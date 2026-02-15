विज्ञानाचा आनंद : जिम अल-खलीली यांच्या जॉय ऑफ सायन्स पुस्तकातून मिळते शोध, नम्रता आणि 'इंद्रधनुषी' आनंदाची अनुभूती
जिम अल-खलीली यांनी त्यांच्या "विज्ञानाचा आनंद" या पुस्तकात विज्ञानाचा अनुभव परिपूर्णपणे करण्याच्या भावनेला टिपलं आहे. यासंदर्भात सी पी राजेंद्रन यांचा लेख.
Published : February 15, 2026 at 6:51 AM IST
प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रज्ञ आणि अनुकरणीय विज्ञान-संवादक जिम अल खलीली यांनी त्यांच्या "विज्ञानाचा आनंद" या पुस्तकात विज्ञानाचा अनुभव परिपूर्णपणे करण्याच्या भावनेला टिपलं आहे. मी येथे शोधत असलेले बरेच मुद्दे त्यांच्या कार्यानं प्रेरित आहेत, कारण मला त्यांची रचना ही विशाल अंतरचा वेध घेणारी आढळली.
त्यांनी निरीक्षण केलं की लोक अनेक कारणांमुळे विज्ञानाकडे आकर्षित होतात. नवीन शोधाचा थरार काहींना प्रेरित करतो. त्यामध्ये ज्वालामुखीच्या विवरात उतरणे, उंच कडावरून पक्ष्यांचे निरीक्षण करणे किंवा आपल्या इंद्रियांच्या पलीकडे असलेल्या जगाचे साक्षीदार होण्यासाठी दुर्बिणीतून पाहणे या गोष्टी येतात. इतरांना त्यांचा आनंद प्रयोगशाळेत मिळतो, कल्पक प्रयोग डिझाइन करणे किंवा पदार्थाच्या मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्सची तपासणी करण्यासाठी प्रचंड कण प्रवेगक तयार करणे. काहींसाठी, प्रेरणा खोलवर व्यावहारिक आहे. जीवनरक्षक औषधे आणि लस विकसित करण्यासाठी सूक्ष्मजीव अनुवंशशास्त्राचा अभ्यास करणे हा त्याचाच एक भाग. तर इतरांसाठी, विज्ञान अमूर्ततेच्या सुंदरतेमध्ये आहे. त्यात गणितावर प्रभुत्व मिळवणे, समीकरणांची पाने लिहिणे किंवा पृथ्वीचे हवामान किंवा आकाशगंगेच्या उत्क्रांतीचे अनुकरण करण्यासाठी गुंतागुंतीचे कोड लिहिणे या गोष्टी येतात.
विज्ञान हा एक विशाल, प्रेरणादायी उपक्रम आहे, जो प्रत्येक वळणावर आश्चर्य आणि उत्कटतेनं भरलेला असतो. परंतु आपण ते पाहण्यासाठी आपले डोळे आणि मन उघडे ठेवले पाहिजे. आता चुकीच्या माहिती आणि कारस्थान सिद्धांतांनी भरलेल्या जगात, ही मोकळीक केवळ शैक्षणिक नाही; ती आवश्यक आहे. विज्ञान वास्तवाकडे पुराव्यावर आधारित दृष्टिकोनासाठी मूलभूत साधने प्रदान करते. सत्योत्तर जगात नेव्हिगेट करण्यासाठी ते आपले सर्वात विश्वसनीय होकायंत्र आहे. विज्ञान, त्यांच्या हृदयात, कवितेचे देखील एक रूप आहे. जिम अल-खलीली हे त्यांच्या पुस्तकात इंद्रधनुष्याच्या उदाहरणासह उत्तम प्रकारे स्पष्ट करतात.
