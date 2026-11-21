भारतातील वायुप्रदूषणाचे संकट : धूर आणि शेतातील आगींच्या पार्श्वभूमीवर, विद्यमान धोरणांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक
जर भारतातील उद्योगांनी सरकारी नियमांचे पालन केले आणि प्रक्रियेत किंवा अधिकाऱ्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचा शिरकाव होऊ दिला नाही, तर पर्यावरणाची निम्मी समस्या सुटेल.
Published : November 21, 2026 at 1:46 PM IST
पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून भारतानं आतापर्यंतची सर्वात वाईट दिवाळी अनुभवली आहे. हवेची गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 3000 च्या वर गेला होता, ज्यामुळे दिल्ली-एनसीआरची तुलना चर्नोबिलशी केली जाऊ लागली हे यासंदर्भातील आलेल्या बातम्यांच्यावरुन दिसून येते. दिवाळीनंतरही हवेची स्थिती फारशी सुधारलेली नाही; अधिकृत आकडेवारीनुसार, आजही AQI 300 च्या वरच आहे. पंजाबमध्ये भाताची कापणी सुरू असल्याने पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण वाढले आहे, तर उद्योग आणि वाहनांतून निघणारा विषारी धूर आपल्या फुफ्फुसांत साचत आहे. मग, शुद्ध हवा मिळवण्यासाठी जायचे कुठे? उपाय शोधायचे तरी कोठे?
'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिओरोलॉजी'च्या एका अभ्यासानुसार, दिल्लीतील प्रदूषणात फटाक्यांचा वाटा 71% इतका मोठा आहे. त्यानंतर दुय्यम सेंद्रिय एरोसोल (17.5%), वाहनांतून होणारे उत्सर्जन (11.7%), दुय्यम असेंद्रिय एरोसोल (11.7%), लाकूड व बायोमास जाळणे (14%), कचरा जाळणे (7.7%) आणि खनिज धूळ व राख (1.5%) यांचा क्रमांक लागतो.
हा अहवाल स्पष्ट करतो की, गेल्या 11 वर्षात सरकारने विविध योजना आणि कार्यक्रमांवर 16,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करूनही, अपेक्षित परिणाम मिळालेले नाहीत. उद्योग अजूनही प्रदूषण करत आहेत, वाहने विषारी धूर ओकत आहेत, नद्यांमध्ये फेस साचत आहे आणि शेतात पिकांचे अवशेष जाळले जात आहेत. दरम्यान, हवा किती विषारी झाली आहे, हे दर्शवणारे अहवाल आणि अभ्यासांचे ढीग साचत चालले आहेत. अलीकडील एका अहवालानुसार, भारतात वायू प्रदूषणामुळे 20 लाख लोकांचा मृत्यू झाला असून, 2023 मध्ये भारताला आपल्या जीडीपीच्या 9.5% इतकं नुकसान सोसावं लागलं आहे.
दरवर्षी लाखो लोक श्वसनाशी संबंधित विविध आजारांनी त्रस्त असतात हे विसरून चालणार नाही, नवजात बालकांमध्ये जन्मजात दोष निर्माण होत आहेत आणि गरीब वर्गातील लोकांचा 'शुद्ध हवा मिळवण्याचा अधिकार' हिरावून घेतला जात आहे. राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात मग्न आहेत, तर दुसरीकडे सामान्य जनता मात्र भरडली जात आहे.
मग यातून मार्ग काय असू शकतो? याची पहिली पायरी म्हणजे सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम राबवणे. कारण, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे कागदावर अतिशय उत्तम योजना आणि कार्यक्रम आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी अत्यंत अकार्यक्षम असल्याने प्रदूषण रोखण्यात त्यांना अपयश येत आहे. 16,000 कोटी रुपये ही एक मोठी रक्कम आहे. दक्षता आयुक्त (व्हिजिलन्स कमिशनर) आणि भारताचे महालेखापरीक्षक (ऑडिटर जनरल) यांनी एकत्रितपणे या निधीचा योग्य वापर झाला आहे का, याची तपासणी केली पाहिजे. म्हणजेच, प्रदूषणाच्या विविध पैलूंवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आखलेले प्रकल्प आणि कार्यक्रम प्रत्यक्षात राबवले गेले आहेत का, हे तपासणे आवश्यक आहे. या विषयावर एक 'श्वेतपत्रिका' (व्हाइट पेपर) काढली जावी आणि त्यानंतर या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी एक संयुक्त संसदीय समिती नेमली जावी.
पुढचे पाऊल म्हणजे, या प्रदेशात भ्रष्टाचार आणि पर्यावरणीय ऱ्हासासाठी जबाबदार असलेल्या दोषींना शिक्षा देणे. अलीकडेच, पर्यावरण मंत्र्यांनी प्रत्येक राज्यातील सचिव स्तरावरील नोकरशहांना प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दिली आहे. यासोबतच, प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर छापे टाकणे, वाहनांची कडक तपासणी करणे आणि 'काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर' कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनाही फटकारण्यात आलं आहे, परंतु प्रश्न असा पडतो की, इतका उशीर का झाला? भारतात वर्षभर हवेच्या गुणवत्तेचं मानक आणि प्रदूषणविरोधी कायदे लागू असायला हवेत, नाही का? त्यामुळे, ही पावले स्वागतार्ह असली तरी, ती खूप उशिरा उचलली गेली आहेत. आपल्यासमोर पुन्हा एकदा एक 'विषारी हिवाळा' (toxic winter) उभा आहे.
