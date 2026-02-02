ETV Bharat / opinion

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात 'पाण्याच्या दिवाळखोरी'चा इशारा; भारताची परिस्थिती चिंताजनक

आगामी काळात पाणी हा जागतिक पातळीवर एक कळीचा मुद्दा राहणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अलिकडच्या अहवालातून ही बाब अधोरेखित झाली आहे. सी पी राजेंद्रन यांचा लेख.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (AP)
author img

By C P Rajendran

Published : February 2, 2026 at 5:04 PM IST

5 Min Read
दीर्घकालीन भूजल घट, पाण्याचं अतिरिक्त वाटप, जमिनीचा ऱ्हास, जंगलतोड आणि प्रदूषण या सर्वांना जागतिक तापमानवाढीमुळे अधिकच गंभीर स्वरूप आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर, एका नवीन संयुक्त राष्ट्र अहवालानं जागतिक जल दिवाळखोरीच्या युगाची सुरुवात झाल्याचं घोषित केलं आहे. हा अहवाल जागतिक नेत्यांना "नवीन वास्तवाला प्रामाणिक, विज्ञान-आधारित अनुकूलन" सुलभ करण्याचं आवाहन करतो.

'जागतिक जल दिवाळखोरी : संकटोत्तर युगात आपल्या जलशास्त्रीय क्षमतेच्या पलीकडे जगणे' (Global Water Bankruptcy : Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era) नावाच्या या अहवालात असा युक्तिवाद केला आहे की, 'पाण्याची टंचाई' किंवा 'जलसंकट' यांसारख्या परिचित संज्ञा यातून अनेक प्रदेशांमधील नेमकं वास्तव मांडायलाही अपुऱ्या पडतात. त्याऐवजी, आपण एका संकटोत्तर परिस्थितीत प्रवेश केला आहे, जी नैसर्गिक जल भांडवलाच्या अपरिवर्तनीय नुकसानीमुळं आणि ऐतिहासिक जलशास्त्रीय मानकांवर परत येण्याच्या असमर्थतेमुळे अधिक भीषण ठरत आहे.

"हा अहवाल एक कटू सत्य सांगतो : अनेक प्रदेश त्यांच्या जलशास्त्रीय क्षमतेच्या बाहेर जगत आहेत, आणि अनेक महत्त्वाच्या जलप्रणाली आधीच दिवाळखोर झाल्या आहेत," असं संयुक्त राष्ट्र विद्यापीठाच्या जल, पर्यावरण आणि आरोग्य संस्थेचे (UNU-INWEH) संचालक आणि प्रमुख लेखक कावेह मदानी म्हणतात. या संस्थेला 'संयुक्त राष्ट्रांची पाण्यावरील थिंक टँक' म्हणून ओळखलं जातं. या नवीन संयुक्त राष्ट्र अहवालानुसार, जगातील तब्बल 75% लोकसंख्या आता पाणी-असुरक्षित किंवा अत्यंत पाणी-असुरक्षित देशांमध्ये राहते.

प्रत्येक देशाद्वारे शेती, उद्योग आणि घरगुती वापरासाठी काढलेले पाणी, एकत्रित शेतीच्या तुलनेत आणि एकत्रित वापराच्या तुलनेत हा नकाशा दर्शवतो
प्रत्येक देशाद्वारे शेती, उद्योग आणि घरगुती वापरासाठी काढलेले पाणी, एकत्रित शेतीच्या तुलनेत आणि एकत्रित वापराच्या तुलनेत हा नकाशा दर्शवतो (United Nations University Institute for Water, Environment and Health)

अहवालाच्या लेखकांनी धक्कादायक आकडेवारीसह या संकटाचं प्रमाण मांडलं आहे :

1. जगातील 70% प्रमुख जलसाठे दीर्घकालीन घटीच्या अवस्थेत आहेत.

2. 75% लोकसंख्या पाणी-असुरक्षित किंवा अत्यंत पाणी-असुरक्षित देशांमध्ये राहते.

3. 4 अब्ज लोकांना दरवर्षी किमान एक महिना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.

आर्थिक भाषेत सांगायचं झाल्यास, अनेक समाज त्यांच्या जलशास्त्रीय क्षमतेच्या खूप बाहेर जगत आहेत, असा इशारा अहवाल देतो. त्यांनी नद्या, माती आणि बर्फाच्या साठ्यातून मिळणाऱ्या वार्षिक नूतनीकरणयोग्य पाण्याच्या "उत्पन्ना"चाच नव्हे, तर जलसाठे, हिमनदी आणि पाणथळ जागांमध्ये साठवलेल्या दीर्घकालीन "बचती"चाही वापर केला आहे. या अशाश्वत तुटीच्या खर्चामुळं पर्यावरणीय दिवाळखोरीचा वाढता ताळेबंद तयार झाला आहे. संकुचित झालेले जलसाठे, खचणारे त्रिभुज प्रदेश आणि किनारपट्टीवरील शहरे, नाहीसे झालेले तलाव आणि पाणथळ जागा तसंच अपरिवर्तनीयपणे नष्ट झालेली जैवविविधता यातून स्पष्ट दिसते.

