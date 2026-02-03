केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : नवीन ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेवर लक्ष
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये पारंपरिक ज्ञानाचा आधुनिक विज्ञानाशी मेळ घातला गेला आहे. यात आयुर्वेद, मानसिक आरोग्य, बायोफार्मा क्षेत्रातील राष्ट्रीय विकासावर लक्ष दिलं आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एक दूरदृष्टीचा दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे, जो भारताच्या पारंपरिक ज्ञानप्रणालींचा आधुनिक विज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सर्वसमावेशक मानवी विकासाशी सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो. आरोग्यसेवा, शिक्षण, कृषी, जैवतंत्रज्ञान, डेटा प्रणाली आणि लैंगिक समानतेसह विविध क्षेत्रांचा समावेश असलेला हा अर्थसंकल्प, ज्ञान-आधारित, लवचिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक भारताच्या निर्मितीसाठी एक सुसंगत धोरण दर्शवतो.
परंपरा आणि तंत्रज्ञान यांना प्रतिस्पर्धी क्षेत्रे मानण्याऐवजी, हा अर्थसंकल्प पारंपरिक ज्ञान, अत्याधुनिक विज्ञान आणि डिजिटल नवोपक्रम यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करतो, जो राष्ट्रीय विकासासाठी एक परिपक्व आणि एकात्मिक दृष्टिकोन दर्शवतो.
राष्ट्रीय केंद्रस्थानी आयुर्वेद
अर्थसंकल्पातील एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे पारंपरिक ज्ञान प्रणालींवर (TKS) पुन्हा एकदा संस्थात्मक भर देणे हे आहे. विशेषतः आयुर्वेदावर आणि त्यांना भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य तसंच संशोधन परिसंस्थेचा अविभाज्य घटक म्हणून स्थान देणे याचा अर्थसंकल्पात प्रमुख समावेश आहे. नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव हे आयुर्वेदाला आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील प्रमुख संस्थांच्या बरोबरीनं, राष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त उत्कृष्ट केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
या संस्थांकडून शास्त्रीय आयुर्वेदिक ज्ञानाचं आधुनिक वैज्ञानिक संशोधन, मानकीकरण, क्लिनिकल प्रमाणीकरण आणि प्रगत निदानासह एकत्रीकरण अपेक्षित आहे. असा दृष्टिकोन विश्वासार्हता वाढवतो, जागतिक स्वीकृतीचा मार्ग मोकळा करतो आणि समकालीन आरोग्य सेवा प्रणालींमध्ये पारंपरिक औषधांच्या पुरावा-आधारित समाकलनासाठी मार्ग तयार करतो. हा उपक्रम औषधी वनस्पतींची लागवड, जैवविविधतेचं संरक्षण आणि ग्रामीण उपजीविकेशी असलेले संबंध देखील मजबूत करतो.
उत्तर भारतातील मानसिक आरोग्य संस्था
मानसिक आरोग्य विकारांचा वाढता भार लक्षात घेऊन, अर्थसंकल्पात मानसिक आरोग्य संस्थांना बळकट करण्याचा आणि त्यांचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेषतः उत्तर भारतात हे करावं लागेल, ज्यामुळे विशेष मानसिक आरोग्य सेवेच्या उपलब्धतेमधील दीर्घकाळच्या प्रादेशिक तफावती दूर होतील.
संस्थात्मक क्षमता, कुशल मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून, सरकार सर्वसमावेशक आरोग्यसेवेच्या दिशेनं एक निर्णायक बदलाचे संकेत देत आहे, जिथे मानसिक आरोग्याला सार्वजनिक आरोग्याचे एक मुख्य प्राधान्य मानले जाते. हा दृष्टिकोन आधुनिक मानसोपचारशास्त्र आणि शरीर, मन व पर्यावरण यांच्यातील संतुलनाच्या भारताच्या आरोग्याच्या पारंपरिक समजुतीशी सुसंगत आहे.
