COP30 चे परिणाम समजून घेताना, पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांपासून अजूनही जग कोसो दूर
२०१५ ते २०२४ पर्यंत जगाने स्वच्छ ऊर्जेचे संक्रमण अनुभवले आहे. परंतु पुढील कार्य म्हणजे सुप्त क्षमतांना राजकीय इच्छाशक्तीमध्ये रूपांतरित करणे, यासंदर्भातील जागतिक धोरण बंधनकारक करणे.
Published : December 3, 2025 at 3:36 PM IST
ब्राझीलमध्ये अलिकडेच झालेल्या वार्षिक हवामान परिषदेत (COP30) अमेझोनियन शहर बेलेम येथे अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी परिणाम हाती आले. विशेष म्हणजे, अंतिम सहमती करारात जीवाश्म इंधनांपासून जागतिक स्तरावर दूर जाण्याची कोणतीही विशिष्ट भाषा नव्हती. खरं तर हे अनेक युरोपीय आणि विकसनशील राष्ट्रांसाठी एक प्रमुख प्राधान्य आहे. मात्र यावेळी, जीवाश्म इंधनांचा अजिबात उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
यावेळचा निकाल दशकापूर्वी COP21 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक पॅरिस कराराशी अगदी विसंगत आहे. COP30 चा निराशाजनक निष्कर्ष पॅरिसच्या उद्दिष्टांना पूर्ण करण्यासाठी जगाला अजूनही किती मोठी पोकळी भरून काढायची आहे ते अधोरेखित करतो: पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा तापमानवाढ 2°C पेक्षा कमी ठेवणे आणि ती 1.5°C पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य आहे.
सुमारे ८० देशांनी हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय हवामान योजना सादर केल्या नाहीत, तर उर्वरित देशांनी कमकुवत योजना सादर केल्या. ज्यामुळे शास्त्रज्ञांना असा अंदाज आला की २१०० पर्यंत जागतिक तापमानवाढ २.६ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होऊ शकते. हवामान-धोरण संशोधक निकलास होह्ने म्हणतात की, शिखर परिषदेने फक्त एक आंतरराष्ट्रीय करार करून आणि "अन्यथा विभाजित जगात सहकार्यासाठी एक उदाहरण घालून" जे साध्य करायचे होते ते साध्य केले.
जीवाश्म इंधन फेज-आउट आदेशाचा अभाव आणि अंतिम मजकुरातून "जीवाश्म इंधन" हे शब्द पूर्णपणे वगळणे हे खरोखरच मोठे राजनैतिक अपयश आहेत. प्रमुख जीवाश्म इंधन उत्पादक आणि त्यांच्या उत्खननावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांकडून आलेला दबाव. त्यातही भारत, चीन, रशिया आणि सौदी अरेबिया सारख्या देशांनी आणलेला दबाव होता, ज्यावर मात करणे खूप कठीण होते. सध्या तरी राष्ट्रीय आर्थिक हितसंबंधांनी जागतिक सामान्य जनतेला धक्का दिला. ही एक बैठक होती जी पुढे गेली, ज्यामध्ये युनायटेड स्टेट्सच्या प्रतिनिधीमंडळाशिवाय कार्यक्रम तयार केले गेले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन (UNFCCC) प्रक्रियेसाठी सहमती आवश्यक आहे. यामुळे महत्त्वाकांक्षी, बंधनकारक करार अविश्वसनीयपणे कठीण होतात. आपण आता अंमलबजावणीच्या संकटाचा सामना करत आहोत, ज्यामध्ये विद्यमान वचने पूर्ण करण्यातील तफावत आणि नवीन लक्ष्ये निश्चित करण्यात अपयश यांचा समावेश असलेल्या महत्त्वाकांक्षेच्या तफावतीचा समावेश आहे.
COP30 मधील एक महत्त्वाचा निकाल म्हणजे पॅरिस कराराच्या कलम 9.1 मधील आर्थिक तरतुदी लागू करण्यासाठी पद्धती स्थापित करण्याचा निर्णय, विशेषतः EU च्या कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) सारख्या एकतर्फी व्यापार उपायांच्या संदर्भात त्याला महत्त्व आहे. कलम 9.1 मध्ये असं म्हटलं आहे की "विकसित देश पक्ष विकसनशील देश पक्षांना शमन आणि अनुकूलन दोन्ही बाबतीत मदत करण्यासाठी आर्थिक संसाधने प्रदान करतील.
EU ची कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझम ही कार्बन-केंद्रित आयातीवरील (जसे की स्टील, सिमेंट, ऍल्युमिनियम आणि वीज) एक शुल्क आहे. याचा उद्देश "कार्बन गळती" रोखणे आहे - जिथे कंपन्या कमकुवत हवामान धोरणे असलेल्या देशांमध्ये उत्पादन हलवतात - आणि त्यांच्या कार्बन उत्सर्जनाची किंमत मोजणाऱ्या EU उद्योगांसाठी खेळणं तयार करतात.
