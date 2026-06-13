आखातातील संघर्ष : हल्ले आणि गोळीबाराच्या कचाट्यात सापडलेल्या भारतीयांच्या संरक्षणाची गरज
आखाती प्रदेश अनेक दशकांपासून भारतीयांना आकर्षित करत आला आहे. परंतु अस्थिर इराण मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे. माजी राजदूत टी. व्ही. नागेंद्र प्रसाद यांचा लेख.
Published : June 13, 2026 at 4:28 PM IST
कुवेत विमानतळावरील हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा झालेला मृत्यू, आखाती देशांमधील अमेरिकन तळ आणि औद्योगिक सुविधांवर होणारे सततचे हल्ले, तसंच होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांवरील भारतीयांचा बळी जाणे, या घटनांमुळे आखाती प्रदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या या संघर्षादरम्यान, भारतीयांना फटका बसल्याच्या काही घटना घडल्या आहेत; जरी त्यांना मुद्दाम लक्ष्य केलं गेलं नसेल, तरीही याचे परिणाम विविध प्रकारे दिसून येतात. यामध्ये विशिष्ट क्षेत्रांमधील नोकऱ्या जाणे आणि व्यवसायांचे नुकसान होणे यांचा समावेश आहे. काही आखाती देशांनी स्थलांतरित लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेऊन उपाययोजना केल्या असल्या, तरीही तिथली परिस्थिती अजूनही अनिश्चित आणि संवेदनशील आहे.
आखाती प्रदेश अनेक दशकांपासून भारतीय स्थलांतरितांना आकर्षित करत आला आहे; सुरुवातीच्या काळात प्रामुख्याने शारीरिक श्रमाची कामे (ब्लू-कॉलर जॉब्स) करणाऱ्यांसाठी आणि नंतरच्या काळात व्यावसायिक, उद्योजकांसाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे ठरले आहे. ऊर्जासंपन्न, समृद्ध आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या या प्रदेशातील स्थलांतरित कामगारांमध्ये भारतीयांचा गट सर्वात मोठा आहे. सध्या सुमारे एक कोटी भारतीय आखाती प्रदेशात कार्यरत आहेत किंवा वास्तव्यास आहेत; हे लोक प्रामुख्याने 'गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल' (GCC) च्या सहा देशांमध्ये सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, कतार, बहरीन आणि ओमान स्थित आहेत.
आखाती युद्धापूर्वी इराकमध्ये भारतीयांची मोठी संख्या असली, तरी सध्या भारतीयांची सर्वाधिक संख्या संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये आहे; त्यानंतर सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीन या देशांचा क्रमांक लागतो. जगभरातील सुमारे 3 कोटी अनिवासी भारतीयांपैकी (NRI) जवळपास एक-तृतीयंश लोकसंख्या या प्रदेशात वास्तव्यास असल्याने, भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आखाती प्रदेशाला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.
याव्यतिरिक्त, भौगोलिक सान्निध्य, ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत असणे, ऐतिहासिक संबंध आणि भरभराटीस आलेले व्यावसायिक संबंध यामुळेही या प्रदेशाचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारत आणि आखाती प्रदेश यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 180 अब्ज डॉलर्सचा आहे, ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सुमारे 100 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारासह आघाडीवर आहे. आखाती प्रदेशातील अनिवासी भारतीयांचे योगदान मोठे (50 अब्ज डॉलर्स) असून, भारतात प्राप्त होणाऱ्या एकूण परकीय चलन प्रेषणांपैकी (remittances) हे प्रमाण सुमारे 40% इतके आहे.
सुरुवातीच्या काळात आखाती देशांमधील भारतीय स्थलांतरितांमध्ये केरळमधील लोकांचे वर्चस्व होते आणि कदाचित आजही तोच सर्वात मोठा गट असावा. मात्र, काळानुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि अगदी उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या उत्तर भारतातील राज्यांमधूनही मोठ्या संख्येने लोक या प्रदेशात स्थायिक झाले आहेत. तसंच, येथे विद्यापीठांमध्ये विशेषतः भारतीय किंवा युरोपीय विद्यापीठे अथवा उच्च शिक्षण संस्थांनी स्थापन केलेल्या कॅम्पसमध्ये (उदा. BITS, मणिपाल इ.) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीही लक्षणीय संख्या आहे.
