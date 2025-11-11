ट्रम्प यांचा आशिया दौरा, अमेरिकन सत्तेच्या विरोधाभासाचा नमुना
ट्रम्प यांचा आशिया दौरा त्यांच्या अनिश्चित इंडो-पॅसिफिक धोरणावर प्रकाश टाकतो. चीनसोबतचा व्यापार आणि सुरक्षा हमी यामुळे भारतासारख्या मित्र राष्ट्रांना अमेरिकेच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या आठवड्यातील आशिया दौरा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा पैलू आहे. त्यांच्या प्रशासनासमोरील आव्हानांची व्याप्ती किती आहे याचे यातून संकेतही मिळतात. ट्रम्प यांचा आशियातील बराचसा अजेंडा चीनसोबतचा व्यापार करार, आशिया-पॅसिफिक भागीदारांना नूतनीकरण केलेल्या सुरक्षा आश्वासनांभोवती फिरत होता. तसंच कंबोडिया आणि थायलंडमधील संघर्ष निराकरणाचे नाटक म्हणून याकडे पाहिले जाते. ट्रम्प यांनी आर्थिक अस्थिरतेला सुरक्षा आश्वासनांसह मिसळल्याने इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात अमेरिकेची पुनर्स्थापना करण्याच्या अर्धवट प्रयत्नाची प्रतिमा निर्माण झाली आहे, हा एक विचित्र विरोधाभास आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने सातत्याने असा अंदाज लावला आहे की, त्यांचे आशिया-पॅसिफिक धोरण हे व्यापक इंडो-पॅसिफिक चौकटीपेक्षा अधिक मजबूत असू शकते. त्यांचा असा दृष्टिकोन ज्यामुळे भारतासह प्रमुख भागीदार अमेरिकेच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेबद्दल अनिश्चित राहतात. शिवाय, भारतासोबतच्या व्यापार वाटाघाटींबाबत वॉशिंग्टनकडून अनिश्चितता आणि दबाव एकत्र केल्यावर, या आश्वासनातील निश्चिती आणखी कमी होते.
आतापर्यंत, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दुसरे अध्यक्षपद, इतर कोणत्याही आधुनिक अमेरिकन प्रशासनाप्रमाणे, राजकीय प्रवाहांमध्ये स्पष्ट फरक दाखवत नाही. हे मुख्यत्वे नंतरच्या काळात परिभाषित केले जाते, जे वॉशिंग्टनमधील राजकारणाच्या युगाचा शेवट दर्शवते. त्यातही सकारात्मक बाजू अशी आहे की ते धोरणात्मक स्पष्टतेच्या क्षेत्रांवर प्रकाश टाकते.
अशा स्पष्टतेमुळे कधीकधी तोटे होतात हे असूनही, या दृष्टिकोनाने काही यश मिळवले आहे, उदाहरणार्थ, गाझामध्ये शांततेचे स्वरूप. मात्र, ट्रम्प यांना इतर भौगोलिक ठिकाणी किंवा इतर देशांमध्ये समान दृष्टिकोन वापरण्याच्या मर्यादा लक्षात आल्या आहेत. त्यासाठी वॉशिंग्टनच्या रशिया धोरणाचे वेगाने विकसित होणारी रूपरेषा या बदलाचे उदाहरण देतात, जरी प्रशासन अमेरिका, आशिया आणि मध्य पूर्वेतील स्पर्धात्मक प्राधान्यांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असले तरी हे स्पष्ट दिसते.
आशियातील ट्रम्प यांची भूमिका जाणूनबुजून अनिश्चिततेने चिन्हांकित केली गेली आहे. त्यांचा पहिला आशियाई दौरा दुर्मीळ खनिज क्षेत्रात अमेरिकेवर शुल्क लादून वाटाघाटींमध्ये चीनच्या हस्तक्षेपासोबतच झाला. काही प्रकारे, या संवादामुळे अमेरिकेला इंडो-पॅसिफिकमधील त्याचे धोरणात्मक स्थान पूर्णपणे परत मिळवण्यापासून रोखले गेले, तर चीनला स्थान देण्यास भाग पाडले गेले.
