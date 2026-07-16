Analysis : वायनाडमध्ये वारंवार का घडत आहेत दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटना?
वायनाडमधील भूस्खलनामुळे अत्यंत संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटातील वादग्रस्त बोगदा प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय धोक्यांबाबतची चिंता पुन्हा एकदा वाढली आहे.
Published : July 16, 2026 at 4:00 PM IST
वायनाडमधील निसर्गाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या टेकड्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत; याचं कारण म्हणजे 7 जुलै रोजी मुसळधार पावसानंतर झालेली आणखी एक विनाशकारी भूस्खलनाची घटना. यामध्ये आठ जणांचा बळी गेला आणि मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तेचं नुकसान झालं. या घटनेची सर्वात लक्षणीय आणि तितकीच चिंताजनक बाब म्हणजे तिचं नेमकं ठिकाण. चुरलमालाच्या अगदी जवळ, मेप्पाडी पंचायतीमधील 'कल्लाडी' येथे बांधकामाधीन असलेल्या बोगद्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ ही घटना घडली.
हाच परिसर 2024 मधील एका प्रचंड आणि विनाशकारी भूस्खलनाचे केंद्रबिंदू होता आणि या भागात यापूर्वीही अशा अनेक नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्या आहेत. यामुळे, भारतातील अत्यंत संवेदनशील परिसंस्था असलेल्या या प्रदेशात मानवी हस्तक्षेपामुळे होणाऱ्या एकत्रित परिणामांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
शेजारच्या कोझिकोड जिल्ह्यातील अन्नकम्पोईल आणि वायनाडमधील मेप्पाडी यांना जोडणाऱ्या 8 किमी लांबीच्या 'ट्विन-ट्यूब' (दुहेरी बोगदा) प्रकल्पाची संकल्पना मांडल्यापासूनच तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. 2,000 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आपत्तीला निमंत्रण देणारा ठरेल, असा इशारा पर्यावरणवादी आणि भूगर्भशास्त्रज्ञांनी सातत्याने दिला आहे; त्यांच्या मते, नाजूक लॅटेराईट (जांभा) माती आणि अतिवृष्टीचे स्वरूप असलेल्या पश्चिम घाटात अशा मोठ्या प्रमाणावरील भूमिगत उत्खनन करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. या सततच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून आणि पर्यावरणीय खबरदारीपेक्षा दळणवळण, विकासाला प्राधान्य देऊन या प्रकल्पाचं काम वेगाने पुढं नेण्यात आलं.
यावर्षी एप्रिलमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकल्पाच्या "राष्ट्रीय महत्त्वाचा" हवाला देत त्याला मंजुरी दिली, मात्र त्यातून होणाऱ्या प्रचंड पर्यावरणीय परिणामांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. हिमालय असो, ग्रेट निकोबार असो किंवा केरळ; वादग्रस्त पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवण्यासाठीची ही एक चिंताजनक पद्धत बनली आहे, ज्यामध्ये अनेकदा दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षितता आणि स्थानिक समुदायांच्या हिताचा बळी दिला जातो.
कल्लाडीमधील ढिगाऱ्यांच्या भूस्खलनास बोगदा खोदण्याच्या प्रक्रियेची भूमिका सखोल भू-आकृतिशास्त्रीय तपासणीनंतरच निश्चित करणे आवश्यक आहे, तरीही परिस्थितीजन्य पुरावे अत्यंत सूचक आहेत. ही आपत्ती प्रशासनाच्या अनेक चुकांमधून उद्भवली असल्याचं दिसतं. त्यामध्ये बोगदा खोदणाऱ्या कंपनीने उपसलेला गाळ योग्यरित्या न काढणे याचा समावेश आहे. हा गाळ ढिगाऱ्यांच्या प्रवाहाच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ करू शकला असता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा कॅमेऱ्यातील दृश्यांनुसार, ज्या डोंगराच्या उतारावर बोगदा खोदला जात होता, त्यावरून ढिगाऱ्यांचा हिमस्खलनासारखा प्रवाह प्रचंड वेगाने आणि शक्तीने खाली वाहत होता. यावरून हे स्पष्टपणे सूचित होते की, बोगदा खोदण्याच्या प्रक्रियेने डोंगराच्या उताराचा वरचा भाग अस्थिर झाला असावा, ज्यामुळे आतापर्यंत डोंगराच्या बाजूला एकत्र धरून ठेवणारी भूवैज्ञानिक रचना कमकुवत झाली.
वायनाडमधील विनाशकारी भूस्खलनांची पुनरावृत्ती ही एक धोक्याची घंटा असायला हवी होती, ज्यामुळे या बोगदा प्रकल्पाचा या प्रदेशाच्या नाजूक पर्यावरणावरील परिणामांचा सखोल आढावा घेण्यास प्रवृत्त व्हायला हवे होते. तरीही, चिंताजनक बाब म्हणजे, सविस्तर भूवैज्ञानिक आणि जलवैज्ञानिक अभ्यास न करताच या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.