CBAM सारख्या उपाययोजना विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर प्रत्यक्ष आर्थिक भार म्हणून पाहिल्या जातात. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की ते एकतर्फी व्यापार अडथळा म्हणून काम करते, ज्यामुळे त्यांच्या निर्यातीला आणि औद्योगिक विकासाला हानी पोहोचण्याची शक्यता असते. हे अन्याय्य आहे कारण ते विकसित राष्ट्रांच्या वातावरणातील विद्यमान कार्बनच्या ऐतिहासिक जबाबदारीची दखल घेत नाही. ते त्यांना दोनदा पैसे देण्यास भाग पाडते: एकदा त्यांनी न केलेल्या हवामान परिणामांचा फटका सहन करून आणि पुन्हा त्यांच्या आर्थिक विकासाला अडथळा आणू शकणाऱ्या शुल्काद्वारे.
COP30 बैठकीत, ब्राझीलने अब्जावधी डॉलर्सचा गुंतवणूक निधी, ट्रॉपिकल फॉरेव्हर फॅसिलिटी सुरू केला, जो राष्ट्रांना जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी पैसे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल. परंतु निधीने फक्त US$6.6 अब्ज उभारले, जे ब्राझीलच्या $25 अब्जच्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी आहे.
बैठकीतील आणखी एक सकारात्मक घडामोड म्हणजे, २०३५ पर्यंत कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना तीव्र हवामान घटनांशी जुळवून घेण्यासाठी तिप्पट वित्तपुरवठा करण्याचे देशांनी मान्य केले. परिषदेदरम्यान, कोलंबियाने नेदरलँड्ससह एक बैठक आयोजित करण्याचा आपला हेतू जाहीर केला, ज्यामध्ये "जागतिक अर्थव्यवस्थेला जीवाश्म इंधनांपासून दूर करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार करणे" यावर लक्ष केंद्रित केले गेले.
हवामान परिषदेत यश मिळाले नसले तरी, जागतिक स्तरावर काही उत्साहवर्धक ट्रेंड आपण पाहत आहोत. २०१५ पासून सौर आणि पवन ऊर्जेचा खर्च कमी झाला आहे, ज्यामुळे ते जगातील बहुतेक भागात नवीन वीज निर्मितीचा सर्वात स्वस्त स्रोत बनले आहेत. हे एका दशकापूर्वी दिले सुरू झाले आणि ते एक गेम-चेंजर ठरत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन क्रांती एका विशिष्ट संकल्पनेपासून मुख्य प्रवाहातील ऑटोमोटिव्ह धोरणाकडे वळली आहे. बॅटरी, ग्रीन हायड्रोजन आणि इतर स्वच्छ तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक अभूतपूर्व दराने वाढत आहे.
अब्जावधी डॉलर्सच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन आता हवामान उद्दिष्टे लक्षात घेऊन केले जात आहे. आर्थिक जग हळूहळू परंतु निश्चितपणे हवामान जोखीम आणि कमी-कार्बन संक्रमणाची अपरिहार्यता यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. अमेरिकेसारख्या देशांच्या प्रतिनिधीमंडळांच्या अनुपस्थितीत, शहरे, राज्ये आणि मोठ्या कंपन्यांनी स्वतःच्या निव्वळ-शून्य प्रतिज्ञा आणि स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणूकीसह पाऊल उचलले आहे.
जागतिक परिस्थितीकडे दोन शक्तिशाली, विरोधी ट्रेंडमधील शर्यत म्हणून पाहिले जाऊ शकते - जीवाश्म इंधन उद्योगाद्वारे नियंत्रित विद्यमान व्यवस्थेची जडत्व आणि तांत्रिक नवोपक्रम, घसरणारा खर्च आणि स्वच्छ ऊर्जेसाठी सार्वजनिक मागणीची जमवाजमव यामुळे चालणारी वित्तीय क्षेत्रातील वाढती गती.
आव्हान असे आहे की नवीन अर्थव्यवस्थेची गती प्रभावी असली तरी, पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांनी निश्चित केलेल्या भौतिकशास्त्र-आधारित मुदती पूर्ण करण्यासाठी अद्याप पुरेशी वेगवान नाही. १.५°C चे लक्ष्य समर्थनावर आहे आणि २°C चे लक्ष्य राखण्यासाठी प्रयत्नांची त्वरित आणि आमूलाग्र गती आवश्यक आहे.
थोडक्यात, जग पॅरिसच्या वचनाची पूर्तता करण्यापासून खूप दूर आहे. परंतु हे देखील खरे आहे की २०२४ चे जग २०१५ च्या जगापेक्षा मूलभूतपणे वेगळे आहे, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण आता भौतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे. पुढे काम म्हणजे त्या सुप्त क्षमतेचे राजकीय इच्छाशक्तीमध्ये रूपांतर करणे आणि वेळ संपण्यापूर्वी जागतिक धोरण तयार करणे हे नितांत गरजेचे आहे.
