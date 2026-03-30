टोमॅटोच्या दरांचे संकट : गरज कशाची, तात्पुरता दिलासा की संरचनात्मक सुधारणा?
टोमॅटोच्या घसरणाऱ्या किमती ही कृषी व्यवस्थेसाठी एक 'रेड अलर्ट' (धोक्याची घंटा) आहे. एकूणच टोमॅटोचं अर्थकारण याविषयी डॉ. शेख एन. मीरा यांचा लेख.
Published : March 30, 2026 at 5:31 PM IST
1) एक "धक्क्यांचा हंगाम": बाजार समित्यांमध्ये दिसून येणारे संकट - मार्च 2026, टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा पुन्हा एकदा "धक्क्यांचा हंगाम" ठरला आहे. आंध्र प्रदेशातील चित्तूर-मदनपल्ले पट्टा, तसंच कृष्णा आणि गुंटूर जिल्ह्यांमध्ये आणि कर्नूलच्या बाजारपेठांमध्ये टोमॅटोचे ढीगच्या ढीग साचत आहेत. त्याचवेळी, बोवेनपल्लीसारख्या तेलंगाणातील बाजारपेठांमध्ये टोमॅटोचे भाव घसरून एकेरी अंकी पातळीवर (दहा रुपयांच्या खाली) आले आहेत. बोवेनपल्ली येथील बाजारपेठेतील आताच्या माहितीनुसार, टोमॅटोचे भाव साधारणपणे ६ रुपये प्रति किलोच्या आसपास फिरत असल्याचे दिसून आलं आहे. भावाची ही पातळी केवळ शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा अपमानच नाही, तर ती संपूर्ण कृषी व्यवस्थेसाठीच एक "धोक्याचा इशारा" (Red Alert) आहे.
केवळ एकच आकडा या संकटाची तीव्रता स्पष्ट करतो. अहवालांनुसार, आंध्र प्रदेशात टोमॅटोची 25 किलोची पेटी (क्रेट) साधारणपणे 200 रुपयांना विकली जात आहे; याचा अर्थ असा की, शेताच्या बांधावर मिळणारा भाव (farm-gate price) 10 रुपये प्रति किलोपेक्षाही कमी आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी लागवडीसाठी प्रति एकर 60000 ते 70000 रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, त्यांना या भावात आपली निम्मी गुंतवणूकही वसूल करणे शक्य होत नाही. ही केवळ "भाव पडण्याची" साधी घटना नाही, तर तो शेतकऱ्यांच्या हातात खेळणारी रोकड (cash flow), ग्रामीण पतपुरवठा चक्र आणि ग्रामीण रोजगार यांवर झालेला थेट आघात आहे.
यामागील मूलभूत प्रश्न अगदी साधा - हीच परिस्थिती दरवर्षी का उद्भवते? सरकारे अनेकदा काही तात्पुरत्या मदत उपाययोजना जाहीर करतात आणि नंतर त्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे निघून जातात. परंतु, हे संकट मात्र अगदी ठरल्याप्रमाणे आणि नियमितपणे पुन्हा परत येते. त्यामुळे, आपल्यासमोर असलेला खरा पर्याय आता स्पष्ट आहे, आपण केवळ तात्पुरत्या मदत उपाययोजनांवरच अवलंबून राहायचे, की अखेर काही असे संरचनात्मक बदल (structural reforms) हाती घ्यायचे, जे या संकटाच्या मूळ कारणांवरच थेट उपाय करतील?
2) हे काही अपघाती संकट नाही—तर व्यवस्थेचे एक अपेक्षित अपयश आहे - टोमॅटो हे अत्यंत नाशवंत पीक आहे; काढणीनंतर ते साधारणपणे ७ ते १० दिवसच टिकते. जर बाजारात टोमॅटोचा पुरवठा अचानक वाढला, तर त्याचे भाव कोसळतात. ही बाजाराची एक नैसर्गिक आणि सामान्य वर्तणूक आहे. परंतु, जेव्हा हीच परिस्थिती दरवर्षी, त्याच प्रदेशांमध्ये आणि अगदी त्याचवेळी पुन्हा पुन्हा उद्भवते, तेव्हा ती केवळ एखादी नैसर्गिक घटना उरत नाही तर ते नियोजनातील (planning) एक गंभीर अपयश ठरते.
