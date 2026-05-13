ट्रम्प शी जिनपिंग भेट : जागतिक सत्तांतरातील एक महत्त्वाचा टप्पा
ट्रम्प शी जिनपिंग शिखर परिषद वर्षभर होणाऱ्या संभाव्य चर्चांना दिशा देईल. यासंदर्भात Politeia Research Foundation चे अध्यक्ष संजय पुलिपाका यांचा लेख.
Published : May 13, 2026 at 5:13 PM IST
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची बीजिंगमधील भेट सहकार्याच्या नव्या पर्वाची नांदी ठरेल, की अमेरिका आणि चीन यांच्यातील नियंत्रित स्पर्धेचेच सातत्य राहील? ही भेट मूळतः मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात नियोजित होती. मात्र, इराण युद्धामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुपस्थित असल्यानं, ती 14-15 मे रोजी आयोजित करण्यात आली.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चीनला भेट देऊन जवळपास नऊ वर्षे झाली आहेत आणि त्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित चीन भेटीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. ही भेट एका भव्य समारंभानं आणि उत्स्फूर्त वक्तव्यांनी साजरी केली जाईल. मात्र, राजभोज आणि राजनैतिक शिष्टाचाराच्या मागे, दोन्ही देश जागतिक सत्ता संबंधांवर परिणाम करणाऱ्या कठोर वाटाघाटींमध्ये भाग घेतील.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या विपरीत, चीन आता त्यांच्या कठोर निर्णयांसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार आहे. ट्रम्प आणि शी जिनपिंग आतापर्यंत सुमारे 6वेळा भेटले आहेत, ज्यात राजनैतिक भेटी आणि विविध बहुपक्षीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने झालेल्या बैठकांचा समावेश आहे. चिनी नेत्यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या राजनैतिक डावपेचांचे अधिक चांगले आकलन आहे.
ही भेट म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात यावर्षी होणाऱ्या अनेक संभाव्य संवादांपैकी पहिली आहे. चीन एपेकचा (APEC) अध्यक्ष आहे आणि अमेरिका जी-20 (G20) चे अध्यक्षपद भूषवत आहे; दोन्ही बाजूंचे धोरणकर्ते एकमेकांच्या राजधानींना वारंवार भेटी देतील. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील संभाषणाचा परिणाम वर्षभर होणाऱ्या संभाव्य चर्चांना दिशा देईल.
इराणचा मुद्दा -
दोन्ही बाजू औपचारिकपणे मान्य करोत वा न करोत, इराण हा चर्चेचा एक प्रमुख विषय असेल. चीनसाठी, इराण युद्धामुळे काही आव्हाने निर्माण झाली आणि काही संधीही मिळाल्या. 2025 मध्ये, चीनने इराणच्या सुमारे 80 टक्के तेलाची खरेदी केली, जे त्याच्या सागरी मार्गाने होणाऱ्या तेल आयातीच्या सुमारे 13.4 टक्के होते. सध्याच्या इराण युद्धामुळे इराणकडून चीनकडे होणाऱ्या तुलनेने स्वस्त तेलाच्या प्रवाहात व्यत्यय आला आहे.
इराणकडून होणाऱ्या तेलाच्या कमी झालेल्या प्रवाहाचा चिनी अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. दुसरीकडे, इराण युद्धामुळे चीनला अनपेक्षित फायदा मिळाला आहे. पाकिस्तानने अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेसाठी मध्यस्थी केली. इस्लामाबाद इराण आणि अमेरिका यांच्यात संदेशांची देवाणघेवाणही करत आहे. इराणसोबतच्या चर्चेत जेव्हा जेव्हा अडथळा आला, तेव्हा इस्लामाबादने मदतीसाठी बीजिंगकडे धाव घेतली.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (UNSC) स्थायी सदस्य आणि इराणशी घनिष्ठ आर्थिक व राजकीय संबंध असलेला चीन, इराणच्या वाटाघाटींच्या भूमिकेवर प्रभाव टाकू शकतो. त्यामुळे, इराण शांतता चर्चेत मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानच्या भूमिकेला चीनचा पाठिंबा आहे. चीन इराणला शस्त्रे पुरवून त्याच्या युद्ध प्रयत्नांना पाठिंबा देईल, अशी चिंता अमेरिकेलाही आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चिनी नेतृत्वाला इराणला शस्त्रे न पुरवण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर, ट्रम्प यांनी सांगितले की चीनकडून इराणला शस्त्रे घेऊन जाणारे एक जहाज जप्त करण्यात आले आहे, आणि पुढे ते म्हणाले की, जर चीनने इराणला हवाई संरक्षण प्रणाली पुरवली तर त्याला 'मोठ्या समस्यांना' सामोरे जावे लागेल.
