अति-उजव्या अतिरेकी राजकारणाचं पुनरागमन!
पूर्व जर्मनीतील निवडणुकीचे निकाल युरोपच्या अतिरेकी भूतकाळाची आणि जगभरात चिंताजनक ठरणाऱ्या अति-उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाच्या पुनरागमनाची आठवण करून देतात.
By Bilal Bhat
Published : September 14, 2026 at 2:27 PM IST
जर्मनीच्या पूर्व भागातील राज्यांचे अलीकडील निवडणूक निकाल आणि फ्रान्समधील निवडणुकीचे सध्याचे कल हे विसाव्या शतकातील युरोपची आठवण देणारे आहेत. त्या काळात हुकूमशाहीचा उदय होत होता आणि अतिरेकी विचारसरणीचा प्रभाव शिगेला पोहोचला होता. नाझी जर्मनीचा हिटलर हा दुसऱ्या महायुद्धाच्या केंद्रस्थानी होता. फ्रान्समध्ये जीन जॉरेस यांच्यासारख्या युद्धविरोधी कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची भरदिवसा हत्या केली जात होती.
इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम यांनी 'द एज ऑफ एक्सट्रीम्स' (The Age of Extremes) या आपल्या पुस्तकात दुसऱ्या महायुद्धाचं कारण केवळ दोन शब्दांत सांगितलं आहे. ते म्हणजे, अॅडॉल्फ हिटलर. तो एक असा काळ होता, जेव्हा ज्यू-विरोधी भावना जगभर अत्यंत वेगानं आणि शांतपणे वणव्यासारख्या पसरल्या होत्या. ज्यू लोक ख्रिश्चन मुलांचा बळी देतात, या ज्यू-विरोधी अपप्रचारावर जगाच्या काही भागांत अजूनही विश्वास ठेवला जात असे.
नाझी जर्मनीचा काळ, फॅसिझम, राजकीय हत्या आणि आपल्या सभोवतालच्या जगातील समकालीन संघर्ष यांच्याशी तुलना केली असता असं दिसून येतं की, इतिहास अधिक कपटी आणि लबाड अशा घटकांसह परतत आहे. अतिरेकी विचारसरणीची मशाल पुन्हा पेटली आहे, त्यातून निघणारा धूर पुन्हा एकदा दाटून येत आहे आणि अति-उजव्या विचारसरणीचं पुनरागमन होत आहे. वरवरचे शुद्धीकरण किंवा राजकीय दिशाभूल वगळता, मूळ तत्त्वं तशीच राहतात. जे पक्ष स्वत:ला फॅसिझम किंवा नाझीवादाशी जोडू इच्छित नाहीत, ते सोयीस्करपणे स्वत:ला उजव्या विचारसरणी म्हणून ओळखतात. उदाहरणार्थ, स्पेनमधील वॉक्स (राजकीय पक्ष) स्वतःला फॅसिस्ट-विरोधी, नाझी-विरोधी, उजव्या विचारसरणीचा पक्ष म्हणून संबोधतो.
हा विरोधाभास सर्वत्र दिसून येतो आणि ही दुटप्पी भूमिका त्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपण युद्धे लढत आहोत, हा अमेरिकेचा दावा तितकाच पोकळ आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. ज्याप्रमाणे अफगाणिस्तानात शांतता आणल्याचा दावा करूनही तिथं शेवटी अधिक शक्तिशाली तालिबानच उरले, किंवा गाझाची पुनर्बांधणी केल्याचे दावे करूनही तिथं आजही लहान मुलं आणि स्त्रियांसह सामान्य नागरिक बंदुका व बॉम्बच्या सावटाखाली जगत आहेत.
सद्दाम हुसेनच्या हत्येमुळं इराण पूर्वीपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनला आणि संपूर्ण प्रदेश आयसिस (ISIS) सारख्या गटांसाठी पोषक क्षेत्र बनला. विसाव्या शतकातील जागतिक युद्धांच्या काळात लोकांनी दिलेली समर्थनं आणि आज दिली जाणारी समर्थनं, ती खरोखरच न्याय्य आहेत की नाहीत, हा चर्चेचा विषय आहे. परंतु यातला एकमेव फरक असा की, काही विशिष्ट वर्तणुकींचे इतके सामान्यीकरण झालं आहे की, आता अस्वाभाविक वर्तनही अस्वाभाविक मानलं जात नाही.
