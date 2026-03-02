इराणला लगाम घालण्यासाठी अमेरिका-इस्रायलचा युद्धाचा मार्ग, मात्र शेजाऱ्यांना . . . .

ETV Bharat / opinion

अमेरिकेला लष्करी तळ पुरवल्याबद्दल शेजारच्या इतर मुस्लीम देशांनाही यात सहभागी करून घेण्यात आलं. त्यामुळे परिस्थिती व्यापक प्रादेशिक संघर्षात रूपांतरित झाली आहे.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By Bilal Bhat

Published : March 2, 2026 at 9:43 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणला लगाम घालण्यासाठी आक्रमण सुरू केलं. त्यांचं अंतिम उद्दिष्ट राजवट बदलणं हे होते. युद्धामुळे होणारा हा विनाशकारी बदल इराणच्या धार्मिक स्थापनेसाठी एक अनपेक्षित संधी प्रदान करत असल्याचं दिसते. काही वर्षांपूर्वी एका तरुणीच्या डोक्यावर स्कार्फ घालण्यास नकार दिल्यानं कोठडीत मृत् झाला. त्यानंतर सुरू झालेल्या मोठ्या प्रमाणात निदर्शनांनंतर धर्मगुरूंचे नेतृत्व आता अडखळत होतं.

देशभरातील तरुणाईनं निदर्शकांवर अनियंत्रित आक्रमकतेनं प्रतिक्रिया दिल्यानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च नेते आयतुल्लाह अली खामेनेई यांच्या नेतृत्वाखालील राजवटीने त्यांच्यावर लादलेल्या कठोर धार्मिक नियमांना हे बंडखोर तरुण नाकारत होते. इराणी सुरक्षा दलांनी निदर्शकांचा आवाज दाबण्यासाठी प्रचंड बळाचा वापर केला. त्यामुळे अनेक जणांचे बळी गेले. अंतर्गत आणि प्रादेशिक तक्रारींपासून सुरू झाला वाद काही वेळातच राष्ट्रीय चळवळीत रूपांतरित झाला. नंतर या वादानं आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतलं, त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना निशस्त्र नागरिकांवर बळाचा वापर करण्याविरुद्ध इराणी सरकारला इशारा देण्याची संधी मिळाली.

या निदर्शनांची तीव्रता, विशेषतः जानेवारी २०२५ मध्ये झालेल्या अलीकडील निदर्शनांची तीव्रता असूनही, अमेरिकेनं मोठ्या प्रमाणात वक्तृत्वावरच आपली प्रतिक्रिया मर्यादित ठेवली. इराण अण्वस्त्रं बनवत आहे याबद्दल ते बढाई मारत असताना त्यांना कोणताही मोठा धोका नव्हता तेव्हा देशानं कृती केली. देश राजवटीच्या विरोधात निदर्शनं करत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हस्तक्षेप केला असता तर इराणी जनतेनं कदाचित वेगळी प्रतिक्रिया दिली असती. सर्वोच्च नेते आयतुल्लाह अली खामेनेई यांची अचानक झालेली हत्या ही हल्ल्याच्या वेळेच्या दृष्टीनं एक धोरणात्मक 'चुकीची गणना' असल्याचं दिसून येते. राजवट कोसळण्याऐवजी, इराणी नेतृत्वावरील हे हल्ले इराणच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला म्हणून तयार केले गेले आहेत. विरोधाभासीपणे, या हल्ल्यांनी पूर्वी तुटलेल्या लोकसंख्येला एकत्र केले आहे, ज्याने काही महिन्यांपूर्वी दशकांमधील सर्वात मोठ्या देशांतर्गत आव्हानाचा सामना करणाऱ्या राजवटीला पाठिंबा बळकट केला आहे.