लष्करी मदत देणे किंवा इराणला फलदायी शांतता चर्चेकडे प्रवृत्त करणे या दुहेरी शक्यतांमुळे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतच्या वाटाघाटींमध्ये चीनला एक नवीन ताकद मिळाली आहे.
तैवानचा मुद्दा -
तैवान हा आणखी एक प्रमुख भू-राजकीय मुद्दा असू शकतो, ज्यावर दोन्ही नेते चर्चा करू शकतात. तैवानला चीनमध्ये पूर्णपणे विलीन करण्याबाबत चीनची विधाने सर्वश्रुत आहेत. आतापर्यंत अमेरिकेचं धोरण "तैवानच्या स्वातंत्र्याला किंवा सद्यस्थिती बदलणाऱ्या एकतर्फी हालचालींना पाठिंबा न देण्याचं" राहिलं आहे.
याउलट, अमेरिकेनं तैवानच्या स्वातंत्र्याला स्पष्टपणे विरोध करावा आणि तैवानला शस्त्रविक्री थांबवावी, यासाठी चीन उत्सुक आहे. तैवाननं अमेरिकेचा चिप व्यवसाय 'चोरला' याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली असली तरी, ते तैवानच्या बाबतीत मोठी सवलत देतील याची शक्यता कमी आहे. तरीही, अमेरिकेला तैवानवरील आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडण्यासाठी चिनी नेतृत्व प्रत्येक शक्यतेचा शोध घेईल.
आर्थिक मुद्दे -
दोन्ही नेत्यांमधील चर्चेत आर्थिक सहकार्य हा प्रमुख विषय असेल. बौद्धिक संपदा हक्क, चीनच्या व्यापारी पद्धती आणि ट्रम्प यांनी लादलेले शुल्क यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवरील मतभेदांमुळे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमध्ये मोठा तणाव आहे.
गेल्यावर्षी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनवर सुमारे 145 टक्के शुल्क लादले होते. ट्रम्प यांच्या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून, चीनने अमेरिकेला होणाऱ्या दुर्मीळ मृदा धातूंच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले.
मोबाईल फोन, ड्रोन आणि लढाऊ विमानांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या कार्यासाठी दुर्मीळ मृदा धातू अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यानंतर, दोन्ही बाजूंनी आपापल्या कठोर आर्थिक उपाययोजनांमध्ये बदल केल्यामुळे एक अनौपचारिक युद्धविराम झाला.
देशाच्या आर्थिक वाढीचा वेग मंदावल्यामुळे, चीन अमेरिकेसोबतचे आणखी एक व्यापारी युद्ध टाळण्यास नक्कीच उत्सुक असेल. चीन आणि अमेरिका यांच्या अर्थव्यवस्थांमधील आर्थिक आणि संसाधनांशी संबंधित परस्पर-अवलंबित्व पाहता, ट्रम्प प्रशासनाला चीनवर प्रचंड प्रमाणात आयात शुल्क (tariffs) लादण्याचं आपलं धोरण सातत्याने पुढे चालू ठेवणं कठीण झालं आहे.
इराणमधील युद्धानं निर्माण केलेल्या आर्थिक आव्हानांचा विचार करता, ट्रम्प प्रशासन पुन्हा एखादे व्यापारी युद्ध छेडेल, याची शक्यता कमीच आहे. ट्रम्प प्रशासन चीनकडे अशी मागणी करेल की, त्यांनी अमेरिकाकडून मका आणि सोयाबीनसारख्या कृषी उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करावी. चीनने यापूर्वी तसे करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, त्या आश्वासनाचं प्रत्यक्ष खरेदीमध्ये रूपांतर झालं नाही.