या हंगामातही, चित्तूर, मदनपल्ले, कृष्णा, एनटीआर (NTR), गुंटूर आणि पश्चिम गोदावरी यांसारख्या जिल्ह्यांतून टोमॅटोची प्रचंड आवक झाल्यामुळे बाजारपेठा अक्षरशः भरून गेल्या आणि त्यामुळे बाजारात टोमॅटोचा अतिरिक्त पुरवठा (oversupply) निर्माण झाला. कारण, टोमॅटोची मागणी क्वचितच कधी अचानकपणे मोठ्या प्रमाणात वाढते. मात्र, पुरवठा हा अनेकदा एकाचवेळी, मोठ्या प्रमाणात (समूहाने) बाजारात दाखल होतो.
याचे कारण म्हणजे येथे 'वर्तनवादी अर्थशास्त्र' (Behavioural Economics) कार्यरत असते. जेव्हा एखाद्या हंगामात किमती जास्त असतात, तेव्हा शेतकरी पुढच्या हंगामात लागवडीखालील क्षेत्र वाढवतात. शेजारील जिल्हेही याच संकेताचे (signal) अनुसरण करतात. परिणामी, 'संकेतांचे अनुसरण' करण्याच्या या सामूहिक वर्तनामुळे बाजारात मालाचा प्रचंड साठा (glut) निर्माण होतो; ज्यामुळे सर्व बाजारपेठांमध्ये एकाचवेळी किमती कोसळतात.
3) सांख्यिकीय विरोधाभास : उत्पादन वाढत आहे, पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नाही - येथे एक लक्षणीय विरोधाभास दिसून येतो. भारतात टोमॅटोचे उत्पादन सातत्याने वाढत आहे. 2024–25 च्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, टोमॅटोचे उत्पादन 215.49 लाख टन इतके अपेक्षित आहे; ज्याची लागवड 8.53 लाख हेक्टर (21.07 लाख एकर) क्षेत्रावर करण्यात आली आहे.
प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये खालील राज्यांचा समावेश होतो:
मध्य प्रदेश: 32.69 लाख टन
कर्नाटक: 27.76 लाख टन
आंध्र प्रदेश: 20.76 लाख टन
इतर महत्त्वाच्या उत्पादक राज्यांमध्ये गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू यांचा समावेश होतो. ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की, टोमॅटो ही आता केवळ एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील भाजी राहिलेली नाही, तर ते एक राष्ट्रीय स्तरावरील व्यापारी पीक बनले आहे. मात्र, बाजारातील परिसंस्था म्हणजेच साठवणूक, प्रक्रिया आणि पुरवठा समन्वय यांचा विस्तार उत्पादनाच्या वाढीच्या वेगाने झालेला नाही. परिणामी, टोमॅटोचे विक्रमी उत्पादन (bumper harvest) हे समृद्धीचे माध्यम बनण्याऐवजी, आर्थिक नुकसानीचे कारण ठरते.
4) हंगामी उत्पादन पद्धती ज्ञात आहेत तरीही त्यांचे व्यवस्थापन होत नाही - दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील राज्यांमध्ये, टोमॅटोची लागवड चार हंगामी चक्रांमध्ये केली जाते; ज्यामध्ये काढणीचा मुख्य कालावधी साधारणपणे ऑगस्ट–सप्टेंबर आणि डिसेंबर–फेब्रुवारी या महिन्यांत येतो. याचा अर्थ असा की, किमतींमधील चढ-उतार हे काही अनपेक्षित नसतात, तर ते हंगामी स्वरूपाचे असतात. तरीही, टप्प्याटप्प्याने पेरणी करण्याबाबतचे सल्ले, गट-पातळीवरील उत्पादन नियोजन आणि बाजारात मालाच्या आगमनाचे अंदाज यांची अंमलबजावणी क्वचितच पद्धतशीरपणे केली जाते. अशा समन्वयाअभावी, काढणी झालेला माल एकाचवेळी बाजारात दाखल होतो; ज्यामुळे पुरवठ्यात अचानक प्रचंड वाढ होते आणि किमती कोसळतात.
