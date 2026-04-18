भारताचे 2047 चे उद्दिष्ट : हवामान-जोखीम युगात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये पीक विम्याचे सार्वत्रिकीकरण
भारताच्या प्रमुख पीकविमा योजनांनी मोठ्या प्रमाणावरील नुकसानभरपाईच्या मूल्यांकनातील सातत्यपूर्ण आव्हानाचे ठळकपणे दर्शन घडवले आहे. यासंदर्भात डॉ. सी. एस. मूर्ती आणि एम. के. पोद्दार यांचा लेख.
Published : April 18, 2026 at 6:25 PM IST
भारताने एक ऐतिहासिक ध्येय निश्चित केलं आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत, म्हणजेच 2047 पर्यंत, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांतील सर्वांसाठी विमा उपलब्ध करून देणे. या उद्दिष्टामागे प्रत्येक शेतकरी, पशुपालक, मच्छीमार आणि ग्रामीण उद्योजकाला नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानातील अस्थिरतेपासून संरक्षण देण्याची दृष्टी आहे. हे सार्वत्रिक संरक्षण केवळ नुकसान कमी करण्यापुरते नाही; तर ही स्थिरता, नावीन्य आणि शाश्वत ग्रामीण विकासातील एक राष्ट्रीय गुंतवणूक आहे.
जवळपास निम्म्या मनुष्यबळाला रोजगार देत असूनही, हे क्षेत्र अनियमित मान्सून, वाढते तापमान आणि अतिवृष्टीच्या घटनांना अधिकाधिक सामोरे जात आहे, ज्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होतो. या धक्क्यांचे पडसाद संपूर्ण अन्न आणि निविष्ठा साखळीत उमटतात. त्यामुळे, एक व्यावहारिक आणि विस्तारक्षम विमा यंत्रणा ही केवळ जोखीम हस्तांतरणापेक्षा अधिक आहे, ती लाखो लोकांसाठी उत्पादकता, पतपुरवठा आणि आत्मविश्वास वाढवणारी आहे, ज्यांची उपजीविका हवामानावर अवलंबून आहे.
गेल्या चार दशकांमध्ये, भारताच्या प्रमुख पीक विमा योजनांनी मोठ्या प्रमाणावरील नुकसान भरपाईच्या मूल्यांकनातील सातत्यपूर्ण आव्हान ठळकपणे दाखवून दिले आहे. पीक कापणीच्या प्रयोगांद्वारे पीक उत्पादनाचे मोजमाप करण्याची मॅन्युअल पद्धत आणि विलंबित सेटलमेंट्समुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास सातत्याने कमी झाला आहे. उष्णतेच्या लाटांमुळे दुग्धोत्पादनावर होणाऱ्या परिणामांपासून ते पुरामुळे मत्स्यव्यवसाय आणि पशुधनावर होणाऱ्या परिणामांपर्यंत, धोके वाढत असताना, जोखीम हस्तांतरणाच्या नवीन साधनांची गरज स्पष्ट होते.
पॅरामीट्रिक विमा - पारंपरिक नुकसान भरपाई-आधारित योजना, ज्यामध्ये दावे प्रत्यक्ष नुकसानीच्या मूल्यांकनावर अवलंबून असतात, हळू, महागड्या आणि वादांना बळी पडणाऱ्या असतात. पॅरामीट्रिक विमा हा एक मूलभूत बदल दर्शवतो. प्रत्यक्ष नुकसान मोजण्याऐवजी, जेव्हा पूर्वनिर्धारित मापदंड, जसे की एका मर्यादेपेक्षा कमी पाऊस, एका मर्यादेपेक्षा जास्त तापमान किंवा नदीची पातळी एका विशिष्ट पातळीपेक्षा जास्त होणे पूर्ण होतात, तेव्हा नुकसान भरपाई आपोआप दिली जाते. याचा परिणाम म्हणजे वेग, पारदर्शकता आणि विश्वास.
भारतासारख्या भौगोलिक आणि हवामानदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण राष्ट्रासाठी, पॅरामीट्रिक उत्पादने संरक्षणाचा विस्तार कार्यक्षमतेने करण्यासाठी अद्वितीयपणे योग्य आहेत. वस्तुनिष्ठ माहितीवर आधारित पॅरामीट्रिक विमा संरक्षणामुळे ग्रामीण उपजीविकेच्या अधिक व्यापक स्तराचे संरक्षण होऊ शकते, ज्यामुळे नुकसानभरपाई आणि संरक्षणातील दीर्घकाळापासूनच्या उणिवा दूर होतात.
