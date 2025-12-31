भारतातील चेंगराचेंगरी समजून घेणे किती कठीण, एकत्रित आणि अनियंत्रित गर्दीच्या वेडेपणाबद्दल घ्या जाणून
भारतात चेंगराचेंगरीच्या घटनांची वाढती संख्या पाहता, धोरणात्मक हस्तक्षेपाची तातडीची गरज आहे. यासंदर्भात डॉ. कंचारला व्हॅलेंटिना यांचा माहितीपूर्ण लेख.
December 31, 2025
Updated : December 31, 2025 at 5:45 PM IST
डॉ. कंचारला व्हॅलेंटिना
भारतात चेंगराचेंगरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होत आहे आणि त्यासाठी तातडीने धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील कासीबुग्गा येथील वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात अशीच एक दुःखद घटना घडली. यात किमान नऊ भाविकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि अनेक जण जखमी झाले.
चेंगराचेंगरीमुळे आठ महिला आणि एका मुलाचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे उत्सव आणि धार्मिक मेळाव्यांमध्ये सार्वजनिक सुरक्षितता आणि गर्दी व्यवस्थापनाबद्दल चिंता निर्माण झाली. गर्दीची तीव्रता, एकच प्रवेश मार्ग आणि भाविकांना हलवण्यापासून रोखणारे बांधकाम ही सर्व चेंगराचेंगरीची कारणं सांगितली गेली. एका अंदाजानुसार, २५,००० हून अधिक लोकांच्या गर्दीमुळे भाविकांमध्ये घबराट पसरली आणि पहिल्या मजल्यावरील उंच मंदिर संकुलात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना गर्दीच्या दबावाखाली रेलिंग कोसळल्याने गोंधळ सुरू झाला.
अनेक माध्यमांच्यामध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, हे वेंकटेश्वर मंदिर खासगी होते आणि एकादशीच्या मुहूर्तावर होणाऱ्या मोठ्या मेळाव्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. मात्र, एक महत्त्वाचा प्रश्न उरतो तो म्हणजे, सरकारी अधिकाऱ्यांना इतक्या मोठ्या मेळाव्याची माहिती कशी नव्हती?
२७ सप्टेंबर रोजी आणखी एक दुःखद चेंगराचेंगरी झाली. करूर येथे तमिळगा वेत्री काशागन (टीव्हीके) चे संस्थापक आणि अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाच्या सभेदरम्यान ४० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे संपूर्ण देश हादरला.
अलिकडेच धार्मिक आणि राजकीय रॅली, क्रीडा स्पर्धा आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये अनेक चेंगराचेंगरीच्या घटना घडल्या आहेत. काही काळापूर्वीच, ४ जून २०२५ रोजी, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या पहिल्या आयपीएल विजयाच्या उत्सवादरम्यान बंगळुरूमध्ये चेंगराचेंगरी झाली होती, ज्यामध्ये ११ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ५६ जण जखमी झाले होते.
२ जुलै २०२४ रोजी, उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे, भोले बाबांचे १२१ भक्त कार्यक्रमस्थळाबाहेर पडताना चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडले. काही जणांनी त्यांना जवळून पाहण्यासाठी धाव घेतली तेव्हा चेंगराचेंगरी झाली, ज्यामुळे गोंधळ आणि घबराट निर्माण झाली.
२९ जानेवारी २०२५ रोजी मौनी अमावस्येला झालेल्या कुंभमेळ्यादरम्यान, अधिकृत नोंदींनुसार ३० जणांचा मृत्यू झाला होता, तर स्वतंत्र माध्यमांच्या बातम्यांनुसार सुमारे ८२ जणांचा मृत्यू झाला होता. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर चेंगराचेंगरी झाली होती, ज्यामध्ये १८ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक जण जखमी झाले होते. कुंभमेळ्यासाठी प्रयागराजला जाणारी ट्रेन पकडण्यासाठी लोक धावत असताना, चेंगराचेंगरी झाली होती. त्याचप्रमाणे, २०११ मध्ये, वार्षिक सबरीमाला तीर्थस्थळावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत १०९ लोकांचा मृत्यू झाला.
चेंगराचेंगरी सामान्यतः गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेल्यावर होते. चेंगराचेंगरीला केवळ अपघात मानले जाऊ शकत नाही; त्याचे सामाजिक-आर्थिक आणि संरचनात्मक परिणाम देखील असतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, चेंगराचेंगरी म्हणजे विशिष्ट वेळी विशिष्ट ठिकाणी विशिष्ट संख्येपेक्षा जास्त लोकांचे एका विशिष्ट उद्देशाने एकत्र येणे.