5) वाढता पुरवठा, कोसळणाऱ्या किमती: बाजारातील आकडेवारी काय सांगते? - काही निरीक्षक किमती कोसळण्याचे संपूर्ण खापर व्यापाऱ्यांच्या हेराफेरीवर (manipulation) फोडतात. मात्र, बाजारातील आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की, ही एक 'पुरवठ्यामुळे निर्माण झालेली तीव्र अस्थिरता' (supply shock) आहे. उदाहरणार्थ, मदनपल्ले येथील बाजार समितीच्या आकडेवारीवरून खालील बाबी समोर येतात:
साधारणपणे फेब्रुवारीच्या मध्यावर, पहिल्या दर्जाचे (first-grade) टोमॅटो ₹160 ते ₹190 प्रति 10 किलो दराने विकले गेले.
एका आठवड्याच्या आतच, किमती घसरून 10 किलोमागे ₹120 ते ₹140 पर्यंत खाली आल्या.
याच कालावधीत, आवक 46 मेट्रिक टनांवरून 66 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढली.
साधे आर्थिक समीकरण सांगते की आवक वाढल्यास किमती कमी होतात, हे खूप आधीच स्पष्टपणे दिसून येत होते. तरीही, याचा अंदाज वर्तवण्यासाठी आणि याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणांची या व्यवस्थेमध्ये कमतरता होती.
6) किमती कोसळल्या तरी ग्राहकांना पूर्ण लाभ का मिळत नाही? - येथे आणखी एक विसंगती समोर येते. जेव्हा शेतमालाच्या 'शेत-पातळीवरील' (farm-gate) किमती कोसळतात, तेव्हा शहरांमधील किरकोळ किमती मात्र त्या प्रमाणात कमी होत नाहीत. हे पुरवठा साखळीतील (supply chain) कार्यक्षमतेच्या अभावाचे निदर्शक आहे:
अनेक मध्यस्थ
वाहतुकीचा खर्च
काढणीपश्चात होणारे नुकसान
प्रतवारी आणि एकत्रीकरणाचा अभाव
याचा परिणाम म्हणून, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील किमतींमधील तफावत (price spread) वाढत जाते. शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी किमती मिळतात, तर दुसरीकडे ग्राहकांना मात्र तुलनेने अधिक किमती मोजाव्या लागतात. हे बाजारपेठेच्या रचनेतील एका खोलवर रुजलेल्या संरचनात्मक अकार्यक्षमतेकडे निर्देश करते.
7) काढणीनंतरचे नुकसान : केवळ शेतकऱ्यांचे नुकसान नाही, तर राष्ट्रीय अपव्यय - टोमॅटोच्या संकटावरील चर्चेत, “शीत साखळीचा अभाव” हा वाक्प्रचार अनेकदा सहजपणे वापरला जातो. वास्तविक पाहता, टोमॅटोमधील काढणीनंतरचे नुकसान लक्षणीय असते. जेव्हा साठवणूक, प्रतवारी आणि प्रक्रिया करण्याची पायाभूत सुविधा कमकुवत असते, तेव्हा उत्पादनाच्या अतिपुरवठ्याच्या काळात अतिरिक्त उत्पादन लवकरच वाया जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बुडते, अन्न संसाधने वाया जातात आणि ग्राहकांना किमतीतील अस्थिरतेचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच, हे नुकसान कमी करणे हे केवळ कृषी क्षेत्रापुढील आव्हान नाही तर ते राष्ट्रीय अन्न प्रणालीचे प्राधान्य आहे.
8) टोमॅटो ग्रँड चॅलेंज: एक मूल्य साखळी दृष्टिकोन - प्रोत्साहनपर बाब म्हणजे, ग्राहक व्यवहार विभागाने नेमक्या याच प्रणालीगत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी टोमॅटो ग्रँड चॅलेंज सुरू केले. या उपक्रमाला देशभरातून 1376 नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाले आणि बहुस्तरीय मूल्यांकनानंतर, 28 प्रकल्पांची निधी आणि मार्गदर्शनासाठी निवड करण्यात आली. अंतिम निवड झालेल्या कल्पना खालील उपायांवर लक्ष केंद्रित करतात:
शेल्फ-लाइफ वाढवणारे तंत्रज्ञान
स्मार्ट पॅकेजिंग
मार्केट इंटेलिजन्स साधने
साठवणुकीतील नवनवीन शोध
प्रक्रिया उपाय
हा दृष्टिकोन महत्त्वपूर्ण आहे कारण तो हे ओळखतो की समस्या केवळ किमतीतील चढ-उतारात नाही, तर संपूर्ण टोमॅटो मूल्य साखळीत आहे. उत्पादन अंदाजापासून ते प्रक्रिया आणि वितरणापर्यंत ही साखळी तयार होते. मात्र, केवळ नवनवीन शोध पुरेसे नाहीत, जोपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी चित्तूर-मदनपल्ले, कुर्नूल आणि रंगारेड्डी-मेडक यांसारख्या उत्पादन क्लस्टर्समध्ये समन्वित प्रयत्नांद्वारे केली जात नाही, ज्यामध्ये राज्य विभाग, विद्यापीठे, केव्हीके (KVKs), एफपीओ (FPOs), एपीएमसी (APMCs) आणि प्रक्रिया करणारे यांसारखे भागधारक सामील असतील.