आपण सर्वजण सहमत होऊ शकतो की इंद्रधनुष्याबद्दल काहीतरी जादुई, अगदी काव्यात्मकता देखील आहे. पण त्याचे विज्ञान समजून घेतल्यानं त्या कवितेचं महत्त्व कमी होतं का? इंग्रजी कवी जॉन कीट्स यांनी आयझॅक न्यूटन यांच्या कवितेवर इंद्रधनुष्याला केवळ प्रिझ्मॅटिक रंगांमध्ये ‘न विणून’ नष्ट केल्याचा आरोप केला. पण, सत्य उलट आहे. इंद्रधनुष्याचे विज्ञान समजून घेणे खरं तर असंख्य पावसाच्या थेंबांमध्ये सूर्यप्रकाशाचे अपवर्तन, परावर्तन आणि विखुरणे, म्हणजे त्याची जादू कमी करणे नव्हे तर ते अधिक व्यापक करणे आहे. ते ज्ञान एका क्षणभंगुर दृष्याला प्रकाश, पाणी आणि दृष्टिकोन यांच्यातील अचूक, विस्मयकारक संवादात रुपांतरित करते. कविता नष्ट करण्यापासून दूर, विज्ञान नैसर्गिक जगात सौंदर्याचा एक समृद्ध, अधिक खोल थर प्रकट करते.
इंद्रधनुष्याला फक्त दोन घटकांची आवश्यकता असते. ते म्हणजे सूर्यप्रकाश आणि पाऊस. धुक्याच्या आकाशात चाप रंगवण्यासाठी ते कसे एकत्र येतात याचे विज्ञान स्वतःच सौंदर्याची गोष्ट आहे. इंद्रधनुष्य तुटलेल्या सूर्यप्रकाशापासून विणलेले असतात. जेव्हा सूर्याची किरणे कोट्यवधी पावसाच्या थेंबांवर आदळतात तेव्हा ते तयार होतात. प्रकाश प्रत्येक थेंबात प्रवेश करताच, सूर्यप्रकाश बनवणारे वेगवेगळे रंग वेगवेगळ्या वेगाने मंदावतात, वाकतात आणि वेगळे होतात या प्रक्रियेला अपवर्तन म्हणतात. आपण जे पाहतो ते म्हणजे नैसर्गिक जग आणि आपल्या स्वतःच्या आकलनामधील एक अमूर्त संवाद - प्रकाश, पाणी आणि चेतनेचा नृत्य.
खरं तर, आपल्यापैकी प्रत्येकाला एक अद्वितीय इंद्रधनुष्य दिसते. आपल्या स्वतःच्या दृष्टिकोनाच्या अचूक भूमितीने तयार केलेला एक वैयक्तिक देखावा असतो तो. विज्ञानाची ही सखोल अंतर्दृष्टी आहे. आपल्या सभोवतालच्या निसर्गाशी एक खोलवर वैयक्तिक संबंध त्यातून निर्माण होतो. येथे, कविता आणि विज्ञान यांच्यातील सीमा विरघळते. विज्ञान हे कठोर तथ्ये आणि टीकात्मक विचारसरणीपेक्षा खूप जास्त आहे; ते सौंदर्य, आश्चर्य आणि विस्मयाची एक अद्वितीय वैयक्तिक भावना देखील आहे.
आपण विज्ञानाच्या जागतिक सार्वजनिक धारणात संभाव्य भूकंपीय बदल पाहत आहोत. जगभरातील शास्त्रज्ञांनी अलीकडील इतिहासातील सर्वात विनाशकारी साथीच्या रोग कोविड-19 विरुद्ध लस समजून घेण्यासाठी, ट्रॅक करण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी कसे परिश्रम केले हे लोकांनी प्रत्यक्ष पाहिले आहे. या अनुभवामुळे वैज्ञानिक पद्धतीवर एक नवीन कौतुक आणि विश्वास निर्माण झाला आहे. मानवतेसमोरील सर्वात गहन आव्हाने महामारीपासून ते हवामान बदलापर्यंत केवळ राजकारणी, अर्थशास्त्रज्ञ किंवा विचारवंतांद्वारे सोडवली जाणार नाहीत, तर विज्ञानाच्या कठोर, सहयोगी आणि पुराव्यावर आधारित कार्याद्वारे सोडवली जातील याची जाणीव वाढत आहे.