पारंपरिकदृष्ट्या, आखाती प्रदेश हा काम, व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी एक स्थिर, फायदेशीर आणि सुरक्षित प्रदेश मानला जातो. तेल आणि वायूचे साठे तसंच प्रचंड 'सॉव्हरिन वेल्थ फंड्स' (सार्वभौम संपत्ती निधी) यामुळे जागतिक घडामोडींमध्ये या प्रदेशाचे महत्त्व वाढत असल्याचेही मान्य केले गेले आहे.
याव्यतिरिक्त, तेल आणि वायू उद्योगाच्या जोरावर या देशांनी पर्यटन आणि पुनर्निर्यातीला (re-exports) चालना दिली आहे. तसंच, लॉजिस्टिक्ससह पायाभूत सुविधांचा विकास करून आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना करसवलती, इतर प्रोत्साहन देऊन त्यांना येथे शाखा उघडण्यास आमंत्रित करून स्वतःला 'एव्हिएशन हब' (विमान वाहतूक केंद्रे) म्हणून प्रस्थापित केले आहे. यात काही शंका नाही की, आपल्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे संयुक्त अरब अमिराती (UAE) तेल आणि वायू क्षेत्रापलीकडील संधींचा लाभ घेण्यात आघाडीवर आहे. दुबईमधील विविध 'फ्री झोन्स'मध्ये (मुक्त व्यापार क्षेत्रांमध्ये) कार्यरत असलेल्या आघाडीच्या जागतिक कंपन्या, बँका आणि वित्तीय संस्थांना प्रोत्साहन देऊन या देशाने आपली दूरदृष्टी सिद्ध केली आहे.
पाश्चात्य लोकांना केवळ पर्यटनासाठीच नव्हे, तर वास्तव्य आणि रोजगारासाठी (कार्यालये सुरू करण्यासाठी) आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने, यूएईने इस्लामिक शरिया तत्त्वे आणि उदारमतवादी पर्यटन धोरण यांचा अत्यंत समंजसपणे मेळ घातला आहे. विशेष म्हणजे, आखाती देशांच्या 'सॉव्हरिन फंड'चे व्यवस्थापन करणारे बहुतांश अधिकारी हे पाश्चात्य देशांतील, विशेषतः अमेरिकेतील आहेत; यामुळे युरोप आणि अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असून आर्थिक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.
या प्रदेशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे येथील असुरक्षितता पूर्वी कधीही नव्हती इतकी प्रकर्षाने समोर आली आहे. इस्रायल, पॅलेस्टाईन आणि लेबनॉन यांच्यातील अनेक दशकांपासून चाललेला संघर्ष असो किंवा इराकचे युद्ध, आखाती प्रदेशाला अशा कोणत्याही अशांततेचा किंवा संकटाचा सामना करावा लागला नाही ज्याचा तेथील स्थलांतरित लोकसंख्येवर परिणाम होईल. 2010 च्या सुरुवातीला झालेली 'अरब स्प्रिंग'ची लाटही कठोर हाताने आणि फारसे नुकसान न होता मोडून काढण्यात आली; तसंच तिचा प्रभाव काही आखाती देशांपुरता आणि अत्यंत अल्प काळासाठीच मर्यादित राहिला.
या देशांमध्ये कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि सुव्यवस्थेची राखण यामुळे लोकांना सुरक्षित वाटते; तसंच या प्रदेशातील निरंतर शांतता, प्रगती आणि समृद्धीचे सर्व श्रेय तेथील नेतृत्वाला दिले पाहिजे. लोकशाही नसतानाही, अमेरिका आणि युरोप यांनी आखाती राजेशाही देशांशी असलेले संबंध सातत्याने दृढ आणि विस्तारित केले आहेत.