जे लोक युक्रेनला लष्करी मदत देण्यास विरोध करतात, त्यांना असं वाटतं की युक्रेनला लष्करी मदत देण्याचं स्पष्टपणे समर्थन करणाऱ्यांच्या तुलनेत ते इतिहासाच्या योग्य बाजूला आहेत. युद्धरत राष्ट्रे, युक्रेन-रशिया युद्ध किंवा पश्चिम आशियातील युद्धाबाबत मतभेद आहेत. काहींच्या मते तटस्थ राहणं योग्य आहे, तर काहींना मौन बाळगणं हा एक प्रकारचा गुन्हा वाटतो आणि काही जण विशिष्ट बाजू घेतात. तसंच, आपण घेतलेली भूमिका कशी योग्य आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकाकडे आपापलं म्हणणं असतं. हिटलरनं केलेल्या कृत्यांमुळं त्याच्याकडे तिरस्काराच्या भावनेनं पाहिलं जाणाऱ्या त्या काळाशी यांची सांगड घातल्यास, तेव्हा किमान एक व्यापक सहमती असल्याचं दिसून येतं. आता मात्र त्या विभाजक रेषा पुसट झाल्या आहेत किंवा म्हणूया की, त्या क्षीण झाल्या आहेत, आणि पूर्व जर्मनीतील निकाल हे याचं एक उत्तम उदाहरण आहे.
'अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी' (AfD) या अति-उजव्या विचारसरणीच्या पक्षानं 2002 पासून राज्यात सत्तेवर असलेल्या मध्य-उजव्या पक्षाचा पराभव करून सॅक्सनी-अनहॉल्टमध्ये आपला पहिला विजय मिळवल्यानंतर आता सत्तेवर येण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. AfD हा असा पक्ष आहे, ज्याला राज्याच्या गुप्तचर विभागानं 'अतिरेकी गट' असं संबोधलं होतं. यावरून कायदेशीर वादही निर्माण झाला होता. जरी न्यायालयानं या पक्षाला 'अतिरेकी संघटना' ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असली, तरी गुप्तचर विभागाच्या मते, हा पक्ष विशिष्ट समुदायांबद्दल तीव्र द्वेष बाळगतो, अगदी तसाच जसा नाझींनी ज्यूंबद्दल बाळगला होता.
सॅक्सनी-अनहॉल्टमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी AfD पक्ष इतर पक्षांशी युती करण्याबाबत वाटाघाटी करत असतानाच आणि त्यांना बहुमतासाठी केवळ तीन जागांची कमतरता असतानाच, जर्मनीसह डझनभर शहरांमध्ये या पक्षावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी निदर्शनं सुरू झाली आहेत. त्याचवेळी, विविध शहरांमध्ये AfD च्या समर्थकांनीही याला प्रत्युत्तर म्हणून निदर्शनं केली आहेत. जर त्यांना यश आलं, तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच ते राज्य सरकार स्थापन करतील.
युरोपमधील नवी परिस्थिती काहीशी 20 व्या शतकातील परिस्थितीसारखाच आकार घेत आहे. फरक एवढाच की, यातल्या काही घटकांनी आपली बाजू बदलली आहे. एकेकाळी नाझींकडून होणाऱ्या छळापासून जीव वाचवण्यासाठी धडपडणारे कोणत्याही देशाचं नागरिकत्व नसलेलं ज्यू लोक, आता स्वतःचे राष्ट्र मिळाल्यावर गाझावासीयांचाच छळ करत आहेत. नाझींकडून अत्यंत छळ सोसल्यानंतर त्यांनी स्वतःच छळ करणाऱ्यांची भूमिका स्वीकारली. परिस्थितीतील हा बदल फ्रान्झ फॅनन यांच्या 'द रेचड्ड ऑफ द अर्थ' (The Wretched of the Earth) या पुस्तकातील आशयाशी मिळताजुळता आहे. हे पुस्तक शोषितांची छळवणूक करणाऱ्याच्या भूमिकेत जाण्याची इच्छा अधोरेखित करते.