कोविड-19 सारखे साथीचे रोग कोणत्याही राष्ट्रीय सीमा मानत नाहीत आणि मानवतेला आता ज्या हवामान संकटाचा सामना करावा लागत आहे तेही नाही. म्हणूनच, विज्ञान हा एक सार्वत्रिक, सामूहिक उपक्रम आहे आणि असलाच पाहिजे. आपल्या सामायिक लढायांसाठी, रोग आणि गरिबीविरुद्ध असो किंवा शाश्वत नवीन तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी असो, ती आवश्यक चौकट आहे.
माहिती आणि चुकीच्या माहितीच्या दाट धुक्यातून जात असताना जवळजवळ आठ अब्ज लोकांना त्यांचे जीवन जगावे लागते आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतात. आपल्यापैकी बहुतेक जण मोबाईल फोन, अशी उपकरणे बाळगतात जी आपल्याला सतत काही गोष्टी, मते आणि परस्परविरोधी दाव्यांच्या माहितीची मालिकाच दाखवतात. आपल्या काळातील मुख्य आव्हान हे आहे की आपल्या स्क्रीनवर चमकणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवतो का? तथाकथित माहितीच्या या प्रचंड महापुरात आपण सत्य कसे ओळखतो? आपण मनोरंजक पण अत्यंत अनिश्चित काळात राहतो, एक असं युग ज्याला "सत्योत्तर" असं नाव दिलं जातं, जिथे सार्वजनिक वादविवाद अनेकदा तथ्यात्मक सचोटीच्या तुलनेत भावनिक आकर्षणाला प्राधान्य देतात.
आपण किती वेळा वाद करत राहिलो आहोत मित्रासोबत, सहकाऱ्यासोबत, किंवा एखाद्या अनोळखी व्यक्तीसोबत ऑनलाइन, फक्त एका स्पष्ट वस्तुस्थितीला पूर्णपणे फेटाळून लावण्यासाठी? आपण एका अशा उत्तर आधुनिक, उत्तर सत्य जगात राहतो आहोत जिथे वस्तुनिष्ठ तथ्ये जनमताला आकार देण्याची शक्ती कमी करत आहेत. हे लोकप्रिय नेते आणि डेमॅगॉग्सच्या घोषणांवरून स्पष्ट होते, जे पुराव्यांपेक्षा भावनांचे राजकारण करतात. आपण इतिहासाचे पुनर्लेखन आणि छद्मविज्ञानाचा प्रसार होताना पाहतो. एक स्पष्ट उदाहरण म्हणजे औषधी उपचार म्हणून गोमूत्र आणि गोमूत्राचा प्रचार, ही एक प्रथा जी वैज्ञानिक आधार नसतानाही माध्यमांमध्ये साजरी केली जाते. हा एक ‘वेगळा मुद्दा’ नाही तर एक जागतिक घटना आहे, जिथे चुकीच्या माहितीचे वातावरण लोकशाही नियम आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यांना खराब करते.
मी विविध वृत्तपत्रे आणि मासिकांमध्ये या प्रचलित विज्ञानविरोधी वृत्तीवर विस्तृतपणे लिहिलं आहे, ज्याचा त्वरित शोध घेतल्यास याची पुष्टी मिळेल. मात्र, समस्येचं दस्तऐवजीकरण करण्यापलीकडे, आपण उपाय शोधला पाहिजेत. आपण वस्तुनिष्ठ सत्याकडे जाण्याचा आपला सामायिक मार्ग म्हणून वैज्ञानिक पद्धतीवर तातडीनं पुन्हा भर दिला पाहिजे - "माझे सत्य" विरुद्ध "तुमचे सत्य" या धोकादायक सापेक्षतावादाच्या पलीकडे निर्णायकपणे पुढे जाणे गरजेचे आहे.