आखाती देशांनी अमेरिकेला आपल्या भूमीवर लष्करी तळ उभारण्याची परवानगी देऊन स्वतःच्या सीमांची सुरक्षा सुनिश्चित केली; अमेरिकेनेही आपल्या भू-राजकीय रणनीतीसाठी या परिस्थितीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करून घेतला. तसंच, अमेरिका आणि युरोप यांनी या प्रदेशातून विशेषतः सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्याकडून आपल्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित केली.
ही रणनीती आखाती देशांसाठी यशस्वी ठरत होती आणि इराण, इस्रायल यांसारख्या पारंपरिक प्रादेशिक शत्रूंपासून त्यांना धोका वाटण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. मात्र, अमेरिका-इस्रायल-इराण यांच्यातील संघर्षाने त्यांना जाणीव करून दिली की, अमेरिकेचे लष्करी तळ अगदी जवळ असूनही ते किती असुरक्षित होते.
आखाती प्रदेशाने भारतीय कामगारांबद्दल नेहमीच पसंती आणि आदर दर्शविला आहे. एका आखाती देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जेव्हा मी परराष्ट्र मंत्रालयातील 'गल्फ डिव्हिजन'चा प्रमुख होतो भारताच्या अधिकृत दौऱ्यादरम्यान मंगळूरला भेट देण्याची विनंती केली होती. बालपणी आपली काळजी घेणाऱ्या आपल्या 'नॅनी'च्या (आया) घरी जाण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती; त्यांच्याबद्दलच्या असीम आदर आणि प्रेमापोटी त्यांनी मुद्दाम त्यांच्या घरी भेट दिली.
दुसऱ्या एका उदाहरणात, कोविड-19 महामारीच्या काळात, भारतात सुट्टीवर असलेल्या 500हून अधिक भारतीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना परत नेण्याची विनंती आम्हाला प्राप्त झाली. आपापल्या देशांत पसरणाऱ्या कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी त्यांना या कर्मचाऱ्यांच्या सेवांची तातडीने गरज होती. त्यांच्या परतीचा मार्ग सुलभ करण्यासाठी, त्यांनी विशेष विमाने पाठवली आणि क्वारंटाइनच्या (विलगीकरणाच्या) उपाययोजनांसह विशेष व्यवस्था केली. यावरून त्या प्रदेशात भारतीय व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या आदराची प्रचिती येते.
बहुतेक देशांमध्ये भारतीयांची संख्या स्थानिक लोकांपेक्षा जास्त आहे, तरीही कायद्याचे पालन करणारे आणि कामाप्रती समर्पित अशी त्यांची ख्याती असल्याने त्यांना कधीही धोका मानले गेले नाही. एकदा, एका आखाती देशाच्या राजाने आमच्या मंत्र्यांशी चर्चा करताना असे नमूद केले की, केरळमधील लोक त्यांच्या देशात इतक्या मोठ्या संख्येने यशस्वी होत असल्याबद्दल काही विनोद करतात का. एका राजाने तर भारतातील आपल्या शिक्षकांची विशेषतः गणिताच्या शिक्षकांची आठवण काढली. आखातातील सत्ताधारी घराण्यांकडून भारतीयांबद्दल अशा प्रकारच्या भावना आणि आदर व्यक्त केला जातो.
आखाती प्रदेशात राहणाऱ्या अनेक भारतीयांनी आपल्या अढळ निष्ठेच्या आणि कठोर परिश्रमांच्या जोरावर भारताचा गौरव वाढवला आहे. 'लुलु ग्रुप'चे युसूफ अली यांसारख्या उल्लेखनीय व्यक्तींनी संपूर्ण आखाती प्रदेशात आपले व्यावसायिक साम्राज्य यशस्वीपणे विस्तारले आहे; तसंच भारतातून माल आणि उत्पादने मागवून भारत-आखात व्यापार संबंध दृढ आणि वृद्धिंगत करण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
शिवाय, अनेक भारतीय उद्योजक, व्यावसायिक आणि कंपन्या आखातातील विविध क्षेत्रांच्या विकासात सक्रिय सहभाग घेत आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीसोबत नुकताच झालेला मुक्त व्यापार करार (FTA) आणि भारत-जीसीसी (GCC) मुक्त व्यापार कराराबाबत सुरू असलेली चर्चा, हे भारत आणि आखाती देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार संबंध वाढवण्याच्या उद्दिष्टाशी निगडीत आहेत.
