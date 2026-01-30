वायू प्रदूषणाचा सामना : युवकांच्या नेतृत्वाखालील नवकल्पनांच्या उपयोगाची गरज
प्रदूषणाच्या बाबतीत 2024 मध्ये भारताचा जगातील पाचवा सर्वाधिक प्रदूषित देश म्हणून नोंद झाली. अभ्यासांनुसार, 2023 मधील एकूण मृत्यूंपैकी जवळपास 15% मृत्यू वायू प्रदूषणाशी संबंधित होते.
उत्तर भारत पुन्हा एकदा वायू प्रदूषणाच्या आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. तिथे प्रदूषण ही आता एक अपेक्षित आणि कायमस्वरूपी समस्या बनली आहे. अनेक वर्षांच्या कृती योजना, विविध उपाययोजना आणि वारंवारच्या न्यायालयीन तपासणीनंतरही, प्रदूषण कमी करण्याची प्रशासकीय क्षमता मर्यादित राहिली आहे, ज्यामुळे दरवर्षी लाखो लोकांना धोकादायक हवेचा सामना करावा लागत आहे.
IQAir च्या 2024 च्या जागतिक वायू गुणवत्ता अहवालानुसार, भारतात PM2.5 कणांची वार्षिक सरासरी घनता 50.6 µg/m³ नोंदवली गेली, जी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा दहा पटीने जास्त आहे. 2024 मध्ये भारत जागतिक स्तरावर पाचवा सर्वाधिक प्रदूषित देश होता आणि अभ्यासांनुसार, 2023 मधील सुमारे 15 टक्के मृत्यू वायू प्रदूषणाच्या संपर्काशी संबंधित होते.
शासनानं तात्पुरत्या उपायांपलीकडे जाऊन, प्रमुख प्रदूषणकारी क्षेत्रांमध्ये त्यातल्या त्यात कृषी, उद्योग, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, बांधकाम आणि वाहतूक उत्सर्जन कमी करण्याचं लक्ष्य ठेवणारी एक मजबूत, दीर्घकालीन रणनीती स्वीकारणं तातडीची गरज आहे, त्याचवेळी भारताचं जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व हळूहळू कमी केलं पाहिजे.
प्रदूषणाच्या संकटाचं निवरण करण्यासाठी सर्व संबंधितांच्या भूमिकेचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. भारताची 65 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या 35 वर्षांखालील आहे आणि तरुण भारतीय देशातील जवळपास अर्ध्या स्टार्टअप उपक्रमांचे नेतृत्व करत आहेत, तसंच विद्यापीठे आणि इन्क्यूबेटर्समधून उपयोजित संशोधनाचा वाढता वाटा समोर येत आहे. त्यामुळे हा गट अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण, परंतु पुरेसा वापर न केला गेलेली, मालमत्ता आहे, असं म्हणावं लागेल.
आज भारतात जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था आहे, जिथे विद्यापीठे आणि तांत्रिक संस्थांकडून सुरुवातीच्या टप्प्यातील क्लीन-टेक आणि वायू गुणवत्ता निरीक्षण क्षेत्रातील नवकल्पना अधिकाधिक प्रमाणात विकसित केल्या जात आहेत, राज्यांनी योग्य प्रतिसाद दिला तर त्या उपाययोजनांना थेट बळ देऊ शकतात.
आपल्या तांत्रिक कौशल्याद्वारे, क्षेत्र-विशिष्ट ज्ञानाद्वारे आणि अंमलबजावणीयोग्य, किफायतशीर उपाययोजना तयार करण्याच्या क्षमतेद्वारे, हे घटक सरकारांसमोरील दोन सर्वात मोठ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत करू शकतात. एक तर मोठ्या प्रमाणावर लागू करता येण्याजोग्या, परवडणाऱ्या तांत्रिक हस्तक्षेपांचा अभाव आणि दाट, विश्वासार्ह, मोठ्या प्रमाणावरील वायू प्रदूषण निरीक्षण प्रणालींची अनुपस्थिती याचा विचार होऊ शकतो. तसंच हिवाळ्यात उत्तर भारतासमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे शेतीतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे याचाही विचार करता येईल.