शास्त्रज्ञांसाठी, "सत्योत्तर" ही संकल्पनाच अभिशाप आहे. या युगाची मागणी आहे की आपण विज्ञानाच्या सिद्ध पद्धतींबद्दल आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा निश्चित करावी. टीकात्मक विचारसरणी, सतत चौकशी आणि पुराव्यावर आधारित विश्वासांची पुनरावृत्ती झाली पाहिजे. भारतात, ही केवळ एक व्यावसायिक नीतिमत्ता नाही तर एक संवैधानिक कर्तव्य आहे. भारत त्याच्या संस्थापक दस्तऐवजात अर्थात घटनेत "वैज्ञानिक स्वभाव" समाविष्ट करण्यावर स्पष्ट भर देतो.
४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, कलम ५१अ(ह) असे सांगते : "वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद आणि 'चौकशी आणि सुधारणांची भावना' विकसित करणे हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असेल." यामुळे सर्व नागरिकांवर, विशेषतः शास्त्रज्ञांवर आणि शिक्षकांवर, तर्कशुद्धता आणि पुराव्यावर आधारित विचारसरणीचा प्रसार करण्याचे एक बंधन आहे. तरीही, सध्याचे वास्तव या संवैधानिक दृष्टिकोनाच्या अगदी विरुद्ध आहे. देशभरात "पारंपरिक ज्ञान" च्या नावाखाली छद्मविज्ञानाचा जाणीवपूर्वक प्रचार केला जात आहे. अवैज्ञानिक कल्पनांचा हा सक्रिय प्रसार अनुच्छेद ५१अ मध्ये नमूद केलेल्या कर्तव्यावर थेट हल्ला दर्शवतो.
चुकीच्या माहितीच्या या परिस्थितीत, वैज्ञानिक पद्धत केवळ एक शैक्षणिक साधन नाही; ती आपली आवश्यक नागरी दिशादर्शक आहे. ही अशी शिस्त आहे जी आपल्याला खोट्या गोष्टींमधून मार्ग काढण्याची, आपले संवैधानिक कर्तव्य बजावण्याची आणि आपल्या लोकशाहीच्या तर्कशुद्ध पायांचे रक्षण करण्याची परवानगी देते. जिम अल-खलीली यांनी जोर दिल्याप्रमाणे, विज्ञान हे केवळ तथ्यांचा किंवा "ज्ञानाचा" संग्रह नाही. ही, मूलभूतपणे, विचार करण्याची एक पद्धत आहे. म्हणजेच, जगाला समजून घेण्याची एक पद्धतशीर प्रक्रिया जी नवीन समजुतीकडे घेऊन जाते.
अंतर्दृष्टी चिंतनातून निर्माण होऊ शकते, परंतु वैज्ञानिक पद्धत वास्तवाचे खरे स्वरूप समजून घेण्यासाठी एक ‘अनोखा मार्ग’ प्रदान करते. ही पद्धत इतर श्रद्धा प्रणाली किंवा विचारसरणींपासून वेगळे करणाऱ्या मूलभूत तत्त्वांच्या संचाद्वारे परिभाषित केली जाते.
ही तत्त्वे कोणती आहेत?
१. खोटेपणा : वैज्ञानिक दावा किंवा सिद्धांत अशा प्रकारे रचला पाहिजे की तो खोटा सिद्ध होण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्याने चाचणीयोग्य भाकिते तयार केली पाहिजेत.
२. पुनरावृत्तीक्षमता : निकाल त्याच परिस्थितीत इतर संशोधकांद्वारे निरीक्षण करण्यायोग्य आणि पुनरुत्पादित केले पाहिजेत.
३. अनिश्चिततेचे महत्त्व : विज्ञान पूर्ण खात्रीचा दावा करण्याऐवजी ज्ञानाच्या मर्यादा मान्य करते आणि शंकांचे प्रमाण निश्चित करते.
४. चुका मान्य करण्याचे मूल्य : वैज्ञानिक प्रक्रिया स्वतः सुधारणारी आहे. ती चुका ओळखून, गृहीतकांमध्ये सुधारणा करून आणि पुरावे आता ज्या कल्पनांना समर्थन देत नाहीत त्या सोडून देऊन प्रगती करते.