आखातातील भरभराटीस आलेल्या भारतीय स्थलांतरित समुदायाच्या या सकारात्मक पैलूंच्या बरोबरीनेच, काही चिंताजनक बाबींकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. कामगारांशी केली जाणारी वाईट वागणूक, त्यांना भारतात परतण्यावर घातलेली बंधने, राहण्याची आणि कामाची निकृष्ट परिस्थिती आणि तुरुंगात असलेल्या भारतीयांना मिळणारी कठोर शिक्षा यांबाबतच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त, 'कफाला' (Kafala) पद्धतीमुळे एक गुंतागुंतीचे कायदेशीर आव्हान निर्माण झाले आहे; या पद्धतीनुसार, कामगाराला मायदेशी परत पाठवण्यासाठी त्याच्या मुख्य नियोक्त्याची (मालकाची) मंजुरी आवश्यक असते. विविध कारणांमुळे आपल्या नियोक्त्यांची साथ सोडणाऱ्या आणि मायदेशी परत जाऊ न शकणाऱ्या महिला कामगारांच्या निवाऱ्यासाठी भारतीय दूतावासांना तात्पुरती केंद्रे उभारणे या पद्धतीमुळे भाग पडले आहे.
'गोट' (Goat) सारख्या अनेक भारतीय चित्रपटांची निर्मिती झाली आहे, ज्यांनी आखाती देशांचे आकर्षण आणि अपेक्षित ठिकाणी व रोजगारापर्यंत पोहोचताना भारतीय स्थलांतरितांना येणाऱ्या अडचणी यांचे चित्रण करण्यासाठी वास्तविक घटनांचा आधार घेतला आहे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात, जेव्हा जगासमोर अभूतपूर्व आव्हाने होती, तेव्हाही बहुतेक आखाती देशांनी विशिष्ट व्यवसायांमधील भारतीय नागरिकांना आणि तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्यांना मायदेशी परत पाठवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या विनंतीमुळे भारत सरकारसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले होते.
सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरही, आखाती देशांनी आपली लवचिकता सिद्ध केली आहे आणि आपापल्या देशांत काम करणाऱ्या किंवा वास्तव्य करणाऱ्या स्थलांतरित समुदायाला आधार दिला आहे. मात्र, महत्त्वाच्या आर्थिक क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होत असताना, आखाती प्रदेश या तणावांचा सामना किती काळ करू शकेल आणि आपली विकास, समृद्धी कशी टिकवून ठेवेल, हा प्रश्न निर्माण होतो.
वाढता अशांततेचा माहौल किंवा अस्थिर इराण ही आखाती प्रदेशासाठी दीर्घकाळाच्या दृष्टीने चिंतेची मोठी बाब ठरू शकते. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांना परत यावे लागल्यास, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारताने सज्ज राहिले पाहिजे. दक्षिण भारतातील बहुतांश राज्यांनी आखाती प्रदेशातील आपल्या राज्यातील कामगारांचे हित जपण्यासाठी स्वतंत्र विभाग किंवा यंत्रणा उभारल्या आहेत.
स्थानिक सरकारे आणि संबंधित राज्य सरकारांच्या समन्वयाने, अनिवासी भारतीय (NRI) समुदायाचे आणि विशेषतः आखाती देशांतील भारतीयांचे, ज्यांना विशिष्ट प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. हित जपण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि त्यांची संबंधित कार्यालये (मिशन्स) आघाडीवर आहेत. बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्या-त्या देशांमधील स्थितीचा आढावा घेणे आणि भारतीयांचे हित जपण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
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