अशाप्रकारे, ट्रम्प यांचा "डीलर" दृष्टिकोन दोन आवेगांमध्ये अडकलेला दिसतो : एक म्हणजे बीजिंगसोबत व्यापार मार्ग पुन्हा सुरू करणे आणि दुसरा म्हणजे या प्रदेशातील चीनच्या आक्रमक वर्तनाचा प्रतिकार करणे. या अस्पष्टतेमुळे वॉशिंग्टनचे भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह इंडो-पॅसिफिक भागीदार अमेरिकेच्या सातत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
इंडो-पॅसिफिक अमेरिकेच्या धोरणात्मक विचारसरणीचा केंद्रबिंदू राहिला आहे, परंतु व्यवहारात्मक व्यापार धोरणावर प्रशासनाचे लक्ष या प्रदेशातील प्रमुख खेळाडूंमधील व्यापक धोरणात्मक सुसंगततेला कमकुवत करण्याचा धोका आहे. आशिया दौरा, जरी चीनसाठी मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक असला तरी, ट्रम्प प्रशासनाची आर्थिक व्यावहारिकता अनेकदा त्यांच्या सुरक्षा वचनबद्धतेशी संघर्ष करते, जे या प्रदेशातील प्रमुख भागधारकांना एकत्र बांधते. ट्रम्प यांच्या भेटीने क्वाडकडे दुर्लक्ष केले, जो त्या दृष्टिकोनाचा एक महत्त्वाचा परिणाम होता आणि त्याच्या जागी ऑस्ट्रेलिया, जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका या चार देशांचा एक नवीन गट तयार केला.
या वर्षाच्या सुरुवातीला अलास्का शिखर परिषद आणि बुडापेस्टमध्ये अपेक्षित शिखर परिषद असूनही, रशियाला वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्यास ट्रम्प यांची असमर्थता ट्रम्प यांच्या आशियातील कोंडीला आणखी वाढवत आहे. ट्रम्प यांचे रशिया धोरण अजूनही खूप काही साध्य करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न आहे, कारण ते किमान तीन विशिष्ट उद्दिष्टे प्रतिबिंबित करते : युद्धबंदी लागू करणे, अमेरिका-रशिया संबंध पुनर्संचयित करणे आणि अमेरिकेच्या ट्रान्सअटलांटिक सुरक्षेच्या भूमिकेचे पुनर्संचयित करणे.
मात्र, रोझनेफ्ट आणि लुकोइल सारख्या प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांना लक्ष्य करणाऱ्या अमेरिकेच्या निर्बंधांचा अलिकडचा टप्पा ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली वॉशिंग्टनच्या पसंतीच्या राजनैतिक साधन म्हणून आर्थिक राज्यकारभाराची पुष्टी दर्शवितो. युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू ठेवण्याची रशियाची क्षमता कमकुवत करण्यासाठी या निर्बंधांची रचना केली आहे. भारताने रशियाकडून तेल आयातीत कोणतीही कपात अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही, परंतु हे निर्बंध प्रभावीपणे त्याच्या धोरणात्मक व्याप्तीला मर्यादित करतात आणि द्विपक्षीय संबंधांवर ताण आणू शकतात.
हे उपाय युक्रेनच्या सीमेजवळ रशियाला रोखण्याचे अमेरिकेचे उद्दिष्ट पूर्ण करतात, परंतु ते वॉशिंग्टनशी संघर्ष नसलेल्या देशांशी विनाकारण शत्रुत्व निर्माण करण्याचा धोका देखील बाळगतात. या अतिरिक्त तणावामुळे भारतासारख्या प्रमुख भागीदारांना अस्वस्थ राजनैतिक कोपऱ्यात ढकलून अमेरिका जे इंडो-पॅसिफिक उद्दिष्टे राखू इच्छिते त्यांना धोक्यात आणते.
लॅटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, चीन आणि पुनरुज्जीवित रशिया अशा अनेक अस्थिर आघाड्यांशी अमेरिका झुंजत असताना, त्यांना या वास्तवाचा सामना करावा लागेल की त्यांच्या धोरणात्मक क्षमता मर्यादित आहेत. खरंच, ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांच्याशी केलेल्या भेटीचे "G2" म्हणून चित्रण ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिकेची शक्ती, स्थान, वर्चस्व आणि जगातील भविष्यातील भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा क्षण दर्शवते. या विचलितांना न जुमानता, पॅसिफिक प्रदेश अमेरिकेच्या दीर्घकालीन सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या केंद्रस्थानी आहे. चीनकडून येणारे आव्हान हे सुनिश्चित करते की आपण येत्या काही दशकांमध्ये इंडो-पॅसिफिक प्रदेश अमेरिकेच्या जागतिक सहभागाची व्याख्या करत राहील.
आर्थिक दबाव, ऊर्जा कूटनीति आणि बदलत्या युतींमुळे जग अधिकाधिक निश्चित आकार घेत असताना, एकतर्फीपणाऐवजी भागीदारीवर आधारित उद्देशाची स्पष्टता, अमेरिकेचे आशियात पुनरागमन खरे आहे की केवळ बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात अशा प्रकारचे आहे हे ठरवेल. यावर्षी, भारत क्वाडचे अध्यक्षपद स्वीकारत असताना, ट्रम्प प्रशासनाने आपले लक्ष कोत्या दृष्टिकोनातून व्यापक इंडो-पॅसिफिक धोरणात्मक उद्दिष्टांकडे केंद्रित करणे योग्य आहे.
(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
