्या अमेरिका-इस्रायली आणि पाश्चात्य इच्छेसाठी इराण हा सर्वात मोठा आणि सातत्यपूर्ण अडथळा आहे. प्रथम, जेव्हा त्यांचे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले अध्यक्ष मोसादेघ यांनी पाश्चात्य तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले, तेव्हा १९५३ मध्ये एका उठावानंतर त्यांना पदच्युत करण्यात आले., कारण 'इराणचा शाह' असलेली अमेरिका समर्थक लॉबी स्थापित झाली. नंतर पुन्हा, १९७९ च्या इराणी क्रांतीनंतर, जेव्हा अत्याचारी आणि अमेरिका समर्थक शाह पहलवीला उलथवून टाकण्यात आले आणि अयातुल्लांच्या नेतृत्वाखाली इस्लामिक क्रांतीने त्यांची जागा घेतली. तेव्हापासून, इराणने वैचारिकदृष्ट्या झिओनिस्ट इस्रायली राजवट आणि अमेरिकन साम्राज्यवादाचा विरोध केला.

इराण हा देखील या प्रदेशात एक विसंगती आहे. पश्चिम आशियातील हा एकमेव सर्वात मोठा प्रतिकार म्हणून पाहिला जातो कारण सौदी अरेबिया, बहरीन, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, कतार, ओमान यांसारख्या तेलाने समृद्ध सुन्नी-नेतृत्वाखालील आखाती राजेशाही इराणला त्यांच्या सुन्नी वर्चस्वासाठी प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी, शिया-नेतृत्वाखालील धोका मानतात. अमेरिकेने इस्रायलला मान्यता देणाऱ्या अब्राहम करारांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी त्यापैकी अनेकांना बोलावले आहे. इराण याचा प्रतिकार करतो.

चीन आणि रशियाने इराणला पाठिंबा दिला आहे. त्याला महत्त्वपूर्ण संरक्षण आणि क्षेपणास्त्रविरोधी तंत्रज्ञान प्रदान केले आहेत. परंतु चार दशकांहून अधिक काळ निर्बंध असलेल्या देशासाठी सर्वात मोठ्या महासत्ता आणि त्याच्या मुख्य मित्राशी लढण्यासाठी हे स्पष्टपणे पुरेसे नाही. ज्यांच्याकडे अमर्याद संसाधने आणि लष्करी क्षमता आहेत.

धोरणात्मक नियंत्रणासाठी अमेरिका-इस्रायली योजना आर्थिक किंवा धोरणात्मक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली डोके वर काढणाऱ्या कोणत्याही राजवटीचा शिरच्छेद करते. म्हणून, आम्ही इराकमधील विनाश आणि युद्ं, लिबिया, सीरिया, लेबनॉनमधील राजवट बदल आणि या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही गैर-राज्य गटाचा भौतिक नाश पाहिला आहे.

अमेरिका युद्ध आणि वर्चस्वाच्या आहारी गेली आहे. त्याचे लष्करी-औद्योगिक आणि एआय तंत्रज्ञान हे कणा आहेत. या युद्धाने जागतिक स्तरावर प्रतिकार आणि युद्धविरोधी निदर्शने निर्माण केली आहेत. हे सुरूच राहतील. तथापि, शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा परत येण्यासाठी हे अद्याप पुरेसे नाहीत. केवळ राजवट बदल आणि अमेरिकन साम्राज्याची पुनर्रचना हे सुनिश्चित करेल. तोपर्यंत, युद्ध आणि प्रतिकाराचा हा चक्र सुरूच राहील.

अनुराधा चेनॉय जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये अॅडजंक्ट प्रोफेसर आणि ट्रान्सनॅशनल इन्स्टिट्यूट (नेदरलँड्स) च्या असोसिएट फेलो आहेत

Disclaimer : या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. येथे व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते ईटीव्ही भारतचे विचार प्रतिबिंबित करत नाहीत.

TAGGED:

MIDDLE EAST CRISIS
ISRAELI AGENDA
इस्रायल इराण युद्ध
अयातुल्ला अली खामेनेई
US ISRAEL AGGRESSION ON IRAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.