जगभरात पॅरामीट्रिक विमा लोकप्रिय होत आहे. 2024 मध्ये अंदाजे 17 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स असलेली ही बाजारपेठ, 2029 पर्यंत 35 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत (दुप्पट) आणि 2037 पर्यंत 70 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा (चौपट) टप्पा ओलांडण्याचा अंदाज आहे. याचा अंदाजित वार्षिक चक्रवाढ वाढीचा दर (CAGR) 12% असेल, जो पारंपरिक नुकसानभरपाई विमा बाजारपेठेपेक्षा खूपच वेगवान आहे. सरकारे, बहुपक्षीय विकास बँका आणि पुनर्विमा कंपन्या चक्रीवादळे, दुष्काळ, भूकंप आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना त्वरित प्रतिसाद देणारी विमा संरक्षणे तयार करत आहेत.
नुकसान न होता व्यवसायात व्यत्यय आल्यास कंपन्यांना पुरवठा साखळीतील व्यत्यय किंवा सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित तरलता उपलब्ध करून देण्यासाठी पॅरामीट्रिक ट्रिगर्सचा अवलंब केला जात आहे. भारताचा सार्वत्रिक विमा संरक्षणाचा अजेंडा पारंपरिक मॉडेल्सना मागे टाकण्यासाठी या जागतिक उदाहरणांचा आधार घेऊ शकतो.
बेसिस रिस्कचे व्यवस्थापन - प्रत्येक पॅरामीट्रिक मॉडेलला बेसिस रिस्कचा सामना करावा लागतो. ही अशी शक्यता आहे की, शेतकऱ्याला नुकसान होऊनही त्याला मोबदला मिळणार नाही किंवा नुकसान न होताही मोबदला मिळेल. तरीही, सूक्ष्म, स्थानिक पातळीवर संबंधित डेटा आणि काळजीपूर्वक निवडलेल्या ट्रिगर्ससह रचना केल्यास, ही जोखीम कमी केली जाऊ शकते. याचे फायदे व्याप्ती, वेग, साधेपणा आणि जोखीम हस्तांतरण खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला अनुकूल किंमत हे सामान्यतः तोट्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरतात. वापरकर्त्यांना प्रणाली कशी कार्य करते हे समजावे आणि त्यावर त्यांचा विश्वास बसावा, हे सुनिश्चित करण्यासाठी स्पष्ट संवाद आणि मॉडेलचे सततचे कॅलिब्रेशन अत्यावश्यक आहे.
डेटा-आधारित ट्रिगर्स, जलद परतावा - पॅरामीट्रिक उत्पादनांची ताकद दाव्यांमधील व्यक्तिनिष्ठता दूर करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेमध्ये आहे. पर्जन्यमानाची नोंद, उपग्रह निर्देशांक किंवा तापमानातील तफावत यांसारखे वस्तुनिष्ठ निर्देशक प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणीची जागा घेतात. यामुळे वेळ आणि खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होते, तसंच वादही कमी होतात. शेतकऱ्यांना महिन्यांऐवजी काही दिवसांतच परतावा मिळतो. अधिक सूक्ष्म डेटासेटमुळे सूक्ष्म-क्षेत्रीय कॅलिब्रेशन (micro-zonal calibration) देखील शक्य होते, ज्यामुळे एका ग्रामपंचायतीतील शेतकऱ्याला दुसऱ्या ग्रामपंचायतीतील चांगल्या पर्जन्यमानामुळे दंड आकारला जात नाही. वेग आणि अचूकता या दोन्हींमुळे मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार होण्यासाठी आवश्यक असलेली विश्वासार्हता निर्माण होते.
विस्ताराला सक्षम करणारी तांत्रिक रचना (Tech Stack) - भारताची विस्तारणारी डिजिटल आणि अवकाश पायाभूत सुविधा एक तयार पाया पुरवते. नवीन उपग्रह मोहिमा आणि उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमांद्वारे शेतजमिनीचे तुकडे मीटर-स्तरीय अचूकतेने नकाशावर दर्शवता येतात. ड्रोन पिकांची रिअल-टाइम माहिती पुरवतात; स्मार्टफोनमुळे ताण किंवा नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एआय (AI) वापरून "चित्रांवर आधारित" देखरेख करणे शक्य होते. हजारो स्वयंचलित हवामान केंद्रे, उपग्रह हवामानशास्त्राच्या जोडीने, अत्यंत स्थानिक हवामानाची माहिती निर्माण करतात. इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स सेन्सर्स जमिनीतील ओलावा, आर्द्रता आणि प्राण्यांच्या आरोग्याविषयी सतत माहिती पुरवतात. ही सर्व माहिती क्लाउड-आधारित ॲनालिटिक्स प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित केली जाते, जे कमीतकमी मानवी हस्तक्षेपाने पॉलिसींचे अंडररायटिंग, ट्रिगरिंग आणि सेटलमेंट करण्यास सक्षम आहेत. याचा परिणाम म्हणजे जोखीम व्यवस्थापनासाठी एक अखंड, विस्तारक्षम परिसंस्था निर्माण होते.