बहुतेक राष्ट्रांप्रमाणं, इराणची लष्करी रचना अनेक प्रकारे गुंतागुंतीची आहे. परंतु अपारदर्शक आहे. या संरचना एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना कधीकधी बाह्य शक्तींसाठी असुरक्षित बनते. तेहरानमधील इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या मुख्यालयात देशाचा सर्वोच्च नेता सापडणं आणि अशा ठिकाणी मारलं जाणं हे त्यांच्या संरचनेचा परिणाम आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईत खामेनेनी आणि वेगवेगळ्या गटांचे इतर लष्करी नेते मारले गेले. हे जाळं एकमेकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संतुलित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या समांतर सैन्यांच्या प्रणालीद्वारे एकमेकांशी जोडलेलं कार्य करतात. या सुरक्षा व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा गट म्हणजे आयआरजीसी, जी बसिज म्हणून ओळखली जाणारी एक गतिशीलता शाखा चालवते. जेव्हा देश संकटात असतो, तेव्हा ही शाखा सक्रिय होते जेणेकरून मतभेदांवर नियंत्रण ठेवता येईल. जेव्हा त्याला सर्वात जास्त गरज असेल, तेव्हा राजवटीसाठी पाठिंबा मिळवता येईल, गोळा करता येईल आणि एकत्रित करता येईल. संपूर्ण यंत्रणा एका गुंतागुंतीच्या, परस्पर जोडलेल्या जाळ्यासारखी दिसते. ज्यामुळे प्रत्येक गट त्यांच्या भविष्यातील कृती आणि रणनीती कशी आखतो हे प्रतिस्पर्ध्यांना उलगडणे कठीण होते.

लोक त्यांचं वर्तन मोठ्या प्रमाणात राष्ट्राच्या आणि त्यांच्या व्यवस्थांच्या मान्य वास्तवातून काढतात. त्याचप्रमाणं, इराणी समाज खोलवर विखुरलेला आहे. उदारमतवादी देखील "कठीण काळात" धार्मिक राष्ट्रवादाचा आग्रह धरतात, जेणेकरून परकीय आक्रमणाविरुद्ध राज्याशी एकता दाखवता येईल. ते ज्या राजवटीचा महिने आणि वर्षे निषेध करत होते त्या राजवटीला आरामात आणि निर्भयपणे पाठिंबा देतात. इराणमध्ये महिनोनमहिने आणि वर्षे सुरू असलेले सामूहिक जमवाजमव आणि त्यानंतरचे निदर्शने "प्रतिरोधक शक्ती" च्या ऱ्हासासह मोहक होते आणि ते राजवटीच्या पतनासाठी योग्य वेळ असल्याचे दिसून येत होते. लोक त्या दिशेने जात असताना पतन होऊ शकले असते. इस्रायलसह अमेरिकेनं लष्करी कारवाई निवडली आणि इराणविरुद्ध युद्ध केलं. अमेरिका आणि इस्रायलला वाटलेलं सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे इराणी प्रॉक्सींकडून येणारा आसन्न प्रतिसाद.

७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर इस्रायली सैन्यानं त्यांच्या नेतृत्वाची पद्धतशीरपणे मोडतोड केली. त्यानंतर "प्रतिकार अक्ष" लक्षणीयरीत्या कमी आणि दबलेला झाला आहे. गाझाचा विध्वंस, हिजबुल्लाहच्या हायकमांडचा "शिरच्छेद" आणि सीरियामध्ये असद राजवटीचं पतन यामुळे इराण एकाकी पडला होता. पूर्वी, तेहरान या प्रॉक्सींना वापरणारे आणि टिकवणारे मध्यवर्ती केंद्र होते, आता ते संपूर्ण नेटवर्क कोलमडलं आहे. हमास आपल्या अस्तित्वासाठी लढत होता, हिजबुल्लाह हताश प्रतिकार आणि आत्मसमर्पण यांच्यात दोलायमान होता. असाद दृश्यावरून गायब झाला आहे. मोठ्या सैन्याच्या अस्तित्वापर्यंत हुथींना त्रासदायक मूल्य होते आणि इराणनं थेट या युद्धात प्रवेश केल्यानंतर त्यांचा खेळ संपला.

इराणचे भौगोलिक स्थान हे त्याचे सर्वात मोठे बलस्थान आणि त्याची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. पाश्चात्य दृष्टिकोनातून, जागतिक व्यापारात इराणनं त्यांच्यासाठी भूमिका बजावली तर प्रादेशिक नियंत्रण शक्य आहे. सध्या, ते युरोपियन बाजारपेठेत चिनी वस्तूंचा अखंड मार्ग सुलभ करण्यासाठी भौगोलिक पूल म्हणून काम करते. इराण हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा एक भाग आहे. परिणामी, पश्चिमेकडील देश इराणला एक आक्रमक किंवा शत्रुत्वाचा देश मानतात, जो आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर संभाव्य अडथळा ठरू शकतो. असे दिसते की, अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणी नेतृत्वाचा शिरच्छेद करणं आणि सत्ता बदलण्यास भाग पाडण्याच्या उद्देशानं इराणवर केलेल्या हल्ल्याचे अपेक्षित परिणाम मिळाले नाहीत. परिस्थिती व्यापक प्रादेशिक संघर्षात बदलली आहे.