आज ज्यू-विरोधी भावना आणि झायनिझम-विरोधी भूमिका यांचं एकत्रीकरण होताना दिसत आहे. कारण जगभरातील अनेक ज्यूंना गाझामध्ये सध्या जे काही घडत आहे, त्याचं समर्थक मानलं जातं. इस्रायल या देशाभोवतीची शत्रुत्वाची भावना हळूहळू बदलत गेली आहे. यात 'होलोकॉस्ट'च्या (ज्यूंच्या वंशसंहाराच्या) आठवणी आता दुय्यम ठरत असून त्यांचं महत्त्वही हळूहळू कमी होत चाललं आहे. एकेकाळी ज्यू लोक बेघर होऊन सुरक्षिततेसाठी धडपडत होते, त्या काळाच्या तुलनेत आजचा संघर्ष प्रामुख्यानं इस्रायलच्या एका राष्ट्र-राज्य म्हणून असलेल्या कृतींवर केंद्रित झाला आहे.
आज स्वतःचे राज्य, सुरक्षा आणि मातृभूमी असूनही, अत्यंत भीषण वंचना आणि आक्रमणांचा अनुभव घेतल्यानंतर आता स्वतःच छळ करणाऱ्याची भूमिका स्वीकारण्याच्या इस्रायलच्या कृतीकडे संयुक्त राष्ट्रांमधील अनेक सदस्य देश चिकित्सक दृष्टीनं पाहतात. इस्रायलचे हे काही एकमेव उदाहरण नाही, तर अतिरेकी वृत्ती ही एक स्वीकारलेली वास्तवता म्हणून पसरत चालली आहे. अतिरेकी गटांना उघडपणे पाठिंबा देणं किंवा उजव्या विचारसरणीच्या गटांची बाजू घेणं, हे आता निषिद्ध राहिलेलं नाही. लोक उघडपणे कट्टरपंथी गटांना पाठिंबा देतात. पारंपरिक मतभेद कमी झाले आहेत आणि गटांच्या भूमिकांविषयीची संदिग्धता बऱ्याच अंशी नाहीशी झाली आहे. AfD सारखे उजव्या विचारसरणीचे गट त्यांच्या भूमिकांच्या जोरावर पोसले जात आहेत. मग त्या भूमिका स्थलांतरित-विरोधी असोत, अल्पसंख्याक-विरोधी असोत किंवा युक्रेन-विरोधी असोत.
लवकरच ही विचारसरणी जर्मनीची राजभाषा बनेल. त्याचप्रमाणे, फ्रान्सच्या अति-उजव्या विचारसरणीच्या मरीन ले पेन हुकूमशाही वक्तृत्वावरच पोसल्या जातात. अनेक दशकांच्या अपयश, भ्रष्टाचार आणि अपूर्ण आश्वासनांनंतर, उदारमतवादी अति-उजव्या विचारसरणीसमोर आपली पकड गमावत आहेत. कारण लोकांकडे आता दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. अति-उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडे 'कमी वाईट पर्याय' (lesser evil) म्हणून पाहिलं जात असल्यामुळं, तेच आता एकमेव पर्याय बनले आहेत. मात्र, परिस्थिती काहीशी हाताबाहेर गेली आहे. अगदी इटलीच्या जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासारख्या अति-उजव्या नेत्यांनाही आता आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यांना आव्हान देणारे नेते अधिक कट्टर उजव्या विचारसरणीचे असून, ते केवळ राजकीय पातळीवरच नव्हे, तर मेलोनी यांच्या 'रूढीवादी' प्रतिमेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
जगाच्या कानाकोपऱ्यात या समस्येचा सामना केला जात आहे आणि भारतीय उपखंडही याला अपवाद नाही. अशी आशा आहे की, पुढची पिढी या सर्व गोष्टींकडे पुन्हा तिरस्काराच्या भावनेनं पाहेल आणि जगाला पुन्हा राहण्यायोग्य बनवेल, जेणेकरून लोकांना या सर्वांपासून काहीसा दिलासा मिळेल. नवीन पिढीकडून आशेचा किरण दिसतो. कारण 1914 मध्ये ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिजमधील ज्या 25 टक्के विद्यार्थ्यांनी जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, अशा लोकांकडून ही पिढी प्रेरणा घेते.