जर सरकारला पुढच्या वर्षी परिस्थिती बदलायची असेल, तर आपल्याला तळागाळापासून सुरुवात करावी लागेल. प्रदूषणविषयक नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी लागेल आणि राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक अधिकार व बळ द्यावे लागेल. जर भारतातील उद्योगांनी सरकारी नियमांचे पालन केले आणि प्रक्रियेत किंवा अधिकाऱ्यांना लाच देऊन नियमांशी तडजोड केली नाही तर आपली निम्मी समस्या सुटेल.
याव्यतिरिक्त, आपल्याला पंजाब आणि हरियाणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, जिथे शेतकऱ्यांना भाताचे पेंढे (stubble) जाळण्यावाचून पर्याय नसतो. हे पेंढे व्यवस्थापित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेसा वेळ नाही, योग्य यंत्रसामग्री नाही आणि ते न जाळण्यासाठी कोणतेही आर्थिक प्रोत्साहनही मिळत नाही. हजारो कोटी रुपयांची तरतूद असूनही, किंवा पेंढ्याचा वापर इतर उद्योगांमध्ये कच्चा माल म्हणून करण्याबाबत चर्चा होत असली, तरी शेतकऱ्यांना त्या बदल्यात कोणतीही किंमत किंवा मूल्य मिळत नाही; म्हणूनच त्यांना ते जाळावे लागते.
अशा परिस्थितीत सुरुवात शेतकऱ्यांपासून करायला हवी. सरकारने आणि भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) त्यांच्या खरेदी धोरणात आणि किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP) धोरणात बदल करणे गरजेचे आहे. पंजाब आणि हरियाणातून तांदूळ किंवा भात खरेदी करण्याऐवजी, तिथे अशा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जी तिथल्या कृषी-हवामान परिस्थितीला अधिक अनुकूल आहेत.
ही दोन्ही राज्ये सध्या पाणीटंचाई, स्थलांतर आणि कामगारांची कमतरता अशा गंभीर संकटांचा सामना करत आहेत. या सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि पिकांचे अवशेष (पराली) जाळण्याची समस्या दूर करण्यासाठी, सरकारने तेलबिया, कडधान्ये, इतर नगदी पिके किंवा कृषी-वनसंवर्धनाला (agro-forestry) प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शेतकरी कदाचित पुन्हा तेलबिया किंवा कडधान्ये पिकवण्यास संकोच करू शकतात, कारण यामुळे प्रति एकर उत्पादनात घट होऊ शकते. म्हणूनच, सरकारने किमान या पिकांच्या खरेदीची हमी द्यावी आणि उत्पन्नातील घट भरून काढण्यासाठी आर्थिक बोनसही द्यावा. अशा प्रकारे, शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि पिकांचे अवशेष जाळण्याची समस्याही कायमची नष्ट होईल.
सरकारने पंजाब आणि हरियाणामधून भात खरेदी करणे हळूहळू थांबवून, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार आणि आसाम यांसारख्या 'भारताचे तांदळाचे कोठार' मानल्या जाणाऱ्या राज्यांकडून भात खरेदी करण्यावर भर दिला पाहिजे. यामुळे आपण जलसंपत्तीचे जतन करू शकू आणि संबंधित भागांतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढवू शकू.
पंजाब-हरियाणा क्षेत्रात 'जैविक-प्रादेशिक कृषी समूह' (bio-regional agricultural clusters) निर्माण केले जावेत, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक शेतीकडे वळण्यासाठी आवश्यक पाठिंबा दिला जाऊ शकेल. कृषी आणि कृषी-वनिकी. प्रमुख महामार्गांच्या परिसरात, विशेषतः दिल्ली-एनसीआर प्रदेशात, सरकारने बांबू आणि इतर वेगाने वाढणारी झाडे लावण्याची गरज आहे, जेणेकरून रस्त्यांवरील उत्सर्जन त्याच्या स्रोताजवळच शोषले जाऊ शकेल. रस्त्यांच्या कडेला राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी-वनिकी कार्यक्रमांमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे.
आपले सरकार कार्बन क्रेडिट बाजाराचा वापर करून कृषी-वनिकी समूहांसाठी अधिक निधी उभारू शकते आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नालाही पूरक ठरू शकते. अधिक वृक्षारोपणासाठी एनएचएआय (NHAI) आणि पर्यावरण मंत्रालयाने एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. बेकायदेशीर जंगलतोडीवर कठोर दंड आकारला पाहिजे आणि विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाकूड माफियांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
पंजाब आणि हरियाणा सरकारने पाणथळ जागा विकसित करण्याचा विचार केला पाहिजे, ज्या कार्बन शोषक म्हणून काम करतात आणि वर्षभर प्रदूषण कमी करण्यास मदत करू शकतात.
जर आपल्याला पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या समस्येवर मात करायची असेल, तर एक राष्ट्र म्हणून आपल्याला सध्याच्या भात धोरणापासून दूर व्हावे लागेल आणि पारंपरिक बियाणे व पर्यावरणाकडे पुन्हा वळावे लागेल. भारताला तेलबिया, कडधान्ये आणि भरडधान्ये यांच्या काढणीसाठी खोलवर कापणी करणाऱ्या हार्वेस्टरपासून ते अधिक यांत्रिक अवजारे आणि यंत्रांपर्यंत नवीन यंत्रसामग्री आणण्यातही नवनवीन शोध लावण्याची गरज आहे, ज्यामुळे या पिकांची शेती करणे सोपे होईल.
शहराच्या बाबतीत, आपल्याला दिल्लीतील गाड्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याची आणि हवेची गुणवत्ता निर्देशांकाच्या (AQI) आपत्कालीन लॉकडाऊनसाठी नियमावली तयार करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय राजधानीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणांच्या पाठबळावर पार्किंगचे दर वाढवले पाहिजेत.
(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं व्यक्त केलेली मतं आणि तथ्यं यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
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