अमेरिकेचं नेतृत्व चीनकडे अशीही मागणी करू शकते की, त्यांनी नागरी विमानांसाठी लागणारी बोईंग जेट इंजिने आणि इतर अभियांत्रिकी उपकरणे अमेरिकेकडून खरेदी करावीत. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहता, कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक दबावाशिवाय चीन अशा प्रकारची उपकरणे खरेदी करणे चालू ठेवेल, याची शक्यता कमीच आहे.
चीनवर सातत्यपूर्ण आर्थिक दबाव निर्माण करण्यासाठी, अमेरिकेकडे एक सुसंगत आणि एकसंध प्रादेशिक आर्थिक धोरण असणं आवश्यक आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात, चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावाला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेनं आपलं प्रादेशिक धोरण सोडून दिलं असल्याचं दिसून येतं.
अमेरिकेच्या यापूर्वीच्या प्रशासनांनी 'ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप'वर चर्चा केली होती; तसंच मुक्त बाजारपेठा आणि पारदर्शकता यांना महत्त्व देणारी एक पर्यायी आर्थिक रचना उभारण्यासाठी आपल्या मित्रराष्ट्रांशी आणि सहकारी देशांशी मिळून काम करण्याचा प्रयत्न केला होता.
केवळ द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांवर लक्ष केंद्रित करून आणि आपल्याच मित्र तसंच सहकारी देशांवर आयात शुल्क लादून, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनला आपला प्रादेशिक प्रभाव आणि सहभाग वाढवण्याची संधीच उपलब्ध करून दिली. आजच्या घडीला, 2025 मध्ये 1.055 ट्रिलियन डॉलर्सचा व्यापार करून, आग्नेय आशियाई देश हे चीनचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार बनले आहेत.
एआय आणि तंत्रज्ञान -
डिजिटल तंत्रज्ञानाचं क्षेत्र चीन आणि अमेरिका यांच्यातील स्पर्धेचं एक महत्त्वाचे केंद्र बनलं आहे. अमेरिकेनं प्रगत एआय आणि सेमीकंडक्टर चिप्सवर निवडक निर्यात निर्बंध लादले आहेत.
ट्रम्प यांच्या दौऱ्यादरम्यान एआय आणि सेमीकंडक्टरसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानावर अमेरिका आणि चीन यांच्यात करार झाला तरी, तो केवळ तात्पुरता असेल. याचं कारण म्हणजे, चीन अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांवरील अवलंबित्व अत्यंत कमी ठेवून एक खरी तांत्रिक महासत्ता म्हणून उदयास येण्यासाठी एक दीर्घकालीन योजना आखत आहे.
चीन अमेरिकेकडून प्रगत चिप्स मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु अमेरिकन चिप्सवरील अवलंबित्व टाळणे आणि स्वतःच्या बळावर एक एआय आणि सेमीकंडक्टर महासत्ता म्हणून उदयास येणे हे त्याचे दीर्घकालीन ध्येय असेल.
निष्कर्ष -
असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांवर समान भूमिका शोधण्यासाठी अमेरिका आणि चीनला कठोर परिश्रम करावे लागतील. मात्र, या शिखर परिषदेचं यश हे नेतृत्वाच्या वाटाघाटी करण्याच्या शैलीसारख्या, काही अनपेक्षित घटकांवर अवलंबून असेल.
महिनान-महिने केलेल्या तयारीनंतरही, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची अशी प्रवृत्ती असते की, ते राजनैतिक दौऱ्यांचे रूपांतर 'वैयक्तिक मुत्सद्देगिरी'मध्ये करतात; ज्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे धोरणात्मक भूमिकांमध्ये होणारे अचानक बदल. दुसरीकडे, महासत्ता म्हणून उदयास येण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा चीन कदापि बदलणार नाही. आगामी शिखर परिषद हा काही अंतिम टप्पा (Endgame) नाही, तर जागतिक सत्ता-संतुलनातील बदलांच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