बायोफार्माला चालना-उत्पादन क्षमतेकडून नाविन्यपूर्ण नेतृत्वाकडे
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात बायोफार्मास्युटिकल आणि जीवन विज्ञान क्षेत्रावर जोरदार भर देण्यात आला आहे. या क्षेत्राला सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षा, आर्थिक वाढ आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी एक धोरणात्मक आधारस्तंभ म्हणून ओळखले गेले आहे. वाढीव निधी आणि धोरणात्मक पाठिंबा हे जेनेरिक औषधांमधील पारंपरिक सामर्थ्यापलीकडे जाऊन उच्च-मूल्याच्या बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, लसी आणि प्रगत उपचारांकडे वाटचाल करण्याच्या भारताच्या इराद्याचे संकेत देतात.
प्रस्तावित उपायांचा उद्देश मूलभूत आणि अनुवादात्मक संशोधनापासून ते क्लिनिकल विकास, प्रगत उत्पादन आणि नियामक क्षमतेपर्यंत संपूर्ण बायोफार्मा मूल्य साखळीला बळकट करणे आहे. यामुळे महत्त्वपूर्ण बायोलॉजिक्ससाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, उदयास येणाऱ्या आरोग्य आव्हानांसाठी सज्जता सुधारेल आणि भारताला परवडणाऱ्या, उच्च-गुणवत्तेच्या बायोफार्मास्युटिकल उत्पादनांचा एक विश्वसनीय जागतिक पुरवठादार म्हणून स्थापित करेल.
बायोफार्माची वाढ सार्वजनिक आरोग्याच्या प्राधान्यांशी जोडून, अर्थसंकल्प आरोग्य समानता आणि आर्थिक लवचिकता दोन्ही साध्य करण्यासाठी विज्ञान-आधारित नाविन्यपूर्णतेच्या भूमिकेवर जोर देतो.
एनआयपीईआर (NIPER) वर लक्ष
बायोफार्मा क्षेत्रातील नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी, अर्थसंकल्पात नवीन राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPERs) स्थापन करण्याचा आणि देशभरातील विद्यमान NIPERs बळकट करण्याचा प्रस्ताव आहे. या संस्था भारताच्या औषधनिर्माण आणि जैवतंत्रज्ञान मनुष्यबळ परिसंस्थेचा कणा आहेत.
नवीन NIPERs उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण आणि प्रगत संशोधन प्रशिक्षणाची उपलब्धता वाढवतील, विशेषतः बायोफार्मास्युटिकल्स, नियामक विज्ञान, क्लिनिकल संशोधन, फार्मास्युटिकल डेटा विश्लेषण आणि औषध शोध यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये हे होईल. त्याचवेळी, विद्यमान NIPERs च्या श्रेणीसुधारणामुळे पायाभूत सुविधा, प्राध्यापकांची संख्या, आंतरविद्याशाखीय संशोधन क्षमता आणि उद्योग सहकार्य वाढेल.
या उपक्रमांमुळे एकत्रितपणे, प्रयोगशाळेतील संशोधनाचे मोठ्या प्रमाणावर वापरता येण्याजोग्या आरोग्यसेवा उपायांमध्ये रूपांतर करण्यास सक्षम असलेल्या कुशल व्यावसायिकांची एक मोठी संख्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. बळकट झालेल्या NIPERs शिक्षण क्षेत्र, उद्योग आणि सरकार यांच्यातील सहकार्यासाठी केंद्र म्हणूनही काम करतील, ज्यामुळे जीवन विज्ञानामध्ये नवोपक्रम-आधारित वाढीस समर्थन देणारी परिसंस्था विकसित होईल.
सामग्री निर्मिती प्रयोगशाळा आणि मुलींना सक्षम करणे
शिक्षण हा अर्थसंकल्पाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ राहिला आहे, ज्यामध्ये भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या कौशल्यांवर, सर्जनशीलतेवर आणि सर्वसमावेशकतेवर भर देण्यात आला आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये कंटेंट निर्मिती आणि नावीन्यपूर्ण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये डिजिटल संवाद, डिझाइन थिंकिंग आणि आंतरविद्याशाखीय समस्या-निवारणाचे वाढते महत्त्व दर्शवतो.