विज्ञानात, काहीही पवित्र नाही. अगदी प्रस्थापित सिद्धांत, ज्याला प्रचंड पुराव्यांचे पाठबळ आहे, तो देखील आव्हान आणि परिष्करणासाठी खुला राहतो. चुकीचे सिद्ध होण्याची ही खुली क्षमता ही कमकुवतपणा नसून विज्ञानाच्या ताकदीचा आणि विश्वासार्हतेचा स्रोत आहे. वैज्ञानिक पद्धतीचे आणखी एक परिभाषित वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे स्वतःचे सुधारणेचे स्वरूप म्हणता येईल.
शास्त्रज्ञ एकमेकांच्या कल्पनांची कठोरपणे चाचणी करतात आणि आव्हान देतात, जे काही दोषपूर्ण आहेत त्यांना नाकारतात. ही संस्कृती अहंकारापेक्षा पुराव्याला महत्त्व देते; समजुतीला प्रगतीपथावर नेत असताना आम्ही चुकीचे सिद्ध होण्याचे स्वागत करतो. एक मजबूत सिद्धांत पुनरावृत्तीच्या कसोटीला तोंड देतो. मानवी अनुभवाचा बराचसा भाग कारणांच्या जटिल संगमातून निर्माण होतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या, जेव्हा थेट कारणे मायावी होती, तेव्हा गूढ किंवा धार्मिक अर्थ लावण्यांनी ती पोकळी भरून काढली. विज्ञान अभ्यासासाठी सोप्या उपप्रणालींना पद्धतशीरपणे वेगळे करून हे धुके दूर करते. तरीही, प्रत्येक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण एक काम प्रगतीपथावर आहे, अज्ञानाच्या महासागरात ज्ञानाचे एक बेट त्याला म्हणता येते. आपल्या ‘विजयी’ असूनही, विज्ञान अजूनही आपल्या दैनंदिन जीवनाची व्याख्या करणाऱ्या अनेक जैविक, मानसिक आणि सामाजिक घटनांवर लक्ष केंद्रित करत नाही, ज्यामुळे गहन प्रश्न निर्माण होतात.
सहस्राब्दी काळापासून, हवामान हे देवांच्या इच्छेमुळे निर्माण झालेले एक रहस्य होते. आज, उपग्रह आणि संगणकीय मॉडेल्सद्वारे, आपण केवळ त्याचा अंदाज लावत नाही तर मानवी क्रियाकलाप त्यात कसा बदल करतात हे देखील समजतो. हे एका चांगल्या मॉडेलची शक्ती दर्शवते. ते आपल्याला भाकित करण्याची आणि तयारी करण्याची परवानगी देते. आपण सतत सुधारणा करत राहिले पाहिजे या मॉडेल्सना नवीन डेटासह आणि माहितीद्वारे जेव्हा ते अपयशी ठरतात तेव्हा त्यांना सोडून देण्याचे विज्ञानच धाडस करते.
पुराव्यावर आधारित सुधारणांचे हे तत्व सर्व क्षेत्रांमध्ये विस्तारले पाहिजे, ज्यामध्ये सार्वजनिक धोरणाचा समावेश आहे, असे क्षेत्र जिथे अपयश स्वीकारणे दुर्मीळ आहे. राजकारण किंवा विचारसरणीच्या विपरीत, विज्ञान ही अंतर्निहित सुधारात्मक यंत्रणा असलेली प्रक्रिया आहे जी मानवी चुका आणि पक्षपात भरून काढते. तर, आपण इंद्रधनुष्याच्या रूपकाकडे परत जाऊया. विज्ञान आणि त्याची पद्धत आपल्याला केवळ सौंदर्यच नव्हे तर सत्य देखील पाहण्याची परवानगी देते. एक सापेक्ष सत्य नाही, तर एक वस्तुनिष्ठ सत्य. विज्ञानाचे खरे सौंदर्य असे आहे की ते आपल्याला ज्ञानाच्या सतत संपादनाद्वारे समृद्ध करते. कार्ल सागन यांनी निरीक्षण केल्याप्रमाणे, ते प्रदान करणारी उत्साह आणि नम्रतेची एकत्रित भावना, त्याच्या स्वतःच्या मार्गाने, एक खोल आध्यात्मिक अनुभव आहे.