9) भारतातील संकट गंभीर का आहे - तीन प्रणालीगत त्रुटी तीन संरचनात्मक त्रुटी टोमॅटोच्या किमतीचे संकट अधिक गंभीर करतात. पहिली, लागवडीखालील क्षेत्र आणि काढणीच्या वास्तविक अंदाजांचा अभाव. किती क्षेत्रावर लागवड झाली आहे आणि कापणी कधी होईल याबद्दल अचूक माहिती नसल्यामुळे, सरकार आणि बाजारपेठा दोघेही खूप उशिरा प्रतिसाद देतात.
दुसरे म्हणजे, समूह-स्तरावरील साठवणूक आणि प्रक्रिया बफरची कमतरता. प्युरी, पेस्ट किंवा निर्जलित टोमॅटो प्रक्रिया सुविधांसारखे अतिरिक्त उत्पादन सामावून घेण्यास सक्षम असलेले घटक प्रमुख टोमॅटो पट्ट्यांमध्ये अजूनही अपुरे आहेत.
तिसरे म्हणजे, शेतकऱ्यांची कमकुवत संस्थात्मक विपणन क्षमता. अस्थिर बाजारपेठांमध्ये वाटाघाटी करणाऱ्या वैयक्तिक शेतकऱ्यांकडे सौदा करण्याची शक्ती कमी असते. सशक्त शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs), करार व्यवस्था आणि ब्रँडेड एकत्रीकरण प्रणालीमुळे भाव मिळण्यात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते.
10) इतर देशांनी काय योग्य केले - भावातील स्थिरता ही बाजारपेठेच्या रचनेतून येते, मदत पॅकेजमधून नाही. अनेक प्रदेशांमध्ये, सहकारी विपणन प्रणाली, पारदर्शक लिलाव मंच, उत्पादन वेळापत्रक आणि प्रमाणित प्रतवारीमुळे नाशवंत वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत झाली आहे. या यंत्रणा पुरवठा प्रवाहांचे समन्वय साधतात, बाजारातील धक्के कमी करतात आणि अधिक न्याय्य भाव निश्चिती सुनिश्चित करतात. भारत अशाच प्रकारच्या प्रणाली लागू करू शकतो परंतु त्या तात्पुरत्या योजना म्हणून नव्हे, तर कायमस्वरूपी संस्थात्मक चौकटी म्हणून उभारल्या पाहिजेत.
11) केवळ मदत उपाय पुरेसे का नाहीत - टोमॅटोचा साठा जास्त झाल्यास सरकार अनेकदा हस्तक्षेप करते, टोमॅटो खरेदी करते आणि अनुदानित विक्री केंद्रांमार्फत त्याचे वितरण करते. यामुळे अल्पकालीन दिलासा मिळत असला तरी, त्यामुळे संरचनात्मक समीकरणे बदलत नाहीत. पुढच्या हंगामात, त्याच पद्धतींची पुनरावृत्ती होते :
लागवडीखालील क्षेत्राबाबत सारखेच निर्णय
एकाचवेळी काढणी
अपुरी साठवणूक
अपुरी प्रक्रिया क्षमता
यामुळे, शेतकऱ्यांना भाव कोसळणे आणि धोरणात्मक प्रतिसादास विलंब या दोन्ही गोष्टींना सामोरे जावे लागते.