मान्सूनच्या अधिक तीव्र आणि अनियमित स्वरूपासह बदलत चाललेले हवामान व पर्जन्यमान, तसंच वायनाडसारख्या भागात दरडी कोसळण्याचा वाढता धोका लक्षात घेता, पश्चिम घाटातील संवेदनशील पट्ट्यांमध्ये अशा प्रकल्पांसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भक्कम पर्यावरणीय सुरक्षा उपाययोजना असणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी, आपल्याला नियमन प्रक्रियेतील अशा शॉर्टकट्सचे (सोयीस्कर मार्गांचे) चित्र दिसत आहे, जिथे लोक आणि पर्यावरण यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा कामाचा वेग आणि आर्थिक बाबींना प्राधान्य दिले जाते.
बोगद्याच्या बांधकामामुळे डोंगराळ भागावर खोलवर आणि अनेकदा न भरून निघणारे परिणाम होतात. बोगदा खोदण्याच्या प्रक्रियेमुळे खडक आणि मातीची रचना कमकुवत होते आणि जिथे पूर्वी काहीही नव्हते तिथे नवीन भेगा, तडे निर्माण होतात. वायनाडच्या हवामानाचे वैशिष्ट्य असलेल्या मुसळधार पावसामुळे, या नवीन भेगांमधून पाणी झिरपून उताराच्या आत खोलवर जाते आणि त्यामुळे दरडी कोसळण्याची शक्यता निर्माण होते.
जेव्हा बोगदा नैसर्गिक जलप्रवाहांच्या (ड्रेनेज चॅनेल्स) खालून जातो, तेव्हा मातीच्या कणांमधील पाण्याचा दाब (पोर वॉटर प्रेशर) प्रचंड वाढतो, मातीची घट्ट पकड (कोहेजन) कमकुवत होते आणि त्यावरील बांधकामाचा पाया सरकू लागतो. या 'भेगा' केवळ वरवरचे दोष नसून, त्या जमिनीखालील खोलवर असलेल्या अस्थिरतेची लक्षणे आहेत; ज्यामुळे पुढे जाऊन डोंगरउतार कोसळण्यासारखी मोठी दुर्घटना घडू शकते.
8.17 किमी लांबीचा हा बोगदा पश्चिम घाटातील 'पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र' (ESA) आणि अत्यंत संवेदनशील पर्वतीय भागातून जातो; हा प्रदेश जैवविविधता आणि पर्यावरणीय महत्त्वासाठी जागतिक स्तरावर ओळखला जातो. अनेक तज्ज्ञांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे की, पर्यावरणीय मंजुरी देताना जलविज्ञान (हायड्रोलॉजी), भूगर्भातील जलसाठे (ॲक्विफर्स) आणि स्थानिक पातळीवर दरडी कोसळण्याचा धोका यांसारख्या महत्त्वाच्या पूर्व-अभ्यासांकडे दुर्लक्ष झाले होते किंवा ते अभ्यास अपुरे होते. अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी अधिक सर्वसमावेशक आणि सूक्ष्म-स्तरीय भूगर्भीय मॅपिंगची तातडीने गरज आहे; तरीही, अशा आवश्यक तपासणी आणि खबरदारीच्या प्रक्रियेपेक्षा बांधकामाचा वेगच पुढे गेलेला दिसून येतो.
खरं तर वायनाडचं हे काही एकमेव उदाहरण नाही. मुंबई-पुणे महामार्गावरील दुसऱ्या बोगद्याच्या बाहेर पडण्याच्या मार्गाजवळ झालेली दरड कोसळण्याची घटना हे याचं आणखी एक बोलकं उदाहरण आहे. डोंगराळ भागातील अस्थिरता आणि त्यानंतर मुसळधार पावसामुळे ओढवलेली दरड कोसळण्याची स्थिती, यामुळे ही घटना घडल्याचं मानलं जातं.
बोगद्यांची प्रवेशद्वारे, किंवा 'पोर्टल्स', ही विशेषतः असुरक्षित ठिकाणे असतात, कारण उत्खननामुळे खालची माती आणि खडक काढले जातात, या प्रक्रियेला 'अनलोडिंग' असे म्हणतात. यामुळे उतारावरील नैसर्गिक ताणाचे वितरण मूलभूतपणे बदलते, खडकाची 'शिअर' ताकद म्हणजेच दाबाला खडकाचा प्रतिसाद कमी होते आणि भूजल प्रवाहाचे स्वरूप अस्थिर होते. याचा परिणाम म्हणजे डोंगराचा उतार कोसळण्यासाठी कमकुवत होऊन तयार होतो. अशा वेळी हा कडा कोसळण्यासाठी केवळ मुसळधार पावसाच्या एका निमित्ताची गरज असते.
वायनाडच्या बाबतीत, कल्लाडी प्रवेशद्वाराजवळील 7 जुलैची घटना ही एक अपवादात्मक घटना नसून, एका चिंताजनक मालिकेचाच भाग आहे. या आपत्तीमुळे अधिकाऱ्यांनी, एक व्यापक, स्वतंत्र चौकशी होईपर्यंत बोगदा खोदण्याचं सर्व काम तत्काळ थांबवलं पाहिजे. वायनाडच्या लोकांचं जीवन आणि खुद्द पश्चिम घाटाची अखंडता धोक्यात आहे. कोणत्याही किंमतीवर केलेला विकास हा विकासच नाही ती एक मंद गतीने घडणारी आपत्ती आहे, जी उलगडण्याची वाट पाहत आहे आणि वायनाडचे डोंगर आपल्याशी त्यांच्याकडे उरलेल्या एकमेव भाषेत बोलत आहेत, ती म्हणजे भूस्खलन.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
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