जागतिक डेटासेट आणि आधुनिक विज्ञानाचा आधार घेऊन, हा अहवाल आपल्या जलशास्त्रीय क्षमतेच्या पलीकडे जगणाऱ्या ग्रहाचं एक स्पष्ट सांख्यिकीय चित्र सादर करतो, हे वास्तव मानवी कृतींमुळे मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालं आहे.

मानवी-जल प्रणालीमधील पाण्याचे उत्पन्न, मालमत्ता आणि खर्च दर्शवणारे इन्फोग्राफिक्स
मानवी-जल प्रणालीमधील पाण्याचे उत्पन्न, मालमत्ता आणि खर्च दर्शवणारे इन्फोग्राफिक्स (United Nations University Institute for Water, Environment and Health)

नैसर्गिक जलप्रणालींचा ऱ्हास

1. तलाव आणि पाणथळ जागा : 1990 च्या दशकापासून जगातील 50% मोठ्या तलावांमधील पाणी कमी झालं आहे, ज्यामुळे 25% मानवतेवर परिणाम झाला आहे. गेल्या 50 वर्षांत युरोपियन युनियनच्या आकाराएवढा (410 दशलक्ष हेक्टर) नैसर्गिक पाणथळ प्रदेश नष्ट झाला आहे.

2. जलस्तर आणि भूजल : प्रमुख जलस्तरांपैकी 70% जलस्तर दीर्घकाळापासून कमी होत आहेत.

3. सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी 40% पेक्षा जास्त पाणी या कमी झालेल्या स्रोतांमधून येते, जे आता जगाला घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या 50% पाण्याची पूर्तता करतात.

4. हिमनदी आणि नद्या : 1970 पासून अनेक ठिकाणी त्यांच्या हिमनदीच्या वस्तुमानापैकी 30% पेक्षा जास्त भाग नष्ट झाला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण पर्वतरांगा धोक्यात आल्या आहेत. डझनभर प्रमुख नद्या आता हंगामानुसार समुद्रापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत.

थेट मानवी आणि आर्थिक परिणाम

1. मानवी असुरक्षितता : 75% मानवजात पाणी-असुरक्षित देशांमध्ये राहते. 2.2 अब्ज लोकांना सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही आणि 3.5 अब्ज लोकांना सुरक्षित स्वच्छतेचा अभाव आहे. 4 अब्ज लोकांना वर्षातून किमान एक महिना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.

2. अन्न आणि जमीन : 170 दशलक्ष हेक्टर सिंचित शेतजमीन म्हणजेच फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी आणि इटली यांच्या एकत्रित क्षेत्राएवढ्या भागात पाण्याच्या तीव्र टंचाई आहे. 100 दशलक्ष हेक्टर शेतजमिनीचं क्षारतेमुळं नुकसान झालं आहे.

3. पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्था : 2 अब्ज लोक बुडणाऱ्या जमिनीवर राहात आहेत. तर काही शहरे दरवर्षी 25 सेमीने खाली जात आहेत. 2022-23 मध्ये दुष्काळामुळं 1.8 अब्ज लोकांना फटका बसला, ज्याचा वार्षिक जागतिक खर्च 307 अब्ज डॉलर्स होता. पाणथळ जागांच्या गमावलेल्या सेवांचा वार्षिक खर्च 5.1 ट्रिलियन डॉलर्स आहे.

मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि आशियाच्या काही भागांसह अनेक प्रदेशांमध्ये पाण्याची टंचाई हे एक गंभीर आणि वाढतं संकट आहे. सामाजिक अशांततेचं कारण म्हणून या समस्येकडं गंभीरपणे दुर्लक्ष केलं जात आहे. उदाहरणार्थ, इराणमध्ये, तेहरान आणि इतर प्रमुख शहरांमधील तीव्र पाणीटंचाई हे अलीकडील नागरी निदर्शनांचं एक महत्त्वपूर्ण, परंतु अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेलं, कारण होतं, जे संसाधनांची कमतरता थेट राजकीय अस्थिरतेला कशी खतपाणी घालते हे अधोरेखित करतं. इराणमधील पाणी संकट हे अनेक वर्षांच्या सरकारी धोरणांचा परिणाम आहे, ज्यामुळे भूजल साठा संपला आणि पर्यावरण तज्ञांच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं.