पुढे काय व्हायला हवे - 2047 चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समन्वित सुधारणांची आवश्यकता असेल. सर्वप्रथम, गोपनीयतेचा आदर राखून डेटा पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आवश्यक आहे. त्या प्रमाणित, वैध आणि विविध संस्थांमध्ये सामायिक करण्यायोग्य असाव्यात. विम्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI), जी UPI स्टॅकच्या धर्तीवर असेल, प्रवेशयोग्यता आणि आंतरकार्यक्षमतेमध्ये परिवर्तन घडवून आणू शकते. दुसरे म्हणजे, विमा मूल्य साखळी पॉलिसी जारी करण्यापासून ते पैसे देण्यापर्यंत पूर्णपणे डिजिटल केली पाहिजे, ज्यामुळे विमा कंपन्या आणि लाभार्थी या दोघांसाठीही अडथळे कमी होतील. तिसरे म्हणजे, मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती आणि क्षमता-बांधणी अत्यावश्यक आहे. शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना ट्रिगर्स, कव्हरेजच्या अटी आणि उत्पादनाचे फायदे समजून घेण्यासाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. चौथे म्हणजे, शाश्वत आणि परवडणारी उत्पादने तयार करण्यासाठी संशोधन आणि विकासामध्ये विमाशास्त्र, हवामान मॉडेलिंग आणि डेटा विश्लेषण यांचे एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. शेवटी, प्रीमियम अनुदान आणि नियामक लवचिकता यांसारखी धोरणात्मक प्रोत्साहने खाजगी भांडवल आकर्षित करू शकतात आणि नावीन्यपूर्णतेला गती देऊ शकतात.
जर प्रभावीपणे अंमलात आणल्यास, पॅरामीट्रिक विमा कृषी जोखमीसाठी तेच करू शकतो जे डिजिटल पेमेंटने व्यवहारांसाठी केले. अर्थात व्यवहार सुलभ, सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक बनवणे. जलद परतावा मिळाल्याने विश्वास दृढ होईल, अधिक व्याप्तीमुळे ग्रामीण उत्पन्न स्थिर होईल आणि सुधारित डेटा अचूक शेतीला चालना देईल. याचे व्यापक आर्थिक फायदे प्रचंड आहेत. वाढलेली अन्न सुरक्षा, सुलभ पतपुरवठा चक्र आणि ग्रामीण उद्योगांमध्ये गुंतवणूकदारांचा नव्याने वाढलेला विश्वास.
हे पुढे कोण नेत आहे - हवामानानुसार अनुक्रमित पीक विमा, राज्य सरकारांसाठी पुरामुळे उद्भवणारे आपत्ती संरक्षण आणि असंघटित कामगारांसाठी पॅरामीट्रिक वेतन-नुकसान विमा यांसारखे विविध राज्यांमध्ये राबवले जाणारे प्रायोगिक प्रकल्प ठोस परिणाम दाखवत आहेत. प्रत्येक यशस्वी अंमलबजावणीमुळे संस्थात्मक अनुभव आणि जनतेचा विश्वास वाढतो. जसजसे हे उपक्रम वाढतील, विस्तारतील आणि एकत्रित होतील, तसतसे भारतामध्ये पॅरामीट्रिक जोखीम हस्तांतरणाला मुख्य प्रवाहात आणण्यात विकसनशील जगाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. जेणेकरून 2047 पूर्वी एका दूरदर्शी ध्येयाला, सर्वात क्रांतिकारक सार्वत्रिक सामाजिक-आर्थिक सुधारणांचे एक मजबूत, लवचिक, तंत्रज्ञान-चालित वास्तव बनवता येईल.
[लेखक परिचय - डॉ. सी. एस. मूर्ती, माजी संचालक, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक अंदाज केंद्र, कृषी व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, आणि एम. के. पोद्दार, माजी सीएमडी, कृषी विमा कंपनी, हे दोघेही सध्या 'इनरिस्क लॅब्स' या हवामान जोखीम विमा उपक्रमाशी अनुक्रमे सल्लागार आणि संस्थापक म्हणून संबंधित आहेत.]
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)