2024 मध्ये, केवळ पंजाबमध्येच सुमारे 19.52 दशलक्ष टन धान्याचा पेंढा तयार झाला आणि शेतातच मोठ्या प्रमाणावर तो जाळला जात आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये दिल्लीतील PM2.5 च्या पातळीमध्ये पेंढा जाळण्याचा सरासरी 10.6 टक्के वाटा होता आणि काही दिवसांमध्ये तो 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला होता. 'आयफॉरेस्ट'ने केलेल्या एका अलीकडील अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, पंजाब आणि हरियाणातील 90 टक्क्यांहून अधिक मोठ्या शेतातील आगी आता अधिकृत निरीक्षण प्रणालींद्वारे शोधल्या जात नाहीत, कारण शेतकरी उपग्रहीय पाळत आणि कारवाई टाळण्यासाठी पेंढा जाळण्याची कामं दुपारनंतरच्या वेळेत करत आहेत.
एखाद्या व्यवहार्य, शाश्वत उपायाच्या अभावी, पेंढा जाळण्यावर नियंत्रण ठेवणं कठीण होईल, ज्यामुळे या प्रदेशातील वायू प्रदूषणाशी लढण्याची गुंतागुंत आणखी वाढेल.
युवकांच्या नेतृत्वाखालील नवकल्पना या संकटावर मात करण्यासाठी आशादायक बाजार-आधारित उपाय विकसित करून सरकारच्या प्रयत्नांना पूरक ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, दिल्ली विद्यापीठाच्या पदवीधरांनी स्थापन केलेली 'आरवाय एनर्जीज' ही स्टार्ट-अप कंपनी वर्षभर औद्योगिक वापरकर्त्यांना भाताच्या पेंढ्यापासून तयार केलेले उच्च-गुणवत्तेचे बायोमास इंधन पुरवते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक जाळण्याऐवजी एक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय मिळतो. बायोमासच्या निश्चित खरेदी, बाय-बॅक गॅरंटी आणि नवकल्पना-संबंधित अनुदानासारख्या लक्ष्यित सरकारी पाठिंब्यानं, अशा युवा-नेतृत्वाखालील उपायांना मुख्य प्रवाहातील शमन धोरणांमध्ये वेगानं समाविष्ट केलं जाऊ शकतं.
शेतीपलीकडे, भारतातील वायू प्रदूषणाचं संकट हे जीवाश्म इंधनावर अवलंबून असलेल्या विकास मॉडेलशी जवळून जोडलेलं आहे. कोळशाचा वापर आजही जवळपास 70 टक्के वीज निर्मितीसाठी होतो आणि पुढील पाच वर्षांत त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अक्षय ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार होत असतानाही, या अवलंबित्वमुळं भारताची वाढ आणि उत्सर्जन यांना वेगळं करण्याची क्षमता मर्यादित राहते.
येथेही, तरुण संशोधक अशा तंत्रज्ञानाचा विकास करत आहेत, जे ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारतात आणि स्त्रोतावरच उत्सर्जन कमी करतात. आयआयटी-प्रोत्साहित 'वँकेल एनर्जी सिस्टीम्स'सारख्या स्टार्ट-अप कंपन्या अशा प्रणालींची रचना करत आहेत, ज्या वाया जाणारी औद्योगिक उष्णता आणि वाफ पुनर्प्राप्त करून त्यांचं वापरण्यायोग्य ऊर्जेमध्ये रुपांतर करतात आणि प्रक्रिया उद्योगांमध्ये इंधनाचा वापर कमी करतात. यामुळे अंदाजे 66,000 कोटी रुपयांच्या वार्षिक ऊर्जेच्या नुकसानीवर मात करता येते.