गर्दी दोन प्रकारची असू शकते, उत्स्फूर्त आणि नियोजित. त्यांच्या स्वभावानुसार, उत्स्फूर्त गर्दी इतरांपेक्षा व्यवस्थापित करणे अधिक कठीण असते. फॅक्टलीच्या ऑनलाइन वेबसाइटनुसार, एनसीआरबीचा "भारतात अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या" या अहवालात असं दिसून आलं आहे की २००१ ते २०२२ पर्यंत भारतात चेंगराचेंगरीत ३,०७४ मृत्यू झाले. त्यापैकी २,१६९ (७०%) पुरुष आणि ९०० (३०%) महिला होत्या.
प्रमुख आंतरराष्ट्रीय चेंगराचेंगरीच्या घटना
१५ एप्रिल १९८९ रोजी इंग्लंडमधील शेफील्ड येथील हिल्सबरो स्टेडियममध्ये ब्रिटिश क्रीडा इतिहासातील सर्वात प्राणघातक घटना घडली. त्यामध्ये नव्वद लोकांचा मृत्यू झाला आणि २०० हून अधिक जण जखमी झाले. या घटनेमुळे युनायटेड किंग्डममधील क्रीडा स्पर्धांमध्ये गर्दीशी संबंधित सुरक्षा नियमांमध्ये अनेक बदल झाले. गेल्या शतकातील जगातील तीन सर्वात प्राणघातक चेंगराचेंगरीच्या घटनांमध्ये २००५ मध्ये बगदादमध्ये धार्मिक मिरवणुकीदरम्यान झालेली चेंगराचेंगरी (९६५ मृत्यू), २००६ मध्ये वार्षिक हज दरम्यान मिना व्हॅलीमध्ये झालेली चेंगराचेंगरी (३८० मृत्यू) आणि २०१० मध्ये कंबोडियामध्ये नोम पेन्ह ब्लॅक फ्रायडे शॉपिंगमध्ये झालेली चेंगराचेंगरी यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे ३४७ मृत्यू झाले.
धार्मिक आणि गर्दीच्या वर्तनाचे स्पष्टीकरण देणारे सामाजिक-मानसिक सिद्धांत
चेंगरीवरील संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की ते बहुतेकदा धार्मिक उत्सव, विजय परेड आणि राजकीय रॅली दरम्यान घडतात, जिथे या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त असते.
एमिल डर्कहाईम यांच्या मते, धार्मिक मेळावे सामूहिक उत्तेजना (पवित्र काळ आणि अवकाश) निर्माण करतात, ज्या दरम्यान लोक एकता आणि उच्च भावनिक तीव्रता सामायिक करतात. डर्कहाईम यांच्या मते, धर्माची निर्मिती आणि समर्थन त्या क्षणांद्वारे होते ज्यांना ते "सामूहिक उत्तेजना" म्हणतात. सामूहिक उत्तेजना म्हणजे सामाजिक जीवनातील त्या क्षणांना जेव्हा लोकांचा एक गट, एक समाज बनवतो, धार्मिक विधी करण्यासाठी एकत्र येतो. या क्षणांदरम्यान, गट एकत्र येतो, समान विचारांसह संवाद साधतो आणि समान कृतींमध्ये सहभागी होतो, जो गटाला एकत्र करतो आणि सहभागींना तीव्र सामूहिक भावनिक उत्साह किंवा वेडेपणाकडे घेऊन जातो. ही अवैयक्तिक, अतिरिक्त-व्यक्तिगत शक्ती, जी धर्माचा एक मुख्य भाग आहे, लोकांना एका नवीन, आदर्श जगात घेऊन जाते, त्यांना स्वतःच्या पलीकडे उंचावते आणि त्यांना असे वाटते की ते एखाद्या असाधारण उर्जेच्या संपर्कात आहेत.
सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ एर्विंग गॉफमन यांच्या मते, सामाजिक जीवन हे नाटकासारखे असते आणि बहुतेकदा एखाद्या व्यक्तीच्या कृती, वर्तन आणि सामाजिक परिस्थितीत सादरीकरण हे सेटिंग आणि प्रेक्षकांवर अवलंबून असते. धार्मिक मेळावे किंवा रॅलीसारख्या कार्यक्रमांमध्ये लोक भक्ती किंवा निष्ठा दाखवतात, ज्यामुळे अनेकदा गोंधळ निर्माण होतो. येथेच सामूहिक उत्साह, भीती आणि घबराट वैयक्तिक तर्कांवर प्रभाव पाडते. गर्दीच्या मानसशास्त्राचा असा विश्वास आहे की जेव्हा लोक मोठ्या संख्येनं जमतात तेव्हा वर्तन स्वाभाविकपणे अधिक समक्रमित होते आणि कधीकधी अप्रत्याशित होते. गर्दीमुळे मिळणारी अनामिकता जबाबदारीच्या प्रसारास कारणीभूत ठरू शकते, जिथे लोक असे गृहीत धरू शकतात की आपत्कालीन परिस्थितीत कोणीतरी दुसरेच जबाबदारी घेईल.
धोरणात्मक हस्तक्षेप
२०२० मध्ये प्रकाशित झालेल्या आयआयटी सिव्हिल इंजिनिअरिंग फॅकल्टीने केलेल्या अभ्यासात असं म्हटलं आहे की १८८३ ते २०१७ दरम्यान जगभरात १३७ चेंगराचेंगरीच्या घटना झाल्या. या अभ्यासात धार्मिक, क्रीडा, मनोरंजन, उत्सव, राजकीय आणि इतर कार्यक्रमांनुसार चेंगराचेंगरीचे वर्गीकरण करण्यात आले. सर्व कार्यक्रमांपैकी, धार्मिक मेळावे ६४% मृत्यू आणि ५१% जखमींसाठी कारणीभूत ठरले. अफवा, आग, संरचनात्मक दोष, अरुंद मार्ग, गर्दी आणि इतर घटक ही कारणे असल्याचं सांगितलं गेलं.
चेंगराचेंगरीबाबत कोणताही विशिष्ट कायदा नाही, परंतु भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम १०६ मध्ये निष्काळजीपणामुळे मृत्यू घडवून आणण्याशी संबंधित आहे आणि BNS च्या कलम १२५ मध्ये मानवी जीवन किंवा वैयक्तिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या अविचारी किंवा निष्काळजी कृत्यांना शिक्षा दिली जाते. बहुतेक सरकारी अधिकारी प्रमुख गुन्हेगारी कायदे, आपत्ती व्यवस्थापन प्रोटोकॉल आणि निष्काळजीपणा आणि लोकांना धोका निर्माण करणाऱ्या विशिष्ट कलमांच्या संयोजनावर अवलंबून असतात.
१८६१ चा पोलीस कायदा, जो राज्याच्या विशिष्ट गरजांनुसार सुधारित करण्यात आला होता, तो गर्दीच्या सुरक्षेसाठी सर्वात व्यापक कायदा मानला जातो. २००५ च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत, चेंगराचेंगरी "मानवनिर्मित आपत्ती" या श्रेणीत येते आणि या कायद्याअंतर्गत त्यावर कारवाई केली जाते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) या कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आले होते आणि अशा घटना रोखण्यासाठी गर्दी व्यवस्थापनासाठी विशेषतः मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
गर्दीच्या ठिकाणी सार्वजनिक सुरक्षा निश्चित करणे पोलीस आणि प्रशासनाला आवश्यक आहे. अशा कोणत्याही मेळाव्यापूर्वी नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पोलिसांनी गुप्तचर अहवालांचा वापर केला पाहिजे आणि रॅली आयोजकांच्या प्रचार साहित्याची तपासणी केली पाहिजे. गर्दीचा आकार समजून घेण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रिंट आणि सोशल मीडियासह आयोजकांच्या जाहिरात प्रणालीचा वापर केला पाहिजे आणि रॅली किंवा सभेला परवानगी देण्यापूर्वी त्यानुसार नियोजन केले पाहिजे.
सरकारची भूमिका
अलीकडील चेंगराचेंगरीच्या घटना घडलेल्या असूनही, सत्ताधारी सरकारांनी कोणतेही धोरणात्मक धडे घेतलेले दिसत नाहीत. मोठ्या मेळाव्यादरम्यान चेंगराचेंगरी होण्याची शक्यता जास्त असते, तरीही सरकार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यात अपयशी ठरते. पोलीस आणि इतर सरकारी संस्थांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या गर्दी व्यवस्थापन पद्धती अशा कार्यक्रमांमध्ये जमणाऱ्यांच्या भावनिक हिताचे भान ठेवत नाहीत. सरकारने अशा ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. मोठ्या मेळाव्यांना परवानगी देणाऱ्या कोणत्याही सरकारने आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा, अग्निशमन दल आणि पुरेशी स्वच्छता आणि वायुवीजन सुविधा आहेत की नाही याची खातरजमा केली पाहिजे.