चेन्नई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या दोन पर्जन्य-आधारित जलाशयांपैकी एक असलेल्या पुलहल तलावाची आधीची (जून २०१८) आणि नंतरची (जून २०१९) छायाचित्रे
चेन्नई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या दोन पर्जन्य-आधारित जलाशयांपैकी एक असलेल्या पुलहल तलावाची आधीची (जून २०१८) आणि नंतरची (जून २०१९) छायाचित्रे (United Nations University Institute for Water, Environment and Health)

या गैरव्यवस्थापनामुळं, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, दीर्घकाळचे दुष्काळ आणि अधिक पाणी लागणाऱ्या शेतीला प्रोत्साहन यामुळे इराणची जलप्रणाली संकटाच्या कडेलोटाच्या टोकावर पोहोचली आहे. याची मानवाला मोजावी लागणारी किंमत धक्कादायक आहे. ढासळलेली पायाभूत सुविधा, अकार्यक्षम सिंचन आणि भूजलसाठा कमी झाल्यामुळं शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी मिळत नाही आणि शहरांना पाणी जपून वापरावं लागत आहे. वायू आणि जलप्रदूषणामुळं दरवर्षी मुलांसह हजारो लोकांचा अकाली मृत्यू होतो. भारत हा देखील जगातील सर्वाधिक पाणीटंचाई असलेल्या देशांपैकी एक आहे, जो एका गंभीर आणि वाढत्या संकटाचा सामना करत आहे, आणि दिल्ली हे जगातील सर्वाधिक पाणीटंचाई असलेल्या शहरांपैकी एक आहे.

देशात जगाच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे 18% लोक राहतात, परंतु त्यांच्याकडे गोड्या पाण्याच्या नवीकरणीय संसाधनांपैकी केवळ 4% साठा आहे, ज्यामुळे एक मोठी संरचनात्मक तूट निर्माण झाली आहे. एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारतातील पाण्याची मागणी उपलब्ध पुरवठ्यापेक्षा जास्त होईल. नीती आयोगानं एका गंभीर इशाऱ्यात म्हटलं आहे की, त्या तारखेपर्यंत 40% लोकसंख्येला सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता राहणार नाही, जे या संकटाची निकड अधोरेखित करते.

हे संकट प्रणालीगत आहे : जागतिक स्तरावर, ३ अब्ज लोक अशा भागांमध्ये राहतात जिथे एकूण पाणीसाठा कमी होत आहे, आणि लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे हेच तणावग्रस्त प्रदेश जगातील 50% पेक्षा जास्त अन्न उत्पादन करतात.

जगाच्या विविध भागांमधील पाण्याचा एकूण धोका दर्शवणारा नकाशा
जगाच्या विविध भागांमधील पाण्याचा एकूण धोका दर्शवणारा नकाशा (United Nations University Institute for Water, Environment and Health)

यूएनयूच्या अहवालात जलसुरक्षा सुधारण्यासाठी चार आवश्यक धोरणात्मक गरजा मांडल्या आहेत :

1. स्रोतांचे संरक्षण करा : जर जलचक्र, हवामानाची स्थिरता आणि मूलभूत नैसर्गिक भांडवलाचे नुकसान झाले, तर जलसुरक्षा साध्य केली जाऊ शकत नाही. या मूलभूत प्रणालींचे संरक्षण करणे ही एक महत्त्वपूर्ण आणि अजूनही मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित असलेली जागतिक संधी आहे.

2. पाण्याद्वारे मतभेद दूर करा : पाणी हा एक सार्वत्रिक मुद्दा आहे जो पारंपरिक राजकीय, वैचारिक आणि भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे जातो. आपल्या विखंडित जगात, विश्वास, एकता आणि सहकार्य निर्माण करण्यासाठी ते एक शक्तिशाली दुवा म्हणून काम करू शकते, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा सामायिक आंतरराष्ट्रीय प्राधान्यांशी जोडली जाईल.

3. अनेक फायद्यांसाठी गुंतवणूक करा : पाण्यातील गुंतवणूक ही हवामान बदल, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि वाळवंटीकरण कमी करण्यामधील थेट गुंतवणूक आहे. पाण्याकडे केवळ परिणामाचा बळी म्हणून न पाहता, एक मूळ उपाय म्हणून पाहिलं पाहिजे. येथील लक्ष्यित गुंतवणूक तातडीच्या सामुदायिक गरजा पूर्ण करते, त्याचवेळी रिओ करारांची मुख्य उद्दिष्ट्ये देखील पुढे नेते.

4. जागतिक कृतीला पुन्हा ऊर्जा द्या : पाण्यावर नव्याने, व्यावहारिक जागतिक लक्ष केंद्रित केल्यास कोंडी फोडता येईल आणि थांबलेल्या आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींना पुन्हा गती देता येईल. हे तातडीच्या स्थानिक वास्तवांना दीर्घकालीन जागतिक उद्दिष्टांशी जोडण्याचा एक मूर्त मार्ग प्रदान करते, ज्यामुळे सहकार्यात्मक कृतीसाठी समान आधार मिळतो.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