असे उपाय केवळ उत्सर्जन कमी करत नाहीत, तर औद्योगिक स्पर्धात्मकता देखील सुधारतात. यामुळे पर्यावरणीय उद्दिष्ट्ये गाठून आर्थिक प्रोत्साहनही मिळतं. मात्र, अवलंबनासाठी संरचित मार्गांअभावी, यापैकी अनेक तंत्रज्ञान प्रायोगिक टप्प्यांच्या पुढे जाण्यासाठी धडपडत आहेत. भारताच्या वायू प्रदूषण प्रतिसामासमोरील सर्वात मोठं आव्हान अपुरी देखरेख क्षमता हे आहे. यामुळे प्रदूषणाची प्रमुख केंद्रं ओळखण्यात अडचणी येतात आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपांची परिणामकारकता कमकुवत होते. सध्या, भारतातील 4041 शहरांपैकी केवळ 12 टक्के शहरांमध्येच सतत वायू गुणवत्ता देखरेख केंद्रं आहेत, ज्यामुळे जवळपास निम्मी लोकसंख्या विश्वसनीय पाळत ठेवण्याच्या प्रणालींच्या बाहेर राहते.
सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या अंदाजानुसार, शहर आणि निमशहरी स्तरांवर कृतीयोग्य डेटा आणि स्थानिक हस्तक्षेप निर्माण करण्यासाठी भारताला पीएम, सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आणि ओझोनसाठी हजारो अतिरिक्त मॉनिटर्सची आवश्यकता आहे.
युवकांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम कमी किमतीचे सेन्सर्स, मोबाइल देखरेख प्रणाली आणि डेटा प्लॅटफॉर्म विकसित करून ही तफावत भरून काढण्यास मदत करू शकतात. यामुळे पारंपरिक केंद्रांच्या तुलनेत कमी खर्चात व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढवता येईल. हैदराबादमधील अनुराग विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी 'कॅनसॅट' विकसित केले आहे, जो 150 ग्रॅमचा एक छोटा उपग्रह आहे. यामध्ये अमोनिया, ओझोन, कार्बन डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, तापमान आणि आर्द्रता यांचा मागोवा घेण्यासाठी सेन्सर्स बसवले आहेत, जे जमिनीवरील केंद्राला रिअल-टाइम डेटा प्रसारित करतात. शिव नाडर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी स्थानिक प्रदूषणाची पातळी नकाशावर दर्शवण्यासाठी बसेसवर लावता येणारे कमी किमतीचे पोर्टेबल पीएम सेन्सर्स यशस्वीरित्या तपासले आहेत.
तरीही, अशा अनेक नावीन्यपूर्ण कल्पना औपचारिक देखरेख प्रणालींमध्ये रुपांतरित होऊ शकत नाहीत. संस्थात्मक पाठिंबा आणि खरेदीच्या मार्गांच्या अभावामुळे, आशादायक नमुने सुरुवातीच्या प्रात्यक्षिकांनंतर अनेकदा नाहीसे होतात. युवकांच्या नेतृत्वाखालील देखरेख तंत्रज्ञानाचे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम, स्मार्ट सिटीज मिशन आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण आराखड्यांसारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये एकत्रीकरण केल्यास, खर्च कमी करून भारताच्या वायू गुणवत्ता प्रशासनाला लक्षणीयरीत्या बळकटी मिळू शकते.
तंत्रज्ञानापलीकडे, वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये तरुणांना सहभागी करून घेण्यासाठी शिक्षण आणि संशोधनामध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. पर्यावरण विज्ञान, डेटा विश्लेषण आणि समस्या-निवारण कौशल्यांची सुरुवातीपासूनच ओळख करून दिल्यास, अशी पिढी तयार होऊ शकते जी थेट प्रशासकीय परिणामांमध्ये योगदान देईल. शाळा आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील नाविन्यपूर्ण योजनांनी हे आधीच दाखवून दिले आहे की, तरुण भारतीय आरोग्यावरील परिणामांवर उपाययोजना करणारे, जागरूकता वाढवणारे आणि असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करणारे उपाय कसे तयार करू शकतात.
भारताचे 2070 सालासाठीचे 'नेट-झिरो'चे उद्दिष्ट केवळ नियमांमुळे साध्य होणार नाही. ते देशाच्या तांत्रिक, देखरेख आणि अंमलबजावणीची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. स्वच्छ हवेसाठीच्या भारताच्या लढ्यात, देशभरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रभावी आणि चिरस्थायी उपाययोजना करण्यात तरुणांची भूमिका यापूर्वी कधीही इतकी महत्त्वाची नव्हती.