प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ही एक विशेषतः महत्त्वपूर्ण घोषणा आहे. हा उपक्रम अंतर, सुरक्षितता आणि परवडण्याजोगे नसणे यांसारख्या अडथळ्यांवर थेट उपाय करतो, ज्यामुळे विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित पार्श्वभूमीतील मुलींना त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यापासून अनेकदा रोखले जाते. मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठीच्या लक्ष्यित उपायांसह, हे पाऊल शिक्षणाद्वारे लैंगिक समानता, संधींची उपलब्धता आणि सामाजिक गतिशीलतेसाठी सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी देते.
डेटा आणि क्लाउड पायाभूत सुविधांसाठी कर सवलत
डेटाला एक धोरणात्मक आर्थिक मालमत्ता म्हणून मान्यता देत, अर्थसंकल्पात २०२७ पर्यंत डेटा सेंटर्स आणि क्लाउड पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीसाठी कर सवलतीची घोषणा करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल, भारताचे डिजिटल सार्वभौमत्व मजबूत होईल आणि शिक्षण, आरोग्यसेवा, प्रशासन आणि कृषी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये एआय-आधारित वाढीसाठी आधार मिळेल अशी अपेक्षा आहे. एक मजबूत क्लाउड आणि डेटा परिसंस्था सुरक्षित साठवणूक, उच्च-कार्यक्षमता संगणन आणि प्रगत विश्लेषणास सक्षम करेल, जे आधुनिक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक पाया आहेत.
भारत-विस्तार एआय प्लॅटफॉर्म
अर्थसंकल्पातील सर्वात परिवर्तनकारी प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे 'भारत-विस्तार' (व्हर्च्युअली इंटिग्रेटेड सिस्टीम टू ॲक्सेस ॲग्रिकल्चरल रिसोर्सेस) या बहुभाषिक, एआय-सक्षम प्लॅटफॉर्मचा शुभारंभ, जो शेतकऱ्यांना वेळेवर, विश्वसनीय आणि स्थान-विशिष्ट माहिती देऊन सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
भारत-विस्तार ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत डिजिटल शेतकरी नोंदींना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) संशोधन-आधारित शिफारसींसह एकत्रित करेल. पिके, जमिनीचे आरोग्य आणि हवामान यावरील रिअल-टाइम डेटा प्रमाणित कृषी पद्धतींसह एकत्र करून, हा प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांना संदर्भ-जागरूक सल्ला देईल.
प्रदेश-विशिष्ट आणि कृषी-हवामान विभाग-आधारित मार्गदर्शनावर दिलेला भर सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब सुधारण्यासाठी, जोखीम कमी करण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. हा उपक्रम अचूक, डेटा-आधारित आणि शेतकरी-केंद्रित शेतीकडे एक निर्णायक बदल दर्शवतो.
अभिसरण आणि क्षमतेचा अर्थसंकल्प
एकंदरीत, अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प परंपरा आणि तंत्रज्ञान, नावीन्य आणि सर्वसमावेशकता, आर्थिक वाढ आणि सामाजिक विकास यांच्या विचारपूर्वक केलेल्या अभिसरणाचं प्रतिबिंब आहे. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, मानसिक आरोग्य संस्था, बायोफार्मा नवोपक्रम, नवीन आणि बळकट केलेले NIPERs, जिल्हा-स्तरीय वसतिगृहांसह मुलींचे शिक्षण, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि एआय-सक्षम शेती यामध्ये एकाचवेळी गुंतवणूक करून, हा अर्थसंकल्प एका समग्र आणि शाश्वत ज्ञान-अर्थव्यवस्थेचा पाया घालतो.
जेव्हा या प्रस्तावांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाईल, तेव्हा त्यांच्यामध्ये भारताचे जागतिक स्थान मजबूत करण्याची क्षमता आहे, त्याचबरोबर विकास वैज्ञानिकदृष्ट्या आधारित, सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या रुजलेला राहील याची खात्री होते.