12) तातडीने आवश्यक असलेल्या पाच संरचनात्मक सुधारणा - हे चक्र मोडण्यासाठी, तेलगू राज्ये पाच महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुरू करू शकतात. प्रथम, कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) नेटवर्कद्वारे डिजिटल पीक दिनदर्शिका आणि टप्प्याटप्प्याने पेरणीसाठी सूचना विकसित करा, ज्यामध्ये हवामानाचा अंदाज, रोपवाटिकेतील विक्री, लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती आणि बाजारातील आवक यांचा समावेश असेल. दुसरे, प्रमुख टोमॅटो पट्ट्यांमध्ये क्लस्टर-स्तरावर पूर्व-शीतकरण आणि शीत साखळी पायाभूत सुविधा स्थापित करा. तिसरे, अतिरिक्त उत्पादनाच्या 10-20% भागाचे प्युरी किंवा पेस्टमध्ये रूपांतर करण्यास सक्षम प्रक्रिया बफर तयार करा, जे उत्पादनाच्या अतिपुरवठ्याच्या काळात उपयोग करू शकतील. चौथे, शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रतवारी सुविधा, लॉजिस्टिक्स सहाय्य आणि करारबद्ध विपणन वाहिन्यांसह व्यापारासाठी सज्ज संस्थांमध्ये रूपांतरित करा. पाचवे, एक संयुक्त आंध्र प्रदेश-तेलंगणा टोमॅटो स्थिरीकरण कक्ष स्थापन करा, जो टोमॅटोची आवक, किंमती, साठवण क्षमता आणि प्रक्रियेतील वाढ यावर रिअल-टाइममध्ये लक्ष ठेवेल.
13) कृषी संशोधन आणि विकास (R&D) ने कसा प्रतिसाद दिला पाहिजे - संशोधनाचे प्राधान्यक्रम केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरते मर्यादित न राहता विकसित झाले पाहिजेत. भविष्यातील टोमॅटो संशोधन आणि विकास (R&D) ने अस्थिरता कमी करणाऱ्या तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे :
जास्त काळ टिकणारे आणि वाहतूक सहन करणारे वाण
टप्प्याटप्प्याने परिपक्व होणारे वाण
उच्च टीएसएस (TSS) असलेले प्रक्रिया वाण
डिजिटल आगमन अंदाज प्रणाली
शासकीय विभागांचा उपयोग करून, लागवडीखालील क्षेत्र आणि पिकाच्या अवस्थांवरील रिअल-टाइम डेटाद्वारे भविष्याचा वेध घेणारी बाजारपेठ बुद्धिमत्ता (predictive market intelligence) शक्य होऊ शकते. अशा प्रणालींमुळे शेतकऱ्यांना आठवडे आधीच निर्णय बदलता येतील, ज्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन टाळता येईल.
14) निष्कर्ष: शेतकऱ्यांना सहानुभूती नव्हे, तर व्यवस्थेतील न्यायाची गरज - टोमॅटोच्या किमतीचे संकट ही नैसर्गिक आपत्ती नाही. हा असंघटित उत्पादन विस्ताराचा परिणाम आहे, अपुरी साठवणूक आणि प्रक्रिया पायाभूत सुविधा, आणि सदोष बाजारपेठेची रचना हे त्यासाठी जबाबदार आहेत. जेव्हा राष्ट्रीय टोमॅटो उत्पादन 215 लाख टन ओलांडेल, तेव्हा त्याला आधार देणारी परिसंस्था त्याच प्रमाणात विस्तारली पाहिजे. अन्यथा, जास्त उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत राहील.
मदत उपाय आवश्यक आहेत पण ती एक रणनीती नाही. रणनीतीसाठी डिजिटल पीक नियोजन, शीत साखळी पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया बफर, मजबूत एफपीओ विपणन, संयुक्त स्थिरीकरण यंत्रणा, आणि बाजार-केंद्रित संशोधनाची आवश्यकता असते. जर अशा सुधारणा आता सुरू झाल्या, तर मार्च 2027 पर्यंत टोमॅटो शेतकरी भीतीने नव्हे, तर आत्मविश्वासाने बाजारपेठांवर येतील. अन्यथा, पुढच्या वर्षी आपल्याला पुन्हा त्याच प्रश्नाला सामोरे जावे लागेल, तो म्हणजे तात्पुरती मदत की संरचनात्मक सुधारणा?
(लेखक : संचालक, आयसीएआर – कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था (एटीएआरआय), हैदराबाद)
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)