सामान्यतः, या गर्दीतील मोठा भाग गरीब सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतील लोक असतात, ज्यांना योग्य सुरक्षा प्रोटोकॉलची माहिती नसते आणि त्यांना ठिकाणाचीही अचूक माहिती नसते. म्हणून, मोठ्या मेळाव्यांच्या वेळी गर्दीचे वर्तन आणि सुरक्षितता उपायांबद्दल लोकांना शिक्षित करण्यासाठी माध्यमांचा वापर केला पाहिजे. सरकारने गर्दी व्यवस्थापन, नाजूक पायाभूत सुविधांकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि चेंगराचेंगरी रोखण्यासाठी धोरणे विकसित करण्यात समुदायातील वृद्धांना सहभागी करून घेतलं पाहिजे.
कोणत्याही मोठ्या मेळाव्याला परवानगी देण्यापूर्वी, पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी स्थळाचं योग्य विश्लेषण केलं पाहिजे, योग्य प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची व्यवस्था काय ते पाहिलं पाहिजे. ज्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीतही बाहेर पडता येईल याची सोय आहे का, हे पाहणं देखील समाविष्ट आहे. बऱ्याचदा, अशा परिस्थितीत, पोलिसांना सार्वजनिक सुरक्षेपेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची अधिक काळजी असते, म्हणून त्यांना मोठ्या गर्दीत गर्दीचे वर्तन समजून घेण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे.
अशा कार्यक्रमांच्या आयोजकांनी हवामान परिस्थिती, पुरेसे पाणी आणि अल्पोपहार तसंच उपस्थितांसाठी निवाऱ्याची व्यवस्था आहे का याचीही काळजी घेतली पाहिजे. उदाहरण पाहिलं तर करूर चेंगराचेंगरीत, सरकार आणि टीव्हीके दोघेही एकमेकांवर दोषारोप करत आहेत. सरकारी सूत्रांनुसार, सुमारे १०,००० लोकांसाठी परवानगी मागितली गेली होती, परंतु २५,००० हून अधिक लोक जमले होते. शिवाय, दुपारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत रॅलीसाठी परवानगी देण्यात आली होती, परंतु विजय अखेर संध्याकाळी ७ वाजता करूरमध्ये पोहोचला, ज्यामुळे एकच गोंधळ निर्माण झाला. त्याला पाहण्यासाठी काही लोक जवळच्या झाडावर चढले आणि काही जण चहाच्या टपरीच्या छतावर चढले. काही सूत्रांनुसार, चहाच्या टपरीच्या छतावर एक फांदी पडली, ज्यामुळे चेंगराचेंगरीला सुरुवात झाली.
काही माध्यमांच्या वृत्तांतात असंही म्हटलं आहे की सुमारे १२०,००० चौरस फूट परिसरात सुमारे ५०,००० लोक जमले होते. मात्र, टीव्हीके सूत्रांनुसार, सरकारने जाणूनबुजून वीजपुरवठा खंडित केला आणि पोलीस दलासह परिस्थितीचे व्यवस्थापन केले नाही, ज्यामुळे चेंगराचेंगरी झाली.
कासीबुग्गा येथील वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेत, मंदिर आणि सार्वजनिक अधिकाऱ्यांनी भाविकांच्या इतक्या मोठ्या गर्दीचं योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी कोणतीही खबरदारी घेतली नाही. मोठ्या मेळाव्या आणि धार्मिक उत्सवांदरम्यान त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्था तपासण्याची गरज असते याची जाणीव जनतेला करुन दिली पाहिजे. चेंगराचेंगरीमुळे बहुतेकदा गरीब, मुले आणि महिलांचा मृत्यू होतो, जो एक सामाजिक-संरचनात्मक मुद्दा आहे आणि भविष्यात चेंगराचेंगरी रोखण्यासाठी कोणत्याही हस्तक्षेप धोरणात याचा विचार केला पाहिजे. भविष्यात अशा दुःखद चेंगराचेंगरी रोखण्यासाठी माध्यमे आणि नागरी समाज संघटनांनीही सरकारला मदत करावी, कारण एकटे सरकार अनेक सामाजिक-संरचनात्मक समस्या सोडवू शकत नाही.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये ही लेखिकेची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
